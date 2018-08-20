Dha Yurt Bülteni 2

Danıştay, Çeşme'deki kalker ocağına verilen ÇED'i iptal etti

İZMİR'in Çeşme ilçesinin Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen, iki yıl önce imzalanan protokolle de Türkiye'nin ilk 'Slow Food Köyü' ilan edilen geçimin zeytinden sağlandığı, hurma zeytinin yetiştiği tek yer olan Germiyan'da, kalker ocağı kırma-eleme tesisine kapasite arttırımı için verilen 'ÇED gerekli değildir' raporuna yönelik açılan iptal davasını, Danıştay da onadı. Karara itiraz yolu kapalı. Buna göre ocağın kesin olarak kapatılması gerekiyor.

İzmir Valiliği, Çeşme'ye bağlı Germiyan Mahallesi'nde bulunan bir kalker ocağı ve kırma-eleme tesisine kapasite arttırımı için farklı zamanlarda üç kez 'ÇED gerekli değildir' raporu verdi. ÇED kararlarının iptaline yönelik İzmir 1'inci İdare, 4'üncü İdare ve 5'inci İdare Mahkemelerinde davalar açıldı. Açılan tüm davalar, mahalle sakinlerinin lehine sonuçlandı ve 'ÇED gerekli değildir' kararı, tesisin 3 kilometre yakınında zeytinliklerin olması nedeniyle iptal edildi. Danıştay da kararı onadı, karar böylece kesinleşmiş oldu. Türkiye'nin ilk ve tek slow food (Yavaş yeme) köyü olarak bilinen Germiyan'da Danıştay 14'üncü Dairesi kararı, büyük heyecan yarattı. Kutlu Aktaş Barajı'na yakın olması nedeniyle de tepki çeken tesisin kapatılması gerektiğini söyleyen Avukat Şehrazat Mercan, zeytin olan yerde bu işin yapılamayacağının aşikar olduğunu belirtti. Daha önce de Danıştay'ın emsal niteliğindeki 'Eğer ÇED, zeytinlere olumsuz etkisi nedeniyle iptal edilmişse oraya yeniden ÇED verilmesi hukuka aykırı' kararını hatırlatan Şehrazat Mercan, "Mahkeme 'Zeytinin olduğu bölgeye ÇED verme' diyor. Devlet, burayı kapatarak, rehabilite etmeli. Yapmazsa ne olacak? Elimizde Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin emsal kararı bulunuyor. Bu zeytin yasasını görmezden gelerek tekrar tekrar ÇED verirseniz, görevinizi kötüye kullanmış oluyorsunuz. Buraya bir daha ÇED izni verirlerse, izin verenler hakkında görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle şikayette bulunacağız" dedi.

'HURMA ZEYTİNİN YETİŞTİĞİ TEK YER'

Slow Food Sözcüsü Sosyolog Engin Önen ise köyün sınırları içerisinde aynı anda faal olan 4 taş ocağının bulunduğunu, bu tür tesislerin insan ve çevre sağlığını ciddi anlamda tehdit ettiğini kaydeden Engin Önen, "Patlamalar, gürültüler, toz duman. Bu köy, yarım adanın zeytincilik merkezi. Herkesin geçim kaynağı zeytincilik. Hurma zeytin sadece burada olur. Bunları hiçe saydılar. Köyün içinde bir taş ocağı ile başladık daha sonra bunlarla uğraşırken baraj koruma sahasında başka bir taş ocağı faaliyete geçti" dedi. Bölgede zeytinliklerin, meraların, henüz tescillenmemiş bir sürü Roma mezarının olduğunu fakat alanda büyük iş makinalarının çalıştığını söyleyen Önen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oysa bölgede muazzam bir kültürel mirası var. Buranın kendi değerleri var. Biz taş ocağına karşı değiliz ama yer seçimine özen gösterilmeli. Taş ocakları denetlenmeli ve rehabilite edilmeli. Halk istemiyor, yasalara da aykırı. Bu ısrar neden, anlamak mümkün değil. Germiyan, Çeşme, Yarımadası'nın biraz pamuklara sarılarak korunması gerekiyor. Buranın yerel kültürel değerleri var, doğal üstünlükleri var. Bunlar hiçe sayılıyor ve hemen taş ocakları açılıyor, RES'ler kuruluyor. Artık buranın kapatılması gerekiyor. Kaç kez durdurma kararı alınabilinir ki?"

'İŞİN TADI KAÇTI'

Mahalle sakinlerinden Nazım Yılmaz, "Bu köyde yaşıyoruz, zeytinliklerimiz var. Eşimle bir gün zeytin toplamaya gittik. Gördüğümüz manzara bizi şoke etti. Her taraf toz içindeydi. Zeytinleri toplayamadık, geri döndük. Yağmurun yağmasını bekledik" dedi. Köylülerden Nuran Erdem de taş ocaklarının hem evlere hem de zeytin ağaçlarına zarar verdiğini, zeytin ağaçlarının sağlığının bozulduğunu vurguladı. Herkesin geçim kaynağının zeytin olduğunu anımsatan Erdem, ağaçların korunması gerektiğine dikkat çekerek "Tesisi kapat aç, kapat aç, bu işin tadı kaçtı. Biz buralara turizmin gelmesini istiyoruz. Biz bir şeyler yapmaya çalışırken, diğer taraftan yıkmaya dökmeye çalışıyorlar. Biraz hassasiyet olsun" dedi. Süleyman Özer isimli mahalle sakini de vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarına değinerek "Sağlık Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduk. Ama bizimle ilgilenen yok. İlgilenen olmadığı gibi var olan taş ocaklarını da genişletmeye çalışıyorlar. Yargı kararlarını uygulamıyorlar. Yabancı ülkelere karşı hukuk ile ilgili şeylerde 'Biz hukuk devletiyiz, yargı kararı geçerlidir' diyorlar ama bizim kazandığımız davalarda yargı kararı uygulanmıyor. Bu nasıl bir çelişki" sözleri ile tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çeşme'nin Germiyan Mahallesi'nde kapatılması gereken tesisten görüntü

-Tesisteki çalışmalardan görüntü

-İş makinalarının çalışmasından görüntü

-Avukat Şehrazat Mercan ve mahalle sakinleri ile röp.

-Bölgeden genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

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Bıçakçılarda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

İZMİR'de, Kurban Bayramı öncesi bıçak satışı ve bileme işiyle uğraşan esnaf, yoğunluktan başını kaşıyamıyor. Bıçakçılar kurban keserken 2 ve 3 numaralı bıçakların kullanılması konusunda vatandaşları uyardı.

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda Kurban Bayramı nedeniyle bıçakçı esnafı yoğunluk yaşıyor. Vatandaşların kurban kesiminde sorun yaşamamak için bıçaklarını biletmek amacıyla önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu bıçakçı esnafı halinden memnun. Kemeraltı Çarşısı'nda 28 yıldır bıçak bileme işiyle uğraşan Oktay Özsaran, vatandaşlara bıçaklarını uzman kişilere biletmelerini tavsiye ederek şunları söyledi:

"Kurban Bayramı'nda işlerimiz çok iyi, çok yoğun devam ediyor. Tek sıkıntımız insanların bıçakları zamanında getirmemesi. Genellikle son güne bırakıyorlar. Şuan için her şey yolunda, çalışıyoruz. Günlük 600 bıçak bilediğimiz oluyor. Bayram da sorun yaşanmaması için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan hayvanların eziyet çekmemesi. Önceliğimiz bu. Kurban Bayramı'nda herkes kasap oluyor. İnsanlar bıçaklarını ehil ellere biletilerse çok daha iyi olur. Bunun dışında bıçağın düzgün kullanımı da önemli. Bıçağın kemiğe gelmemesi gibi."

'KURBANI KESERKEN 2 İLE 3 NUMARA BIÇAKLAR DAHA UYGUN'

Kemeraltı Çarşısı'nda bıçak imalatı ve satışı yapan Adnan Dörtkaş, kurban keserken 2 ve 3 numaralı bıçakların kullanılması gerektiğini belirterek, "Kurban Bayramı'nda bıçak satışlarımız çok iyi. Bıçaklarımıza talep var, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnsanlarımıza tavsiyem, bıçaklarını işin uzmanlarına biletsin. Çünkü bu işin vebali var. Kurbanı keserken 2 ile 3 numara bıçaklar daha uygundur. Bileme işimiz de yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Eşiyle birlikte bıçak almaya ve biletmeye geldiklerini söyleyen Halit Doğan, "Kurban için bıçak takviyesi almak amacıyla geldik" derken eşi Bilgen Doğan'ın kurbanı yüzme, doğrama, parçalama işini çok iyi yaptığını söylemesi dikkat çekti. Bilgen Doğan, "Genelde babama yardım ediyorum. Ben kesmeyi severim. Aile boyu kesimciyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bıçak biletilmesinden görüntü

Röportajlar

Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Tatilcilerin ilk adresi Barlar Sokağı oldu

KURBAN Bayramı tatili için Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen tatilciler, disko, bar ve gece kulüpleriyle Barlar Sokağı'nda sabahlara kadar doyasıya eğlendi.

Türkiye'de 300 metre boyunca 90 sıralı disko, gece kulübü ve barların bulunduğu Barlar Sokağı, Kurban Bayramı tatilinde Marmaris'i tercih edenlerin uğrak adresi oldu. Sokakta bulunan disko ve gece kulüpleri, tatilciler için özel programlar hazırladı. Saat 23.00'te kapılarını açan eğlence mekanları, 1 saat içinde

tamamen doldu. 100 ile 2 bin 500 kişi kapasiteli mekanlarda eğlence sınır tanımadı. DJ'lerin hareketli müzikleri eşliğinde dans eden tatilciler, keyifl ibir

gece yaşadı. Rus dansçı kızlar, sahnede şovlarıyla ilgi odağı oldu. Disko ve gece kulüplerindeki "İğne atsan yer düşmez" dedirten görüntüler sokaklarda da yaşandı. Eğlence mekanlarına giremeyen tatilciler sokakta müziğin ritmine uyarak dans etti. Sokağın ününü duyarak aileleriyle gezmeye gelen tatilciler, kalabalıkta dans edenleri şaşkınlıkla izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Barlar Sokağı'ndaki yoğunluktan görüntü

-Müzikler eşliğinde sokakta dans edip eğlenenlerden görüntü

-Çocuklarıyla Barlar Sokağı'nı sokağa gezmeye gelen ailelerin dans edenleri şaşkın bakışlarla izlemesi

-Disko, bar ve gece kulüpleri içinde eğlenenlerden görüntü

(Toplam: 4 dakika 17 saniye-309 MB HD görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Süper şoförden bayram trafiği uyarısı

ADANA'da 60 yıllık meslek hayatında hiç kaza yapmayan ve trafik cezası almadığı için üç kez 'Ağır Vasıta Yılın Şoförü' seçilen 83 yaşındaki Ramazan Kulle, Kurban Bayramı'nda trafik kazalarına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı. Trafikte hazırladığı broşürleri dağıtan Kelle, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

63 yıllık şoförlük yaşamında 3 kıtada 100'ün üzerinde ülkede ağır vasıta araç kullanan ve dünyada kaza yapmayan, trafik ceza puanı olmayan ve 3 kez 'Ağır Vasıta Yılın Şoförü' seçilen Ramazan Kulle, Türkiye'de her yıl binlerce insanın trafik kazasında yaşamını yitirirken, on binlerce insanın da yaralandığını belirtti. Kulle, kazaların en büyük nedeninin trafik kurallarına uymamak ve dikkatsizlik olduğunu, bayramların hüzünlere dönmemesi için tüm vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet etti.

KURALLARA UYALIM

9 günlük bayram tatilinde sürücülere çok dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunan Kulle, "Meslek hayatımda üç kıtada TIR'la uluslararası taşımacılık yaptım. Bir süre otobüs şoförlüğü de yaptım. Binlerce kilometre direksiyon salladım. Hiç kaza yapmadım, trafik cezası da yemedim. Ceza puanım dahi bulunmuyor. 1972'de bir lastik firması, 1995'te Adana Şoförler Odası ve 2010'da da Adana Valiliği tarafından 'Ağır Vasıta Yılın Şoförü' seçildim. Bu yıl da Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız tarafından plaket aldım. 5 yıldır sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarmak için broşür bastırıp, dağıtıyorum. Benim tek arzum insanların kurallara uyması ve canına bir zarar gelmemesi. Emniyet kemerini mutlaka takalım, hatalı sollama yapmayalım, kırmızı ışıkta geçmeyelim. Yorgun ve alkollü araç kullanmayalım. Aracımızın bakımını yaptırmadan uzun yola çıkmayalım" dedi.

'ECELİYLE ÖLMEK LÜKS OLDU'

Kurallara uymayan, hatalı sollama yapan, kırmızı ışıkta geçen kişileri 'trafik magandası' olarak adlandıran Kulle, şunları söyledi:

"Lütfen kurallara uyalım uymayanları uyaralım. Eceliyle ölmek lüks oldu. Trafikte şaka olmaz. 'Açmadan kontak önce emniyet kemerini tak' diyoruz. Trafikte hatamız cana mal olur. İlk önce aracınızın kontrolünü yaptırın, takım anahtarı, ecza deposu, yangın söndürme tüpü, yedek lastik, 5 litrelik su bulundurun. Aracınızda ne eksikse eksiksiz yola çıkmayın. Her ihtimale karşı yolda kalmamak için radyatör su hortumu, vantilatör kayışı bunları bulundurun. Gördüğünüz hata yapan kim olursa olsun, polise ve jandarmaya haber verin. Türkiye maganda, kural tanımayan, hatalı sollama yapan, kırmızı ışıkta geçen, yol vermek istemeyenlerle dolu. Yollar kan gölüne, mezarlığa dönmesin."

Görüntü Dökümü

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Ramazan Kulle'nin trafikte sürücülere broşür dağıtması

Ramazan Kulle'nin konuşması

Ödül ve plaketlerinden görüntü

Pasaportlarının görüntüsü

Ramazan Kulle'den detay görüntüler

SÜRE: 03'30" BOYUT: 389 MB

Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Nuri PİR/ADANA,

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Oltu'da ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), - ERZURUM'un Oltu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Yüzlerce dönüm ekili ve dikili arazi sel suları nedeniyle zarar görürken, esnaf su bidonlarıyla set yaparak sel sularının iş yerlerine girmesini önlemeye çalıştı.

Oltu'da dün akşam saatlerinde başlayan dolu ile karışık sağanak yağmur, sele neden oldu. Ev ve iş yerleri sular altında kalanlar belediyeye tepki gösterdi. İş yeri sahipleri ve çalışanları suyu tahliye etmeye çalıştı. Bazı esnaf da su bidonlarıyla adeta duvar örerek suyun iş yerlerine girmesini önlemeye çalıştı. Oltu Merkez Polis karakolunun bahçesine dolan sel suları, ilçe kaymakamının makam aracının yanı sıra bir çok aracın suya gömülmesine neden oldu. Sel suları ekili ve dikili arazilere de zarar verdi.

Her yağmur sonrası bu durum ile krşı karşıya kaldıklarını belirten vatandaşlar ise su mazgallarının dolu olduğunu Oltu Belediyesi'nin temizliğini yapmadığını öne sürdüler. Eşyaları sel sularından zarar gören vatandaşlar, "Bayramımız zehir oldu" dediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İş yerlerini temizlemeye çalışanlar

-Vatandaşlar ile röp.

-Su bidonlarıyla set yapanlar

-Karakol bahçesi

-Suya gömülen kaymakam aracı

-İş yeri sahipleri ile röp.

-Su üstünde yüzen eşyalar

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hibe destekli organik çilek üretti, siparişlere yetiştiremiyor

GÜMÜŞHANE'de, Tarım ve Orman Bakanlığı hibelerinden yararlanarak 5 dönüm arazi üzerine 25 bin fide diken Yüksel Yılmaz, ürettiği organik çileklerin hasadına başladı. Ailesi ile birlikte hasat ettiği çilekleri toptan marketlere satan Yılmaz, siparişlere yetiştiremiyor.

Gümüşhane'nin Boyluca Köyü'nde oturan Yüksel Yılmaz, 3 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı hibe desteklerinden yararlanarak 5 dönüm arazi üzerine 25 bin fide ekerek organik çilek üretimine başladı. Ailesi ile birlikte ektiği tarlada organik gübre ile ürettiği çileklerin hasadına başlayan Yılmaz, marketlere toptan satışa başladı. Yılmaz'ın ürettiği organik çilekler ilgi gördü. Ürettiği çileklerin tamamı için sipariş alan Yılmaz, gelecek yıldan itibaren fide sayısını artırmayı planlıyor.

2015 yılında çilek yetiştiriciliği için başvurduğu hibe desteklerinden yararlandığını ifade eden Yüksel Yılmaz, "Önce tarlayı hazırladık. Sonra fidelerimiz geldi. 5 dönüm arazi üzerine 25 bin fide ektim. Bakımları yaptık. Ürün almaya başladıkça cazibeli geldi. Ancak iş gücü yetersiz kaldı. İşçi bulup çalıştırmakta sorun yaşıyoruz. Eğer iş gücümüz olsa bir bu kadar daha ekmeyi düşünüyorum. Bütün malzeme, fideler, damla sulama tankı ve tesisatı tamamen Tarım İl Müdürlüğü tarafından hibe edildi. 3 yıl üretim sözleşmemiz var.Bu süre sonunda tekrar bu projeyi devam ettirmek istiyorumö dedi.

'TALEP ÇOK FAZLA, YETİŞTİREMİYORUZ'

Ürettiği çileğin tamamen doğal yetiştiğini belirten Yılmaz, "Organik hayvansal gübreden farklı bir gübre kullanmadık. Herhangi bir katkı maddesi de yok. Tarım Müdürlüğü ekipleri ürünlerin analizini yapıyor. Pazarda sorun yaşamıyoruz. Trabzon ve Gümüşhane'de ki marketlere veriyoruz. Talep çok fazla yetiştiremiyoruz. Bu kadar daha olsa yine pazara çıkarabiliriz. Pazarda sıkıntı yok ama işgücü de sorun yaşıyoruzö diye konuştu.

Bakanlığın desteklerinin çok iyi olduğunu ifade eden Yılmaz, "Üretime dayalı destek veriyorlar. Burada çalışan herkes ekonomik kazanç elde ediyorlar. Herkesin yapmasını tavsiye ediyoruz. Araziler boş kalmasın, değerlendirilsinö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çilek bahçesi detayları

Yüksel Yılmaz ile röp.

Çilek hasadı yapılması

Çilek detaayları

KJ: Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE -DHA

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Teknenin motoru arızalanınca mahsur kalan kaçaklar kurtarıldı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine kaçmak isterken bindikleri teknenin motor arızası yapması nedeniyle açıkta mahsur kalan Suriyeli 26 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Alanya'da balıkçılar, saat 01.00 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak Aytap mevkisi açıklarında demir atan bir teknenin olduğunu bildirdi. İhbar üzerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket geçti. Bölgeye giden ekipler, teknede 4'ü çocuk, 3'ü kadın, toplam 26 Suriyeli kaçağı yakaladı. Motor arızası yaptığı belirlenen tekne, bir balıkçı teknesi yardımıyla Gazipaşa Limanı'na çekildi.

Kaçaklar, sabah saatlerinde Alanya Demirtaş Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından otobüslerle sağlık kontrolü ve işlemleri için karakola götürüldü.

Yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek için kişi başı 2 bin dolar ödediği belirlenen Suriyelilerin, Konya'dan karayoluyla Alanya- Gazipaşa sınırındaki Aytap mevkisine getirildiği, bindikleri teknenin 100 metre açıkta motor arızası yaptığı tespit edildi.

Jandarma kaçan tekne kaptanının yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaçakların tekneyle limana getirilişi

Teknedeki kaçaklar

Kaçakların tekneden otobüse bildirilmesi

217 MB/// 03.33ö

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),