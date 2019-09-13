Dha yurt bülteni - 2

13.09.2019 09:24

Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 13 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmas'ına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi. 16'sı aktif görevdeki askeri personel, toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında askeri mahrem yapılanmaya yönelik ardışık arandığı tespit edilen aktif 16 askeri personel, 23 kişi hakkında yakalama kararı çıktartıldı. Alınan kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana merkezli 13 ilde şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya göterileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Adli tıp biriminin dış görüntüsü

-Adli tıp biriminin tabelası

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Süre: 00'54" Boyut: 102 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Öğretmenler hedefleri bulmak için zamana karşı yarıştılar

Milli Eğitim Bakanlığı ve Oryantiring Federasyonu'nun Erzurum'da düzenlediği kursa katılan 219 öğretmen, birbiriyle yarıştı. Öğretmenler, kurs hocalarının 2 kilometrelik bir alana yerleştirdiği 15 hedefi bulmak için zamana karşı mücadele etti.

Klasik bir eğitim anlayışı yerine dersleri daha eğlenceli bir hale getirmeyi hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlü, öğretmenlere yönelik oryantiring kursları düzenlemeye karar verdi. Okullardaki öğrenme etkinliklerinin yaşamla ilişkilendirilmesini ve öğrenmeyi okul dışı ortamlara taşıyarak çocukların hem akademik hem de kişisel gelişimlerinin sağlanmasını amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı, öncelikle sınıf öğretmenleri, fen bilimleri, sosyal bilgiler, beden eğitimi, coğrafya ve biyoloji branşlarındaki öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenlere yönelik olarak eğitimler yapacak.

ERZURUM'DA KURSA ALINDILAR

Milli Eğitim Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Oryantiring Federasyonu ile yapılan protokolün ardından Erzurum merkez Aziziye İlçesi'ndeki Hizmet İçi Eğitim Enstisüsü'nde çalışmalara başlandı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden öğretmenlerin katıldığı kursların 3'üncü etabı gerçekleştirildi. Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde Oryantiring Federasyonu eğitimcisi Özgür Aydın ve usta öğreticilerin kursa aldığı öğretmenlere 5 gün boyunca pratik bilgiler verildi. Çeşitli branşlardan 219 öğretmen, kurs sonunda düzenlenen yarışmada mücadele etti. Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünün 2 kilometre uzunluğundaki ağaç kaplı bahçesindeki oryantiring yarışında öğretmenler, 15 ayrı noktaya konulan hedefi bulamaya çalıştı. Parmaklarına takılan elektronik çiple hedefleri konulan yerlerde tek tek belirledi. Zaman zaman bahçede hedefleri bulmakta zorlanan öğretmenler, kısa sürede yarışı tamamlamak için koşmak zorunda kaldı.

KLASİK EĞİTİM ANLAYIŞINDAN ÇIKMAYA BAŞLADIK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesiyle artık okullarda klasik eğitim anlayışının dışına çıkıldığını belirten Oryantiring Federasyonu eğitimcisi Özgür Aydın, "Çocukları aktif hale getirecek çalışmaları sınıf ortamına somak zorundayız. Oryantiring bunu sağlayacak, çocukları aktif kılacak bir branştır. Çocuklar fen bilgisi işlerken, koşacak, düşünecek ve karar verecek. Bu eğitimleri çocukları daha aktif hale getirmiş olacağız ve analitik düşünür hale getireceğiz" dedi.

Son eğitime katılan 219 öğretmenle birlikte Erzurum'da 550 eğitimciye oryantiring kursu düzenlendiğini kaydeden Aydın, yarışmadaki performansların da iyi olduğunu belirtti. Oryantiring yarışını 10.07'lik derecesiyle tamamlayan coğrafya öğretmeni Huriye Yılmaz, "Bu sporu derslerimde kullanacağım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Teorik ve pratik olarak çok fazla şey öğrendik. Amatör bir koşucu olmama rağmen çok büyük keyif aldım. Bu spor her yerde uygulanabilir. Orman, okul, sınıf her alanda eğitime uygulanabilir" diye konuştu.

Çanakkale'den eğitime katıldığını belirten Cuma Harunoğlu, eğitimlerinin çok başarılı geçtiğini söyledi. Harunoğlu, kursta öğrendiklerini okuluna döndüğünde öğrencileriyle birlikte derslerde de uygulayacağını kaydetti. Sivas Koyulhisar'dan kursa katılan sınıf öğretmeni Habibe Özge Uğur, "İlk geldiğimde eğitimin bu kadar keyifli ve eğlenceli olabileceğini düşünmemiştim. Öğrendiklerimizi derslerde uygulayıp çocuklar için eğitimi daha eğlenceli hale getirebiliriz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Öğretmenler start çizgisinde ısınmaları

-Haritaları alan erken ve kadın öğretmenlerin hedefleri araması

-Hedefleri bulan öğretmenlerin işaret yapması

-Özgür Aydın ile röp

-Hedefleri işaretleyip yarışmayı tamamlayan öğretmenler

-Huriye Yılmaz ile röp

-Cuma Harunoğlu ile röp

-Habibe Özge Uğur ile röp

SÜRE: 05.43 BOYUT: 641 MB

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Erzurum'da moğolların kullandığı mancınık gülleleri bulundu

Erzurum'da yapımı devam eden tünel çalışmasında işçiler tarafından her biri yaklaşık 1.5 ton ağırlığında ikisi kırık biri sağlam olmak üzere 3 tane "Katapult" ismi ile de bilinen mancınık güllesi bulundu. Devasa güllelerin orta çağ döneminde Moğollar tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor. Merkez Aziziye ilçesine bağlı Toprak Kale Mahallesi'nde yapımı devam eden tünel çalışmasında işçiler 3 tane mancınık güllesi buldu. İhbar üzerine İl Kültür Müdürü Cemal Almaz, Müze Müdürü Hüsnü Genç, Aziziye Belediyesi Taş Eserler Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk ve uzmanlar güllelerin bulunduğu yerleşim alanına gitti. Yapılan teknik incelemede güllelerin Ortaçağlarda Moğollar döneminde kullanıldığı tespit edildi. Sağlam kalan gülle bir vinç yardımı ile kamyona yüklenerek sergilenmek üzere Erzurum Müzesinin bahçesine taşındı. Topun icadından önce özellikle kale kuşatmaları sırasında ağır taş gülleleri fırlatmak için kullanılan aracın adının mancınık olduğunu söyleyen Müze Müdürü Hüsnü Genç, "Bu taşta mancınığın fırlattığı güllerden birisi. Mancınık Orta Çağ'da savaşlarda ve kuşatmalarda, duvarları hasara uğratmak için kullanılan bir silahtı. Bize gelen ihbar üzerine bölgeye geldik. Objenin büyük bir ihtimalle Moğollarda kullandığını tahmin etmekteyiz. Müzenin bahçesine götürüp bilim dünyası ile paylaşacağız. Savaşta kullanılan devasa gülle yaklaşık 1.5 ton ağırlığında ve 1,20×1,20 ölçülerinde. Bu gülle aynı zamanda Doğu'da görülen ilk örnektir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sağlam bulunan gülle

-Güllenin ölçülmesi

-Güllenin kamyona taşınması

-Müze Müdürü Hüsnü Genç ile röp

(Süre: 04.55 Dk)

Haber-Kamera: ERZURUM,

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Tarihi atmosferde kulaç atıyorlar

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 2 bin 500 yıllık antik havuz, ziyaretçilerine tarihi bir atmosferde yüzme olanağı tanıyor. İçinde tarihi sütun ve mermer parçaları bulunan, yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuz, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. 'Beyaz cennet' içerisinde bulunan Hierapolis Antik Kenti'ndeki termal havuz da bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Pamukkale'deki bembeyaz travertenler üzerinde yürüyen yerli ve yabancı turistler, daha sonra antik havuzun şifalı sularına kendilerini bırakıyor. Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale'de, Milattan Sonra 692'de meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan antik havuz, farklı ülkelerden gelen turistlerin akınına uğruyor. Yaz kış sıcaklığı 36 derece olan, Mısır kraliçesi Kleopatra'nın da içerisinde yüzdüğüne inanılan tarihi havuz, şifa arayan ziyaretçilerine antik kalıntılar arasında yüzme olanağı sunuyor.

HEDEF 600 BİN ZİYARETÇİ

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, antik havuzun Pamukkale'ye gelen ziyaretçiler için uğrak noktası haline geldiğini söyledi. Antik havuzun 2019'un ilk 8 ayında 300 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Şen, "Ziyaretçilerimizin büyük bölümü antik havuza girmek istiyor. Bu suya girdiklerinde 2 bin 500 yıl önceye gidip, tarihi bir atmosferde yüzüyorlar. Çok keyif alıyorlar. Ziyaretçilerimizin 4'te 1'i antik havuza giriyor. Yaz aylarında iğne atsanız yere düşmez. Yaz aylarında günlük 2 bin 500 kişi antik havuzda yüzüyor. Geçen yıl 400 bin kişi havuza girmişti. Bu yıl bu sayının 600 bini bulmasını bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Antik havuzdan genel görüntüler

Havuzda yüzen turistlerden görüntüler

Havuzdaki tarihi sütunlardan görüntü

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Down sendromlu Efe'nin videosu yürekleri ısıttı

Aydın'da yaşayan ve çalışma azmiyle dikkat çeken down sendromlu 27 yaşındaki Efe Kocaman'ın iş yaşantısından kesitlerin bulunduğu video klip, izleyenlere tebessüm ettirdi. Çalışmayı çok sevdiğini belirten ve hislerini samimi bir dille anlatan Efe'nin o görüntüleri, birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşılırken, büyük beğeni topladı.

Ali ve Gönül Kocaman çiftinin 2 çocuğundan büyüyü Efe Kocaman, 5 yıl önce, Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmaya başladı. Birimler arasında yapılan yazışmaları götürüp getiren Efe, kişiliğiyle tüm çalışanlar tarafından kısa sürede oldukça sevildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, verilen görevi en iyi şekilde yerine getiren ve çalışmayı çok seven Efe'nin bir iş gününde neler yaptığının görsellerinin yer aldığı video klibi, Twitter hesabından paylaştı. Görüntülerde Efe, hislerini de samimi bir dille anlattı. Aktif olmak ve çalışmak gerektiğini belirten Efe, sanatçı olmayı hayal ettiğini, ancak bunu gerçekleştiremediğini belirterek, "Bana verilen evrakları fotokopisini çekiyorum. Evrakları diğer birimlerde imzaya götürüyorum. İşimi de ülkemi de çok seviyorum. Burada çalışan herkesi çok seviyorum" dedi. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı ve beğeni topladı.

Başkan Çerçioğlu, "Efe 5 senedir bizimle birlikte çalışıyor. Kendisi belediyemizdeki en çalışkan ekip arkadaşlarımdan. Efe'nin de dediği gibi 'Çalışmak lazım.' Biz de Efe gibi güzel çocuklarımızın iş hayatında ve sosyal yaşamda daha aktif olabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Efe Kocaman'ın belediyede birimler arası evrak götürüp getirmesi

Fotokopi çekmesi

Efe Kocaman ile röp.

Sosyal medya paylaşımı

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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'Vee Perde' oyunu İzmir Fuarı'nda

Ünlü oyuncular Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrolünü oynadığı 'Vee Perde' adlı tiyatro oyunu, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda seyirciyle buluştu.

İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki oyuna İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Salonu tıklım tıklım dolduran İzmirliler iki saat boyunca Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrolünü oynadığı 'Vee Perde' isimli oyunu keyifle izledi. Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey İzmir Fuarı'nı özlediklerini dile getirdi. Yalçın, "Biz bu fuarda ne oyunlar sahneledik" dedi.

Oyunda Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in yanı sıra Kutay Şahin, Ortans Kıvanç, Serdar Bordanacı, Oben Onur ve Merve Akaydın da yer aldı. İki eski komedyen Cahide ve Adnan'ın hikayesini konu alan oyunda bir zamanlar şöhreti doruklarda yaşamış olan iki sanatçının birbirleriyle çekişmeleri ve gösteri dünyasının acımasız ve ezici etkisi anlatılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Oyundan görüntü

Haber-Kamera: Kahraman DURAK/ İZMİR,





Kaynak: DHA