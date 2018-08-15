Dha Yurt Bülteni-2

1)VAN'DA 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 1 TERÖRİST SAĞ YAKALANDI

VAN'ın Başkale ilçesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik jandarma ve polis, ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 1 terörist öldürüldü, saklanmak için ağaca çıkan 1 terörist ise sağ ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nı arayan bir vatandaş, bir grup teröristin Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi'ne geldiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde saklanmak için ağaca çıkan terörist, sağ olarak yakalandı. Başka bir terörist ise güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada terörist ölü ele geçirildi.

Her iki teröristle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği,1 tabanca, 2 el bombası, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,1 tabanca şarjörü, 122 adet M-16 piyade tüfeği mermisi, 119 adet AK-47 piyade tüfeği mermisi, 14 tabanca mermisi ve 1 termal dürbün ele geçirildi.Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

JANDARMA KAMERASI

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-Ele geçirilen silah ve mühimmatlar

VAN, -

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2)FİYAT ARTIP, MÜŞTERİ GELMEYİNCE KURBANLIK SATIŞ ALANLARI BOŞ KALDI

GAZİANTEP'te, Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasına rağmen kent merkezinde kurulan satış alanlarına, kurbanlıklar getirilmedi. Satıcılar, hayvan alımlarının geçen yıla göre yüzde 50 düştüğü gerekçesiyle bayrama 1- 2 gün kala satış alanlarına hayvan getirileceğini söyledi. Kentte hayvancılık yapan Mehmet Tugay, "Birkaç gün önce fiyat başkaydı, doların yükselmesiyle fiyat arttı. Fiyat artıyor ama müşteri yok" dedi. Gaziantep'te, önceki yıllarda Kurban Bayramı'na 10 gün kala kurulan ve satışların yapıldığı geçici hayvan ahırları, bayrama 1 hafta kalmasına rağmen boş kaldı. Satıcılar, kent merkezindeki alanlara halen kurbanlık gelmemesinin, hayvanların pahalılığı ile alıcı sayısının geçen yıllara oranla düşmesinden kaynaklandığını söyledi.

İncilikaya Mahallesi'nde hayvancılık yapan Mehmet Tugay, satışlarda geçen yıla göre yüzde 50 düşüş olduğunu belirterek, "Besicilik bitti, şu anda yok. Zaten buraya gelen koyunlar da Doğu'dan geliyor. Önceden Gaziantep'te, yöremizde besicilik çok fazlaydı. Bitti yani şu anda mal, doğudan geliyor. Doğudan gelen mal da besili gelmiyor. Burada Şanlıurfa'nın köylerinde besleniyor. Sıkıntı çok. Döviz çok etkili oldu. Bundan birkaç gün önce fiyat başkaydı, doların yükselmesiyle fiyat da arttı. Şöyle diyeyim; 17 liradan 20 liraya çıktı. Bu şekilde giderse bayrama kadar daha artacak. İşin kötüsü müşteri de yok. Fiyat artıyor ama müşteri yok. Bizim elimizden gelen bir şey de yok. Şu anda yüzde 50 oranında satışlarımız düştü. Geçen yıl bu zamanlarda bütün malımızı bitirmiştik, bayramın gelmesini bekliyorduk. Şu anda görüyorsunuz, daha malların yarısı işaretli gerisi duruyor. Alıcı bekliyoruz" diye konuştu.

'MÜŞTERİ YOK, HAYVANLARI SATIŞ ALANINA GÖTÜRMEDİK'

Besicilik yapan Nizamettin Uçucu ise geçen yıla oranla satışlarda düşüş olduğunu dile getirerek, hayvanları pazara çıkarmadıklarını söyledi. Hayvanların kilogram fiyatlarının 19,5 ile 22 lira arasında değiştiğini kaydeden Uçucu, "Şimdilik piyasadaki fiyatlar bu aralıkta. Bayrama 1 hafta var. Bu sürede fiyatlar ne olur, bilemiyoruz. Geçen seneye oranla şu anda satışlar iyi değil. Geçen yıl şehir dışından gelen hayvanları müşteri görmeden alıyordu. Elimizde hayvan kalmıyordu. Bu sene hayvanlar elimizde kaldı. Müşteri fazla yok. Döviz artışı çok etkili oldu. Hayvancılık ölmüş, diyebiliriz. Her şey pahalı; yem, barınak yeri, çobanlık büyük maliyet. Şu anda kentteki çatılar (ahır) kuruldu. Müşteri olmadığı için beklemedeyiz. Bu sebeple hayvan getiremiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kurulan geçici ahırlar

Boş hayvan barınakları

Kurbanlık satılan barınak

Besici Mehmet Tugay'ın konuşması

Besici Nizamettin Uçucu'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 536 MB

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3)KURBAN PAZARININ 'ENLERİ' KISA SÜREDE SATILDI

BURSA'nın Gürsu ilçesindeki İsabey Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarının en büyük kurbanlıkları bayrama bir hafta kala alıcı buldu. Bin 250 kilogram ile "Şampiyon" ismindeki boğa 25 bin liraya, satılırken her ikiside 120 kilo gelen koç 2 bin 400 liradan teke ise 2 bin 100 liradan alıcı buldu. Gürsu İlçesinde kurulu İsabey Hayvan Pazarında bulunan büyük ve küçükbaş kurbanlıkların en ağır olanları vatandaşların ilk tercihi oldu. Muş'tan gelen, pazarın en ağır boğası 'Şampiyon' 25 bin liraya satıldı. 3 yaşındaki boğayı zapt etmekte zorlanan sahibi Sıracettin Ekmen, çok özel baktıkları "Şampiyon" adını verdikleri boğanın ilgi gördüğünü söyledi.

Pazarın en büyük koçu ise 120 kilogramlık ağırlığıyla 'Pehlivan' oldu. Satıcısı İsmet Çakal, "Afyon Emirdağ'da Pehlivan' ı iki ay önce satın alarak kurban için özel besledik. Hayvanı, 2 bin 400 lira'ya sattık." dedi.

Kurban pazarının en büyük tekesi olan 120 kilo ağırlığındaki Polat ise 2 bin 100 liradan alıcı buldu.

Görüntü Dökümü:

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-Pazardan genel detaylar

-Pazarlık görüntüleri

-En büyük hayvanlardan görüntüler

-Hayvan sahipleri ile röportajlar

SÜRE: 3 dk

BOYUT: 337 MB

Osman ŞİŞKO-Enver Fatih TIKIR/BURSA,

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4)BİN DOLAR BOZDURANA CEP TELEFONU HEDİYE EDİYOR

TOKAT'ta cep telefonu satışı yapan Ali Albayrak, dolar bozdurup makbuzunu getirenlere cep telefonu aksesuarı, mp3 çalar ve 250 lira değerinde cep telefonu hediye ediyor. Kent merkezinde cep telefonu satışı yapan Ali Albayrak (35) doların yükselişine tepki göstermek ve Türk Lirası'na destek vermek için kampanya başlattı. Albayrak, 50 dolar bozdurana cep telefonu aksesuarı, 100 dolar bozdurana mp3 çalar, bin dolar bozdurana 250 lira değerinde sıfır cep telefonu hediye ediyor. Teşvikte bulunmak için kampanya başlattığını söyleyen Albayrak, "Malum ülkemizin dış güçler tarafından ekonomik kıskaca alındığı şu ortamda kendi gücümüzün yettiği derecede, gücümüz ölçeğinde bir katkıda bulunmak istedik. Bizim elimizden gelen ancak bu kadar. Çok da talep gördük. Keşke gücümüz olsa da daha fazlasını yapabilsek" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Dükkandan görüntüler

-Kampanyayı gösteren yazı

-Hediye ettiği telefon ve mp3

-Konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

(233 mb)

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5)KADROYA GEÇEN İŞÇİLER SAHTE DOLAR YAKTI, EYLEM YAPTI

MERSİN'de karayollarında kadroya geçen bir grup temizlik işçisi, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarına karşın sahte dolar ve iskambil papazı yakarak tepki gösterdi.

Merkez Toroslar ilçesi Lütfi Oğuzca Parkı'nda iş çıkışı toplanan işçiler, 'Dolar boz, oyunu boz', 'Başka Türkiye yok, biz kazanacağız', 'Papazı sünnet edeceğiz', 'Oyununuzu gördük, meydan okuyoruz', 'Bu ekonomi darbe girişimini de başaramayacaksınız' yazılı dövizler taşıdı. Grup, 'Kahrolsun Amerika', 'Yansın Dolar, yansın Amerika', 'Dolar ve dövize hayır', 'Vatan sana canım feda', 'Yaşasın Türkiye' sloganı attı. Çevre esnafı ve vatandaşların da destek verdiği protestoda işçiler daha sonra 100'erlik banknotluklardan oluşan sahte 10 bin dolar ile FETÖ'den yargılanan Rahip Andrew Brunson'a gönderme yapılarak iskambil kağıdındaki papaz resimlerini çakmakla yaktı. Bazı işçiler de dolar yırttı.

İşçilerden Adil Muhtaroğlu, daha önce defalarca ABD'nin hadsiz ve emperyalist tutumuna karşı meydanlara çıkarak tepki gösterdiklerini belirterek, "Kendisini dünyanın sözde süper gücü olarak gören ABD'nin ne kadar çaresiz olduğunu ve şaşkınlıktan sağa sola saldırdığını görmekteyiz. ABD'nin bizlere daha önceki süreçlerde ne yapmak istediğini unutmadık, unutmayacağız. Süreci biz işçiler olarak çok yakından takip ediyoruz. Hiç şüphesiz ki bu durumdan en çok sabit geliri olan işçi ve emekçiler etkilenmiştir. Maaşlarımızda yüzde 50 dolaylarında erime meydana gelmiştir. Ancak sebebi ve sonucu ne olursa olsun her zaman devletimizin arkasındayız. Bizim cebimizde hiç dolarımız olmadığından bu fotokopi sahte dolarları yakarak tepki gösteriyoruz" dedi.

Türkiye'nin ABD'ye karşı verdiği mücadelede haklı olduğunu ifade eden Vahap İlik ise, "ABD'nin ülkemizin bağımsızlığına, parasına ve yarınlarımıza yönelik çirkin saldırılarına tepki olarak dolar yaktık. Türkiye büyük bir ekonomik savaş vermektedir. Aç kalırız, susuz kalırız lakin devletsiz kalamayız. Bu savaşı biz kazanacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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İşçilerin ellerindeki dövizlerden genel ve detay görüntüler

Slogan atan işçiler

İşçilerin Dolar ve papaz resmi yakması

İşçi Adil Muhtaroğlu ile röportaj

SÜRE: 03' BOYUT: 355,65 MB

Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/MERSİN,

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6)VALİ, CARETTA CARETTALARI DENİZLE BULUŞTURDU

ANTALYA'nın dünyaca ünlü sahili Çıralı'da nesli tehlike altındaki Caretta carettaların yumurtalarından çıkarak denizle buluşma süreci sürüyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu da gönüllülerle birlikte saat 06.00'da yumurtalarından çıkan kaplumbağaları kum altından çıkartarak denizle buluşmasını sağladı.

Kemer ilçesine bağlı tatil beldesi Çıralı'nın dünyaca ünlü sahili, nesli tehlike altında kırmızı listede bulunan Caretta carettalara ev sahipliği yapıyor. Geçen yıllarda sahilde geceleri ateş yakılıp kamp yapılması, eğlence partileri düzenlenmesi, araçlarla giriş yapılması ve ışıklandırma gibi nedenlerle yuva sayısı 140'lardan 74'e kadar geriledi.

3,7 kilometrelik Çıralı sahilinde yuva sayısı yarıya düşen Caretta carettalar için Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğünün desteklediği Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu, bu yıl nisan ayından itibaren çeşitli önlemler aldı ve tatilcileri bilgilendirme faaliyetleri başlattı. Bu kapsamda Kemer İlçe Jandarma Komutanlığının da desteğiyle, iki sahilde çadır kurmak, ateş yakmak, eğlence partileri düzenlemek ve araç girişleri yasaklandı. Kamu kurumları ve gönüllülerin çalışmaları sayesinde bu yıl Çıralı'daki Caretta caretta yuva sayısı rekor sayıya ulaşarak 150'ye yükseldi.

DENİZLE BULUŞMAYA BAŞLADILAR

Nisan ayının sonlarından itibaren sahile yumurta bırakmaya başlayan Caretta carettaların yuvalarından temmuz ayı ortalarından itibaren çıkışlar başladı ve eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Gönüllüler, Çıralı sahilinde 24 saat nöbet tutarak yavru kaplumbağaların yumurtalarından çıkıp denizle buluşmasına eşlik ediyor.

Vali Münir Karaloğlu da saat 06.00'da Çıralı sahiline gelerek gönüllülerle yavru kaplumbağaların denize yolculuğuna eşlik etti. Vali Karaloğlu, 'Caretta Babası' olarak tanınan Bayram Kütle ile birlikte günü gelen iki yuvayı açtı. Kumulları kazarak dışarı çıkan yavruların denizle buluştuğu zorlu yolculuğu Çıralı'da tatil yapan turistler de ilgiyle izledi.

KIRMIZI LİSTEDE

Vali Karaloğlu, Gazipaşa'dan Kaş'a 650 kilometrelik Antalya sahilinde Caretta carettaların nisan sonu mayıs başından itibaren yumurta bıraktığını, ağustos ayında ise denizle buluştuğunu söyledi. Vali Karaloğlu, Dünya Doğal ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesindeki en önemli canlılardan birisinin Caretta carettalar olduğunu vurguladı. Bu hayvanların yumurtlama bölgelerinin, bölge halkı tarafından sahiplenmesinin, korunmasının çok önemli olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, Çıralı bölgesinin mahallelisi, muhtarı, belediyesi ve kaymakamıyla Caretta carettaları çok özenli koruduğunu dile getirdi.

SAHİLLERDE BAŞKA CANLILAR DA VAR

Çıralı'da yapılan gönüllü çalışmayı örnek gösteren Karaloğlu, "Vatandaşın kendi oluşturduğu çevre koruma kooperatifi eliyle yürütülüyor bu çalışmalar. Her şeyden önce duyarlılıklarından dolayı Çıralı halkını kutluyorum. Buradan çıkan yavrular yıllar sonra yumurtlamak için geri geliyor. Bu sahilleri tabi ki kullanacağız ama bu sahillerde bizim kadar yaşama hakkı olan başka canlılar da var. Onların yaşam haklarına da saygı duyacağız. Antalya'ya tatile gelen herkesin bu mevsimde Caretta carettaların varlığını iyi bilmesi gerekiyor. Herkes bu plajları başka canlıların da kullandığını bilmeli. Belirlenen yuvalara kesinlikle dokunmamalı. İnşallah daha temiz, korunmuş bir dünya için hep beraber el ele mücadele ederiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Vali Münir Karaloğlu ve görevlilerin yuva açarken görüntüsü

Yuvadan çıkartılan yavruların görüntüsü

Denize ulaşmaya çalışan yavrulardan görüntü

Vatandaşların görüntüsü

Yavruların resimlerini çeken vatandaşlardan görüntü

Denize ulaşan yavrulardan görüntü

RÖP: Münır Karaloğlu ( Antalya Valisi )

Detaylr

617 MB-- 05.08 /// HD

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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7)MARMARİSLİ TURİZMCİLERDEN BAYRAM UYARISI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki turizmciler, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil programı yapanlara kentteki otellerin dolu olduğunu belirtip, acente ve konaklama tesislerinden bilgi almadan ilçeye gelmemeleri konusunda uyardı.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala, Marmaris'teki turizmciler, vatandaşları mağdur olmamaları için uyardı. 3 yıldız ve üzeri, her şey dahil sistemiyle çalışan otellerin Avrupalı, Rus, İngiliz ve Ortadoğulu turistlerle dolu olduğunu bildiren sektör temsilcileri, acente ve konaklama tesislerinden bilgi almadan tatile çıkmamalarını istedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, "Marmaris'in toplam yatak kapasitesi yaklaşık 75 bin civarında. Bunun 3 yıldız ve üzeri nitelikli konaklama tesisinde 52 bin yatak kapasitemiz mevcut. İlçemiz şu anda yüzde 100 dolu. Yüksek sezon dediğimiz haziran, temmuz ve ağustos aylarında Rus, Ortadoğulu ve Avrupalı turistler, bir yıl önceden yaptırdığı ön rezervasyonla tatilini yapmakta. Marmaris'e rezervasyon yaptırarak gelecek konuklarımızı bekliyoruz. Rezervasyon yaptırmadan gelmeyi düşünenler çok zor durumda kalabilirler. Çünkü yerimiz kalmadı. Belgeli, bilinen ve güvenli acentelerden rezervasyon yaptırsınlar. Ön rezervasyon yaptıran konuklarımız otellerden teyit alsınlar. Geçtiğimiz yıllarda rezervasyonlarla ilgili dolandırılanlar oldu. Önlem almalarında fayda var. Daha sonra hem tatilleri rezil oluyor hem de mahkeme ile uğraşıyorlar. İlçemize tatile gelecek olanların trafikte de dikkatli olmalarını rica ediyoruz" dedi.

Beş yıldızlı bir otelin işletmecisi Sedat Kamış da, "Ben otele gelip, oda isteyerek tatil yapacağım diye sakın düşünmeyin. Çünkü boş yerimiz kalmadı. Şu an kendi yakınlarım dahi gelse, oda istese yerim kalmadı. Otelleri aramadan gelen olursa, çadır kurmak zorunda kalır" dedi.

Dört yıldızlı bir otelin müdürü Salim Akçay ise, "Kapıda oda bulurum düşüncesiyle gelmeyin. Nitelikli otellerin hepsi dolu ve yerimiz kalmadı" dedi.

Görüntü Dökümü

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Drone ile Marmaris şehir merkezi görüntüsü

Hakim bir tepeden oteller ve şehir görüntüsü

Marmaris ilçe girişi nüfus tabelasından görüntü

Kalabalık plajdan genel görüntü

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin röp.

(Toplam: 3 dakika 16 saniye-236 MB HD görüntü )

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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8)MOTOSİKLETE ÇARPIP KAÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜ ÖZEL EKİP BULDU

KAHRAMANMARAŞ'ta motosiklete çarpıp, sürücüsü Emircan Taşlıçay'ın (17) ağır yaralanmasına neden olan otomobili, polis, aynı marka ve modelde 556 aracı inceleyerek buldu. Otomobil ürücüsü Devlet T. (40), gözaltına alındı.

Kaza, pazar günü saat 22.00 sıralarında merkez Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi Mıllış Nuri Caddesi'nde meydana geldi. Emircan Taşlıçay yönetimindeki 46 LE 338 plakalı motosiklete otomobil çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Taşlıçay, ambulansla götürüldüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, havanın karanlık olması nedeniyle aracın plakasını göremediklerini, ancak kırmızı veya bordo renkli bir otomobil olduğunu söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, sürücünün yakalanması için özel bir ekip kurdu. Olayın meydana geldiği yerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, tarife uyan ve plakası belirlenemeyen bir otomobilin olay yerine yakın noktadan hızla ilerlediğini, ön sağ tarafında da ayyıldız arma olduğunu tespit etti. Kahramanmaraş'ta aynı marka ve modeldeki kırmızı ve bordo renkli otomobillerin kaydını çıkaran ekip, şehirdeki 556 aracın geçmiş PTS görüntülerini inceledi. Otomobilin Devlet T.'ye ait 46 HB 740 plakalı otomobil olduğu saptandı.

Devlet T. evinde gözaltına alınırken, otomobil de bahçesinde üzerine çadır örtülmüş şekilde bulundu. Kaza sonrası araçtaki ay-yıldız armasını da söken Devlet T., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra götürüldüğü emniyette suçunu itiraf etti.

Görüntü Dökümü

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Şüpheli polisler arasında

Hastaneye alınması

Doktor odasına götürülmesi

Hastaneden çıkarılması

Kaza yapan otomobil

Sökülen armanın izi

Aracın kaçarken güvenlik kamerası görüntüsü

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 368 MB

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9)'HIZLI ARAÇ KULLANDIN' CİNAYETİNE 3 TUTUKLAMA

ADANA'da sokaktan otomobiliyle hızlı gittiğini iddia ettiği komşusu Mehmet Emin Karaca'yı (29) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen Gürkan Demirtaş(20) ile olaya karıştığı öne sürülen babası İsmet Demirtaş(48) ve kardeşi Umut Demirtaş(18) tutukladı.Olay, 31 Temmuz'da, Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gürkan Demirtaş, otomobilini hızlı kullandığını iddia ettiği komşusu fırın çalışanı 1 çocuk babası Mehmet Emin Karaca'yı "Çok hızlı araç kullanıyorsun, sokakta çocuklar oynuyor, bir çocuğa çarpabilirsin" diyerek uyardı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Karaca ve Demirtaş aileleri arasındaki kavga çıktı. Bunun üzerine iddiaya göre Gürkan Demirtaş, evde bulunan av tüfeğini alarak Mehmet Emin Karaca'ya ateş etti. Yaralanan Karaca, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polisin olayın ardından Gürkan Demirtaş ile birlikte babası İsmet Demirtaş ve kardeşi Umut Demirtaş'ı gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlının emniyetten çıkarılması

Ölen kişinin sağlık fotoğrafları

SÜRE: 31" BOYUT: 95,5 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK -Kamera: ADANA,

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10)İNSUYU DOMATESİ MARKA OLMA YOLUNDA

TÜRKİYE'nin taze fasulye ihtiyacının yüzde 30'luk kısmının karşılandığı Burdur'un İnsuyu Ovası, üç yıl önce başlayan sera domatesçiliğinde de marka olma yolunda ilerliyor.

Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, son üç yıldır İnsuyu bölgesinde fasulyeden sonra yayla sera domatesi üretildiğini söyledi. Geçen yıl zamansız kar yağışından dolayı çiftçinin zarar gördüğünü aktaran Demir, "Çiftçimiz bu yılki domates fiyatlarından memnun. Çiftçinin yüzü güldüğü gibi tüketici de temiz ve organik domates yiyebiliyor" dedi. İnsuyu bölgesindeki çiftçilerin yayla sera domatesçiliğine önem vermelerini Ziraat Odası olarak önemsediklerini ve desteklediklerini söyleyen Demir, "Fiyatlar 2 lira ile 3,5 lira arasında değişiyor. Domates fiyatı 1,50'den aşağı düşmezse çiftçi para kazanır. Bu bölgenin orjinal özelliği havadar olması. Domatesin aroması harika ve raf ömrü uzun. Tüketici alıp gittiği zaman hemen çürüyen, funguslarla hastalanan bir domates çeşidi değil. Çok dayanan ve aromasını kaybetmeyen bir domates. Şu anda 400 dekar alanda yılda 8 bin ton domates üretiliyor. Gelecek yıllarda üretimin katlanarak artacağı görülüyor. İlimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sunduğu için çiftçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Üretici Cemal Arlı ise bu yıl üretimin güzel olduğunu belirterek, "Fiyatlar da iyi olunca yüzümüz güldü. Geçen yıl çok zararımız vardı. Geçen yıl 40 kuruş ile 70 kuruş arasında satabilmiştik. Bu yıl 3,5- 4 liraya kadar sattık. Bu sene domates yüz güldürdü" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kamyonlara yüklenen domatesler

-Sera içerisinden detay

-İbrahim Demir'le röportaj

-Sera içerisinden detay

-Satışa hazır domatesler

-Cemal Arlı ile röp.

-Sera içerisinden detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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11)AFGAN PASTA USTASI, TOKAT'TA YAZMA USTASI OLDU

AFGANİSTAN'da pasta ustası olarak çalışırken, 5 yıl önce ailesiyle birlikte Tokat'a gelen Homayoun Ramazani, 6 asırlık Osmanlı geleneği olan Tokat yazması baskıcılığını öğrendi. Ramazani, Türk vatandaşı olup, yazmacılık baskısı üzerine dükkan açmak istiyor.

Afganistan'da Taliban'ın baskılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan evli ve 4 çocuk babası Homayoun Ramazani (45), Tokat'a geldi. Afganistan'da pasta ustası olarak çalışan Ramazani, Tokat'ta yazmacılar sitesinde Osmanlı geleneği olan Tokat yazması baskısı ustası Orhan Okumuş'un yanında çırak olarak işe başladı. Burada işin inceliklerini öğrenen Ramazani, yazma baskısında usta oldu.

İLK GELDİĞİNDE TÜKÇE'Yİ BİLMİYORDU

Homayoun Ramazani'nin ilk geldiğinde Türkçe bilmediğini söyleyen yazma baskısı ustası Orhan Okumuş, "Ramazani iyi biri, işi öğrenen bir insan. Eli yatkın, hemen öğreniyor. İşi öğrettik, şu an çalışıyor. Ramazani usta oldu artık" dedi. Çırak bulmakta zorluk çektikleri kaydeden Okumuş, "Nesil artık değişti. 18-20 yaşına kadar gençler okuyor. O eskidendi, ilkokul bitirip geliyordu. Artık herkes çocuğunu okutuyor. İleride bu mesleği devam ettiren olur ama çat pat daha sonra biter" şeklinde konuştu.

Afganistan'da Taliban'ın baskılarından kaçarak Türkiye'ye sığındığını daha sonra da Tokat'a geldiğini söyleyen Homayoun Ramazani ise, şöyle konuştu: "Mesleğim ile ilgili iş bulamadım. Daha sonra yazmacılık işini buldum. Şu anda burada 5 yıldır çalışıyorum. Yazmacılık çok zor ya da çok kolay değil. Normal bir iş. Afganistan'da savaş olmaz, biter ise, bu işi orada da yaparım. Oraya dönemezsem burada yapmak isterim. Bana Türk vatandaşı kimliği verilirse burada bu işi yapmak istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Atölyeden görüntüler

-Afan Ramazani'nin yazma baskısı yapması

-Ustasının konuşması

-Kendisinin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

(504 mb)

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