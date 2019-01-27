Dha Yurt Bülteni-2

1)BAKAN SOYLU'NUN KORUMA EKİBİ KAZA YAPTI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun koruma ekibinin bulunduğu cip, Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı. Kazayı yara almadan atlatan koruma ekibindeki 4 polis memuru tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Kaza, saat 09.30 sıralarında Antalya- Serik D400 karayolunun Kadriye Kavşağı'nda meydana geldi. Belek turizm merkezindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu takip eden koruma ekibinin bulunduğu 07 MGL 61 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak, yol kenarındaki refüjde yan durdu. Konvoyda bulunan itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan 4 polis memuruna yine konvoyda bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Kazadan yara almadan kurtulan koruma ekibi tedbir amaçla hastaneye sevk edildi. Araç ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Araçtan görüntü

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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2)KEMER'DE HORTUMUN DEREYE DÜŞÜRDÜĞÜ ARAÇTA KAYBOLAN BUSE ARANIYOR

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları takviye ekiplerin katılımıyla yeniden başladı.

Kemer ilçesinde 24 Ocak Perşembe hortumun, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobili sürüklediği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları saat 09.30'da başladı. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı sualtı ekibi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya AFAD ve Afyonkarahisar AFAD ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfı dalgıçlarının da aralarında bulunduğu 186 kişi katıldı.

Jandarmaya ait iki arama kurtarma köpeğinin de yer aldığı çalışmaları Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar da takip ediyor.

Görüntü Dökümü

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Arama kurtarma çalışmaları detay

Baba Ahmet Acar detay

Ekipler detay

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya),

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3)DNA TESTİYLE İLE KANITLADIĞI OĞLUNU İSTİYOR

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Ramazan Unutur (48), 2 yıl imam nikahıyla birlikte olduğu İ.G.'nin (37) dünyaya getirdiği oğlunu başkasının nüfusuna kaydettirmesi üzerine kendi evladı olduğunu DNA testiyle kanıtladı. Önce çocuğu kendi nüfusuna geçiren sonrasında velayet davası açan Unutur, "Çocuğumu görmeye gittiğim zaman annesi, icra yoluyla gelmemi istiyor. Bugüne kadar oğlumu, icra işlemi için 500 TL para yatırarak görebiliyordum. Artık dayanacak gücüm de param da kalmadı" dedi. üç

Geçimini kokoreççilik yaparak sürdüren Ramazan Unutur, G.İ. ile 2008 ila 2010 yılları arasında 2 sene boyunca imam nikahıyla beraberlik yaşadı. Unutur'un iddiasına göre G.İ., doğuma kısa süre kala habersiz evden ayrıldı. G.İ. daha sonra başka biriyle resmi nikahla evlendi. Doğan erkek çocuğunu da bu kişinin nüfusuna kaydettirdi. Çocuğun kendisinden olduğunun DNA testiyle belirlendiğini ifade eden Ramazan Unutur, tek derdinin bugün 9 yaşında olan 'Nuri' ismindeki oğlunun velayetinin kendisine verilmesi olduğunu söyledi. Unutur, "G.İ. ile 2008 ila 2010 yılları arasında imam nikahıyla birlikteliğimiz oldu. Beni çok sevdiğini söyleyerek bir çocuğumuzun olmasını istedi. Daha sonra hamile kaldı. Doğuma 10 gün kala, benden bir daire almamı istedi. İmkanım yoktu. O ise ortadan kayboldu. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdum. Çocuğu nerede ve kimin yanında dünyaya getirdiğini bilmiyorum. Benim oğlumu, benden ayrıldıktan birlikte yaşamaya başladığı ve sonra da evlendiği Nuri İ.'nin ismini vererek, onun üstüne kaydettirmiş. Bunu öğrenince şikayetçi oldum, Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan DNA testinde, çocuğun benim olduğu kanıtlandı, kendi nüfusuma aldım. Bunun üzerine oğlumun velayetini almak için Aydın 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Ama mahkeme, çocuğun velayetini bana değil annesine verdi. 15 günde 2 gün ve bayram günlerinin son günü ise bende kalmasına karar verdi. 2014 yılından beri, hem çocuk onda hem de oğlum için aylık 400 TL nafaka ödüyorum" dedi.

"DAYANACAK GÜCÜM KALMADI"

En büyük arzusunun çocuğunun kendisiyle yaşaması olduğunu söyleyen Unutur, "Çocuğumu görmeye gittiğim zaman annesi, icra yoluyla gelmemi istiyor. Bugüne kadar oğlumu, icra işlemi için 500 TL para yatırarak görebiliyordum. Artık dayanacak gücüm de param da kalmadı. 2018 Temmuz ayından beri icraya para veremiyorum ve dolayısıyla öz evladımı göremiyorum. 15 günde bir bende kalması lazım ama ben çocuğumu göremiyorum. Çocuğa bakacak bir anne değil. Oğlum da, annesinin yanında kalmak istemiyor. Amacım çocuğumu onun elinden kurtarmak. 24 Ocak 2012'de açtığımız davaya, hakaret ve çocuk velayeti de eklenince davalar da halen devam ediyor" dedi.

DHA muhabirinin cep telefonuyla ulaştığı G.İ. ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtti.

Görüntü Dökümü

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Ramazan Unutur'un eşiyle telefon görüşmesi

Çocuğun evde çekilen görüntüsü

Ramazan Unutur konuşması

(Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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4)UZAY KAMPI SÖMESTR TATİLİNDE ÇOCUKLARA UNUTULMAZ ANLAR YAŞATIYOR

İZMİR'deki Uzay Kampı Türkiye, yarıyıl tatilinde gerçekleştirilen çeşitli programlara yurt içi ve yurt dışından gelen çocuklara unutulmaz bir uzay deneyimi yaşatıyor. Son teknoloji ile oluşturulmuş simülasyonlarla astronotların yaşama ve çalışma ortamlarını yaşayarak öğrenen çocuklar, aynı zamanda bilimsel derslere de katılıyor.

Amerika ve Kanada'dan sonra dünyada üçüncü olarak, 2000 yılında İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Ege Serbest Bölgesi A.Ş. (ESBAŞ) içinde kurulan Uzay Kampı Türkiye, 5 günlük yatılı ve günübirlik programlarıyla şimdiye kadar yaklaşık 60 ülkeden 240 bini aşkın katılımcıyı ağırladı. ESBAŞ tarafından işletilen kampta çocuklar donanımlı eğitmenler eşliğinde uzayla ilgili interaktif simülasyonların kullanıldığı dinamik ve eğlenceli bir uzay yolculuğuna çıkıyor. Sömestr tatilinde çocuklarının hem eğlenip hem öğrenmesini isteyen aileler, onları Uzay Kampı Türkiye'nin unutulmaz deneyimler yaşatan programlarına emanet ediyor. Çocuklar kampta, astronotların uzayda yaşama ve çalışma alanlarını gerçeğe çok yakın simülatörlerle tecrübe edip, gerçek boyutlarda tasarlanmış bir uzay mekiğini uzay istasyonlarından kontrol etmeyi deneyimleyebiliyor. Kampta bulunan yer çekimi koltuğu simülatörüyle ayda yürüyüşü deneyimleme fırsatı sunulurken, planateryumda ise gezegenlerle ilgili bilgiler öğreniliyor. Ayrıca, çocuklar NASA tasarımlı astronot giysilerini ve kullanım alanlarını öğrenirken, astronotların spor aletlerini kullanıp, onların yaşam şartlarını tanıyorlar. Sanal Mars gezisi simülatörü ile Mars'ta kurulmak istenen yaşam alanlarını gözlemleyebilen çocuklar, kurulan hidroponik laboratuvarlarında uzayda topraksız bir şekilde yetişebilecek olan bitkileri toprak yerine cam elyafı kullanarak yetiştirme şansını yakalıyor.

ÇOCUKLAR ASTRONOTLARIN DENEYİMLERİNİ BİREBİR YAŞIYOR

Sömestr programının içeriği hakkında bilgi veren Uzay Kampı Türkiye Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Emre Aday, şunları söyledi:

"Şu anda sömestr tatiline özel Uzay Yolculuğu programımız var. Öğrenciler astronot simülatörlerini uygulamalı olarak öğrenme ve kullanma şansına sahip oluyorlar. Öğrencilerin yarıyıl tatillerini değerlendirmeleri için en güzel yerlerden biri de Uzay Kampı. Öğrencilere takım çalışması, liderlik konularında yetkinliklerini artıracak etkinlikler yaptırıyoruz. Örneğin 'sıfır yerçekimi duvarı' isimli simülatörümüz var. Bu simülatör astronotların yerçekimsiz ortamda nasıl çalışmalar gerçekleştirdiğini ve aynı zamanda parça inşa ederken ne gibi zorluklar yaşadıklarını anlatan bir eğitim aracı. Özellikle çocukların kişisel gelişimi açısından oldukça önemli. Buradaki etkinliklerin hiçbiri sıkıcı ve tekdüze etkinlikler değil. Genellikle hiçbir öğrencinin burada hiç sıkıldığını görmedim."

Öğrencilerin Uzay Kampı'nda okulda öğrendiği bilgileri uygulamalı olarak deneyimlediğini söyleyen Aday, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Program içerisinde sanal uzay mekiği uçuş görevimiz var. Öğrencilere pilot, komutan, uçuş uzmanı gibi gerçek uzay mekiğinde görevleri ve üstlenilecek pozisyonları anlatıyoruz. Sonra kendi başlarına grup olarak başarılı bir ekibin çalışma biçimini birebir yaşamalarına fırsat tanıyoruz. Astronot simülatörleri ağırlıklı olarak kullanılıyor çünkü çocukların okulda gördükleri konuları destekleyecek fen ve matematik bilimlerine karşı olan ilgilerini artıracak şekilde tasarlanmış. Örneğin sürtünmesiz ortamda olmak nasıl bir duygu hep okullarda formüllerle öğretilir fakat burada uzay ortamında astronotlar bunu nasıl uygulamış, nasıl denemişler örneklerle bunu anlatıyoruz. Öğrenmeye hevesli, fen ve matematik bilimlerine karşı istekli olan çocuklar burada ilgilerini çekecek konular buluyorlar. Öğrenmenin keyifli kısmını onlara sunarak bunu yakalıyoruz, belki de bu alanda kariyer yapacak bireyler yetiştiriyoruz."

Uzay Kampı sömestr programına katılan çocuklardan Elvin Kılıçarslan (11), "Kampa ilk defa katılıyorum. Astronotların uzayda yerçekimsiz ortamda nasıl spor yaptığını öğrendim. İlk başta korktum ama sonra çok eğlendim. Çok mutlu oldum çünkü astronotların yaşadığını biz de ülkemizde yaşadık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Uzay kampı dersleri ve uygulamalarından genel ve detay görüntüler

-Çocuklardan genel ve detay görüntüler

-Emre Aday ile röp

-Murat Sungur ile röp

-Çocuklardan Selin Bozkurt ile röp

-Çocuklardan Kaan Kısa ile röp

-Çocuklardan Elvin Kılıçarslan ile röp

Haber: Melis KARAKUZULU-Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

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5)LÖSEVLİ ANNELER ÜRETİYOR, ÇOCUKLARA YARDIM OLUYOR

LÖSEV Adana Şubesi, yetişkin onkoloji hastaları ve lösemili çocuk annelerinin üretim yaptığı bir atölye kurarak burada üretilen el emeği ürünleri satıp lösemi tedavisi gören çocuklara yardım kaynağı oluşturuyor.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan LÖSEV Adana binasının üst katında kurulan atölyede kanser hastası ve çocuğu lösemi tedavisi görmüş yaklaşık 10 anne iş birliği içinde çalışarak oyuncak, giyim ve gıda ürünleri üreterek yine şube binasının altında bulunan LÖSEV mağazasında satılıyor. Ürünlerden elde edilen gelir ise lösemi hastası olan çocukların tedavi masraflarına destek amacıyla kullanılıyor. LÖSEV İl Koordinatörü Füsun Özcan, "Anne Atölyeleriö projesinin 2000'li yıllarda başladığını ve zamanla Türkiye'nin bir çok kentinde hayata geçirildiğini söyledi. Özcan, "Projemizi götürdüğümüz her kentte güzel sonuçlar aldık. Adana'da da bu böyle oldu ve daha da iyi olacağına eminim. Şu anda hem internet üzerinden hem de mağazamızdan Adanalı vatandaşlarımız ürünlerimizi satın alıp çocuklarımıza ve annelerimize destek oluyorlar. Tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Gelip atölyemizi yerinde görebilirlerö diye konuştu.

'HEP BİRLİKTE ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Atölyede çalışan annelerden olan ve daha önce kendi çocuğunun da 10 sene lösemi tedavisi gördüğünü dile getiren Hatice Altınbaş (38), önemli bir projenin parçası oldukları için anneler olarak çok mutlu olduklarını belirtti. Arkadaşlarıyla birlikte burada güzel bir sinerji ile çalıştıklarını vurgulayan Altınbaş, "Geçmişte çok büyük sıkıntılar yaşadık. Evlatlarımız büyük acılar çekti. O zaman LÖSEV bizim yanımızdaydı. Şimdi iyileşmiş çocuk anneleri olarak bizde LÖSEV ailesinin yanında oluyoruz. Tedavi sürecinde olan çocuklarımıza destek için bu atölyede üretim yapıyoruz. Halkımızın buradan alacağı bir ürün bir çocuğumuzun hayatına dokunmuş oluyorö dedi.

ANNELERİMİZİ ÜRETİMİN İÇİNE KATTIK

Atölye çalışmalarının amacı annelerin sosyal ve ekonomik hayata katılmasını kolaylaştırdığını vurgulayan LÖSEV Sosyal Hizmet Uzmanı Özge Tüzün (26) ise yaklaşık 10 annenin üretim alanında çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

"Annelerimizin hikayeleri birbirine benziyor ve bir arada bir şeyler ürettiklerinde kendilerini çok daha iyi hissediyorlar. Hem de çocuklara güzel bir katkı sunmuş oluyorlar.ö

Görüntü Dökümü

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Anneler atolyede çalışırken detay

LÖSEV İl koordinatörü Füsun Özcan röp

Annelerden Hatice Altınbaş ile röp

Ürünlerden detaylar

LÖSEV Sosyal Hizmet Uzmanı Özge Tüzün

Ürünlerin satıldığı mağazadan detaylar

Ürün satın alan müşteriyle röp

SÜRE: 04: 08 BOYUT: 458 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Kaynak: DHA