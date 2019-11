DHA YURT BÜLTENİ - 2

04.11.2019 09:22

Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma

Mardin'in Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldı. Valilik, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, Yılmaz'ın yerine Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.

Görevlendirme üzerine polisler belediye önünde güvenlik önlemi aldı.

Haber: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin)

Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege Denizi'nde beklenen lodos fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada- Kabatepe arasında tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi.Geyikli- Bozcaada ve Çanakkale Boğaz hattındaki diğer feribot seferleri ise devam ediyor.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

Kadın futbolculardan şiddete tepki

İzmir'de 8 Kasım Cuma günü Türkiye Kadın (A) Milli Futbol Takımı'nın Hollanda Kadın (A) Milli Futbol Takımı ile oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı, Doğanlar'daki Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılama öncesi kadın futbolcular yeşil sahalardan kadına şiddeti kınarken, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mesajlar verdi. Türkiye Kadın (A) Milli Futbol Takımı'nın Hollanda Kadın (A) Milli Futbol Takımı ile oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçına, Bornova Doğanlar'da bulunan Aziz Kocaoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak. 8 Kasım Cuma günü saat 19.00'daki karşılaşmada, kadın futbolcular, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekecek. Kadınlar, hemcinslerine yönelik şiddetin sona ermesi için yeşil sahalarda ve tribünlerden seslerini yükseltecek. Büyük buluşmanın heyecanını yaşayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Doğanlar Stadı'nın ilk defa bir milli takımın oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacağını, Kadın Milli Takımı'nın bu maçı ilçede oynamasının kendileri için büyük onur olduğunu söyledi. İzmirlileri ve sporsever kadınları tribünlere davet eden Mustafa İduğ, karşılaşmaya özellikle kadınların ilgi göstereceğine inandıklarını kaydetti. Kadınların, her işi yapabileceğini, oynanacak maçta herkese göstermek istediklerini anlatan İduğ, "Çok iyi bir organizasyon olacak. İzmir olarak kadına şiddet konusunda farkındalığı öne çıkarmak istiyoruz. 8 Kasım da o günlerden biri olacak. Kadın her işi yapabilir, her mesleği yapabilir. 8 Kasım'da tribünlerin tamamında kadın seyircilerin olacağını göreceksiniz. Çok büyük destek var" dedi. 'SAHAYA BU KEZ KADINLAR İÇİN ÇIKACAĞIZ'Kadın (A) Milli Futbol Takımı oyuncularından Kader Hançar (19) 3 yıldır takımda olduğunu söyleyerek, maçın İzmir'de oynanmasını sağladığını belirttiği Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a teşekkür etti. 8 Kasım'da, sahada hem galip gelmek hem de kadına verilen önemi göstermek için mücadele edeceklerini ifade eden Kader Hançar, "Kadının her şeyi yapabileceğini göstereceğiz. Bu sahaya kadınlar için çıkacağız. Onların hakları için savaşacağız. Kadınların değerli olduğunu göstereceğiz" diye konuştu. 3 yıldır takımda olan Beden Eğitimi Öğretmeni Sevinç Çorlu (28) da, futbolun sadece erkeklere özgü bir spor olmadığını, toplumdaki bu algıyı o gün yıkacaklarını belirterek, "Kadınların da bu işi yapabildiklerini göstermek istiyoruz. Herkesin bu maça gelmesini istiyoruz. Kadınlarımızı tribünlere bekliyoruz. Biz kadın olarak daha özgürce yaşamak istiyoruz" dedi. Bir yıldır takımda olan milli futbolculardan Birgül Sadıkoğlu (19) ise, "Kadınlara yönelik şiddetin artık son bulmasını istiyoruz. O nedenle kadınlarımızı tribüne bekliyoruz. Kadın istediğinde her şeyi yapabilir. Biz de sahada kadın hakları için mücadele edeceğiz. Herkese bunu göstereceğiz. Kadınların da bize destek vermesini istiyoruz. Onları burada görmek bize güç verecek" dedi. Oyuncular ve Başkan İduğ, 8 Kasım Cuma tüm kadınların tribünlerden takıma destek vermesini istedi.

Görüntü Dökümü-----------Kadın futbolcular sahada antrenman yaparkenKadınlar karşılaşmaya hazırlanırkenBornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve milli sporcular ile röp. Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR

2019 yılında 500 erkeğe meme kanseri tanısı konuldu

Dünyada ve Türkiye'de en sık görülen kanser türlerinin başında gelen meme kanseri, bilinenin aksine yalnızca kadınların korkulu rüyası değil. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında Türkiye'de 500 erkeğe meme kanseri tanısı konuldu. Kadınların meme dokusu fazla olduğu için oluşabilecek kitleyi fark etmelerinin daha zor olduğunu söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgül Karayurt, "Erkeklerde meme dokusu daha az olduğu için kolay fark edilebiliyor ancak rakamlar erkeklerin de 'Bende olmaz' dememesi gerektiğini gösteriyor" dedi.Dünyada ve Türkiye'de özellikle kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, her yıl binlerce kadının hayatını etkiliyor. Her 8 kadından birine meme kanseri tanısı konulurken, uzmanlar bu rakamın gelecek yıllarda her 5 kadından birine düşeceğini öngörüyor. Yüzde 99 oranında kadınlarda görülen meme kanseri, bilinenin aksine yalnızca kadınların korkulu rüyası değil. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında Türkiye'de 500 erkeğe meme kanseri tanısı kondu. Erkeklerde yüzde 1 oranında meme kanseri görüldüğünü söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgül Karayurt, "Erkeklerin de 'Bende olmaz' dememesi gerekiyor. Erkeklerin tıpkı kadınlar gibi memelerini kontrol edip olası bir değişiklikte mutlaka hekime başvurması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler oldukça önemli. Ülkemizde 500 erkek sadece 2019 yılında meme kanseri tanısı almış. Kadınların meme dokusu daha fazla olduğu için oluşabilecek bir kitleyi, bir farklılığı bulmakta zorluk yaşayabiliyorlar ama erkeklerde meme dokusu daha az olduğu için kitleleri çok daha kolay fark edebiliyorlar. Bu erkekler için bir avantaj ancak onların da mutlaka kadınlar gibi meme kanserinin takipçisi olmaları gerekiyor" dedi. 'KENDİ KENDİNE MUAYENEYİ' MAKETLERDE GÖSTERDİLERMeme kanserine farkındalık yaratmak için İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde öğrencileriyle birlikte stant açtıklarını belirten Prof. Dr. Karayurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üniversitemizdeki öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimize farkındalık yaratmak için öğrencilerimizle birlikte broşür ve kurdeleler hazırladık. Standa gelen öğretim üyeleri ve öğrencilerimize kısaca 'Meme kanseri nedir?', 'Erken tanısı neleri içerir?' ve erken tanıda kolay ve maliyetsiz yapılan kendi kendine meme muayenesi ile ilgili bilgi veriyoruz. Standımızda yer alan maketlerimiz üzerinde kendi kendine yapılan meme muayenesini uygulamalı olarak gösteriyoruz. Bu muayene için 'bak' ve sonra 'hisset' aşamasını anlatıyoruz. 'Bak' aşamasında eller iki yana uzatılmış ve bele konulmuş durumda kadın belden yukarısını tamamen çıkararak memelerini kontrol ediyor. Meme başında çöküntü, ciltte içe çökmeler, kızarıklık, portakal kabuğu görüntüsü ve iki meme arasındaki asimetreye bakılıyor. Meme başında kendiliğinden gelen akıntı da kanlıysa meme kanseri belirtisidir. Sonrasında ayakta sağ memesini muayene edecekse sağ elini başının arkasına getirerek sol elinin üç parmağının iç yüzleriyle memesini muayene ediyor. Muayene ederken üç parmağı meme dokusundan kaldırmıyor. Meme başından başlayarak tüm memeyi ve özellikle koltuk altını muayene ediyor." KOLTUK ALTINA DİKKAT Kadınların memeleriyle birlikte koltuk altını da muayene etmeleri gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karayurt, "Meme kanseri ilk yayılımını koltuk altından yapıyor. Kanseri erken evrede tanıyabilmek ve yakalayabilmek çok önemli. Geçmiş yıllara baktığımızda farkındalık oldukça arttı. Bu konuda yazılı ve görsel medyanın da önemi oldukça büyük. Biz bilim insanları da halkla yaptığımız toplantıda bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Farkındalık arttı ancak hala yeterli değil. Meme kanserinde erken tanı önemli ancak korunma çok daha önemli. Bunun için de kadınların günde en az yarım saat egzersiz yapmaları gerekiyor. D vitaminini kontrol ettirmeleri, eğer düşükse doktor önerisi doğrultusunda takviye alması gerekiyor. Yapılan çalışmalar D vitamini eksikliği, hareketsiz yaşam ve obezitenin meme kanseri riskini arttırdığını gösteriyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü----------Özgül Karayurt ile röp.Meme kanseri standından genel detay görüntüMeme kanseri ile ilgili bilgileri dinleyen erkeklerden görüntüErkeklere pembe kurdele takılmasıMuhabir anonsu

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR

Edremit'te, traktör kasasında, meşale ışığında 'senfonik konser'

Balıkesir'in Edremit ilçesi kırsal Mehmetalan mahallesinde, meşale ışıkları ile aydınlatılan ve odun ateşi yakılan sahnede senfonik konser düzenlendi. Sanatçıların bir kısmı da eski köy okulunun bahçesine getirilen traktör kasasında konser verdi. Kırsal mahalle sakinleri, 7 yıl aradan sonra tekrarlanan senfonik konserin yeniden yapılmasını istedi.Edremit'in kırsal Mehmetalan mahallesi, farklı sanat dallarından eserlerin sahnelendiği 'Senfonik Konser' etkinliğiyle keyifli saatler geçirdi. Kırsal mahallenin eski köy okulunda konuşlandırılan traktör römorkunu sahne olarak kullanan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, TRT sanatçılarından oluşan 25 kişilik Turkish Brass Ensemble Orkestrası, meydanda varil içinde yakılan odun ateşi eşliğinde ve meşale ışığında birbirinden güzel eserlerden oluşan bir konser verdi. Gecede ayrıca zeybek gösterileri de yapıldı.Çevre köylerden de yoğun katılımın olduğu halka açık senfonik konserin genel sanat yönetmenliğini İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Kenan Gökkaya, sanat koordinatörlüğünü Hikmet Çokağır yaptı. Konserde solist olarak Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Solist Sanatçısı Derya Derin ve İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden tenor Burak Dabakoğlu yer aldı. İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ tarafından seslendirilen şiirlerin de renk kattığı senfonik konserde, klasik müziğin yanı sıra türkülerde seslendirildi.Konser kapsamında orkestranın seslendirdiği tango ve valslere bazı izleyiciler de danslarıyla eşlik ederken, Kerimoğlu ve Harmandalı Zeybeği gösterisi büyük ilgi gördü.Mehmetalan mahallesi Muhtarı Nergis Aldemir, etkinliğin kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Bugün özellikle çocuklar için buradayız. Çünkü onların güzel sanatlarla tanışması lazım. Çok sesli müzikle tanışması lazım. Tabi ki çocukların yanı sıra kadınlarımız da çok önemli. Kadınlarımızın da tanışması gerekiyordu bu sanatla ve 5 yıl aradan sonra bugün yine bu etkinliğe başladık. İnşallah bunun devamı gelir ve köyümüzde güzel konserlere devam ederiz. Bundan 5 yıl önce bu konserler vardı ve ilgi büyüktü. Üzülüyorlardı da açıkçası konserler olmuyor diye. Bu etkinliği yapacağımızı söyleyince bütün kadınlarımız, erkeklerimiz, bütün halk hep beraber hem bana yardımcı olmak için hem de burada konseri seyretmek için canla başla çalıştılar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorumö dedi.Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan ise, "Senfonik konser Mehmetalan'da 2008 yılında ilk defa icra edildi. O gün Türkiye'de gündem olmuştu, traktör kasasında senfoni konseri diye. Gaz lambası da vardı o zaman. Tanınırlık, bilinirlik adına Mehmetalan'ı tüm Türkiye'ye tanıttınız, duyurdunuz. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Konser programı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Turkish Brass Ensemble Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Kenan Gökkaya, çağdaş müzik kültürünü, güzel sanatları kentten alıp köye getirdiklerini söyledi.Gökkaya, "Güzel sanatları köy meydanına getirdik, halk meydana sığmadı. Çevre köylerin halkı koşarak geldi, çocukları geldi; onlara enstrümanları tanıttık. Bu hafta Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 96'ncı yıldönümüydü. Büyük Atatürk'ümüzü anıyoruz 81'incı yılında. Teyzelerim, 'biz atamızı çok seviyoruz, onu o kadar coşkuyla andık ki bundan sonra bu konserleri biz hep istiyoruz. Neden hep şehirlerde yapıyorsunuz diyorlar. Biz de geldik köy meydanına. marşları birlikte söyledik. Çocuklara açıklamalı eğitim konseri yaptık. enstrümanları tanıttık. Türk müziğinden, Batı müziğinden, şarkılarımızdan, türkülerimizden, valslerimizden, hem bizim kültürümüzden hem Batı müziği kültüründen eserler seslendirdik. Buraya gelen sanatçı arkadaşlarımız büyük özveriyle geliyorlar. Bugün Pazar; herkes yatıp, eğlenip keyfini çıkartıp, kahvaltısını yapıp pijamalarını giyip uzanabilme imkanları varken, bugün Kazdağları'nda Sarıkız'ın köyünde açık havadaki konserde üşüdüler, ama içleri sımsıcak olduğu için duygularını en güzel şekilde ifade ettiler. En önemlisi de bu köy meydanı bugün doldu ve taştı. Biz de güzel sanatlar istiyoruz diyor herkes. Çocukların gözleri ışıl ışıldıö dedi.Senfonik Konseri çok beğendiğini söyleyen 82 yaşındaki Sultan Nazik Çırak, "Çok güzel çalıp söylüyorlar. Güzel bir gece yaşadık. Mahallemize gelmeleri bizim için ayrı bir gurur sevinç. Her yıl tekrarlanmasını diliyorumö dedi.

Görüntü Dökümü--------------Senfonik konser ve gösterilerden detay görüntüler-Kenan Gökkaya röp-Mehmetalan Mahallesi Muhtarı Nergis Aldemir-Seyircilerden röp-Konser alanı ve konserden genel ve detay görüntüler-Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan konuşması

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir)

