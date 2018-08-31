Dha Yurt Bülteni 2

Devrilen TIR yandı, İzmir - Balıkesir karayolu 2 saat kapandı

BALIKESİR yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan bira yüklü TIR devrildikten sonra alev aldı. Sürücü yaralanırken, İzmir Balıkesir- yolu, kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Bugün sabaha karşı saat 04.30 sıralarında, İzmir yönüne giden, 06 JSB 61 plakalı bira yüklü TIR, Pamuklu mevkisinde kontrolden çıkıp, devrildi. Araç içersinde sıkışan ve kimliği öğrenilemeyen sürücü, kazayı gören bir otobüs firmasının muavini tarafından araçtan yaralı olarak çıkartıldı. Sürücü daha sonra ortadan kaybolurken, yakıt tankındaki çevreye yayılan yakıt alev aldı. TIR alev alev yanmaya başlarken, İzmir karayolunda korku dolu anlar yaşandı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunurken, İzmir- Balıkesir karayolu trafiğe kapatıldı.Yangının tamamen söndürülmesi ve çevrenin temizlenmesinin ardından, İzmir- Balıkesir karayolu, yaklaşık 2 saat sonra trafiğe açıldı. Bu sürede, İzmir yönüne 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

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TIR'ın yanması

Söndürme çalışmaları

Çevredeki vatandaşlar

Bira fıçılarının görülmesi

Olayı anlatan bir kişi

Detaylar

Ender DURMAZ/SUSURLUK (Balıkesir) -

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Hayvan dostu taksiciler

İZMİR'de bir yıl önce bir aracın çarptığı sokak kedisini tedavi ettirip sahiplenen 6 taksi şoförü, Karşıyaka'da birçok sokak hayvanının beslenme masraflarını da üstlendi. Hayvan dostu taksi duraklarından biri olduklarını belirten şoförlerden Aykut Ger, duraktaki hayvanlar sayesinde stres atıp, işlerine motive olduklarını söyledi.

Belediyeler ile İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası arasında imzalanan 'Hayvan Dostu Taksi Durağı' protokolüne öncülük eden duraklardan biri, Karşıyaka ilçesinde Girne Bulvarı üzerinde hizmet veren Park Taksi oldu. Yaklaşık 1 yıl önce caddede ezilme tehlikesi geçiren bir sokak kedisini sahiplenerek tedavi ettiren durak sakinleri, çok sayıda sokak hayvanına sıcak yuva oldu.

Durakta çalışan 6 şoför olarak bir taraftan sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçlarını karşıladıklarını, diğer taraftan da takside evcil hayvanlarıyla seyahat etmek isteyen hayvan dostlarına yardımcı olduklarını anlatan taksici Aykut Ger (38) özellikle trafik kazasında yaralanan, tedavisini yaptırdıkları kedi Hürrem'in en yakın dostları olduğunu belirtti. Yaklaşık 1 yıl önce durağın yakınlarında duydukları fren ve bebek ağlamasını andıran bir sesle irkildiklerini söyleyen Ger, araç çarpan kedinin ezildiğini ve sol arka bacağının kanlar içinde kaldığını anlattı. Hemen bir puset bulup yaralı kediyi veterinere yetiştirdiklerini dile getiren Ger, "Kırık nedeniyle sol arka bacağının kesilmesi gerektiğini öğrendik. Hürrem sürekli yarasını yalamaya çalışıyordu. Yara iki üç kez açıldı ve tekrar narkoz verilerek operasyon yapıldı. Bir süre yaralarının iyileşmesi için bir dükkanda kapalı alanda tuttuk. Yaraları kapanınca dışarı aldık. O günden beri durağımızın bahçesinde yaşıyor. Hürrem bize bakışlarıyla teşekkür ediyor. Bizi hayata bağladı. Aramızda bir insan gibi oldu, sürekli iletişim kuruyoruz onunla" dedi.

ŞOFÖRLERİN MOTİVASYON KAYNAĞI

Tüm bakımlarını üstlendikleri birkaç sokak kedileri daha olduğunu anlatan Aykut Ger, yolculardan da çok olumlu tepkiler aldıklarını vurguladı. Birçok hayvanseverin özellikle bu durağı tercih ettiğini anlatan Ger, şöyle konuştu:

"Hürrem dışında başka sokak hayvanlarına da bakıyoruz. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yürüttüğü proje kapsamında sokak hayvanlarına bakan öncü duraklardan biri olduk. Tüm mama ve bakım masraflarını karşılıyoruz. Sevgiyle yapıyor ve karşılık beklemiyoruz. Hürrem sayesinde durağımızın Karşıyaka'daki popüleritesi arttı. Yolcular bize onu soruyor. Bazıları bizim durağı o var diye tercih ediyor. Yakın mesafelere gitme konusunda taksiciler arasında genelde sorun yaşanır. Ama bizim durağımızda böyle bir sorun hiç yaşanmıyor. Çünkü boş vaktimizde hepimiz onlarla oynuyor, stres atıyoruz. Bize motivasyon kaynağı oluyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bacağı kesilen kediden görüntü,

-Kedinin mama yemesi ve durak çevresinde gezinmesinden görüntü,

-Aykut Ger ve diğer taksicilerden görüntü

-Aykut Ger ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Manavgat'ta fener alayı ve Kurtalan Ekspres konseri

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde belediye tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı ve Kurtalan Ekspres konseri düzenlendi.

Belediye başkan vekili Bülent Özgüven ve belediye başkan yardımcılarının ve vatandaşların katılımıyla başlayan fener alayında topluluk, yapay şelale önünden Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşte dev Türk bayrağı da taşındı. Atatürk Kültür Merkezi önünde düzenlenen törende saygı duruşu yapıldı ve Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi işaret dili kurslarına devam eden öğrenciler tarafından İstiklal Marşı okundu.

Havai fişek gösterisinin ardından sahneye çıkan Kurtalan Ekspres grubu yaklaşık 2 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkılara vatandaşlar da eşlik etti. Özellikle Barış Manço ve Cem Karaca'yla özdeşleşen şarkılarda konseri izlemeye gelenler nostalji yaşadı. Konserin ardından Kurtalan Ekspres üyelerine çiçek verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fener alayından görüntü

İşaret diliyle İstiklal Marşı okunması

Konserden görüntü

Haber - Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

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Adana'da 'Drone'lu trafik uygulaması

ADANA'da polis, kent merkezinde yaptığı uygulamada, 'drone' ile trafik ihlali yapan sürücüleri belirledi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesi Fuzuli Caddesi'nde uygulama yaptı. Trafik ışıkları, aşırı hız, emniyet kemeri kullanımı konusunda sürücüleri uyaran ekipler, aynı zamanda kurallara uymayan vatandaşlara da ceza yazdı. Polisler uygulama sırasında, 'drone' kullanarak havadan trafik ihlal yapan sürücüleri belirledi. Yapılan kontrollerde, emniyet kemeri takmayan 15 sürücü, kask kullanmayan 4 motosiklet sürücüsü ve kırmızı ışık ihlali yapan 8 sürücüye, toplamda 5 bin 235 lira para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Drondan detay görüntü

Droneli uygulamadan genel görüntüler

Trafik ihlali yaptığı belirlenen araçların durdurulması

Dronenin görüntüsü

Sürücü ile röp.

Trafik ekibinden genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'23" BOYUT: 264 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Cami avlusunda tekme tokat dövüp, bıçakladılar... O anlar kamerada

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, - BURSA'da Nuri Ö. (35), cami avlusunda bulunan çay bahçesinde otururken, yanına gelen husumetli olduğu 6 kişi tarafından öldüresiyle dövülüp, bıçaklandı. Yaralanan Nuri Ö. hastanede tedaviye alınırken; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Ö. Ak Şemsettin Camisi'nin avlusundaki çay bahçesinde otururken, yanına 6 kişi geldi. Nuri Ö. ile husumetli olduğu belirtilen bu kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce grup, Nuri Ö.'yü dövmeye başladı. Bu sırada gruptan bir kişi, bıçağını çekip, Nuri Ö.'yü bıçakladı. Yere yığılan Nuri Ö.ye bir süre daha vuran grup, kendilerine engel olmak isteyen diğer müşterilerin de üzerine yürüdü. Saldırganlar bir süre sonra geldikleri taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nuri Ö., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mağdurun darp edilmesi ve bıçaklanması (1dk 11sn)

Camidekilerin kavgayı ayırmaya çalışmaları

Şüphelilerin araçlar ile olay yerine gelmesi

Camiden ve polis ekiplerinden görüntüler

BOYUT: 271 MB

SÜRE: 2 dakika 25 saniye

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'Titrek Ayhan'ı tiki

ADANA'da polis, çocukları kandırarak bisikletlerini çalan, 'Titrek Ayhan' lakaplı Ayhan Güldü'yü (53) tikinden tespit edip, yakaladı.

Ayhan Güldü, iddiaya göre, 28 Temmuz günü Yüreğir ilçesinde, bisikletiyle ekmek almaya giden A.M.A.'yı (13) durdurdu. Küçük çocuğa "Senin baban benim arkadaşım. Senin kuşları çok sevdiğini söyledi. Benim de senin yaşlarında bir kızım var, bisikletleri çok seviyor. Bisikleti bana ver, kızım biraz binsin. Ben de sana muhabbet kuşu getireyim" dedi. Bunun üzerine A.M.A. da bisikletini Güldü'ye verdi. Küçük çocuğun eve gidip, babasına olayı anlatması üzerine aile fertleri, polise haber verdi.

TİKİ YAKALATTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bisikleti çalan adamın sağ gözünün seğirdiğini ve istemsizce omzunu oynattığını saptadı. Bu detayları öğrenen polisler, küçük çocuğa tiki olan dolandırıcıların fotoğrafını gösterdi. A.M.A. da aynı yöntemle çok sayıda dolandırıcılık yapan ve 27 sabıkası bulunan Ayhan Güldü'yü teşhis etti. Güldü'nün yakalanması için kent genelinde çalışma yapan ekipler, aynı olayın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde de meydana geldiğini öğrendi. Bu kez M.B.'nin (16) yanına gelen Ayhan Güldü'nün "Babanın en yakın arkadaşıyım. Bisikletin çok güzelmiş. Bir kere bineyim, beğenirsem bunu iyi fiyata satarız" dediği belirtildi. Çevrede araştırma yapan ekipler, güvenlik kameralarının kayıtlarını incelmeyerek, Güldü'nün adresini tespit etti. Güldü, evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, bisikletleri 400 liraya sattığını söylediği ve lakabının 'Titrek Ayhan' olduğu öğrenilen Ayhan Güldü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

SÜRE: 30" BOYUT: 57 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,