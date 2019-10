DHA YURT BÜLTENİ - 2

21.10.2019 09:23

Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, operasyon sırasında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş şehit oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derik'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Operasyon sırasında, bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş yaralandı. Bölgeye sevk edilen helikopterle alınan yaralı uzman çavuş, Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan uzman çavuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Bölgede operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

DERİK (Mardin), -

=====================

Diyarbakır'da HDP'li belediyelere terör operasyonu

İçişleri Bakanlığı'nca 19 Ağustos günü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Selçuk Mızraklı'nın ile Kayapınar ve Bismil belediye başkanları gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP'li belediyelere yönelik operasyon başlattı. Sabah saatlerinde operasyon başlatan ekipler, hakkındaki terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı HDP'li Kezban Yılmaz ile Bismil Belediye Başkanı HDP'li Orhan Ayaz gözaltı anıldı.Polis ekiplerinin Kayapınar ve Bismil belediye binalarında aramaları sürüyor.

HABER: Emrah KIZIL- Mehmet Mücahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

=========================

Kollarının eksikliğini ayaklarıyla giderdi, azmiyle örnek oldu (TEKRAR) Antalya'da, doğuştan kolları olmadığı için ayaklarıyla otomobil süren, tıraş olan, yazı yazıp, cep telefonu kullanabilen Mehmet Temel (64), mücadelesiyle örnek oluyor. Temel, 2 yıldır kesilen engelli maaşı nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.Antalya'da 25 yıldır esnaflık yapan ve doğuştan elleri olmayan 2 çocuk babası Mehmet Temel'in yaşam azmi örnek olacak cinsten. Temel, doğuştan itibaren kollarının eksikliğini ayaklarıyla gidermeye çalışarak ayaklarıyla her işini yapacak hale geldi. Sabahları erkenden uyanan Temel, sakal tıraşını küçük aynası karşısında ustalıkla yapıyor. Ayak parmaklarının arasına sıkıştırdığı fırçayla yüzünü köpükleyen Temel, yine ayak parmakları arasına sıkıştırdığı bıçakla tıraş oluyor. Kıyafetlerini kendi giyen Mehmet Temel, ardından kahvaltı masasına oturuyor.ÖZEL OTOMOBİLİ BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYORAyak parmaklarıyla tuttuğu çatalla kahvaltısını yapan Temel, ellerinin eksikliğini hissetmiyor. Temel, kahvaltıdan sonra keyif çayını da yine yardım almadan içiyor. Kahvaltıdan sonra Muratpaşa ilçesinde tarihi Kaleiçi semtinde 25 yıldır işlettiği hediyelik eşya dükkanına gitmek üzere evden ayrılan Mehmet Temel, ulaşımını da kendisi için özel tasarlanan otomobiliyle sağlıyor. Sağ ayağıyla gaz ve fren pedallarını kullanabilen Temel, kısa olan sol ayağı için özel tasarlanan aparatla debriyaj pedalına ulaşıyor. Sol kolu omzundan olmayan, sağ kolu ise yaklaşık 30 santimetreden oluşan Mehmet Temel, direksiyonu ve vitesi bu kolu yardımıyla kullanıyor.AYAKLARIYLA YAZIYORDükkanına yakın bir noktada park ettiği otomobilinden inip ayaklarıyla dükkanını açan ve hediyelik eşyaları rafa yerleştiren Temel, gün içerisinde cep telefonuyla sevdiklerini arayıp konuşabiliyor. Ayak parmaklarıyla yazı da yazabilen Temel, saat tamir edip tespih çekiyor. Yabancı tatilcilerin şaşkın bakışları altında işini özenle yapan Temel, yaklaşık 2 yıldır büyük bir sıkıntı yaşıyor.ENGELLİ MAAŞI KESİLDİMehmet Temel, 3 ayda bir aldığı 1400 TL engelli maaşının eve gelen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) memurlarının denetimi sonrasında kesildiğini söyledi. Hem sağlık güvencesinin kalmadığını hem de haksız yere maaşının kesildiğini anlatan Mehmet Temel, "Bir insanın elleriyle yapabileceği her şeyi ayaklarımla yapabiliyorum. Kimseye yük olmuyor, kendi ihtiyacımı kendim karşılıyorum. Engel insanın zihnindedir, bedeninde değil. Bu halimle kendi kendime yeterli olmaya çalışıyorum ancak üzüldüğüm bir nokta var. Engelli maaşım kesildi. 2 yıl önce eve gelen memurlar, eşime ne kadar gelirimizin olduğunu sormuş. Eşim de benim dükkanımın olduğunu, asgari ücret kadar kazandığımızı söylemiş. Sonra maaşım kesildi. Ama ben çoğunlukla siftah yapmadan dükkanımı kapatıyorum. Maaşımın kesilmesi ve sağlık güvencemizin olmaması bizi mağdur etti" dedi.Temel, dükkanın belediye tarafından kendisine tahsis edildiğini, kira alınmadığını da ifade ederek kesilen maaşının bağlanmasını istedi.

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIAÇASLAN/ANTALYA,

==============================

Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere boyoz hazırladılar

İzmir'in vazgeçilmez lezzetlerinden boyoz, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek olmak hazırladı. Hazrlanan 10 bin boyoz, Türk Bayrağı şeklinde yapıldı. İzmirlilerin 500 yıllık vazgeçilmez lezzeti, kahvaltı sofralarının baş tacı boyoz, ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için hazırlandı. İzmir'de kurulan Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği, harekatta görev yapan Türk askerleri için bağış kampanyası hazırladı. Sosyal medya ve diğer iletişim ağları üzerinden duyuruları yapılan 'Mehmetçiğimize Feda Olsun' adlı kampanyaya destek veren 30 dernek üyesi, 10 bin boyoz hazırladı. Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği Başkanı Burhan Orhan, geçen yıl da aynı kampanyayı Afrin Harekatı için düzenlediklerini hatırlatarak, amaçlarının Türk askerine moral vermek olduğunu bildirdi.Barış Pınarı Harekatı nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini vurgulayan Orhan, "İzmirli boyozcular olarak yine üzerimize düşeni yapalım istedik. Bir nebze olsun askerlerimizin morali düzelsin diye onlara boyoz yollamak istedik. Yine 10 bin tane boyoz yollayacağız" dedi. Kısa sürede 30 meslektaşın kendilerine destek olduğunu anlatan Orhan, daha fazla kişinin katılmak istediğini ileterek, "Kısa sürede 10 bin boyoz için destek sözü aldık. Elimizdekileri kolileyip yollayacağız. İzmir'de bir ilk olarak boyozlardan Türk Bayrağı şeklinde tepsi hazırladık. Bu tepsideki 150 boyoz, 15 hamurdan yapıldı" diye konuştu. Dernek üyelerinden fırıncı Ferdi Ünal ise, "Mehmetçiğimizin yanında olmak istedik ve bu çalışmayı yaptık. Umarım, onlara bir nebze moral olur. Onların her zaman yanındayız" dedi.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

==================

Pedallarını çocuklarıyla birlikte çeviriyorlar

İzmir'de kadınların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulan Bisikletli Anneler Grubu üyeleri, çocuklarını bisikletin arkasına oturtarak tüm şehri turluyor. Trafikte kadınların, çocukların ve bisikletlilerin varlığına dikkat çekerek araç sürücülerini uyarmayı amaçlayan grup sayesinde bisikletlilerin görünürlüğü artıyor. İzmir'de kadınların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla üç buçuk yıl önce kurulmuş olan Bisikletli Anneler Grubu'nun üyeleri, çocuklarını bisikletin arkasına oturtarak nereye isterse oraya yolculuk ediyor. Trafikte kadın, çocuk ve bisikletlilerin varlığına dikkat çekerek araç sürücülerini bu konuda uyarmak amacıyla bir araya gelen üyeler, haftalık olarak grup sürüşleri düzenliyor. Çoğunluğu anne olan ancak içlerinde çocuğu olmayan kadınların da bulunduğu grup sayesinde, bisikletlilerin görünürlüğü artıyor. Bisikletli Anneler Grubu'nun kurucusu Selda Erbay, "Bisikletimin arkasında 2 buçuk yaşındaki kızım, yanımda 6 yaşındaki oğlumla birlikte trafiğe çıkıyorum. Onlarla beraber İzmir'in içinde her yere gidiyoruz, festivallere katılıyoruz. Grup ilk kurulduğu dönemde trafikte zorlanıyorduk. Dikkate alınmıyorduk. Kendimizi göstermek için daha çok çıkmaya başladık ve şuanda çok daha rahat hissediyoruz. Bisikletlilerin görünürlüğü arttıkça araç sürücüleri de bizi tanımaya başladı" dedi. 'BİZİ GÖRSÜNLER İSTİYORUZ'Amaçlarının kadınların bisiklet sürmesini sağlamak olduğunu söyleyen Erbay, "Amacımız kadınların bisiklet sürmesini sağlamak. Arkadaşlarımla birlikte haftalık düzenli turlarımız oluyor. Birlikte güzel vakit geçiriyoruz, geziyoruz. Kendimizi göstermiş ve farkındalık yaratmış oluyoruz. Amacımız 'Trafikte kadınlar var, çocuklar var, bisikletliler var' diyebilmek. Hepimiz ulaşımda bisikleti kullanıyoruz ve bizi görsünler istiyoruz. Bu grubu kurduğumda bu denli büyük bir katılım olacağını beklemiyordum ama gördüm ki kadınlar birlikte bisiklet sürmek istiyorlarmış. Bisikletli anneler olarak şehir içi turlar yapıyoruz, bisikletli kadınlar ise daha uzak mesafede aktif olabiliyor" diye konuştu.'54 YAŞINA KADAR BİSİKLET SÜRMEDİM'Biri 26 biri 27 yaşında iki çocuk sahibi olan 55 yaşındaki üye Aynur Kılıç, "Bisiklet kullanmayı yaklaşık 1 buçuk sene önce öğrendim. Her şeyden önce bütün kadınlara 'Yaşım genç değil, yapamam' diye düşünmemeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Bu işe gerçekten gönül veriyorlarsa başlasınlar. Ben pedala hiç ayağımı koymamıştım. 1 buçuk sene önce ilk defa pedala ayağımı bastım şimdiyse Bergama, Çeşme, Selçuk gibi uzak ilçelere bisikletimle gidiyorum. Artık bisiklet tutkunu haline geldim. Bisiklet kullanmak her şeyden evvel açık havada yapılan bir spor ve kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. İzmir'de araç kullanan bütün sürücülerin giderek bisikletlilere daha saygılı davrandığını düşünüyorum. Birkaç sene öncesine göre trafikte bizim de olduğumuzu kabullendiler. Özellikle grup sürüşlerinde rahat ediyoruz. Bireysel kullanımlarda da bisiklet yollarını tercih ediyoruz. Bizler de sürücülerimize karşı saygılıyız" dedi. 'FARKINDALIĞI ARTTIRIYORUZ'17 yaşında bir oğlu olan Hülya Candar, "Bu grubu arkadaşlarım vasıtasıyla öğrendim. Gruba katıldıktan sonra inanılmaz güzel bir sosyal çevrem oldu. Her hafta sonu minimum 50 kilometre olmak üzere bazen 100 kilometreye varan turlar yapıyoruz. Trafikte farkındalığı arttırıyoruz. Kadınların bisiklet sürebileceğini ve bisikletin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi gerektiğini insanlara göstermeye çalışıyoruz. Bize özenen kadınlar oluyor, bizi durdurup soruyor ve grubumuza katılıyorlar böylelikle büyüyoruz. İzmir bisiklet sürmek için çok elverişli bir bölge" dedi.

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

==================

Motosiklet tutkusuyla 450 adet maket biriktirdi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Hamdi Nart (42), çocuk yaşta başlayan motosiklet merakıyla koleksiyon sahibi oldu. Nart, koleksiyonunda bulunan 450 maket motosikletten büyük bir bölümünü yurt dışından temin ettiğini söyledi.Kırkağaç ilçesinde internet cafe işletten Hamdi Nart, çocukluktan gelen motosiklet merakıyla 450 maket motosikleti dükkanına yaptırdığı camlı vitrinde sergiliyor. Maket motosikletlerinin yüzde 80'ini Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerden temin ettiğini, diğerlerini Türkiye'nin çeşitli illerinden satın aldığını ifade eden Nart, maket motosiklet koleksiyonuna toplam 35 bin lira harcadı. Koleksiyonundaki maket motosikletlerin en düşüğüne 20 lira, en yükseğine ise 5 bin lira harcadığını belirten Hamdi Nart, "20 yıldır biriktirdiği motosiklet maketleriyle Türkiye'nin en büyük maket koleksiyonlarından birine sahibim. Bu durum zamanla bende bir tutkuya dönüştü. Türkiye'de bu kadar motosiklet maketini bulmak gerçekten zor. O nedenle birçoğunu yurt dışından eş dosta getirttim. Bazılarını da internetten sipariş verip, aldım. Bunun dışında 3 adet de kullandığım gerçek motosikletim var" dedi.Motosiklet merakının küçük yaşlarda televizyonlarda görmesiyle başladığını anlatan Hamdi Nart, "Denk geldikçe maket motosikletler alıyorum. Maket koleksiyonum içerisinde cross, scooter, racing gibi motosiklet maketi çeşidi bulunuyor. Bunları kesinlikle satma gibi bir düşüncem yok. Ben yaşadığım sürece benimle birlikte kalacak, ben öldükten sonra değerini bilen birisine bağışlayacağım. Bunların herhangi bir bakımı yok, sadece tozlarını alıyoruz. Ama tozlarını almak bile 2-3 gün sürüyor" diye konuştu.

Haber: Cemil SEVAL - Kamera: Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ (Manisa),

