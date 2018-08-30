Dha Yurt Bülteni-2

1)AVANOS'TA SAĞANAK VE FIRTINA, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, etkili olan sağanak ve fırtına, aralarında 80 yıllık bir sögüt ağacının da bulunduğu 15 ağacın yıkılıp devrilmesine neden oldu. İlçede akşam üzeri başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sularının toprağı yumuşatması ve bu sırada esen fırtına nedeniyle, Edip Akbayram Sokak'taki 80 yılık söğüt ağacı ile Atatürk Caddesi, Saruhan Caddesi ve Sanayi Caddesi'ndeki 15 ağaç devrildi. Avanos Belediyesi yetkilileri, yağış sonrası ilçede su baskınlarının da yaşandığını, ekiplerin su baskınlarına müdahale ettiğini, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti. Yetkililer, Edip Akbayram Caddesi'ndeki sögüt ağacının 2 aracın üzerine devrildiğini ve içlerinde kimse bulunmayan araçlarda maddi hasar meydana geldiğini de ifade etti. Öte yandan, Halk Eğitim Merkezi karşısındaki esnaf da yağmur sularını Kızılırmak'a taşıyan kanalların dolması ve yetersiz kalması nedeniyle iş yerlerine suların dolduğunu belirtirken, Çanakçılar Çarşısı'nda işyerlerinin önünde bulunan çanakların ve toprak işleme el eserlerinin fırtınadan zarar gördüğünü söylediler.

Görüntü Dökümü:

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-Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar

-Avanos'taki yağış

-Yağmur sularının işyerlerine girmesini enfelleyen esnaf

-Esnaf görüşleri

-Vatandaşların konuşmaları

-Detay

Haber-Görüntü: Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR,DHA)

1 Dosya 5 Dakika 51 saniye/186 MB

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2)İHBAR ÜZERİNE DURDURULAN KAMYONETTEN 30 KAÇAK ÇIKTI

EDİRNE'de polis ekiplerince ihbar üzerine durdurulan bir kamyonetten aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 30 kaçak göçmen çıktı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kamyonette Meriç Nehri üzerinden yurt dışına kaçmak için kullanacakları şişme bot çıktı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece bir kamyonette kaçak taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen aracı Mobese kameraları ve gelen ihbarla takip eden polis ekipleri, T.C.'nin kullandığı kamyoneti uzun süren takibin ardından İstasyon Mahallesi, kamyon garajı mevkiinde durdurdu. Sürücü T.C. gözaltına alınırken, aracın kasasında yapılan aramada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 30 kaçak göçmen yakaladı. Ayrıca kamyonette Meriç Nehri üzerinden yurt dışına kaçmak için kullanacakları şişme bot ele geçirildi.

Araç sürücüsü T.C., ifadesi için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, 30 kaçak göçmen geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından kimlikleri ve uyruklarının tespit edilmesi için Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Durdurulan kamyonet

-İçindeki kaçaklar

-Polis ekipleri

-Kaçakların çıkarılması

-Kadın ve çocuklar

-Polis otosuna bindirilen kaçaklar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,-

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3)PAMUKKALE'DE HEDEF 2 MİLYON ZİYARETÇİ

BEYAZ travertenleriyle ünlü, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye ağustos ayının sonuna gelinmesine rağmen turistlerin yoğun ilgisi devam ediyor. 2018'in ilk 6 ayında 780 bin, Kurban Bayramı'nda 104 bin ziyaretçiyi ağırlayan Pamukkale'yi gezen turist sayısının yıl sonuna kadar 2 milyonu bulması bekleniyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, dünyanın sayılı turizm cazibe merkezi unvanını alan Pamukkale'ye yerli ve yabancı turist akını devam ediyor. Yaz sezonunun sonuna yaklaşıldığı şu günlerde Pamukkale, özellikle yabancı turistlerin en uğrak turizm noktalarından biri oldu. Geçen yıllara oranla ziyaretçi sayısının sürekli artış gösterdiği Pamukkale'yi 2018'in ilk 6 ayında 780 bin, Kurban Bayramı'nda ise 104 bin turist ziyaret etti. İlk kez görenler kadar, her yıl gelen ziyaretçilerine unutulmaz anılar yaşatan Pamukkale'yi yıl sonuna kadar ise 2 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Giriş ücretinin 35 TL olduğu Pamukkale'de ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirerek bu özel anlarını ölümsüzleştiriyor. Renkli bir papağan da ziyaretçilerin başına omzuna konarak fotoğraflarda adeta rol çalıyor.

Pamukkale'ye Almanya'dan geldiğini söyleyen ziyaretçilerden Günay Karatepe, "Vatanımıza geldiğim her sene buraya uğrarım. Çok güzel, her yer bembeyaz" dedi. Pamukkale'ye daha önce de geldiğini ifade eden İngiliz uyruklu Jayne Robertson, "Burayı çok sevdim. Buraya birkaç defa daha geldim. Çok barışçıl bir yer" dedi. İngiltere'den geldiklerini dile getiren eşi Chris Robertson ise, "Pamukkale dünyanın çok güzel bir köşesi. Hierapolis Antik Kenti, fantastik bir mekan. Buraya bizim gibi turist olarak ya da tur atmak içinde gelebilirsiniz" diye konuştu.

Pamukkale'ye Kazakistan'dan gelen Aysel Atakova da Pamukkale'nin çok güzel bir yer olduğu söylerken, Rus Zaharov Maria ise Türk insanını ve Pamukkale'yi çok sevdiğini belirterek ikinci kez geldiğini söyledi. Yerli turistlerden Bilgin Savranda Pamukkale'nin ülke turizmi için önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Dünyada ilk olduğu için ve UNESCO dünya mirası listesinde yer aldığından dolayı çok kıymetli bir yer. Yakın zamanda, bu bölgedeki 'Cehennem Kapısı' denen yerin de ziyarete açılmasıyla daha değerlenecek. Sadece giriş ücretleri biraz pahalı.

Görüntü Dökümü

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Pamukkale'yi ziyaret edenlerden görüntü

Ziyaretçiler ile röportajlar

Drone çekimleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Drone: Mehmet CANDAN - Kamera: Ramazan ÇETİN/ İZMİR,

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4)KURU BAMYANIN KİLOSU ALTINLA YARIŞIYOR

MUĞLA mutfağında önemli yeri bulunan kışlık kuru sebzeler, satıcıların tezgahlarını süslüyor. Birçok sağlık problemine iyi geldiği bilinen kuru bamyanın kilosu gram altınla yarışarak 200 liradan satışa sunuluyor.

Muğla'da kış aylarında tüketilmek amacıyla bu yılın mahsulüyle hazırlanan acı biber, bamya, kabak ve patlıcan gibi sebzelerin kuruları, tezgahlardaki yerini alarak satışa sunuldu. Rengarenk görüntüsüyle dikkat çeken kurutulmuş sebzeler içerisinde en dikkat çeken kilosu 200 lira olan bamya oldu. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 21 yıldır manavlık yapan, evli ve 3 çocuk annesi Sevgi Boz, "Kuru bamyanın kilosunu 180- 200, biber, patlıcan ve kabağın kilosunu ise 100 liradan satıyorum. Eskiden tütün dizerdik şimdi ise patlıcan ve biber diziyoruz. Yurt dışından gelen tatilcilerimiz halk pazarını dolaştıkları zaman mutlaka kilolarca kuru sebzelerden satın alıyorlar. Diğer illerden kuru sebze talebi olduğu zaman ise hesabıma ücretini havale yapan kişilere kargoyla gönderiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kurutulmuş sebzelerden görüntü

-Kurutulmuş sebzeleri tezgaha asan Sevgi Boz'un görüntüsü

-Sevgi Boz ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)

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