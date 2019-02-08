Dha Yurt Bülteni -2

2 otobüs çarpıştı, çok sayıda yaralı var (1)

Malatya'da 2 otobüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi.

Kaza, Malatya ile Akçadağ ilçesi yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü ile şehirlerarası yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi. Kaza alanına sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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MALATYA,

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Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen minik Elçin öldü

Şanlıurfa'nın, Halfeti ilçesinde evde oyun oynayan 1,5 yaşındaki Elçin Bozduman üzerine devrilen televizyonun altında kalarak öldü.

Olay, Halfeti ilçesinin Argıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Elçin Bozduman, odada yalnızken oynadığı sırada sehpanın üzerindeki televizyon üzerine düştü. Televizyon altında kalan Elçin, çığlıklarını duyan yakınlarının çağırdığı ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Elçin Bozduman'a acil serviste doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Elçin Bozduman'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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ŞANLIURFA, -

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Hurda ve karton toplayan kadın, ailesinin geçimini sağlıyor

Ordu'da evli ve 2 çocuk annesi Hanife Akdemir (53) el arabasıyla sokaklardan topladığı demir, metal hurdalar ve atık kartonları satarak elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk annesi Hanife Akdemir'in felç geçiren eşi çalışamayınca kendisi kolları sıvadı. Yağmur çamur demeden, soğuk havaya aldırış etmeden her sabah evden çıkan kadın, sokaklardan demir, metal hurdalar ve atık karton toplamaya başladı. El arabasıyla topladığı atıkları taşıyarak satan ve gelir elde eden Hanife Akdemir, ailesinin geçimini sağlıyor.

Eşinin sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını anlatan Hanife Akdemir, "Eşim yüz felci geçirdi çalışamıyor. Para biriktirip onu doktora tedaviye götüreceğim. Sabah erkenden kalkıyorum sokaklarda, sanayide hurda ve karton topluyorum. Kadın başıma çalışmak çok zor. Çalışmadığım gün açım, mecburen çalışıyorum. Günlük 30 TL yevmiyemi çıkarıyorum. Benim kızdığım; 'iş yok' diyorlar. Bir sürü tekstil, çay ocakları, fındık fabrikaları var. Beni örnek alsınlar. Tek başıma mücadele ediyorum, 4 cana bakıyorum" dedi.

'HASTA OLUP ÇALIŞAMAZSAM O GÜN AÇ KALIRIM'

Her gün sabah erkenden kalktığını, el arabasıyla sokağa ve sanayi bölgesine giderek karton, hurda topladığını anlatan Akdemir, "Çalışmayıp ne yapacağım? Mecbur çalışıyorum. Hasta olup çalışamazsam o zaman aç kalırız. Kim tutacak ki elini, kim çalacak kapını? Açlıktan ölüyorsun ama kimseye bir şey diyemiyorsun. Ben aç gezerim kimseden borç isteyemem, çalışıp alın terimle helalinden yerim. Allah sanayideki esnaflarımıza çok bol kazanç versin. Onlarda iş olursa bende o kadar karton, hurda metal topluyorum. Akşam gecenin karanlığında eve gidiyorum. Ev işleriyle uğraşırken gece yarısı oluyor. Sabah erkenden kalkıp yine çalışmaya gidiyorum. Çok zor oluyor ama mecbursun. Ev kirası, elektrik, su, doğalgaz faturası, yiyecek derken parayı yetiştiremiyorum. Devletimiz bizim gibilere destek olsun, sahip çıksın" diye konuştu.konuştu.

SANAYİDE ÖRNEK İNSAN

Sanayi esnaflarından Engin Türker ise, Hanife Akdemir'in çalışmasını sanayi esnafı olarak takdirle karşıladıklarını belirterek, "İşyerimizde günlük çıkan karton, hurdaları, işine yarayacağı, para edecek eşyaları biriktiriyoruz. Bizde telefonu var, çağırıyoruz gelip buradan alıyor. Sanayide örnek insan, böyle insana yardım etmeyeceğiz de kime yardım edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Hanife Akdemir ile röportaj

-Esnaf Engin Türker ile röportaj

-Hanife Akdemir omuzda hurda taşırken görüntüsü

-El arabasıyla yürürken görüntüsü

-Hurda ve karton toplarken görüntüsü

-El arabasına hurda ve karton koyarken görüntüsü

-Karton taşırken görüntüsü

-Diğer detaylar

Süre: 03.59 Boyut: 593 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Hobiyle başladığı naht sanatının son temsilcilerinden oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan emekli milli eğitim müdürü 60 yaşındaki Mehmet Emin İncekulak, hobi olarak merak saldığı unutulmaya yüz tutmuş naht sanatının son temsilcilerinden biri oldu. El emeği 100'ü aşkın çeşitli eserler ortaya koyan İncekulak, bu işi para kazanmak ve menfaat karşılığı yapmadığını, unutulmaması için çalıştığını söyledi.

Adana'nın Pozantı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 8 yıl önce emekli olan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Emin İncekulak, gençlik yıllarında naht sanatına merak saldı. Emekli olduktan sonra tüm ilgisini naht sanatına veren İncekulak, işin ustalarından teorik olarak naht hakkında bilgi aldı. Ardından yaptığı denemelerle kendini geliştiren İncekulak, 12 metrekarelik atölyesinde bugüne kadar 100'ü aşkın eser ortaya koydu. Yaptığı eserleri satmayan İncekulak, 'İhlas süresi' ve 'Vav Harfi' yazılı 2 eserini, Cumhurbaşkanlığına hediye olarak gönderdi. İncekulak, yaptığı eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca sergilenmesini istediğini belirtti.

İnsanların naht sanatıyla ilgili yetersiz bilgiye sahip olmalarının kendisini üzdüğünü, bu işi para kazanmak ve menfaat karşılığı yapmadığını belirten İncekulak, "Atölyeme gelen insanlar, benim ne yaptığımı soruyorlar. Ben de naht sanatıyla uğraşıyorum dediğim zaman, bana öyle bir sanat mı var diye sorduklarında çok üzülüyorum. Bu sanat Osmanlı döneminden kalan, ecdat yadigarı bir sanat. İnsanlar 'hat sanatını duyduk ama naht sanatı nedir' diye soruyor. Naht sanatı Allah'ın kelamının ağaç ile buluşmasıdır. Kıl testere ile yapılıyor. Ortaya çıkarmayı planladığım Allah kelamı veya ayeti önce bir kağıda döküyorum. Bu kağıdı daha sonra özel bir ağaç üzerine yerleştirip, kıl testereyle özenle kesip harfleri tek tek çıkarıyorum. Harflerin çıkarılmasından sonra, onları yine tek tek zımpara yapıyor ve yerine yerleştirdikten sonra bir süre bekliyorum. Daha sonra yapıştırıcılar kullanarak, eserimi bir tuval üzerine monte ediyorum. Bir eserin ortaya çıkması yaklaşık 30 günümü alıyor. Şu anda elimde 100'ün üzerinde eserim bulunuyor. Her biri el emeği göz nuru dökülerek elde edilen bu eserlerimi, izin verildiği takdirde sergileyip sanatseverler ve vatandaşların beğenisine sunmak istiyorum" dedi.

NAHT SANATI NEDİR?

Naht sanatı, hat sanatıyla yazılan yazıların oyma, kakma, kabartma ve yakma teknikleriyle ahşaba işlenmesiyle ortaya çıkan desenin veya motifin, ahşap oyma ve işleme teknikleriyle ayrıştırılmasıyla oluşur.

Görüntü Dökümü

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Naht sanatı yapılan atölyeden görüntü

Mehmet Emin İncekulak ile röp

Haber- Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),

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Atatürk'e ikram edilen ekmeği 100 yıl sonra yeniden üretti

Sivas'ta lokanta işletmecisi İshak Kaan Usta (39), Sivas Kongresi'nde 108 gün boyunca Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye'ye ikram edilen ekmeği 100 yıl sonra yeniden üretti. Usta, yöreye özel 'zeron' cinsi buğday ve ekşi mayayla yaptığı ekmeği Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinliklerinde ikram edeceğini söyledi.

Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği Sivas Şube Başkanı ve lokanta işletmecisi İshak Kaan Usta, 1919'da Sivas Kongresi döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ikram edilen ekmeği yeniden yaptı. Kendisini Sivas'ın turizm elçisi olarak tanıtan Usta, yöreye özgü olarak yetiştirilen 'zeron' türü buğdayı ilaç ve gübre koymadan yeniden yetiştirdi. Kara değirmende öğüttüğü undan hazırladığı hamuru ekşi mayayla birleştirerek 100 yıl önceki ekmeği yeniden üretti.

Doğal probiyotik olan ekmeğin hazmının kolay olduğunu ve bayatlamadığını ifade eden Usta "Bu fikir Sivas'ın yemek kültürünün derin olduğunu biliyoruz. 'Bunu nasıl tanıtabiliriz' dedik. Sivas'ın da yakın tarihten uzak tarihe doğru serüvenini başlattık. Dedik ki, en yakın tarihte 4 Eylül Kongremiz var. Sivas kadim bir şehir, Cumhuriyetin doğduğu yer. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paşa ve Milli Mücadele Heyeti ne yemiş diye araştırdık. Ekmeğin de en uzak tarihten bu tarafa kadim bir yüceliği var. Biz de ekmekten başlamaya karar verdik. Sivasımızın zeron buğdayından kendi öğüttüğümüz buğdaydan ekşi mayayla yaptık. Milli Mücadele döneminde Heyet-i Temsiliye üyelerine bunlar ikram edilmiş. Özelliği tam buğdaylı bir ekmek. Biz bunu hiçbir katkı maddesi yapmadan, unumuzun içerisine ilaç koymadan, gübre atmadan doğal yöntemlerle ürettik. Doğal probiyotik diyebiliriz, hazmı kolaylaştırıyor, yemesi güzel ve bayatlamıyor ekmeğimiz" dedi.

İnsanların gerekli gıdalarını almadığında doğru kararlar veremeyeceğini belirten Usta "Ekmeklerin çeşidi var. Biz unumuzun kepeğini almadık. Sivas'ta bir iki çeşit ekmek sunuluyor Atatürk'e, bu sadece bir tanesi. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı kapsamında özel diğer yemeklerin her birini çıkarıp Sivas'ın bu konuda turizm elde etmesini istiyoruz. İnsanların bu yemekleri yemesini istiyoruz, çünkü bunların kültürü var. Bunun akabinde ilimize özgü Gökmedrese menüsü, Divriği Ulu Cami menüsü, Şifahiye menülerini de ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

'100'ÜNCÜ YIL ETKİNLİKLERİNDE İKRAM EDİLECEK'

Yaptığı ekmeği Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı olan 4 Eylül 2019 tarihinde etkinliklere gelenlere ikram edeceklerini belirten Usta şöyle konuştu:

"Bu ekmek ve hazırlanacak yemeklerin her biri ulusal şeflere tattırılıacak. Etkinliklere katılacak devlet büyüklerimize ikram edilecek. Eski usullerle yapılacak ve biz halkımıza da bunun belirli bölümlerini tattırıp, reçeteler haline getirip tüm lokantalarımıza dağıtacağız ki 100'üncü yıl etkinliklerinde bizi ziyarete gelen misafirlerimiz bu yemekleri her yerde tadabilsinler. Ayrıca bunu da kitaplaştıracağız. Biz Sivasımızın yemek kültürü için çalışıyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Ekmeğin hamurunun hazırlanması

-Pişirilmesi

-Ekmeğin görnütüleri

-Kaan Usta'nın konuşmaları

-Detaylar

(521 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,

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'Sevgililer günü' eğlence konaklama sektörünü hareketlendirdi

İzmir'de, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları için sevgililerin İzmir içinde tercihi, gala yemeklerine rezervasyon yaptırmak oldu. İzmir çevresinde ise konaklamalı pansiyon ve otel rezervasyonlarında büyük bir artış yaşandı. Sevgililer Günü için Çeşme'de de eğlenme mekanları ve otellerde rezervasyonlar arttı. İki kişilik bir gala yemeği programı yapmak isteyen çiftlerin İzmir'de en az 500 TL, konaklamalı programı için ise en düşük 800 TL ödemesi gerekiyor.

İzmir'de 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala kutlama yapmak isteyen kişiler, eğlence merkezleri ve konaklamalı programlara rezervasyon yaptırmaya başladı. İzmir içinde genellikle gala yemeği olarak bilinen müzikli, eğlenceli yemek programları tercih edilirken, İzmir çevresindeki Çeşme ve Kuşadası'nda konaklamalı programlara yapılan rezervasyonlar yoğunluk gösteriyor. Özellikle Çeşme'de eğlence merkezlerine talebin artması, bölge turizmini olumlu etkileyerek konaklamalı rezervasyonları da arttırdı. İzmir'de Sevgililer Günü'nü bir gala yemeğiyle kutlamak isteyen çiftin 500 TL'yi, konaklama programı yapmak isteyen bir çiftin ise 800 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

Yemek ve içki maliyetlerine bağlı olarak geçen yıllara göre organizasyon fiyatlarının arttığını belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Osman Tolga Gencer, "Gala yemeklerine bakıldığında geçen yıl kişi başına 180 TL'den başlayan yemek programları bulunuyordu bu sene ise 250 TL'den aşağısı pek mümkün değil. Daha uygun maliyetli bir program için vatandaş erken rezervasyon sistemini tercih etmeli" diye konuştu.

'KONAKLAMALI OTEL SATIŞLARINDA PATLAMA YAŞANIYOR'

Özel günlerde turizm potansiyeli olan yerlerdeki satışlarda büyük bir artış yaşandığını dile getiren TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Osman Tolga Gencer, "Bilhassa 14 Şubat'ın hafta sonuna denk geldiği yıllarda, konaklamalı otel satışlarında üst seviye bir patlama yaşanıyor. Acenteler, 14 Şubat'ın hafta sonuna denk gelmediği yıllarda ise hafta içi 14 Şubat günü bir gala yemeği düzenleyip, o haftanın hafta sonunda İzmir çevresindeki otellerden rezervasyon yaptırılacak şekilde bir paket program hazırlıyorlar. 14 Şubat öncesi konaklama ciddi bir ivme kazanıyor. Konaklamalı olarak en çok Çeşme ve Kuşadası tercih ediliyor. Genellikle öncelikle Çeşme'deki oteller doluyor, daha sonra Kuşadası'ndaki oteller doluyor. İzmir içinde konaklama yerine daha çok gala programları tercih ediliyor. Sevgililer Günü'nde oteller acenteler ile anlaşıp salonlarını kiraya veriyor ve acenteler oraya sanatçı, süsleme, ışık sistemi gibi programlar ekleyip satış yapıyor. Ancak İzmir çevresinde konaklamalı programlar tercih ediliyor. Genellikle son haftada çok büyük bir yoğunluk oluyor. 11 Şubat ile birlikte satışlar yükselecektir" diye konuştu.

'İZMİR TURİZM KENTİDİR'

Türkiye'ye 2018 yılında 40 milyon turist geldiğini belirten Gencer, "İzmir'e ise havalimanından 900 bin kişi giriş yaptı. Bu 900 bin kişinin 400 bini ise Kuşadası ve Didim bölgesine giderek İzmir'i hiç görmemiş oldu. Bu İzmir için çok kötü bir rakam. Öncelikle yerli turistin gelmesi gerekiyor. Türiye'nin her yerinde turlar düzenleniyor ancak İzmir turu diye bir tur yok. İzmir Destinasyonu adlı bir proje başlattık ve 7-10 Şubat tarihleri arasında 300 turizm acentesi sahibini İzmir'e getirerek projeyi uygulamaya koyacağız. İzmir turizm ateşini fitilleyen yerdir, İzmir turizm kentidir ancak biz hiç o yöne eğilmemişiz, bundan sonraki süreçte İzmir'in bir turizm kenti olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz" dedi.

ÇEŞME DE SEVGİLİLER GÜNÜ'NE HAZIR

Çeşme'de eğlence merkezlerinin doluluk oranının çok yüksek olduğunu belirten Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir ise, "Buna bağlı olarak konaklamalı rezervasyonlar da yükseldi. Sevgililer Günü için açık otellerimizdeki doluluk oranının yüzde 80'lere, 90'lara ulaşacağı kanaatindeyiz. Çeşme'nin, hafta sonu ve özel günlerde doluluk oranı oldukça yüksek. Sevgililer günü hafta içine geldiği için, hafta sonu kutlanıyor. Açık olan otellerimiz Sevgililer Günü'ne özel bir takım farklılıklar koyarak gerekli doluluğa ulaşacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Osman Tolga Gencer ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Kaynak: DHA