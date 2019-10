DHA YURT BÜLTENİ - 2

17.10.2019 09:04

Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunup, TSK'nın Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yaptığı öne sürülen kişileri bir bir tespit etti. Sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Ayakları birbirine dolanınca yakalandı

Düzce'de uygulama yapan polisleri görünce kaçmaya başlayan kişi, ayakları birbirine dolanıp düşünce yakalandı. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Sinan D.'nin üzerinden 2 gram eroin ile 2 gram esrar çıktı. Sinan D.'nin yakalanma anı kameralara yansıdı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri okulların giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerindeki okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik uygulama başlattı. Cedidiye Mahallesi'nde bulunan Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde uygulama yapan polis ekipleri, okul önüne giden bir kişiyi durdurmaya çalıştı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan kişi kaçmaya başladı. Yaklaşık 300 metre süren kovalamaca sonunda ayakları birbirine dolanan kişi yere düştü. Yakalanan Sinan D.'nin cezaevinden yeni çıktığı anlaşıldı. Sinan D.' nin üzerinde yapılan aramada 2 gram esrar ile 2 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Sinan D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

41 yıldır atıl fabrika, ahır ya da depo olacak

Erzurum'da 1978 yılında yaptırılan ve yıllardır atıl bekleyen Şayak Fabrikası, ahır ya da soğuk hava deposu olacak. Tortum İlçe Belediyesinin talebi üzerine fabrikada incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, ahır için uygun olduğunu ifade ettiği 41 yaşındaki binanın nasıl kullanılacağına, uzman ekibin incelemesi sonrası karar vereceklerini bildirdi. Büyük ve küçükbaş hayvancılıkta zengin olan Erzurum'un Tortum İlçesi'nde deri işlemeciliği amacıyla 1978 yılında inşa edilen Şayak Fabrikası, faaliyete geçmeden halıcılık atölyesine dönüştürüldü. İstenilen verim alınamayan fabrika 1986 yılında özelleştirildi. Fabrikayı alan grup halı ipliği üretimi için proje hazırladı. 300 işçinin çalıştırılması planlanan fabrika 1988 yılında üretime başladı, ancak kısa bir süre sonra sermaye yetersizliği sebebiyle kapandı. O dönem faaliyette olan Sümer Holding'e devredilen fabrika, 2004 yılında yeniden özelleştirilmek amacıyla ihaleye çıkarıldı. 70 milyon lira değer biçilen fabrikaya talipli çıkmayınca kaderine terkedildi. Yaklaşık 41 yıldır atıl bekleyen binanın kullanılmasıyla ilgili Tortum İlçe Belediye Başkanı Muammer Yiğider'in başlattığı çalışma üzerine Vali Okay Memiş incelemede bulundu. Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Valilik Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Müdürü Yılmaz Yılmaz Aktaş ile birlikte fabrikayı gezen Vali Okay Memiş, binanın ahır olabileceğini belirtti. Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'dan fabrikanın geçmişiyle ilgili bilgi alan Vali Memiş, YİKOB Müdürü Yılmaz Aktaş'a binanın uzmanlar tarafından inceletilmesi talimatı verdi. Fabrikanın ahır ya da soğuk hava deposu olarak kullanılabileceğini ifade eden Vali Memiş, inceleme sonrası bu konuda karar verileceğini kaydetti.

27 yıldır emanetlerin sahibini bekliyor

Erzincan'da 72 yıldır bakırcılık ve kalaycılık yapan 85 yaşındaki Selahattin Kayık, 13 Mart 1992 depreminden iki gün önce kalaylanması için iş yerine bırakılan bakır eşyaların 27 yıldır sahiplerini bekliyor.Kalaycılık mesleğinin son ustalarından olan 72 yıldır bakırcılık ve kalaycılık yapan 5 çocuk babası Selahattin Kayık, Karaağaç Mahallesi Buğday Meydanı girişinde bulunan 15 metrekarelik mütevazi dükkanında bakır eşyaların tamiri ve kalayı ile uğraşıyor. 85 yaşındaki Kayık, 1992 Erzincan Depremi'nden önce kalaylanması için bırakılan eşyaların sahiplerini 27 yıldır bekliyor. Kendisine teslim edilen emanetlere hala sahip çıkan Kayıkçı, "Gelen olsaydı emanetler verecektim ama gelmediler. Duruyor orada. Artık bu mesleği yapacak gücüm kalmadı. Dükkanı kapmak istiyorum, ancak emanet bakırları satıp bir camiye ya da fakire vermeyi düşünüyorum. Hayır işinde kullanacağım" dedi.Bakır eşyaları kimin bıraktığını hatırlamayan Kayık şunları söyledi: "Bu emanetleri getirdiler. Bunları kalayla usta dediler, ben de tamam dedim. 13 Mart Depremi'nden 2 gün önceydi, birkaç gün sonra kalaylama işi biter gelip alabilirsiniz dedim. İki gün sonra deprem oldu. Ondan sonra daha da kimse gelmedi. Ben bunları iş yerinin bodrumuna koydum. Orada duruyorlar. Şimdi bunları satıp yardımda bulunacağım Allah izin verirse. Ben kendim bunun parasını yemem. Camiye ya da bir yere vermeyi düşünüyorum. Hiç gelip soran olmadı. ben getirenleri tanımıyorum. Üzerinden tam 27 sene geçmiş. Bekledim, gelen olsaydı verecektim ama gelmediler. Duruyor orada, artık satıp bir camiye ya da fakire vermeyi düşünüyorum. Hayır işinde kullanacağım."Bakırcılık ve kalaycılık mesleğinde çırak yetişmediğinden yakınan Selahattin Kayık, "Önceden çok çırak vardı, gelip çalışıyorlardı. Sanat öğreniyorlardı ve iş yapıyorlardı. Ama kalaycılık yok şimdilerde, bende yaşım ilerlediğinden eskisi gibi yapamıyorum, dükkanımı yakın zamanda kapatmayı düşünüyorum" diye konuştu. 1992 ERZİNCAN DEPREMİErzincan'da 13 Mart 1992 günü saat 19.20'de meydana gelen Richter Ölçeği'ne göre 6.8 büyüklüğündeki depremde 653 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 850 kişi de yaralanmıştı.

Dilovası İMES'in hedefi savunma sanayi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES) bünyesinde bulunan 205 firma, yıllık 680 milyon dolar ihracat yapıyor. Otomotiv sektöründen savunma sanayisi sektörüne kadar birçok alanda üretim yapıldığını belirten İMES Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, hedeflerinin savunma sanayisinde olan yatırımlarını artırarak yüzde 100 kendine yeter bir ülke konumuna gelmek olduğunu söyledi.Dilovası'nda 301 hektar alan üzerine kurulu, içerisinde 205 firmanın bulunduğu İMES Organize Sanayi Bölgesi üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Otomotiv sektöründen savunma sanayisine kadar birçok alanda yerli üretim yapılan sanayi bölgesinde, yıllık ortalama 680 milyon dolarlık ürün ihraç ediliyor. İMES Organize Sanayi Bölgesi olarak Türkiye ekonomisinde önemli ölçüde katkıda bulunduklarını belirten İMES Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, amaçlarının yapmış oldukları üretimlerle cari açığı yok etmek olduğunu ifade ederek, "Organize sanayi bölgemizde şu anda 205 firmamız aktif olarak üretim yapıyor, bu da yüzde 80'lik bir doluluk oranına tekabul ediyor. Buradaki firmalarda yaklaşık olarak 8 bin kişi istihdam ediliyor. Burada hizmet veren firmaların yıllık ihracat rakamları yaklaşık olarak 2 milyar dolar. İhracatımız da ciromuzun yaklaşık olarak yüzde 34'ünü oluşturuyor. Yani buradaki firmalarda 680 milyon dolar civarında yıllık ihracat geliri elde ediliyor, bu da ülkemiz adına bizi mutlu ediyor" dedi."İNŞAAT YAPMAKLA, BİNA YAPMAKLA BU İŞ OLMUYOR"Ekonomik kalkınmanın yolunun sanayiden geçtiğini ifade eden İrfan Küçükay, "Türkiye'de artık üretimin önemi anlaşıldı, sanayi ile kalkınmamızın önemi anlaşıldı. Maalesef inşaat yapmakla, bina yapmakla bu iş olmuyor. Buradaki organize sanayi bölgesinde bütün kaynaklarımızı teknolojik üretime, katma değeri yüksek üretime kanalize etmemiz lazım. Bu sayede dünyada söz sahibi olabiliriz. Burada da buna yönelik faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Cari açığımızı yok etmek için çabalıyoruz. Ülkemizde döviz sıkıntısı çekmemek için, dışarıdan ithal ettiğimiz ürünleri ülkemizde yapmamız için çalışmalar yürütüyoruz. Kendi kendimize yetecek bir ülke konumuna gelirsek dışarıdan bize ambargo da uygulayamazlar. Görüyorsunuz en ufak bir olayda hemen bize yaptırımlardan, ambargolardan bahsediyor bütün dünya. Bunun yolu da üretmekten geçiyor, teknolojik üretimden geçiyor" diye konuştu."AMBARGOLARDAN KURTULMAK İÇİN SAVUNMA SANAYİMİZİ GÜÇLENDİRMEK ZORUNDAYIZ"Üretim yapan firmaların önemli bir çoğunluğunun savunma sanayisine yatırım yaptığını belirten İrfan Küçükay, şöyle konuştu: "Şu anda ülkemiz Suriye'de bir operasyon yapıyor, ordumuz orada. Allah ordumuza güç kuvvet versin, muzaffer etsin. Tabii bu harekat dolayısıyla bütün dünyadan yaptırımlarla karşı karşıyayız, ambargolarla karşı karşıyayız. Bu nedenle biz savunma sanayimizi güçlendirmek zorundayız. Bizler de İMES Organize Sanayi Bölgesi olarak savunma sanayimize katkıda bulunmak adına büyük çalışmalar yapıyoruz. 3-4 senedir bu çalışmalarımızın içerisindeyiz, şu anda burada 205 aktif firmanın 25 tanesi savunma sanayisine üretim yapar durumda. Bazıları Aselsan'ın stratejik ortağı, bazıları ise F-35 projesi için üretim yapıyor. Harp gemilerine, Roketsan'a parçalar üreten firmalarımız var. Savunma sanayimizi geliştirmemiz lazım. Şu anda bizim buradaki katma değer üretimimiz yaklaşık olarak 2 milyar dolar. Bunun yaklaşık olarak yüzde 25'ini biz savunma sanayisinden elde ediyoruz. Dolayısıyla bizim savunma sanayisine yaratmış olduğumuz katma değer 500 milyon dolar civarında. Bunun yatırımı çok daha fazla, belki bu sayının 2-3 katını da bu üretimleri yapmak için yatırıma harcamış durumdayız. İnşallah ilerleyen dönemlerde ülkemizi yüzde 70 kendine yeter durumdan yüzde 100'e çıkaracağız."

Kuaförlüğü bıraktı, topraksız tarımla çilek üretiyor

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde erkek kuaförlüğü mesleğini bırakan Mehmet Atak (44), tavsiye üzerine topraksız tarımla 240 metrekarelik serasında çilek üretimine başladı. Yaklaşık 4 yılda serasını bin 800 metrekareye kadar büyüten Atak, yılda 15 tonun üzerinde çilek hasat ettiğini ifade ederek, "İlçemiz Akdeniz iklimine yakın olduğu için 35 bin fide ekerek, yılda 15 tonun üzerinde çilek hasat ediyorum. Kuaförlük mesleğimden sonra bu işi zevkle ve severek yapıyorumö dedi.Eskişehir'e 45 kilometre uzaklıktaki 6 bin 200 nüfuslu Sarıcakaya ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan Mehmet Atak, 4 yıl önce tavsiye üzerine bahçesine 240 metrekarelik sera kurup topraksız tarımla çilek üretmeye başladı. Kuaförlük mesleğini bırakan Atak, kısa sürede çok verim alınca serasını da büyütmeye karar verdi. 4 yılda serasını yaklaşık bin 800 metrekareye çıkarıp yıllık 15 tonun üzerinde çilek üretimi yaptı. Serasına 35 bine yakın fide ektiğini ve çiftçiliği severek yaptığını ifade eden Mehmet Atak, ilçede genelde Akdeniz iklimi görüldüğü için çilek üretiminin kent merkezinde yapılamadığını söyledi.'İLÇEDE AKDENİZ İKLİMİ VAR'Sarıcakaya ilçesinin çilek üretimi için daha elverişli olduğunu kaydeden Atak, "Bu işe başlayalı 4 yıl oldu. Normalde erkek kuaförüyüm. Bir tavsiye üzerine bu işe başladık. İlk etapta toprakta denedik. Daha sonra az alandan çok verim almak için topraksız, katkısız sisteme geçtik. İlk etapta 240 metrekarelik alanla başlayıp daha sonra 800 metrekare, şimdi ise bin 800 metrekare ile devam ediyorum. Tabii alan ve imkanlar nezdinde büyültebildiğimiz kadar büyütme programımız, projelerimiz var. Bu işe aslında bölgemiz açısından yıllar önce toprakta çok büyük alanlarda yapılmaktaydı. Fakat o cins ürünle bizim şu anda yaptığımız ürün farklı. O zaman mayıs ayı içerisinde yaklaşık bir ay zarfında hasat dönemi vardı. Böyle bizim iklimlerimizde yaklaşık 8 ay hasat dönemi sürüyor. Mart ayında hasada başlayıp, geçen yıl Ocak ayına kadar devam etti. Ama bu işi az alandan çok verim alınmak isteniyorsa bu iş zevkli bir iş. Bizim bölgemiz gerek yatırım açısından gerekse iklim açısından bu işlere çok elverişli. Burada Akdeniz iklimi mevcut. O nedenle bu işi zevkle, severek yapıyoruz. Burada 35 bine yakın fidemiz var, 15 ton ürün alıyoruzö dedi.'ESKİŞEHİR'DE BU İŞİ YAPAN İLK İNSANLARDAN BİRİYİM'Mehmet Atak, serasını ve çileklerdeki verimi görenlerin örnek alıp bu sektöre girmeye başladığını söyleyerek, "Eskişehir'deki verimle buradaki verim farklı. Burada erken ilkbahar, geç sonbahar döneminde yani Türkiye genelinde çilek hasadının en düşük olduğu zaman diliminde verim alabilmemiz daha mümkün. Bu nedenle severek devam ediyoruz. Ürettiğim çilekleri Eskişehir merkez ve ilçe merkezinde kapasitemiz ölçüsünde satabiliyorum. Ama keşke imkanlar olsa da daha büyük alanlarda yapsak. Marketlerle anlaşma yapmak planlarımız arasında var, bundan sonra hem üretimi hem de satış ağını genişletmeye çalışacağızö şeklinde konuştu.

Simit satarak Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu

İzmit'te, 20 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 2 günlük simit satışından elde ettiği 135 liralık geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.İzmit'te simit satarak geçimini sağlayan, birçok defa simit satarak kurumlara ve kampanyalara bağışta bulunan Erkan Ayhan, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla sattığı simitlerden elde ettiği geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaya karar verdi. Üzerine 'Mehmetçiğin vurduğu yerde gül biter. Simitler Mehmetçiğe' yazılı tişört giyen Ayhan, elindeki simit tezgahıyla sokaklarda dolaşarak simit sattı. 2 gün boyunca sattığı 193 simitten elde ettiği 135 lira geliri banka şubesine giderek Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Ayhan, amacının harekata katılan askerlere destek vermek olduğunu söyledi.Suriye'de askerlerin zor şartlar altında görev yaptığını ifade eden Ayhan, "Bugün, Mehmetçiğe destek günü dedik ve 2 günden beri Mehmetçik için koşturuyorum. Vatanımızı koruyan tüm Mehmetçiklerimize yardım etmek istedim. 2 gündür Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için simit satıyorum. 2 gün boyunca sattığım 193 simitten elde ettiği 135 liralık karı Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Rabbim bu vatan için şehit olmuş tüm askerlerimizin mekanını cennet eylesin. Bu vatana sahip çıkan herkesten Allah razı olsun. Onlar zor şartlarda bizim için mücadele ediyorlar, ben de bu durumda kayıtsız kalmak istemeyip bu bağışı yaptım" dedi.

