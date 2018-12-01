Dha Yurt Bülteni 2

DHA YURT BÜLTENİ 2

Damadının evine ateş açan kayınbaba, su borusunu vurdu

Adana'da, tartıştığı damadının evine ateş açan Murat Y. (56) evin girişindeki su borusunu vurunca mahalleyi su bastı.

Olay, Seyhan İlçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, Yaşar A. ve Sibel Y. bi ay önce imam nikahı kıyarak evlendi. Aralarında çeşitli nedenlerde sorun çıkan çift tartışmaya başladı. Ailelerinde araya girmesinden dolayı Sibel Y. eşyalarını toplayarak evi terk etti. Babasının evine dönen Sibel Y. ailesine bir daha imam nikahlı eşinin yanına gitmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine baba Murat Y. yanına çocuklarını da alarak Yaşar A.'nın evine gitti. Üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Murat Y. eve rastgele ateş açtı. Bu sırada evde bulunan Yaşar A. yatağın altına gizlendi.

SOKAK SULAR ALTINDA KALDI

Bu sırada tabancadan çıkan mermiler evin girişinde bulunan su borusuna isabet etti. Hasar alan borudan akan sular ise sokağa aktı. Murat Y. ve beraberindekiler ise olay yerinden kaçtı. Bir süre yatağın altında gizlenen Yaşar A. şüphelilerin kaçtığını görünce polis merkezine sığındı. İhbar üzerine harekete geçen polis Murat Y.'yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------

Evin görüntüsü

Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

Yerdeki kurşunlar

Patlamış su borusundan görüntü

Annenin konuşması

Genel görüntüler

SÜRE: 03'03" BOYUT: 339 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

======================

Görme engellilere masörlük eğitimi

Afyonkarahisar'da görme engellilere yönelik masörlük kursu başlatıldı. 3'ü kadın 9 engellinin katıldığı kursta eğitimler, bir dönem milli takımda masörlük de yapan Cemalettin Karabıyık tarafından veriliyor.

Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Halk Eğitim Merkezi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde görme engelliler için masörlük kursu açıldı. Dernek üyelerine yönelik kursa 9 görme engelli katıldı. Bir dönem milli takımın masörlüğünü de üstlenen Cemalettin Karabıyık tarafından verilen kursta, kursiyerlere masörlük mesleği tüm detaylarıyla anlatılıyor. 3 hafta sürecek masörlük eğitimine 6 erkek, 3 kadın kursiyer katılıyor. Günde 6 saat eğitim alan görme engellilere, uygulamalı eğitim de veriliyor.

OTELLERDE İSTİHDAM EDİLEBİLECEKLER

Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Hakan Erdoğan, görme engellilerin parmak uçlarının daha hassas olduğunu söyledi. Belge alan görme engelliler için otellerle iş görüşmeleri yapacaklarını aktaran Hakan Erdoğan, "Cemalettin Karabıyık hocamız bu konuda bize yardımcı oluyor. İlk haftalarımızda teorik eğitimlerimizi aldık. Yaklaşık 6-7 gündür de uygulama yapıyoruz. Görme engelli bireyler bu konuda uzman. Çünkü parmaklarında his oranı daha fazla. O yüzden gören arkadaşlara göre daha iyiler" dedi.

Kurs eğitmeni Cemalettin Karabıyık, "Arkadaşlar mükemmel şekilde bu işi kavrıyor. Arkadaşlarımız görmedikleri için elleri öylesine iyi işliyor ki benim de şaşırdığım noktalar oluyor. Bir anda bu kadar şeyi nasıl kaptılar diye şaşırıyorum. Engelliler kendilerini dışarıya atıp birtakım şeyleri öğrenme peşine gitsin. Spor ve buna benzer aktiviteler her zaman onlara iyi gelecektir. Arkadaşlarımızın kendilerini yetiştirmesi gerekiyor" diye konuştu.

'EVDE OTURMAKLA OLMAZ'

Yüzde 90 görme engelli kursiyer Mustafa Özoğul (24), profesyonel masör olmak istediğini anlattı. Özoğul, şöyle dedi:

"Afyonkarahisar oteller bölgesi ve termal alanlar çok olduğu için masörlük kursu açıldı. Biz de buna katılmak istedik. İleride bu alanda profesyonelleşince çalışabiliriz. Kendimize belki bir iş yeri açabiliriz. Cemalettin hocama çok teşekkür ederim, bize çok yardımcı oluyor. Burada eğitimimizi aile ortamında gerçekleştiriyoruz. Buradan bütün engelli kardeşlerime sesleniyorum 'Ben engelliyim hiçbir şey yapamam, evde oturayım' demesinler. Müzik olabilir, spor olabilir açılsınlar. Çünkü evde oturmakla hiçbir şey olmuyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Kursiyerler masaj yaparken

Masör eğitmeni kurs verirken

Genel detaylar

Dernek Başkanı Erdoğan'ın konuşması

Eğitmen Cemal Karabıyık'ın konuşması

Mustafa Özoğul'un konuşması

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

======================================

Gümüşhane'de başıboş köpekler tedirgin ediyor

Gümüşhane'de kent merkezi, cadde ve sokaklarda çok sayıda köpeğin başıboş dolaşması vatandaşları korkutuyor. Kentte 2 çocuğun başıboş köpekler tarafından ısırılıp yaralanmasının ardından, saldırılara karşı tedirginlik yaşadıklarını belirten vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor.

Kentte, kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte, cadde ve sokaklarda başıboş köpeklerin sürü halinde dolaşması vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde vatandaşın korkulu rüyası olan köpekler, kent merkezindeki ara sokaklarda da araç sürücüleri ve yayalara da sorun olmaya başladı. Geçen hafta merkeze bağlı Güzeller Mahallesi'nde 2 çocuğun başıboş köpekler tarafından ısırılıp yaralanması ve sayılarının giderek artmasından tedirginlik yaşadıklarını belirten vatandaşlar, hayvanlar için gerekli önlemlerinin alınmasını istiyor.

'HASTALIK YAYMASI ENGELLENMELİ'

Köpeklerin duruma üzüldüğünü belirten ve hayvanlara gerekli ilginin gösterilmediğine tepki gösteren Yaşar Bayraktar, "Hayvan sever bir insanım. Maalesef hayvanların durumu beni üzüyor. Hayvanlar için toplama merkezi yapıp, bakımını yapıp sokakta herhangi bir şekilde zarar vermesini, hastalık yaymasını engellenmelidir. Bu konuda duyarsız davranılıyor. Sokakta köpeklerin bu şekilde dolaşması bizleri üzüyor" dedi.

'TEDİRGİNLİK YAŞIYORUZ'

Tedirginlik yaşadıklarını anlatan Bayraktar, "Hayvanlara da günah, sonuçta bunların bakılması bir şekilde reha bilete edilmesi, bir yerde toplanması lazım. Bir barınak yapıldı ancak faaliyete geçmedi. Bu hayvanlar sokakta olduğuna göre yapılan barınakta hikaye gibi görünüyor. Ben şahsen rahatsızım; o hayvanların dövülmesi, aç bırakılması veya kuduz riski taşıması bizi tedirgin ediyor. Geçen günlerde 2 çocuğa saldırmışlar. Başıboş gezmeleri doğru değil. Bu sorun bir an önce çözülmeliö diye konuştu.

'KARŞIMIZA ÇIKIYORLAR'

Üniversitesi öğrencisi Gökhan Kaya da, akşam saatlerinde okula korku içinde gidip geldiklerini dile getirerek "Üniversite ikinci öğretim okuyorum. Akşam saatlerinde okula gidiyoruz. Mahallemizde birçok sokak köpeği var ve bunlar çok kaşınıyorlar. Sağlıklı bir durum değil. Okuldan geldiğimizde caddelerde karşımıza çıkıyorlar, bu durumda bizi tedirgin ediyorö ifadesinde bulundu.

Öte yandan, belediye yetkilileri, başıboş köpeklerin toplanmasına ilişkin alınan şikayetler üzerine çalışma başlatıldığını, ayrıca kentte yapımına başlanan Kent Park ve Hayvan Barınağı Merkezi'nin de yakın zamanda tamamlanıp hizmete açılacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

Başıboş köpeklerden görüntüler

Kent sakinleri röp.

Ara sokaklarda köpekler

Köpeklerden detaylar

HABER KAMERA: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,

======================================

Meslektaşını döven doktor görevden alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde özel bir hastanede aralarında hasta tedavisi konusunda çıkan tartışmada aynı hastanede görevli meslektaşı Üroloji Uzmanı Dr. Hacı Bekir Genişer'i yumrukladığı öne sürülen Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Yakup S., hastane yönetimi tarafından görevinden alındı.

Olay, 25 Kasım günü Bafra ilçesinde özel bir hastanede meydana geldi. Üroloji Uzman Dr. Hacı Bekir Genişer, idrar yollarında rahatsızlığı bulunan bir hastayı ameliyat etti. Dr. Genişer, sağlığına kavuşan hastayı taburcu etmeden, hastaya daha önce bakan aynı hastanede görevli Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Yakup S.'ye danıştı. Dr. S., hastanın ameliyatının gereksiz olduğunu, tedavi yöntemleri uygulanabileceğini belirterek Dr. Hacı Bekir Genişer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. Yakup S., iddiaya göre yumrukla Genişer'e saldırdı. Hastane görevlileri müdahale ederek, kavga eden iki doktoru ayırdı.

YUMRUK ATTI, İŞİNDEN OLDU

Tartışma sonrası aldığı yumruk darbesiyle, yüzünde morluklar oluşan ve 7 gün iş göremez raporu alan Üroloji Uzmanı Dr. Hacı Bekir Genişer, meslektaşından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayla ilgili adli soruşturma sürerken, özel hastane yönetimi de aldığı kararla, Dr. Yakup S.'nin iş akdini fesh edip, hastanedeki görevine son verildi.

Öte yandan, aldığı yumruk darbesiyle yaralanan Üroloji Uzmanı Dr. Hacı Bekir Genişer'in, rapor süresinin tamamlanmasıyla özel hastanedeki görevine yeniden başlayacağı bildirildi.

Haber : Tolga BİRGÜCÜ/BAFRA (Samsun),-

=====================

Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama

Ordu merkezli 3 ilde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 21'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 27 Kasım'da Ordu, Giresun ve İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adlieye sevk edilen 22 şüpheliden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

Narkotik polisinin 5 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucu şüphelilere ait ikamet, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 25 adet MKE marka 9 mm çaplı fişek, 19 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilmişti.

Haber: ORDU,-