DHA YURT BÜLTENİ - 2



Askeri konvoy Ceylanpınar'a ulaştı



Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkarılan tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcılarının arlarında bulunduğu askeri konvoy, dün gece geç saatlerde Ceylanpınar ilçesine ulaştı.

Çok sayıda araç ve personelden oluşan askeri konvoy, dün gece geç saatlerde ilçeye giriş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri arasında ilçeye ulaşan askeri konvoyun 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Suriye sınırındaki hudut karakollarında konuşlandırılacağı öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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-İlçeye gelen askeri konvoy

-Sınır birliklerine doğru ilerleyen askeri konvoy

-Mühimmat taşıyan araçlar

-Uzun namlulu tank sevkiyatı

-Askeri güzergah üzerinde önlem alan güvenlik güçleri

-Genel detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 299 MB



Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)



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Mera alanlarına verilen 'yapı kayıt' belgeleri iptal ediliyor



Türkiye'de 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulama kapsamında, Karadeniz yaylalarında mera alanlarına inşa edilen kaçak yapılar için başvuruda bulunan ve 'Yapı Kayıt Belgesi' alanlarla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, valiliklere gönderdiği uyarıda, 'Mera Kanunu' kapsamında kalan alanlara müdahaleleri çoğaltacak 'Yapı Kayıt Belge'lerinin mülkiyete hak teşkil etmeyeceğini duyurdu. Kararla birlikte mera alanlarında inşa edildiği tespit edilen yapılar ve yeni kaçak yapıları eski gibi göstererek alınan 'yapı kayıt' belgeleri iptal edilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, valiliklere gönderdiği uyarıda, 'İmar Barışı' uygulaması ile 'Mera Kanunu' kapsamında kalan alanlara müdahaleleri çoğaltacak 'Yapı Kayıt Belgesi' verilenlerin mülkiyete hak teşkil etmeyeceğini duyurdu. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, mera ve ormanlık alanlara her çeşit bina yapımını yasaklayan '4342 sayılı Mera Kanunu'nun 4'üncü maddesi hatırlatılarak, mera alanlarına inşa edilen yapıların işgal ve tecavüz olarak değerlendirileceğine yer verildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de, 'İmar Barışı'ndan yararlanarak 31 Aralık 2017'den önceki yapılar için verilen 'yapı kayıt' belgelerini incelemeye aldı. Mera alanlarında inşa edildiği tespit edilen yapılar ve yeni kaçak yapıları eski gibi göstererek alınan 'Yapı Kayıt Belgeleri' iptal edilmeye başlandı. Trabzon'da ilk tespitlere göre yaklaşık 300 dolayında 'Yapı Kayıt Belgesi' iptal edildi. İncelemeler sürerken, iptal sayısının artması bekleniyor.

'İPTALLER BAŞLADI'

Çevre ve Şehircilik Müdürü Uğur Korkmaz, kentte 156 bin bağımsız yapı için imar barışı başvurusu yapıldığını belirterek şartları sağlamadığı halde yapı kayıt belgesi alanlarla ilgili çalışma yürütüldüğünü söyledi. Korkmaz, "Yeni yapıları eski gösterenler için verilen yapı kayıt belgelerini iptal ediyoruz. Şuan 300 civarında yapı kayıt belgesini iptal ettik. İşlemler sürüyor, iptal sayısı artacaktır. Yalan beyanda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Yatırılan bedeller de hazine gelir olarak kaydediliyor. Bundan sonraki süreçte de bunlarla alakalı yıkım işlemi başlayacak. Bundan sonra ilimizde kaçak yapılarla ilgili ciddi bir takip ve mücadele süreci başlayacak. Özellikle vatandaşlarımızın meralarda, doğal sit alanlarında kaçak yapı yapmaması konusunda daha hassas olmasını bekliyoruz" dedi.

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz de mera alanları için verilen yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesinin doğru bir karar olduğunu belirterek "Kimsenin 'ben bilmiyordum, haberim yoktu' demeye hakkı yok. Herkes her şeyin farkındaydı. ya tutarsa dendi ama bakanlık devreye girdi ve doğru olanı yaptı. Bundan sonra elde ne kaldıysa onu kollamak lazım. Doğamıza sahip çıkmak lazımö diye konuştu.

'BURALAR BİZE DEDELERİMİZDEN KALDI'

Mera alanında yapısı olan Ali Osman Bektaş, 100 yıldır araziyi kullandıklarını belirterek "Ben bu mera alanını kullanıyorum. Devletin gelip de yıllar sonra bunu elimizden alma hakkı olmamalı. Bu alanlarımıza çeşitli vergilerin çıkarılması bizden para talep edilmesi olmamalı. Bu ülkede yaşıyorsak burası da bizim mirastan kalan hakkımızö dedi. Temel Arslan ise "Yapılan işlerde kurumlar birbirinden habersiz hareket ediyor gibi. Bir karar alındığı zaman bütün herkese danışılır öyle alınır. Alınan karar da vatandaşın çıkarına olur. Sanırım vatandaştan para toplayabilmek için bu iş yapıldı. Bu kadar millet dünyalarca para yatırdı imar affı için" diye konuştu. Loğman Bektaş da "Bakanlık buraya 'ev yapamazsınız' diyor. Dedelerimizden beri burası bizde. Biz yüzyıllardır burada yaylacılık yapıyoruz. Devlet halkın yanında olmalı" dedi. Özkan Ragıp da "İmar Barışı'ndan yararlandım ve belirli kurumlara para yatırdım. Benim buradaki param ne olacak? Bin 850 TL para ödedim. İmar barışı olmadığı zaman ben paramı geri istiyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak" açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaların ardından bölge illerin valilikleri yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçti, kaçak yapıların yıkımına başlandı. Bölgede, 31 Aralık 2017'den sonra inşa edildikleri için İmar Barışı kapsamı dışında kalan kaçak yapıların da yıkımının süreceği belirtilmişti.



Görüntü Dökümü

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Yayla drone detayları

Yaylalardan detay

Yıkımlardan detay

Mera da yapıları bulunan vatandaş röpleri

Çevre ve Şehircilik Müdürü röp.

Çoşkun Erüz röp.



Haber-Kamera: Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA



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Temmuz ayında Erzincan'a kar yağdı



Erzincan'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurla birlikte hava sıcaklığı düşerken, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'na kar yağdı.

Kentte yağmur nedeni ile hava sıcaklığı düştü, gece yarısından sonra da yüksek kesimlere kar yağmaya başladı. Kentin kuzey kısmında bulunan deniz seviyesinden 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirvesi kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü. Sabah erken saatlerde karlı manzara ile uyanan vatandaşlar temmuz ayında ilk defa kar yağdığını gördüklerini söylediler. Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ Köyü'nde tarımla uğraşan Mehmet Gürler, akşam yağmur yağmaya başladığını belirterek, sabah uyandığında dağın zirvesinin beyaza büründüğünü görünce çok şaşırdığını söyledi.



Görüntü Dökümü

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-Karlı dağ zirvesinden genel detay görüntü

-Vatandaşın açıklaması



Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,



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Erzurum Kalesi'nde tarih kazısı



Milattan sonra 415 yılında Bizans Generali Anatolius tarafından yaptırıldığı bilinen Erzurum Kalesi'nde kazılar başladı. Kale içindeki kazıların ilk günlerinde bulunan çanak çömlekler korumaya alındı. Kazılarda bulunan başta Bizans olmak üzere Saltuklu dönemine ait eserler elden geçirildikten sonra müzede sergilenecek.

Erzurum Kalesi'nde 2000 yılında başlayan kazıların son bölümü Müze Müdürü Hüsnü Genç'in başkanlığında başladı. 8 arkeolog, sanat tarihçi ile 35 işçinin görev aldığı kazılarda kalenin son bölümü araştırılıyor. Hava şartlarının izin verdiği süre devam edecek kale içindeki kazıların ilk günlerinde çanak çömlekler bulundu. Görevliler tarafından büyük bir dikkatle çıkarılan eserler korumaya alındı. Kazılarda bulunan başta Bizans olmak üzere Saltuklu dönemine ait eserler elden geçirildikten sonra müzede sergilenecek.

MİMARİ YAPILAR DİKKAT ÇEKİYOR

Kale kazılarında mimari kalıntılar da gün yüzüne çıkarılıyor. Yerleşim planı dahilinde yapıldığı belirlenen yapıların en dikkat çekeni kale içindeki zemini taş döşemeli kabul salonu. Kazı çalışmalarında hamam kalıntısı, banyo, çok sayıda tandır ve mutfak yapıları bulundu. Yine kazılarda dönemin teknolojisi olarak kabul edilen künklerle döşenmiş atık ve temiz su şebekesi de ortaya çıkarıldı. Kalede ayrıca Osmanlı askerleri tarafından kullanılan top ve gülleler de toprak altından çıkarıldı.

Halkın ihtiyaçlarını gidermek için kullandıkları pişmiş kilden yapılan çeşitli seramik parçaları, yeşil, sarı tabak, kandil, testi ve güveç parçaları bulundu. Kale kazılarında Saltuklu ve Bizans dönemine ait sikkeler de bulundu. Kazıda toprak altından çıkarılan tarihi kalıntılar onarılarak dönemleri belirlendikten sonra Erzurum Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

Yılsonuna kadar bitirilmesi planlanan kazıların ardından tarihi Erzurum Kalesi restorasyona tabi tutulacak. Restorasyon sonrası tarihi kalede Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek 'Yaşayan Kale Projesi' hayata geçirilecek. Projeyle kale içinde açığa çıkarılan mimari yapıları ilk gün kullanımında olduğu gibi işlev verilerek saray yapısının yeniden canlandırılması planlanıyor. Karşılama salonları, müze, sergi salonları şeklinde dizayn edilecek kale yerli ve yabancı ziyaretçilere açılacak.



Görüntü Dökümü

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-Erzurum kalesinin drone ile genel görüntüsü

-Kalede yapılan kazıdan detay

-Kazı esnasında bulunan çanak çömlekler

-İşçilerin çalışmasından detay

-Kaleden drone ile genel ve detay görüntüler



(SÜRE: 05.11 BOYUT: 580 MB)



Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



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Deniz dibinde bulduğu cisme bilimsel açıklama bekliyor



Muğla'nın Datça ilçesinde yüzerken su altında fosil olduğu düşünülen bir cisim bulan Muhammet Yüksel (57), 2 haftalık bir zamanın geçmesine rağmen bilimsel bir inceleme yapılmadığını belirtti, uzmanları araştırmaya davet etti. Cismin fosil olup olmadığının kesinlik kazanması için karbon testi yapılması gerektiğini söyleyen Yüksel, bazı kişilerin bulduğu cismin fotoğrafı üstünden yorum yaptığını ancak bunun bilimsel bir sonuç vermeyeceğini söyledi.

Emekli sigortacı Muhammet Yüksel, daha önce Datça Yarımadası'nın Akdeniz kıyısında bulunan tarihi Burgaz ören yeri yakınlarında, geçen 15 Mayıs'ta yüzerken, 'Aslan yavrusunu emziren mermer kadın' heykeli buldu. Marmaris Müze Müdürlüğü yetkililerine heykeli teslim eden Yüksel, 21 Haziran Cuma günü bu kez, sahil kenarında kayaların arasında kırmızı renkli bir taş buldu. Yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda ve 3 kilo ağırlığındaki taş parçasının bir tarafında eski bir yapıya ait olduğu tahmin edilen duvar kalıntısı ve yanmış tahta parçaları olduğu görüldü. Taşın diğer tarafında ise ipeksi yumuşaklıkta adeta tarih öncesi bir deniz canlısının solungaçlarını anımsatan kırmızı renkli 'fosil' olabileceğini düşündüğü bir cisim fark etti. Deniz dibinde bulduğu obje hakkında görüştüğü jeologlardan yeterli bilgi alamayan Yüksel, fosil olduğunu düşündüğü cismin gizeminin çözülmesi için yaklaşık iki hafta önce DHA aracılığıyla üniversiteleri inceleme yapmaya çağırdı. Ancak geçen zamana rağmen bu cisim, herhangi bir uzman kişi tarafından incelenmedi. Objenin bilimsel olarak araştırılması ve karbon testi yapılarak gerçeğin kamuoyuyla paylaşılmasını beklediğini belirten Yüksel, "Bu konuda üniversitelere çağrıda bulunmuştum. Gelip objeyi incelemelerini istemiştim. Ancak bilim adamlarından geri dönüş olmadı. Şu ana kadar sadece sosyal medya üzerinden gördükleri fotoğraf ve video görüntüleri üzerinden olumsuz bazı açıklama yapanlar oluyor. Karbon testi yapılmadan fotoğraf ya da video görüntüleri üzerinden ne olduğunu söyleyebilmek imkansız. Sosyal medyadaki olumlu veya olumsuz yorumlara son vermek için tekrar üniversitelerimize ve ilgili kurumlarımıza çağrı yapıyorum. Lütfen bu objenin ne olduğu ile ilgili kamuoyuna net bir bilgi sunalım" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Muhammet Yüksel ile röp.

-Muhammet Yüksel, cismi gösterirken



Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),



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Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu



Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 5'i aktif görevde olan 17 kişinin gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5'i görevde, 4'ü meslekten ihraç edilen, 8 eski askeri öğrencinin gözaltına alınması için karar verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 6 astsubay, 8 eski askeri öğrenciyi gözaltına almak için Kocaeli, Ankara, Elazığ, Siirt, Sakarya, Osmaniye ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 17 kişinin gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor.



Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), -



DHA-Gündem - Türkiye -

Kaynak: DHA