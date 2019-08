DHA YURT BÜLTENİ-2

Diyarbakır'da 420 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 420 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Kocaköy kırsalında 1 Ağustos'ta, jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-132 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Öcal-02 Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda 3 ayrı noktada toplam 420 bin 100 kök Hint keneviri ve sulama amacıyla tarlaların içerisinde kurulu 550 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirildi. Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.

8 AYDA 15 MİLYON KÖK HİNT KENEVİRİ VE 9 TON ESRAR

Diyarbakır'da, İl Jandarma Komutanlığı destekli 1 Ocak- 2 Ağustos arasında düzenlenen operasyonlarda 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar, 24 bin 815 kilo esrar tohumu, 46 bin182 metre su hortumu,16 su motoru ve jeneratör ele geçirildi. 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen 381 narko-terör operasyonunda gözaltına alınan 200 şüpheliden 31'i ise tutuklandı.

Balık derisi hastası Kayra'ya kolilerce krem yardımı

İzmir'de yaşayan ve halk arasında 'balık pulu' ya da 'balık derisi' hastalığı olarak bilinen 'İktiyozis' hastası 10 yaşındaki Kayra Uzman'ın engelli maaşı kesildiği için aile tedavisi için gerekli ilaç ve kremleri tedarik edemez hale gelmişti. Hayırseverlere yapılan krem ve ilaç çağrısının ardından Türkiye'nin birçok yerinden kolilerce krem desteği alan Kayra'nın, şimdi yüzü gülüyor. Tüm kolileri annesiyle birlikte açan Kayra, "Her gönderenin ismini yazdım ve her akşam onlara ismiyle dua ediyorum" dedi.

İzmir Karabağlar'da yaşayan Adnan ve Süheyla Uzman çiftinin 10 yaşındaki oğulları Kayra, halk arasında 'balık pulu' hastalığı olarak bilinen İktiyozis hastalığıyla mücadele ediyor. Düzenli olarak doktorların önerdiği nemlendirici, krem, duş jeli, şampuan ve güneş koruyucuları kullanması gereken Kayra'nın vücudunun birçok yerinde şiddetli kaşıntı ve kurulukla beraber açık yaralar bulunuyor. Yüzde 100 engelli raporunun iki yıl önce iptal edilmesi üzerine, engelli maaşını alamayan aile, yaz sıcaklarında kaşıntı ve yaraları giderek artan Kayra'nın ilaçlarını temin edemez hale gelmişti. Gerekli kremleri temin etmek için hayırseverlere çağrıda bulunan anne Süheyla Uzman'ın çağrısı yanıtsız kalmadı. DHA'nın haberinin ardından Diyarbakır, Ankara, İstanbul gibi şehirlerden hatta Azerbaycan'dan bile aileye kolilerce krem ve ilaç yardımı yapıldı. Bu yardımla birlikte yaklaşık 7 ay boyunca krem sıkıntısı yaşamayacaklarını belirten anne Süheyla Uzman, "Her kargo geldiğinde kolileri Kayra ile birlikte açtık, isimleri birlikte okuduk. Kayra her akşam yatarken bu kişilere isimleriyle birlikte dua ediyor. Krem bizim yaşantımızda olmazsa olmaz. Bizim kremlerimiz olduğu zaman Kayra hayata dönüyor" dedi.

Öte yandan Kayra, 8 Ağustos Perşembe günü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeniden engelli raporu alabilmek için heyete girecek.

'İYİ İNSANLAR VARMIŞ DEDİM'

Birçok hayırseverin kendisine ulaştığını belirten anne Süheyla Uzman, her gelen kremin tedavide kullanıldığını, kimsenin yanlış krem göndermediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hepsine minnettarım ve çok teşekkür ediyorum. İstediğimiz kremlerin hepsini eksiksiz almışlar. Şuan çok mutluyuz. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de bizimle ilgilenerek bundan sonraki heyet sürecini yakından takip edeceklerini bildirdiler. 'Demek ki iyi insanlar varmış' dedim. Şuanda yaz aylarında olduğumuz için elinde ve yüzünde yaralar var ancak kremlerimizi sürekli kullanıyoruz ve en azından dışarı çıkabiliyoruz. Bizim hastalığımız kalıcı bir hastalık. Yaralarını kaşıdığı zaman her tarafa dağılıyor. Kuru bir toprak gibi cildi çatlıyor. Gece uyumadığı için psikiyatristimizin verdiği şurupları içiriyorum. Sabah kalktığında çarşafları ve yastığı kan oluyor. Ona çok temiz bakıyorum. Ben kendimi Kayra'ya adadım. Dışarıyla hiçbir bağlantımız yok. Her yerde ikimiz varız. Kremler, Kayra ve ben her yere böyle gidiyoruz. Ama mutluyuz, her şeye şükrediyoruz."

'GÜNDE SEKİZ FARKLI KREM SÜRÜYOR'

Eşinin bir inşaat firmasında depo görevlisi olarak çalıştığını, evlerinin kira olduğunu vurgulayan Uzman, bakım parası için yenidne heyete gireceğini belirterek, şöyle dedi:

"Bir anne olarak söylüyorum, Kayra bakıma muhtaç bir çocuk ve bunun aksini kimse iddia edemez. Okula her gün birlikte gidiyoruz ve ben akşama kadar kantinde oturuyorum. Kayra dersten geliyor, ben krem sürüyorum ve tekrar derse gidiyor. Yoksa ben çalışırdım ama çocuğuma bakmam için bu mümkün değil. Dışarı birlikte çıkıyoruz. Bizim hayatımızda sürekli kısıtlamalar var. Günde 8 farklı krem sürüyor, 5 şurup içiyor. Bunların saatlerini bilmesi bile mümkün değil. Benim her an yanında olup müdahale etmem gerekiyor. Bizim maaşımız hastalık sakin döneme denk geldiği için kesilmişti. Ben hiçbir zaman Kayra'nın hastalığının sakin dönemde olduğunu görmedim. Ben bu kremleri her zaman almak zorundayım hayırseverler nereye kadar bu kremleri alabilecek? Oğlum için bu bakım parasını almak zorundayım."

10 yaşındaki Kayra ise, "Herkese bana ilaç verdikleri için teşekkür ederim. Her gönderenin ismini yazdım ve her akşam onlara ismiyle dua ediyorum" dedi.

İzmir'in göbeğinde 'Ne alırsan 1 TL' pazarı

İzmir'de iş merkezlerinin yoğunluğu nedeniyle hafta içi kalabalık olan Konak ilçesi Çankaya Mahallesi'nde pazar günleri kapalı dükkanların, iş hanlarının önünde kaldırıma açılan tezgahlarda ikinci el ürünler satılıyor. Kullanılmış tişört, bluz, pantolon ve eteklerin 1 TL'ye satıldığı bit pazarına vintage ve antika tutkunları nur yağdırıyor.

Çankaya'da hafta içi kentin en işlek yerlerinden Gazi Bulvarı'nda hafta sonu kapalı dükkanların ve iş merkezlerinin önünde ikinci el ürünler için tezgah açılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla hazırlıklarına başlayan esnaf, 35 derece sıcağa rağmen gün sonuna kadar müşteri bekliyor. Akla gelebilecek her türlü ürünün sergilendiği pazarda, birbirinden ilginç ürünlerin yanı sıra tarihi gün yüzüne çıkaran antika eşyalar da meraklılarıyla buluşuyor. Özellikle uygun fiyatlarıyla vatandaşı cezbeden pazarda sıcağa karşı da şemsiyeli önlem alındı. Pazarda ikinci el antika gümüş ve bakır eşya satan Ali Yeşilpınar, "Pazarımıza ilgi son yollarda arttı. Önceden pazar daha sakin geçerdi ama şimdi gerçekten olağanüstü bir ilgi var. Biz bu ilginin öncelikle pazarın uygun fiyatlı olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Aynı zamanda insanlar buradaki eşyaları merak ediyor çünkü hiç tahmin etmedikleri ürünleri burada bulabiliyorlar. Kıyafet ve ikinci el eşyalara büyük ilgi gösteriyorlar. Vatandaşların ihtiyaç duydukları her şey burada var" dedi.

'DIŞARIDA 100 TL, BURADA 20 TL'

Elektronik malzeme satışı yapan Murat Arslan, bozulduğunda tamir garantisi verdiğini belirterek, şöyle dedi:

"Her kesime hitap ediyoruz, zengin de fakir de bu bit pazarından alışveriş yapıyor. Son zamanlarda bölgede yaşayan Afrikalı, Suriyeli gibi farklı etnik kökenli vatandaşlar da pazara ilgi göstermeye başladı. Satışlarımız zabıtaların stantlarımızı toplaması nedeniyle düşüyor ve müşteri kaybımız oluyor. Ben elektronik malzeme satışı yapıyorum ve hepsini çalışır durumda teslim ediyorum. Bir sıkıntı olduğunda sattığımız ürünü geri alıyoruz. İnsanlar sıfır ürün satın aldıklarında bile geri götüremiyor, böyle bir garanti veriyoruz. Aynı zamanda burada fiyatlar çok uygun. Sıfır bir ürünün fiyatı 100 TL ise burada 20 TL'ye satıyoruz. Önceliğimiz insanların ihtiyaçlarını giderebilmesi. Her bütçeye hitap eden bir pazarın olması oldukça faydalı. Biz burada 1 TL'ye bile kıyafet satıyoruz. Kullanılmış tişört, bluz, pantolon ve etekler 1 TL'ye alıcı buluyor."

4 yıldır pazarda satış yapan Emre Kaya, "İnsanlar artık sıfır ürünleri tercih etmiyorlar. İkinci el eşyaları satın alıyorlar ve ekonomik durumlarının kötü olduğunu söylüyorlar. Esnaf olarak bizlerin de durumu çok zor. Satışlarımız ne iyi ne kötü, ancak kendimizi kurtarabiliyoruz. Zabıtadan bizlere izin vermesini rica ediyoruz. Hafta içi gündüz saatlerinde stant açamıyoruz hatta pazar günleri bile bazen sıkıntı çıkıyor. İzmir'in göbeğinde ekmeğimizi arıyoruz. Bazen günlük ortalama 100 TL kazancımız oluyor. Bunu da bir haftaya yaymak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

Erzurum'da kurban pazarının bir tonluk boğaları

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle yavaş yavaş canlanan Erzurum Hayvan Pazarı'nda ağırlıkları bir tonu geçen boğalar dikkat çekiyor. Fiyatları 20 ile 27 bin lira arasında değişen boğalardan Doğubey 25 bin liraya alıcı bulurken, İmparator ve isimleri Paşa olan 3 boğa alıcısını bekliyor. Erzurum-Erzincan karayolunun 20'nci kilometresindeki hayvan pazarında geçtiğimiz hafta başlayan satışlar yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Büyükbaş hayvanların satışa sunulduğu pazarın gözdeleri bir ton ile bin 250 tona ulaşan ağırlıklarıyla İmparator, Doğubey ve isimleri Paşa olan 3 boğa oldu. Yaklaşık bir ton canlı kilogram ağırlığındaki Doğubey'i 21 bin liraya sattığını belirten Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki hayvan pazarının en büyük kurbanlığı olan İmparator'a ise 27 bin 500 lira ücret belirlediğini söyledi. Hayvan pazarına Hınıs'tan kurbanlık getiren Mahmut Çardak, bir ton 80 kilogram olan Paşa'nın fiyatının ise 25 bin lira olduğunu açıkladı.

Paşa ismini verdikleri iki kurbanlıktan birinin bir ton 200 kilo diğerinin ise bir ton 150 kilogram olduğunu belirten Harun Polat, fiyatlarının 26 ile 27 bin lira arasında değiştiğini kaydetti. Kurbanlıkların alıcısı olduğunu ancak satış için beklediklerini ifade eden Polat, Kurban Bayramı'na iki gün kala piyasanın daha da canlanmasını beklediklerini söyledi.

70'lik atlet

Muşlu Hüseyin Dinçer (70) askerde başladığı atletizm sporunu sürdürüyor. Her gün beldede yürüyüşler yapan Dinçer, formunu süt, yoğurt, tereyağı ve balla beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor. Yaylada süt sağan, traktör süren Dinçer, fırsat buldukça çocuklarla da oyunlar oynuyor. Merkez Kırköy Beldesi'nde yaşayan Hüseyin Dinçer, ilkokula giderken öğretmeni Ali Çıplak'ın teşvikiyle atletizme başladı. Okullar arası düzenlenen bir çok yarışmada dereceler alan Dinçer, askerlik yaparken 3'üncü Ordu Komutanlığı tarafından düzenlenen yarışmada da altın madalya alan Dinçer, atletizm sporunu yaşamının bir parçası haline getirdi. Gençliğinde çalışmak için gittiği İstanbul'dan traktörle 5 günlük yolculuğun ardından Muş'a dönen Hüseyin Dinçer, 3 çocuğunun annesi ilk eşini kaybettikten sonra ikinci evliliğinden 8 çocuğu oldu. Beldede tarım ve hayvancılıkla uğraşırken yürümeyi bırakmayan Dinçer, 9 kilometre uzaklıktaki yaylaya da yürüyerek gidip geliyor. Beldede sürekli yürüyen Dinçer, formunu süt, yoğurt, tereyağı ve balla beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor. Dinçer, "Her gün beldede yürüyüş yapar, koşarım. Beldeden 9 kilometre uzaklıktaki yaylaya yaya olarak gidip gelirim. Yaylada çocuklarla yarışır, sür sağar, yaylanın temiz havasını teneffüs ederim" dedi.

Kaynak: DHA