DHA YURT BÜLTENİ - 2

TEM'de otomobil minibüse çarptı 2'si çocuk, 13 yaralı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda otomobilin minibüse çarptığı kazada 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Halil Yiğit idaresindeki 34 ST 8894 plakalı otomobil, Ethem Afşar yönetimindeki 34 KN 7917 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kaza nedeniyle 2'si çocuk 13 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunurken, otomobilde sıkışan 3 kişi ise itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 2'si çocuk 13 kişi çevre kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralıların yakınları da sinir krizleri geçirdi. Sinir krizleri geçiren kişileri sakinleştirmeye çalışan görevliler, yaralıların hastanelere kaldırıldığını söyleyerek yakınlarını hastanelere yönlendirdi.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Araçlar, Abant Gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Ulaşım ekiplerin çalışmasının tamamlamasının ardından normale döndü.

İngiliz sevgilisini bıçaklayan firari aşçı, İzmir'de yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 yıl önce havalimanında romantik bir evlilik teklifi yaptığı İngiliz sevgilisi Faiza Drid'i (43), bu anlardan 3 ay sonra yüzünden ve boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan aşçı Fatih Zencir (40), yapılan yargılama sonunda konulduğu açık cezaevinden firar etti. İzmir'de yaşamaya başlayan ve iş arayan Zencir, kendilerini kafeterya sahibi olarak tanıtan ve eleman aradıklarını belirten polisle buluşunca yakalandı. O anlar, kafeteryanın güvenlik kameralarınca götüntülendi.

Aşçılık yapan Fatih Zencir, İngiltere'nin başkenti Londra yaşayan ve burada süpermarket müdürlüğü yapan Faiza Drid ile çalıştığı Bodrum'da tanıştı. İkili, gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Zencir, 18 Nisan 2017'de, Londra'dan Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen sevgisini Drid'e romantik bir evlilik teklifi hazırladı. Yere güller döküp, mumlarla 'Will you marry me' (Benimle evlenir misin) yazarak, sevgilisini Dış Hatlar bölümünde karşıladı. Sürpriz evlilik teklifini kabul eden ve duygulanan Drid, Zencir'in boynuna sarıldı. Ardından Fatih Zencir, diğer yolcu ve yolcu yakınlarının alkışları eşiliğinde Drid'e yüzük taktı.

3 AY SONRA BIÇAKLADI

Çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Fatih Zencir, kıskançlık nedeniyle Faiza Drid ile sık sık tartışmaya başladı. Evlilik teklifinden üç ay sonra, 2017'nin Temmuz ayında, ikili Bodrum Bitez sahilinde buluştu ve yine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, alkollü olan Zencir, Drid'e saldırıp, onu boğazından ve yüzünden bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Drid, bir süre yoğun bakımda kaldı. Talihsiz kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından, ülkesine döndü. Fatih Zencir ise, olayın üzerinden 10 saat geçmesinin ardından saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Zencir tutuklandı. Yapılan yargılamanın ardından Zencir, bu suçtan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Zencir, bir süre sonra, cezasını çektiği Muğla'daki açık cezaevinden firar etti.

POLİS YAKALADI

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki babasının yanında kalmaya başlayan ve maddi sıkıntılar yaşayınca 'Yücel Çağlayan' sahte ismiyle sosyal medya hesabı açıp, iş aramaya başlayan Zencir'in oyunu, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önceleme Büro Amirliği ekiplerince fark edildi. Bunun üzerine aynı sosyal medya platformunda polis de bir hesap açtı ve kendilerini ilçe sınırlarında bulunan Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir kafeteryanın sahibi olarak tanıtıp, Zencir'e aşçıya ihtiyaçları olduğunu bildirdi. Geçen 9 Ağustos'ta, iş görüşmesine gittiğini zannederek verilen adrese gelen Zencir, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zencir, emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önceleme Büro Amirliği ekiplerinin, Zencir'i yakaladığı anın görüntüleri, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kendini kafeteryanın sahibi olarak tanıtan polisin bir masada tek başına oturduğu, yanına Zencir'in gelmesinin ardından kısa süre sonra diğer polislerin de geldiği ve cezaevi firarisinin gözaltına aldığı görülüyor.

Minik Ömer'in ailesi, tedavi için destek bekliyor

Manisa'da yaşayan 4 yaşındaki Ömer Yasir Şahin, 2 yıl önce boğazına kaçan fındık kırıntıları yüzünden nefessiz kalınca beynine 5 dakikadan fazla oksijen gitmediği için konuşma yetisini yitirip, felç kaldı. 1 yıl boyunca fizik tedavi gören minik Ömer'in sağlığı iyiye giderken, ilk adımını atıp, "anne" dedi. Maddi durumu kötü olan ailesi ise, çocuğun tedavisinde zorlandıklarını belirterek, hayırseverlerden yardım istedi.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan Hatice Şahin (33) ve İbrahim Şahin (36) çiftinin tek çocuğu Ömer Yasir Şahin'in nefes borusuna, 25 Aralık 2017'de, dışarıda gezdiği sırada, yanındaki annesinin verdiği fındığın kırıntıları kaçtı. Nefes alamayan minik Ömer, ailesi tarafından hemen Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde çocuğun beynine 5 dakikadan fazla oksijen gitmediği için felç geçirdiği tespit edildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alınan Ömer'in akciğerinden, mercimek tanesi büyüklüğünde 9 fındık parçası çıkarıldı. Hortumla burnundan beslenme sırasında mide kanamaları geçiren Ömer Yasir Şahin, midesinden de ameliyat edildi. Yürüyemeyen, konuşamayan ve kolları kasılı halde kalan minik Ömer, devletin ve birçok hayırseverin maddi desteğiyle, 1 yıl boyunca fizik tedavi gördü. Bu süreçte ailesi, Ömer Yasir Şahin'i hiç yalnız bırakmadı. Bir fabrikada forklift operatörüyken oğlunun başına gelenler sonrası 3 ay hastanede çocuğunun başından ayrılamadığı için işten çıkarılan baba İbrahim Şahin ile ev hanımı anne Hatice Şahin, geçinmek için yakınlarından maddi destek almaya başladı. Tedavi için gerekli ilaçlardan bazıları da devletin karşıladığı ilaçlar listesinde yer almadığı için hayırseverlerin desteğiyle temin edildi. Şehzadeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı aileye, ayda 1280 lira evde bakım ücreti ödedi. Minik Ömer, 1 yıl boyunca haftanın 6 günü fizik tedavi görüp, ilaçlarını kullanarak her geçen gün iyileşti. Geçen nisan ayında Ömer, ilk adımını attı, "anne" dedi.

Ömer Yasir Şahin'in tedavi sonrası sağlığındaki gelişimden mutlu olan ailesi, sürecin devam edebilmesi için hayırseverlerden bir kez daha destek istedi. Şahin ailesi, devletin 1 yıl boyunca fizik tedaviyi karşıladığını, 1 yıldan sonra yılda 2 ay ücretsiz fizik tedavi desteği verildiğini, ancak çocuğun her gün 2 saat fizik tedavi görmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca beyni, beyin hücrelerini ve kasları güçlendiren biri 2 bin 500 lira olmak üzere toplam 4 bin lira tutan ve yurt dışından getirilen devletin karşılamadığı 2 aşının da gerekli olduğunu ifade etti. Tüm zamanlarını Ömer Yasir Şahin ile geçirdiklerini ve yakınlarının maddi destekleriyle geçimlerini sağladıklarını söyleyen aile, çocuğun tedavisi için hayırseverlerin desteğine ihtiyaçlarının bulunduğunu belirtti.

'İLK KEZ ANNE DEDİ'

Oğlunun 2 yaşına kadar sağlıklı bir birey olduğunu söyleyen anne Hatice Şahin, "Ne olduysa fındık kırıntılarının nefes borusuna kaçmasıyla oldu. Resmen hayatımız karardı. Eşim çalışamadığı, sürekli oğlumuzun başında durduğu için maddi durumumuz yeterli değil. Devlet 1 yıl boyunca oğlumuzun fizik tedavi ihtiyacını karşıladı. Doktorlarımız fizik tedaviyle iyileşebileceğini söylüyor. Kafasını tutamayan, yastıklarla oturtabildiğimiz oğlumuz, geçen nisan ayında kontrole gittiğimizde ilk adımını attı. Yemek yiyemeyen, başını tutamayan oğlum, destekle ayakta durabilecek duruma geldi. İlk kez 'anne' kelimesini duydum. Dünyada benden mutlusu yoktu. Oğlumla çok güzel, olumlu bir şekilde yol alıyoruz. Uzmanlara göre Ömer Yasir'in günde en az 2 saat kesintisiz fizik tedavi alması gerekiyormuş. Duyarlı vatandaşların bize yardım etmesini istiyoruz. El ele verip Ömer Yasir'i yürütelim" diye konuştu.

'UMUTLARIMIZ YARIM KALMASIN'

İyileşme belirtileri gösteren çocuklarının tedavisi için destek çağrısı yapan baba İbrahim Şahin de, "Devletin bir yıllık ücretsiz sağladığı fizik tedavi süresi bitti. 1 yıldan sonra yılda 2 ay ücretsiz fizik tedavi veriliyor. Ancak Ömer, sürekli fizik tedavi görmeli. Ben çalışamadığım için bunu sağlayacak gücüm yok. Fizik tedavinin 1 saati 100 lira. Doktorlarımız da ancak fizik tedavi ile Ömer Yasir'in gelişim gösterebileceğini söylüyor. Bu zamana kadar getirdik, umutlarımız yarım kalmasın istiyoruz. Hayırseverlerden oğlumuzun tedavisi için destek bekliyoruz" diye konuştu.

Bülent Arınç: Parti'den ayrılmalarını onaylamıyorum

Eski TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "Bu partide hayatım boyunca kalmaya devam edeceğim. Partiden ayrılmaları onaylamıyorum. Partiden ayrılmak isteyenlere de yaptıklarının yanlış olduğunu söylemeye çalışıyorum" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, çeşitli ziyaretler için gittiği Tokat dönüşünde Kırıkkale'ye uğradı. Arınç, burada gazetecilerin Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın yeni parti çalışmaları hakkında kendisine yöneltilen soruya cevap verdi. Davutoğlu ile Babacan'ın yeni parti kurma çalışmalarını medyadan takip ettiğini kaydeden Arınç, "Bülent Arınç olarak her zaman şunu ifade ettim. AK Parti'nin kurucusuyum. AK Parti 18 yaşına girdi. Bu partide hayatım boyunca kalmaya devam edeceğim. Partiden ayrılmalarını onaylamıyorum. Partiden ayrılmak isteyenlere de yaptıklarının yanlış olduğunu söylemeye çalışıyorum. Elimden gelen budur. Çok değerli insanlar. Gönlüm arzu ediyor ki, ayrılmasınlar başka parti kurmasınlar. Onlar AK Parti'nin tüm başarılarında hisse sahibi olan insanlardır. Bundan sonrada AK Parti'ye hizmet etmeye devam etsinler" dedi.

Arınç, Davutoğlu ile Babacan'ın AK Parti'den ayrılmamalarını tavsiye ederek, şunları söyledi: "AK Parti'ye karşı siyaset yapmamalarını, AK Parti'yle mücadele etmemelerini tavsiye ediyorum. Onlardan beklediğimiz budur. Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerini severler, zaman zaman görüşürler, ikazlarda bulunurlar. Ama arkadaşlarımızın nihayetinde ne karar vereceklerine biz karar vermiyoruz. Temennimizi söylüyoruz. Bugüne kadar hep omuz omuza, yan yana ve kol kola olduk. Hiçbir zaman karşı karşıya gelmedik, umarım bundan sonra da karşı karşıya gelmeyiz" diye konuştu.

Venezuelalı sokak sanatçısı, Roman çocuklar için okulun duvarını boyayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan '2. Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı' kapsamında İzmir'e gelen Venezuelalı sokak sanatçısı Wolfgang Salazar Badsura, Roman vatandaşların yoğunlukta olduğu Yenişehir Mahallesi'nde bir ortaokulun duvarına öğrencilerle birlikte resim yapmaya başladı.

Bu yıl ekim ayında ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Venezuelalı sokak sanatçısı Wolfgang Salazar Badsura'yı ağırladı. Çalıştay öncesinde misafir olarak İzmir'e gelen Badsura, Roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Yenişehir Mahallesi'ndeki Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Okuldaki öğrencilerin devamsızlıklarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen 'Konuşan Duvarlar' projesine detsek veren sokak sanatçısı Badsura, öğrencilerle birlikte okulun duvarına resim yapmaya başladı.

Proje hakkında bilgi veren okulun müdür yardımcısı Nazlı Aypak, "Konuşan Duvarlar projesi Romanların yaşadığı bu mahallede yapılan ilk proje. Umarız tüm Türkiye'ye yayılır. Projenin amacı Romanların yaşadığı bu bölgedeki çocukların yeteneklerini ortaya çıkartmak ve onların okula gelmesini sağlamak. Venezuelalı sokak sanatçısı Badsura hiçbir mali beklenti içinde olmadan ülkemize gelerek, projemize destek verdi. Biz de bu etkinliğe çocuklarımızla katıldık. Devamsızlık oranının yüksek olduğu bir okuluz. Öğrencilerimizin okula bağlılıklarını arttırmayı ve okulu benimsemelerini istiyoruz. Duvarlarda kötü yazılar vardı. Bu şekilde kendi boyadıkları duvarlarını benimseyeceklerini düşünüyoruz" dedi.

Daha önce bu tarz çalışmalara yine gönüllü olarak katıldığını ve o bölgeye özgü resimler yaptığını belirten sokak sanatçısı Badsura, "Dünyanın dört bir yanında gönüllü olarak bu çalışmalara katılıyorum. Gittiğim ülkelerde yaptığım çalışmalar o bölgenin insanlarını yansıtıyor. Çünkü orada yaşayan insanların yaşam şartlarını ve ruhunu yansıtan çalışmalar yapıyorum. Çünkü hayat felsefeme göre her yerde o yere özgü çalışmalar olması gerekiyor. Burada yaptığım çalışmada okula giren çocukları karşılayan bir kız çocuğu ve elinde balon üflüyor. Üflediği balonun içinde de müzik enstrümanları olacak" dedi.

İzmir Romanlar Derneği Başkanı Cıstır da, bölgede yaşayan Roman çocuklarının kötü alışkanlıklardan korunması adına bu tarz projelerinin sayısının arttırılması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Konu sadece duvar boyamak değil. Çocuklarımızın okula gelmesini sağlamak adına ortak akılla böyle bir proje gerçekleştirdik. Amacımız eğitimde sosyal farkındalık."

Venezuelalı sokak sanatçısı Wolfgang Salazar Badsura, 18 Ağustos Pazar gününe kadar okulun duvarını yapmayı planladığı resim için İzmir'de kalacak.

