Dha yurt bülteni - 2

07.10.2019 09:17

Patnos'ta eksi eş dehşeti: Boşandığı eşini ve kızını öldürdü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, cinnet getiren B.S. (50), boşandığı eşi ve ondan olan evli kızını tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sona kaçan B.S., jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay dün akşam saatlerinde Patnos ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Değirmendüzü köyünde meydana geldi. İkinci evliliğini yapan B.S., aralarında anlaşmazlık bulunan ilk eşi S.S. (50) ile tartıştı. Tartışma sırasında cinnet getiren B.S., yanında taşıdığı tabancayla çekip, eşini vurdu. Bu sırada araya girmeye çalışan ve evli olduğu öğrenilen kızı K.K.'yi de (32) aynı silahla vurarak öldüren B.S., kaçtı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaşamın yitiren anne ile kızının cenazeleri Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. B.S. jandarma tarafından sabaha karşı yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Semih YARDIMCI - PATNOS(Ağrı),

==================================

Rize'de sel ve heyelanda yollar kapandı, 2 ev boşaltıldı

RİZE SELİN ARDINDAN YARALARINI SARIYOR

Rize'de şiddetli sağanak yağışın etkisiyle dereler taştı, köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi'nde ırmağın taşması sonucu su basan 2 ev boşaltıldı. Evini korkuyla tahliye eden Halis Aytemiz, "Kıyameti yaşadık, çok korktuk" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili oldu. Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelanda, 17 köy yolu ulaşıma kapandı. Ardeşen ve Tunca Belediyesi ve özel idare ekipleri kapalı köy ve mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tunca Beldesi'nde taşan ırmak nedeniyle, Ada Mahallesi'nde bazı evleri su bastı. Cumali ve Mevlüt Aytemiz'e ait 2 evin zemin ve bodrum katları su altında kaldı. Evler, sahiplerince tahliye edildi. Vatandaşlar, gece yarısı korku içerisinde evlerinden çıkarak güvenli yerlerdeki yakınlarının yanında geceyi geçirdi. Ada Mahallesi'nde, alt yapıda hasarlar oluştu. Elektrik nakil direği de, devrilmemesi için halatla ağaca bağlandı.

'ÇOK KORKTUK'

Sel ve heyelan korkusu yaşayan Havva Demir, "Gece sesleri duyduk. Büyük bir afet oldu. Allah bizi kurtardı. Çok korku yaşadık" dedi. Emine Aytemiz de, "Akşam çok yağdı, sel oldu. Korkudan evden çıktık. Çok şiddetli yağmur yağdı. Halen daha o korkuyu yaşıyoruz. Kepçe geldi, ırmak yatağını açtı. Yoksa sel evi götürecekti" diye konuştu.

Halis Aytemiz ise, "Evi korkuyla boşalttık. Kıyameti yaşadık. Çok korktuk. Çocuklarla o korku ve heyecanla evden kaçtık" dedi. Ada Mahallesi Muhtarı Kadir Sandıkçı da, "2 evimiz büyük tehlike altındaydı. Yetkililer kepçe gönderdi. Sel ve heyelanlara müdahale edildi. Hasarlı evleri boşalttık. Sevindirici olan can kaybımızın olmamasıdır" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Derelerden detay

-Heyelanlı bölge detayları

-Boşaltılan evlerden detay

-Ev sahipleri ile röp.

-Muhabir anonsu

-Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

===================================

Silahlı kavgada ayağından vurularak yaralandı

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, iki fırın sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada Emrah E., yanındaki silahla Vedat Yağız'a (41) ateş etti. Ayağından vurularak yaralanan Yağız hastaneye kaldırılırken, Emrah E. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayı öğrenen yaralı şahsın yakınları, Emrah E.'ye ait iş yerlerinin camlarını kırdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi'ndeki bir çay bahçesi yakınında meydana geldi. Çay bahçesinde Emrah E. ile Vedat Yağız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah E., yanındaki silahla Yağız'a ateş etti. Ayağından vurulan Yağız, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından Emrah E.'yi gözaltına aldı. Yaralı Yağız'ın yakınları, olayı öğrendikten sonra Emrah E.'ye ait iş yerlerinin önünde toplanarak camlarını kırdı. Polis ekipleri, iş yerleri önünde gerginliğin artmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

------------

- Yaralı şahsın yakınlarının iş yerleri önünde toplanması

- İşyerlerinin kırık camları

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU,

===================================

Cami hoparlöründen anons etti, çocuklara oyuncak dağıttılar

Erzurum'da 'Mutsuz çocuk kalmasın' sloganıyla yola çıkan Elif Yılmaz, Mutlu Gül ve Gökmen Gerni, Pasinler İlçesi Acı Mahallesi'ndeki çocukların yüzünü güldürdü. Temin ettikleri oyuncaklarla 34 kilometre uzaklıktaki Acı Mahallesi'ne giden 3 arkadaş, cami hoparlöründen oyuncak dağıtımına çocukları davet etti. 250 çocuğa oyuncak dağıtan 3 arkadaş, daha sonra onlarla topaç çevirdi, bilye oynadı.

Kent merkezinde yaşayan Elif Yılmaz, Mutlu Gül ve Gökmen Gerni, daha önce kıyafet kampanyası düzenledikleri kırsaldaki çocuklar için bu kez 'Mutsuz Çocuk Kalmasın' diyerek proje hazırladı. Geçtiğimiz ay Çat ilçesine bağlı üç mahalleye giden 3 arkadaş, hafta sonu Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Acı Mahallesi'ni seçti. Kendi imkanlarıyla topladıkları oyuncakları arabalarına dolduran Elif Yılmaz, Mutlu Gül ve Gökmen Gerni Acı Mahallesi'ne gitti. 3 arkadaş, mahalledeki cami hoparlöründen oyuncak dağıtımı için çocuklara çağrı yaptı. Kısa süre sonra etrafını saran çocuklara oyuncaklarını dağıtan gençler, daha sonra onlarla birlikte oyunlar oynadı. Çocuklarla topaç çevirip bilye oynayan gençler, "Bunlar bizim çocukluğumuzun oyunlarıydı. İstedik ki günümüz çocukları da bunları görsün" dedi.

Acı Mahallesi'nde 250 çocuğa oyuncak dağıttıklarını belirten Elif Yılmaz, "Çat ilçesine bağlı mahallelerden sonra, Pasinler ilçesine bağlı Acı Mahallesi'nde çocuklara oyuncak dağıttık. Onların yüzündeki mutluluk bizleri de sevindirdi. Projemize vatandaşların desteği devam ettikçe çocuklarımızı oyuncaklarla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-3 arkadaşın oyuncak toplaması

-Cami hoparlöründen yapılan anons

-Çocukların oyuncak almaya gelmesi

-Oyuncak dağıtımından genel ve detaylar

-Gençlerin çocuklarla oyun oynaması

-Gençlerin topaç çevirmesi ve bilye oynaması

Haber-Kamera: Salih TEKİN - ERZURUM,

====================================

Muş'un yöresel yemekleri kadınlara gelir oldu

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Aşçılık Kursu' ile ev kadınları, hem yöresel yemeklerin yapımını öğreniyor hem de elde ettikleri kazançla aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ev kadınlarına yönelik 'Aşçılık Kursu' açtı. Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından desteklenen kursa 20 kadın katıldı. Usta öğreticiler, kursiyer kadınlara öncelikli olarak Muş köftesi, dolma, ayran aşı, kılçıklı kelem dolması, cağ, kenger ve heliz yemeği yapımını öğretirken ayrıca Adana, Gaziantep, Kayseri, Mardin ve Diyarbakır gibi bölgelerin de lezzetli yemekleri ile tanıştırıyor. Kursa katılarak yemek yapmanın inceliklerini öğrenen kadınlara günde 30 TL de ücret ödeniyor.

Aşçılık kursuna kendini geliştirmek için katıldığını söyleyen Nurten Yılmaz, "Ev hanımıyım, buraya kendimi geliştirebilmek için geldim. Birçok yöresel yemeği burada öğrendim. Ayran aşı ve Muş köftesinin yanı sıra, birçok yöresel yemekleri yapıyoruz. Birçok çeşit tatlılarımız var. Poğaçalarımız da var. Bizlere İŞKUR tarafından çok güzel bir fırsat vermişler. Kendimize ve eşlerimize yardımcı oluyoruz" dedi.

Ev kadınlarının meslek edinmelerinin ve aile bütçelerine katkı sağlanmasının amaçlandığını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumlu personellerinden Gülşah Dede, "Aşçılık Kursu'nda toplamda 20 kursiyer eğitim görmektedir. Kursumuzda genelde yöresel yemekler yapılmaktadır. Bu kursları açmamızın amacı, kadınlarımızın meslek edinmelerini ve ailelerine maddi açıdan destek olmalarını sağlayabilmektir" diye konuştu.

Aşçılık kursuna katılan 5 çocuk annesi Şevval Yıldırım da, Muş'un yöresel yemeklerinin kendilerine gelir olduğunu ve bunun yanı sıra, kurs ile yeni yemek çeşitleriyle de tanıştıklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü

------------

-Kursiyerlerin çalışmasından detaylar

-Muş Köftesi yapımından detay

-Yöresel lezzetlerin hazırlanmasından detaylar

-Kadınların birlikte çalışmasından detaylar

-Yemeklerin pişirilmesinden detay

-Kursiyer Nurten Yılmaz Röp.

-Gülşah Dede Röp.

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

=================================

Kaynak: DHA