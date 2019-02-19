Dha Yurt Bülteni - 2

1)ADANA MERKEZLİ 12 İLDE, 146 KİŞİYE YÖNELİK YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

ADANA merkezli 12 ilde yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 146 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik Adana merkezli İzmir, Çanakkale, İstanbul, Konya, Aydın, Mersin, Şırnak, Konya, Antalya, Adıyaman ve Gaziantep'te haklarında yakalama kararı çıkarılan 146 şüphelinin evine şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda direnişin yaşanabileceği bazı evlere demir kapılar, koç başlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı, şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayarlar ve tabletlere incelenmek üzere el konuldu.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde yakalanan şüphelilerin de kente getireleceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin emniyetten çıkışı

Polis araçlarının görnütüsü

Ekiplerin yolda ilermesi

Zırhlı araçlardan çıkan özel harekat ekipleri

Özel harekat polislerinin yürümesi

Evlere baskın yapılması

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)DUŞAKABİNİN ÜZERİNDE, ASMA TAVANDA 45 KİLO EROİN BULUNDU

VAN'nın İpekyolu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda banyodaki duşakabinin olduğu bölümde asma tavana zulalanmış 45 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokak'taki bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Narkotik köpeği 'Lisa' ile yapılan aramalarda, banyodaki duşakabinin olduğu bölümde asma tavana gizlenmiş, 2 çanta içerisinde 86 paket halinde 45 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Evde yapılan aramalar

-Dedektör köpek 'Lisa'nın yaptığı aramalar

-Evin bonyosundaki aramalar

-Duşa kabinden çıkan eroin

-Eroinin bulunması ve çıkarılması

-Eroinin emniyette teşhir edilmesi

Haber: VAN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)HIZ YAPAN SÜRÜCÜ, ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ: 2 YARALI

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde hızlı olduğu öne sürülen otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, arka arkaya park halinde bulunan 4 araç daha hasar görürken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Kaza, saat 05.00 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi Smyrna Meydanı yakınında meydana geldi. Bayraklı yönünden Bornova yönüne giden ve aşırı hızlı olduğu öne sürülen M.Ç.Ç. yönetimindeki 35 GE 0399 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, park halindeki 34 RU 8438 plakalı otomobile çarptı. Park halindeki bu araç da savrulunca, önünde duran 4 araç da birbirine çarptı. Otomobil sürücüsü M.Ç.Ç. kaçarken, yanındaki K.K. ile İ.K. ise yaralandı. İhbar üzerine bölgyee sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan K.K.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazanın ardından polis ekipleri yolu kapatarak güvenlik önlemi alırken, hasar gören 6 araç çekiciye yüklenerek bölgeden kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazaya karışan otomobillerden detay

-Olay yerinden detay

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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4)BULAŞIKÇILIKLA BAŞLADI, STEAK HOUSE PATRONU OLDU

BULAŞIKÇI olarak başladığı yerde aşçılığı öğrenen Aynur Ferşatoğlu, KOSGEB'den aldığı destekle lokanta açtı. 15 metrekarelik lokantayı şimdilerde 150 kişiye hizmet verebilen steak house restorana çevirerek hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Ferşatoğlu, "İnsanlara iş imkanı sunmak güzel bir şey. Daha da büyüyerek daha fazla arkadaşa iş imkanı sağlamak istiyorum" dedi. Yalova'da 10 yıl bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışan Aynur Ferşatoğlu (45), zamanla aşçılığı öğrendi. Yemeğe olan merakını ustalığıyla birleştiren Ferşatoğlu, 2012 yılında kendi iş yerini açmak için, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na (KOSGEB) başvurdu. KOSGEB'den aldığı destekle ilk etapta 15 metrekarelik lokanta açarak işletmeye başlayan Ferşatoğlu, işlerini giderek büyüttü. Çiftlikköy ilçesindeki Sahil Mahallesi'nde kiraladığı işyerini 150 kişiyi ağırlayabilecek steak house restorana çevirdi. Kadın girişimcinin en büyük desteği ise eşi ve çocukları oldu. İnsanlara iş imkanı sunmanın haklı gururunu yaşayan Ferşatoğlu, aynı zamanda hayallerini gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyor.

HEDEFİ DAHA DA BÜYÜMEK

Bulaşıkçılıktan patronluğa uzan hikayesini anlatan Ferşatoğlu, "2008 yılında bir iş batırdık. İşlerimiz bozuldu. O sıralar çalışmak zorunda kaldım. Bir lokantada bulaşıkçı olarak işe girdim. Yemeğe olan merakımdan dolayı tezgaha geçerek usta oldum. Orada çalışırken KOSGEB'in desteğini duydum. Proje hazırlayarak başvuruda bulundum. 15 metrekare bir dükkan açarak işe başladım. Şoför, aşçı, bulaşıkçı, bütün işleri ben yapıyordum. Bir yıl içerisinde işleri büyüterek başka bir dükkana geçtim. Yeni personel alımı yaptım. Şimdi çalıştığım arkadaşlarımla tanıştım. Steak yapalım dediler. İsim belirledik ve patentini aldık. 3 aydır steak olarak işletiyoruz. Kaliteli hizmet vermeye gayret ediyoruz. İnsanlara iş imkanı sunmak güzel bir şey. Hedefim sade burada kalmak değil. Daha da büyüyerek daha fazla arkadaşa iş imkanı sağlamak istiyorumö dedi.

En büyük desteği eşinden aldığını belirten Ferşatoğlu, "Kızlarımın da desteği oldu. Çocuklarımı okuttum. Küçük çocuklarımın eğitim hayatı devam ediyor. Her şeye yetişmeye çalışıyorum. Elemanlarımla abla kardeş gibiyim. Hepsinin derdiyle dertlenirim. Hepsiyle bire bir ilgileniyorumö ifadelerini kullandı.

500 BİN LİRALIK YATIRIM

Aynı anda 150 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye ulaştıklarını belirten Ferşatoğlu, "Hafta içi ve hafta sonu yoğunluk durumu değişiyor. Büyük bir yatırım yaptım. Dükkanın bütün işçiliği bize ait. Personel ile beraber 3 ayda dükkanın tadilatını bitirdik. Bu şekilde de 500 bin liralık bir yatırım yaptıkö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Aynur Ferşatoğlu'nun et pişirmesi ve genel çalışmaları

-Servis hazırlıklarından detaylar

-Et hazırlarken müşterilere yapılan şov

-Ferşatoğlu ile röportaj

-Çalışan Engin Şimşek ile röportaj

Süre: 4.42 Boyut: 528 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR/ Kamera: Semih ŞAHİN/YALOVA,

Kaynak: DHA