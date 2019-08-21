DHA YURT BÜLTENİ-2

21.08.2019 10:50



LİCE'DEKİ TERÖR OPERASYONUNDA 974 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 974 kilo esrar ile 1 milyon 349 bin 104 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla Lice'nin dağlık ve kırsal alanlarında, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 22.00'den itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katımıyla 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık-165 Operasyonu' başlatıldı. Operasyon, 20 Ağustos Salı günü saat 22.00'de tamamlandı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada; 7 noktada toplam 1 milyon 349 bin 104 kök Hint keneviri ile 974 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Kenevirler, numune alınmasının ardından olay yerinde imha edilirken, ele geçirilen esrara ise el koyuldu. Jandarma ekiplerince R.K., R.Ö., M.A. ile A.A gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen esrarın sergilenmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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ADANA'DA 226 KİLO NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Adana'da 226 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. 1 Suriyeli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi. 226 kilogram kaçak nargile tütünü ile 2 bin 500 sahte nargile dolum paketi, 8 bin etiket ve 50 litre aroma ele geçirilen depoda bulunan Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Polis ekiplerini arama yapması

Aramalarda bulunan tütün

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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TERS YÖNE GİREN CİPİN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Bursa'da, sürücüsünün ters yöne girdiği cip, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın ardından cip sürücüsü, yoldan geçen taksiye binerek kaçtı.

Kaza saat 05.30 sıralarında Çamlıca Mahallesi Bursa-Orhaneli Karayolu'nda meydana geldi. Çamlıca Mahallesi'ndeki gece kulübünde şoför olarak çalışan Murat Mutlu (47), mesaisi biten personeli almak üzere 16 ZE 929 plakalı otomobille iş yerine gitmek üzere yola çıktı. Aynı gece kulübünden çıkan ve alkollü olduğu iddia edilen Yusuf H. (24) de polis kontrol noktasına takılmamak için 35 AGG 623 plakalı cipiyle ters yöne girerek, Lefkoşe Caddesi yönünde ilerlemeye başladı. Cip, karşı yönden gelen Murat Mutlu'nun otomobili ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilden yola fırlayan Murat Mutlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Yusuf H. ise yoldan geçen taksiye binerek, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Murat Mutlu'nun cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, Yusuf H.'nin taksiden Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında indiği, ancak tedavi için hastaneye müracaat etmediği belirlendi. Polis, kaçan Yusuf Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Ölen sürücüden detaylar

-Görgü tanıklarından detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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İŞÇİ SERVİSİ KAZASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarpmasıyla devrilen işçi servisi minibüsünde 14 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçen 9 Ağustos Cuma günü, saat 18.00 sıralarında, Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının işçilerini taşıyan Yılmaz Güney yönetimindeki 20 S 0894 plakalı servis midibüsüne, yan şeritte giden Fevzi Pınarbaşı yönetimindeki 07 AGJ 116 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrildi. Otomobil ise orta refüjdeki demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçip durdu. Kazada sürücüler Güney ve Pınarbaşı ile birlikte 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yaralılar, taburcu edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anının, kaza yapan araçların arkasından gelen bir minibüsün araç içi kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, orta şeritten giden otomobilin, sol şeritteki midibüse çarpması ve midibüsün devrilmesi yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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Otomobilin midibüse çarpması

Midibüsün devrilmesi

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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HIRSIZLIK İÇİN GİRDİLER, EV SAHİBİNİN AKRABASIYLA KARŞILAŞTILAR



Konya'da, hırsızlık için girdikleri evde ev sahibinin akrabası ile karşılaşan 3 kadın, kaçarken çevredekilerce yakalanıp, polise teslim edildi. Hırsızlardan Meryem E. (47), adliyeye götürülürken, görüntü çeken basın mensuplarına, "Çekin çekin. Sanki adam öldürdük" dedi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Kapısının kilitli olmadığı öne sürülen daireye gelen 3 kadın, plastik aparat ile kapıyı açıp içeri girdi. Bir süre sonra eve bir şey almaya gelen ev sahibinin akrabası, hırsızları görünce bağırmaya başladı. Genç kızın çığlıkları üzerine 3 kadın, kaçmaya başladı. Hırsız olduklarını anlayınca peşine düşen mahalleli, Meryem E. ile kızı Seda E. (27) ve akrabası Yazgülü Y.'yi (30) yakalayıp, polise teslim etti. Gözaltına alınan 3 kadın, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Meryem E., Seda E. ve Yazgülü Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Poliste 8 suç dosyası bulunan Meryem E., bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin çekin. Sanki adam öldürdük" diye seslendi.

Öte yandan Seda E. ve Yazgülü Y.'nin de çok sayıda suçtan poliste kayıtları olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin emniyetten çıkartılması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA-DHA

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TALA BEBEK, 50 GRAMLIK KARACİĞER PARÇASIYLA YAŞAMA TUTUNDU

Lübnanlı Salim Maghames (34) ve Bouchra Taleb (26) çiftinin doğuştan karaciğer yetmezliği hastası 10 aylık kızları Tala, Antalya'da annesinden nakledilen 50 gramlık karaciğer parçasıyla yeniden yaşama tutundu. Kızına can veren anne Bouchra Taleb, ameliyattan önce nefes bile alamayan kızının artık normal bir bebek olduğunu söyledi.

Trablus kentinde yaşayan Salim Maghames ve Bouchra Taleb çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan 10 aylık Tala, doğumundan 4 ay sonra rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkikler sonuncu Tala'da doğuştan safra yollarının kistik gelişmesine bağlı olarak karaciğer yetmezliği olduğu ortaya çıktı. Kızın tedavisi için Lübnan'da hastane hastane dolaşan çifte, karaciğer nakli yapılması gerektiği söylendi. Doktorların önerisi üzerine Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne başvuran çifte, müjdeli haber verildi. Verici adayı olan annesinin yapılan tetkiklerinde nakil için uygun olduğu söylendi. Annenin karaciğerinden alınan 50 gramlık parça, 5 kilo ağırlığındaki Tala bebeğe nakledildi. Başarılı ameliyat sonrasında Tala bebek yeniden yaşama tutundu.

'KIZIMA ŞİMDİ KAVUŞTUM'

Karaciğerinden bir parçayla kızına hayat veren anne Bouchra Taleb, "Kızım çok kötü durumdaydı. Nefes bile alamıyordu. Karnı şişmişti. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Çok şükür ameliyat olduktan sonra kızım yeniden doğmuş gibi oldu. Kızıma şimdi kavuştum" dedi. Doktorlarına teşekkür eden anne Taleb, "Çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz" dedi.

Trablus'da inşaat işi yapan baba Salim Maghames ise herkese teşekkür ederken, kızının ve eşinin sağlık durumunun iyi olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

TALA AMELİYATA GİRDİĞİNDE SADECE 5 KİLOYDU

Ameliyatı gerçekleştiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, bebek ve annesinin durumunun iyi olduğunu, sağlıklı şekilde evlerine döneceklerini söyledi. Tala bebeğin kendilerine doğuştan safra yollarının kistik gelişmesine bağlı kronik karaciğer yetmezliği teşhisiyle geldiğini anlatan Doç. Dr. Aliosmanoğlu, "10 aylık bir bebekti ve genel durumu hayli bozulmuştu. Karnı ileri derecede su toplamaya başlamıştı. Solunum sıkıntısı vardı. Sadece 5 kilo civarındaydı" diye konuştu.

Annesinin verici olmak istediğini belirtmesi üzerine testleri yaptıklarını kaydeden Doç.Dr. Aliosmanoğlu, "Annenin uygun verici olduğunu belirleyince hemen nakil işlemleri için hazırlık yaptık. Annenin karaciğerinden 50 gramlık küçük bir bölüm alarak bebeğe naklettik. Ameliyattan sonra da sıkıntı yaşamadık. Artık Tala'yı ülkesine sağlıklı şekilde gönderiyoruz" dedi.

Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, Tala'nın nakilden sonra yaşıtları gibi normal bir bebek olduğunu da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Talha bebek kardeşleri ile oynarken görüntüsü ( Cep Tel görüntüsü )

-Organ nakil merkezi dış plan görüntü

-Talha bebek annesinin kucağında görüntüsü

-Doktor Talha bebeği muayene ederken görüntüsü

-RÖP 1: Doç. DR. İbrahim Aliosmanoğlu

-RÖP 2: Bouchra Taleb ( Anne)

-RÖP 3: Salim Maghames ( baba )

-Ailenin birlikte görüntüsü

Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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CAM SİLDİ, KARAKOLLUK OLDU

Antalya'da, 5 kez sildiği camın temizliğini beğenmeyen ev sahibi tarafından kovulan temizlik işçisi Sevda Karakuş, onurunun kırıldığını belirterek, polise şikayette bulundu. Ev sahibi Rusalina B. de, Sevda Karakuş'tan şikayetçi oldu.

Antalya'da temizlik işlerine giden Sevda Karakuş, 1 hafta önce Rusalina B. ile evin temizliği karşılığında 180 liraya anlaştı. Karakuş, evin büyüklüğü ya da küçüklüğüne göre fiyatın 20 lira daha artabileceğini belirterek, söylediği gün Rusalina B.'nin adresine gitti. Salondaki 4 camı sildikten sonra mutfaktaki camı silmeye geçen Karakuş'a ev sahibi, temizliğini beğenmediğini belirterek yeniden silmesini istedi.

'ONURUMU KIRDI'

Sevda Karakuş, ev sahibinin isteği üzerine camı 5 kez sildiğini, ancak Rusalina B.'nin yine memnun kalmadığını belirterek kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü. Karakuş, "Ev sahibi kadın 'Sen bu işi beceremiyorsun, 30 lira vereyim; defol, git' dedi. Günüm boş geçmesin dedim ve camı yeniden sildim. Kadın olmadığını belirterek yüzüme 50 lirayı atıp, evinden beni kovdu. Egosunu tatmin etti. Onurumu kırdı. Kadının bağrışlarına yan komşu geldi. Kocası geldi, eşinin agresif olduğunu belirterek gidip dinlenmemi istedi" dedi.

'PARAYI YÜZÜME ATMASI ÇOK ZORUMA GİTTİ'

Yaşananları gururuna yediremediği için polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu kaydeden Sevda Karakuş, karşı tarafın da kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Karakuş, "Sorun para değil, bana yapılan bir haksızlık var. 50 lirayı benim yüzüme atması çok zoruma gitti. 1 hafta önce benden randevu aldı. O günüm boş geçti. 1 gün çalışmazsam 3 gün aç kalmam anlamına geliyor. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. 15 yıldır bu işlerle uğraşıyorum, ilk kez başıma geldi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sevda Karakuş cam silerken görüntüsü

-RÖP: Sevda Karakuş

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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TATİLE GELEN İKİ KUZENİN PARK HALİNDEKİ ARAÇLARI YANDI



Antalya'ya tatile gelen kuzenlerin arka arkaya park ettikleri otomobilleri, henüz bilinmeyen nedenle yandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. Isparta'dan Antalya'ya aileleriyle tatile gelen kuzenler Hasan Manc ve Ömer Sağlam, araçlarını Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerine park ettİ. 2 aile konaklayacakları otele doğru yürürken, Hasan Manc'a ait 07 BYJ 20 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, yanan otomobilin önünde park halinde olan Ömer Sağlam'a ait 32 HN 837 plakalı otomobile de sıçradı. Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Durumdan habersiz yürümeye devam eden aile, itfaiye aracının gittiği yöne bakınca kendi otomobillerinin yandığını gördü. Aile üyeleri koşarak olay yerine gelirken itfaiye ekipleri, alevleri yarım saatte kontrol altına aldı.

Park yerindeki palmiye ağacının da yandığı olay sırasında Manc ve Sağlam'ın çocukları uzun süre gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü

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İtfiaye ekipleri

Araçlardan görüntü

İtfaiye ve polisin çalışması

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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BODRUM ANTİK TİYATRO'DA '3 TENOR' KONSERİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen '3 Tenor' adlı konser, klasik müzik sevenlere keyifli saatler yaşattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 'Bodrum Konserleri' kapsamında, Bodrum Antik Tiyatro'da '3 Tenor' konseri düzenledi. Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü de olan Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Hakan Aysev ve Efe Kışlalı'dan oluşan '3 Tenor', orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetiminde performans sundu. Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğindeki konserde sanatçılar, Bodrum Antik Tiyatro'nun tarihi atmosferinde, seçkin eserlerden oluşan repertuvarlarla sanatseverlere keyifli bir gece yaşattı.

Görüntü Dökümü

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Konserden genel detay görüntü

Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),

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Kaynak: DHA