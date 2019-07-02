DHA YURT BÜLTENİ - 2

İzmir merkezli 42 kişiye yönelik FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28'i muvazzaf asker, 42 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şüpheliler arasında bir binbaşı ile 2 yüzbaşının da bulunduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü veya büfe telefonlarından arandıkları saptanan 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Muvazzaf 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 4 astsubay, 2 emekli astsubay, sözleşmesi feshedilen 1 astsubay, 1 emekli uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrencinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah operasyon başlattı. İzmir merkezli olarak, İstanbul, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Kütahya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Muğla, Mersin, Van ve Yalova'da düzenlenen operasyonun sürdüğü belirtildi.

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İZMİR,

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25 ilde FETÖ operasyonu: 40 kişi hakkında yakalama kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda aralarında mvazzaf askerlerin de olduğu 40 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri personel ve bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Karar üzerine bu sabah Konya merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

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KONYA,

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Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, sosyal medya hesaplarından suç ve suçluyu öven paylaşımlarda bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Antalya ve Bursa'da düzenlediği operasyonlarla 5 kişiyi gözaltına aldı.

5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeye sokulmaları

-Adliyeden detay

Süre: (1.12) Boyut: (136 MB)

Haber- Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Evinin bahçesinde 27 çeşit gül yetiştiriyor

Muşlu Mustafa Yatıcı, evinin önündeki 2 dönümlük bahçesinin bir bölümünde 50 yıldan beri 27 çeşit gül yetiştiriyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirdiği güllerden kurduğu bahçeyi vatandaşları gezdiren 69 yaşındaki Mustafa Yatıcı, isteyen vatandaşa gül fidesi veriyor.

Muş merkez Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yatıcı, 20 yaşında evlerinin bahçesinde gül yetiştirmeye başladı. İş hayatına atıldıktan sonra da güllerle uğraşmaya devam eden Yatıcı, evinin bahçesininin 300 metrekaresini gül bahçesine çevirdi. Evli ve 5 çocuk babası Mustafa Yatıcı, kapatılan Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nden yaklaşık olarak 10 yıl önce emekli olunca bahçe çalışmalarına ağırlık verdı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirdiği 27 çeşit gülü bahçesinde buluşturan Yatıcı, isteyen vatandaşları gezdiriyor. Kuruyanlar dışında güllerin koparılmasına izin vermeyen Yatıcı, gül fidesi hediye ediyor.

Gül çeşitlerini, Isparta, Bursa, İstanbul, Mersin, Antalya gibi bir çok ilden getirdiğini belirten Yatıcı, ilkbahardan sonbahara kadar bahçesinde gül kokusunun eksik olmadığını söyledi. 27 renk tonlu güllerini bahçede dakikalarca seyredip zevk aldığını anlatan Yatıcı, "Kırmızı, beyaz, sarı, Isparta pembesi, 7 veren gibi değişik renklerde gülleri izlemek zevk veriyor. Motorla ilaçlama yapmanın yanısıra köylerden getirdiğim gübrelerle güllerin bakımını yapıyorum. Çiçek satıcıları da bahçeye gelip güllerden budadıkları fideleri alıp götürüyorlar" diye konuştu.

Gül yetiştirmeyi hobi olarak yaptığını ve satış yapmadığını anlatan Yatıcı, emekli olduktan sonra vaktinin büyük bölümünü bahçesinde geçirdiğini söyledi.

Mustafa Yatıcı'nın gül bahçesini geçen İrem Aba, hayranlığını dile getirdi. Bahçede gülle birlikte çeşitli meyvelerin de yetiştirildiğini belirten İrem Aba, bahçeyi gezmekten zevk aldığını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Bahçedeki güllerden detaylar

-Gül bahçesinde Mustafa Yatçının bakım çalışmalarından detaylar

-Kuruyan gülleri koparması

-Güllere su vermesi

-Gül köklerini kazıması

-Gülleri görmeye gelenlerden detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,

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Zor şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Erzincan'da mangal kömürü üreterek geçimlerini sağlayan işçiler, aileleri ile birlikte yaşadıkları çadırlarda zor şartlar altında ekmek parası kazanıyorlar.

Mardin ve Şanlıurfa'dan aileleriyle ekmek parası için Erzincan'ın İliç ilçesine gelerek çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler, Yakuplu Köyü'ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir dağın eteğine kurdukları çadırlarda hem yaşayıp hem de mangal kömürü üretiyorlar. 8 Ay bölgede yaşayan işçiler Sabah dağlık alanlarda kestikleri odunların toplayarak başladıkları mesailerini, yaktıkları ateşin başında gece yarısına kadar devam ettiriyorlar. Günlerce ağır dumanın altında süren nöbetin ardından üretilen mangal kömürü, daha sonra satışa sunuluyor.

Meşe ormanlarından izinli olarak kesilen odunlar günler süren bir çalışmayla kule şeklinde diziliyor. Daha sonra üzeri toprakla kapatılan ve ocak adı verilen kule, ateşe veriliyor. Yaklaşık 20 gün süren yanma işleminin ardından odunlar, mangal kömürü haline geliyor. Bu zahmetli sürecin ardından çuvallara doldurulan mangal kömürleri kilosu 2 buçuk ila 3 TL'den satışa sunuluyor.

EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ

Nisan ayında Mardin'den ailesi ile birlikte gelen Şehmuz Akgün, 8 yıldır kömür üretimi yaptığını, sıkıntılar içerisinde yaşadıkları çadırda ekmek parası için mücadele ettiklerini söyledi. Akgün; Burada akrep ve yılanların arasında banyo ve mutfak olmadan dağlardan akan suları içerek, çocuklarımızla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Bu çileye çocuklarımız için katlanıyoruz, ancak yaptığımız işe değmiyor, emeğimizin karşılığını alamıyoruz" dedi.

Murat Akgün ise Kasım ayına kadar mangal kömürü üretmeyi amaçladıklarını belirterek; "İzin verilen meşe ormanlarında alanlarda kesim yaptıktan sonra ağaçları dağdan indiriyoruz, Belirlenen sahada odunları yığdıktan sonra üzerini toprakla örterek yakma işlemine başlıyoruz. 15-20 gün süren bu işlemin ardından kömürü hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

İş bulamadığı için bu yıl ilk kez kömür üretiminde çalışmaya başlayan 27 Yaşındaki Feyzullah Çelik, "Yakıma başladığımız ocakların başında 10-15 gün uyumadan nöbet tutuyoruz, emek sarf ediyoruz. Ancak ithal edilen kömür nedeniyle para kazanamıyoruz. Fiyatlar geçen yıla aynı oranda, giderlerimiz artıyor fakat kazancımız düşüyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Havadan drone ile kömür üreticilerinin yaşadığı alandan görüntü

-Havadan kömür üretiminden genel detay görüntü

-Kömür üretim safhalarından görüntü

-Kömür üreticilerinin açıklamaları

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Safkan köpekleri Bursa'da yetiştirip, yurt dışına gönderiliyor

Bursa'da safkan köpek yetiştiren Evsin Şentürk (42), kurduğu Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği'nde farklı cins köpekleri eğitip, satışa sunmaya başladı. Köpek fiyatlarının cinsine ve yaşına göre 4 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıktığını belirten Şentürk, "Türkiye'de bu köpeklerin üretildiğini ve en kalitelisinin Türkiye'de olduğunu anlatıp bunların dünyaya ihracatını yapıyoruz" dedi.

Safkan ırk köpek yetiştirmek için girişimlerde bulunan Evsin Şentürk, ilk olarak Çin'den Tibet Mastifi satın aldı. 2017 yılında Nilüfer'de Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği'ni kurarak Tibet Mastifi cinsi köpekleri eğitmeye başlayan Şentürk, köpeklerden yavru alarak sayılarını da artırmaya başladı. Çalı Mahallesi'ndeki dernek binasında köpekleri yetiştirmeye devam eden Şentürk, gün geçtikçe köpek ırklarının sayısını da artırmaya başladı. Farklı özelliklere sahip Tibet Mastifi, Wolfdog, Pomeryan, Poodle gibi köpek ırklarını da yetiştirmeye başladığını belirten Şentürk, Türkiye ve yurt dışına sattığı bu köpeklerin fiyatlarının 4 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

Yetiştirdiği köpek türlerinin özelliklerinden bahseden Evsin Şentürk, "Yetiştirdiğimiz köpeklerden bir tanesi Tibet Mastifi. Tibet Mastifleri, koruma amaçlı ve görsel olarak kullandığımız aile dostu köpeklerimizdir. Wolfdog'lar genelde arkadaşlık yapması için yetiştirilen köpeklerdir. Tamamen kurt gibi görünür ve o şekilde davranırlar fakat aile içerisinde aile ferdi gibi, aile bireyi gibi davranırlar. Çocukların yanında rahatlıkla bırakılabilir. Çocuklara çok güzel korumalık yapan köpeklerdir. Bunun yanında Pomeryan var. Bunlarda aile dostu süs köpeği olarak kullanılırlar. 2 yada 3 kilo arasında olurlar. Bunun dışında Poodle cini köpeklerimiz de mevcut. Bunlar da aile köpeği ve süs köpeği olarak kullanılırlar. Poodle tüy dökmeyen köpektir. Orta Asya köpeğidir. Bununla birlikte Almanya'dan gelen melezlerle birlikte popülasyonu artmıştır. Türkiye'de revaçta olan köpek türlerinden biridir. Çocuklarla iyi geçinirler" dedi.

'EN KALİTELİSİNİ ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Yetiştirilen köpeklerin yurt dışına da satıldığını belirten Şentürk, "Burada ürettiğimiz köpekleri hem Türkiye pazarına hem de dünya pazarına ihracatını yapıyoruz. En iyi kaliteyi yakalayıp en iyi kaliteyi üretmeye çalışıyoruz. Türkiye'de bu köpeklerin üretildiğini ve en kalitelisinin Türkiye'de olduğunu anlatıp bunların dünyaya ihracatını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

FİYATLAR 4 BİN LİRADAN BAŞLAYIP 200 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Köpek fiyatlarının cinsine ve yaşına göre değişkenlik gösterdiğini dile getiren Şentürk, "Tibet Mastiflerinin Türkiye'deki fiyatı 10 bin liradan başlıyor. Wolfdog'lar 8 bin liradan, Pomeryanlar 10 bin liradan, Lagotto Romagnolo'lar ise 4 bin liradan başlıyor. Yetiştirdiğimiz köpeklerin yavru fiyatları bu şekilde. Özellikle Tibet Mastifleri büyüdükçe değerlenen, fiyatı artan köpeklerdendir. Bunların yetişkinlerinin fiyatı 200 bin liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Köpeklerden detaylar

-Drone görüntüleri

-Köpek yetiştiricisi Evsin Şentürk'ün röportajı

Süre: 05.33 Boyut: 621 MB

Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

Kaynak: DHA