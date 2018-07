Dha Yurt Bülteni-2

1)DİYARBAKIR KULP'TA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda sabah saatlerinde 3 terörist ölü olarak etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il Jandarma Komutanlığınca Kulp ilçesi Demirli Köyü Keçiveren mezrası kuzeydoğusundaki kırsal alanda icra edilen operasyonda bugün saat 08.00 itibariyle 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 12 adet Kaleşnikof şarjörü, 360 fişek, 1 adet el bombası, 1 adet el telsizi, 1 adet radyo, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ve buna ait uzaktan kumanda, 9 adet pil bloğu, örgütsel doküman, çok miktarda yaşam maddesi ve giyecek te ele geçirdildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte ele geçirilen malzemeler

-Ele geçirilen silah ve malzemeler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, -

(ÖZEL)

2)ÖDEMİŞLİ KARPUZ ÜRETİCİSİ SIKINTILI

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki karpuz üreticileri, kilosunu toptan 20 kuruşa vermelerine rağmen alıcı bulamamaktan dert yandı. Ürettikleri karpuzu kendileri pazara getiren çiftçiler, burada da alıcı bulamayınca kara kara düşünmeye başladı.

Yaklaşık 2 hafta önce piyasaya çıkan Ödemiş karpuzunda fiyatlar üreticinin beklentisinin gerisinde kaldı. Tarlada kilosunu 20 kuruştan verdikleri karpuza, Ödemiş Karpuz Pazarı'nda alıcı bulamayan üretici ne yapacağını şaşırdı. 12 bin dekar alanda karpuz yetiştirilen ilçede, üreticiler böyle giderse maliyetlerini bile karşılamayacaklarını belirtip, yetkililerden yardım istedi. "3 tondan fazla gelen bir römork dolusu karpuzu 700 liraya satıyoruz, alan çıkmıyor" diyen üretici Veysel Savaş, "Binbir zahmetle üretim yapıyoruz. Mazot, gübre, ilaç, işçi parası derken birçok masrafımız oluyor. Girdi maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda bir de ürünü satamayınca perişan olduk. Satamadığı için ürününü tarlada bırakanlar var" dedi.

"KİLO BAŞINA 20 KURUŞ MALİYETİ KARŞILAMAZ"

90 dönüm alanda karpuz yetiştirdiğini belirten Hüseyin Er de "Satamazsak, karpuzlarımız güneşte yanacak. Alın terimizin karşılığı olan fiyatı bulamıyoruz. Tüccar bizden karpuzu kilosu 20 kuruştan alıyor, 40 kuruşa zor satıyor. Zaten üretimde rekoltemiz düşük. Dönüm başına 3 ila 6 ton arasında ürün alıyoruz. Yörede her yerde karpuz yetişti. Tarlada kilosu 75 kuruştan satabileceğiz ki karpuzdan para kazanabilelim. 20 kuruş maliyetini bile karşılamaz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Ürün planlaması yapılsın ki kim ne ekeceğini bilsin. Tarım Bakanlığı'ndan soruna çözüm bulunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

DOĞRU TÜR YETİŞTİRİLMİYOR İDDİASI

Karpuz tüccarı Ferhat Acar ise maliyetlerin yüksekliğinden yakınıp, "Anthem F1 cinsi karpuz ekilmiyor. Ödemiş'te üretici bilmediğimiz bir nedenle selex cinsi karpuz yetiştiriyor. Bu karpuz türünün raf ömrü kısa. Bu nedenle tüccar Ödemiş'ten karpuz almıyor. Ödemişli üretici acilen tohum değiştirmeli. Bayındır'ın Tokatbaşı ve Arıkbaşı mahallelerinde tüccar adeta cirit atıyor. Çünkü, oradaki üretici doğru tohumdan üretimi bulmuş. Ödemişli üreticinin karpuz pazarında olmaması nedeniyle rekabet de olmuyor" dedi.

KARPUZ SUYU FABRİKASI İSTEĞİ

Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, sıcakların bastırmasıyla karpuzların yetiştiğini belirtip, "Ancak, fiyatlar düşük. Üretici emeğinin karşılığını alamamaktadır. Ürün tarlada kalıyor. Karpuzun fazla ürettirildiği Ödemiş'e bir karpuz suyu fabrikasının açılmasını istiyoruz. Bu konuda girişimlere başlayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

-Traktörlerde bekleyen karpuzlardan görüntü

-Üreticilerin karpuzları göstermesi

-Karpuz üreticisi Püseyin Er ve Veysel Savaş ile röp.

-Tüccar Ferhat Acar ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir),

3)YAZ GÜNÜNDE SUSUZ KALDILAR

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Tirkeş Mahallesi'nde 20 gündür yaşanan susuzluk, mahalle sakinlerini bezdirdi. Haftada bir gün ancak bir saat su verilebilen mahallede, vatandaşlar dere yataklarından ve tankerlere doldurdukları sularla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Saruhanlı'ya 9 kilometre mesafedeki 500 hane, 1200 nüfuslu kırsal Tirkeş Mahallesi'ndeki 3 su kuyusundan 2'si, sıcakların da başlamasıyla kurudu. Kalan tek kuyudan ise tüm mahalleye su pompalanmaya çalışılıyor. Ancak, musluklardan 4 günde bir ancak bir saat su akıyor. Yaklaşık 20 gündür su sıkıntısı yaşanan mahallede yaşayanlar, tankerlerle getirterek ya da derelerden taşıyarak içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılıyor. Tirkeş Mahallesi'nde kahvehane işleten Tacettin Uçkan, su olmadığı için 20 gündür kahvehanede çay yapmakta bile zorlandığını belirtip, "Kahvehaneden geçtim evde de su yok. Mecburen tankerle getirilen sudan alarak, ihtiyacımı gidermeye çalışıyorum" dedi.

Çamaşırlarını, bulaşıklarını su olmadığı için yıkayamadığını belirten Zekiye Şamlı da "Taşıma suyla yaşanmaz. Derelerden su taşıyoruz. Bu nereye kadar böyle devam edecek. 20 gündür çile çekiyoruz" diyerek, sıkıntılarını dile getirdi.

Tirkeş Mahallesi Muhtarı Bilal Arslan, mahallelerinin 3 su kuyusundan sadece birindeki pompadan aktif olarak su verilebildiğini belirterek, "Ancak o da mahallenin ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Her gün gidip, depoyu doldurarak, mahalleye su vermeye çalışıyorum. Depo 24 saatte ancak doluyor. Böylelikle az da olsa evlere su vermeye çalışıyorum. Suyu depoda biriktirip vermesem, mahalleli hiç su içemeyecek. Vatandaş gün boyu yaz günü güneşin altında tarlasında çalışıp geliyor, yıkanacak suyu yok. Bırakın yıkanmayı, içecek suyu yok. Su olmayınca hayat da yok. Mahalleli derelerden su taşıyor, tankerlerle su getiriyor. Parayla su alıp ihtiyaçlarını öyle karşılıyor. Biran önce mahallemizin su sorununun çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Tirkey Mahallesi'nden görüntü

-Mahallelinin tankerlerden su taşıması

-Tirkeş Mahalle Muhtarı Bilal Arslan ile röp.

-Su sıkıntısı yaşayan mahallelili ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: İlker KILIÇASLAN - Kamera: Nermin UÇTU/ MANİSA,

4)ŞİKAYET ETTİĞİ KOMŞUSU İLE 'KEDİ MAMASI' KARŞILIĞINDA UZLAŞTI

İZMİR'in Bornova ilçesinde yaşayan Meral Aslan (40), sokak hayvanlarını beslemesine kızan komşusu M.G.'nin (Mehmet Gündüz) kendisine tepki gösterip, ardından da hakaret ettiğini belirterek polise şikayette bulundu. Meral Aslan'ın dosyası, polis memuru olan arabulucu Mehmet Karanlık'a verildi. Aslan, komşusu M.G. ile 400 liralık kedi maması alması karşılığında uzlaştı.

İzmir'in Bornova ilçesi Evka-3 mahallesinde yaşayan ve barınak gönüllüsü olan, buralardan aldığı kedi ve köpeklere evinin kapısını açan Meral Aslan, yaşam alanını da hayvanlara göre düzenledi. Önceliği engelli kediler olan ve tedavilerini veterinerler ile birlikte yapan Aslan, yine hayvanlar için evinin yanında bir yuva kurdu. Burada da hayvanları besleyen Meral Aslan, iddiaya göre aynı apartmanda yaşadığı komşusu M.G.'nin (Mehmet Gündüz) tepkisine maruz kaldı. Sokakta baktığı 10'a yakın köpeğinin olduğunu söyleyen Aslan, "10 sokak köpeğim var. Onları genelde gece saatlerinde beslemeye çalışıyorum. Bir gün yine onlara kuru mama verecektim. Mamaları kaplara koyduktan sonra yemeleri için de başlarında bekliyorum. Birden biri 'Oraya mama koyma' diye bağırdı. İlk önce algılayamadım. Daha sonra apartmandan bir kişi olduğunu gördüm. Bana 'Burada hayvanları besleme. Köpek yuvasına çevirdin' dedi. Sakin olmaya çalıştım. Hayvanları besleyeceğimi söyledim. Kaldırımlar ve belediye parkları sokak hayvanlarına ait. Betonlaşan dünyada çok fazla yaşam alanları zaten yok canların. Daha sonra bu kişi kızı ile birlikte bana hakaret etti. Bunun üzerine ben de polise giderek şikayette bulundum" diye konuştu. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 19'uncu maddesi 'a' bendine göre hayvanları besleyenlere engel olmanın suç olduğunu söyleyen Aslan, şikayetin ardından devreye arabulucunun girdiğini belirtti.

Arabulucu ile yaptıkları görüşmelerin ardından Meral Aslan, hayvanlara bakmanın zorluğunun anlaşılması açısından ilginç bir teklifte bulundu. Aslan, şikayetinden kedi maması alınması karşılığında vazgeçeceğini söyledi. Bunun üzerine M.G. teklifi kabul etti. 15 kiloluk 6 paket kedi maması alan şüpheli, bunu Aslan'a teslim etti. Aslan, "Kedi mamalarını aldıktan sonra uzlaştık. Ben çocuklarımı besliyorum ve her zaman beslemeye de devam edeceğim" dedi.

DAVA AÇILMADAN DOSYA KAPANDI

Arabulucu Mehmet Karanlık da dosya kendisine geldiğinde bunu incelediğini söyledi. Aslan'ın hayvansever biri olduğunu gördüğünü kaydeden Karanlık, "Aslan, hayvanları beslediği esnada hakarete maruz kalmış. Ben kendisine çözüm önerilerini sundum. Hangi şartlarda uzlaşıp uzlaşmayacağını sordum. Sokak hayvanlarına mama alması halinde kendisi ile uzlaşabileceğini söyledi. Biz de şüpheli ile yaptığımız müzakereler sonucu kendisine 400 TL tutarında mama aldırarak dosyayı böylece kapattık" dedi.

Görüntü Dökümü

-Sokak hayvanlarını besleyen Meral Aslan'ın evinden görüntü

-Meral Aslan'ın kedilerle ilgilenmesi,

-Meral Aslan'ın sokak köpeklerini beslemesi ve onlarla ilgilenmesi

-Hayvanlardan görüntü

-Meral Aslan ve Mehmet Karanlık ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kemara: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

5)MARMARİS'TE FETÖ OPERASYONU

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi, yanlarındaki 2 çocuk ile Yunanistan'ın Simi Adası'na kaçmak isterken yakalandı. Ayrıca, insan kaçakçısı oldukları öğrenilen 2 organizatör de gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen ve son KHK ile mesleklerinden ihraç edilmiş olan şüphelilerin Yunanistan'ın Simi Adası'na ABD bayraklı bir tekneyle kaçakları ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil güvenlik ekiplerine ait botlar Bozburun açıklarında güvenlik önlemi alırken, jandarma ekipleri ise ABD bayraklı tekneye hareket edeceği sırada baskın düzenledi. Tekneye yapılan operasyonda, M.Y. ve eşi A.Y. ile çiftin 2 çocuğunun yanı sıra Ş.B. ve Ş.B. yakalandı. Ayrıca, organizatör olduğu tespit edilen M.E. ve T.Y.'de yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ/PDY mensubu oldukları öne sürülen 4 kişi ve 2 organizatör, çocuklarla birlikte Bozburun Jandarma Karakolu'na getirildi. Sahil güvenlik ekipleri ise baskın yapılan tekneyi limana çekti. Teknede yapılan aramada 1 adet tablet bilgisayar, 4 adet cep telefonu ve çeşitli evraklar ele geçirildi. Kişi başı 10 bin TL karşılığında şüphelileri Simi Adası'na götüreceği öğrenilen organizatörler M.E. ve T.Y.'nin karakoldaki ifadelerinde susma hakkını kullandığı öğrenildi. FETÖ/PDY mensubu 4 kişinin ise karakoldaki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Karakol önünden görüntü

Karakoldan çıkartılan şüphelilerden görüntü

Tekneden görüntü

Genel ve detay görüntü

(Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

6)ÇILDIR GÖLÜ, EGE VE AKDENİZ SAHİLLERİNİ ARATMIYOR

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Sıcak havada bunalan bölge halkı, serinlemek için Çıldır gölüne akın ediyor. Türkiye'nin Gürcistan ve Ermenistan'a komşu illeri Ardahan ve Kars arasında bulunan, 124 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van'dan sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün çehresi, son yıllarda yapılan yatırımlarla büyük değişim gösterdi. Kış mevsiminde yüzeyi 50 santim buzla kaplanan ve bu nedenle Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintileri düzenlenen Çıldır Gölü kenarında inşa edilen tesisler, tekne turları ve doğal plajlar, gölün kıştan sonra da yaz turizmine büyük katkı sağladı. Tatlı su özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ve bölge halkının yanı sıra tatilcilerin de ilgisini toplayan Çıldır gölü, şimdilerde Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan ve en derin noktası 42 metre olan Çıldır Gölünde serinlemek isteyenler, özellikle hafta sonları göl kenarına akın ediyor. Göl kıyısında ki mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, serinlemek için de kendilerini göl sularına bırakıyor.

Çıldır Gölü'nü, Doğu'nun denizi olarak nitelendiren tatilciler, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için soluğu Çıldır Gölü'nde aldıklarını ve Çıldır Gölü'nün denizleri aratmadığını söyledi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Çıldır Gölü'nde yüzen vatandaşlardan genel detay

-Göl kenarında ki vatandaşlar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR-Suat İNCEDERE/ARDAHAN,

7)BURSA'DA SİLAHLI KAVGA, 1 ÖLÜ

BURSA'da 26 yaşındaki genç tartışma esnasında başından ve karnından vurularak öldürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına ait otomobilde boş bir arsada oturan Mehmet Kocadoğan'la (26) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi, yanında taşıdığı tabancayla Kocadoğan"a iki el ateş ederek olay yerindan hızla kaçtı. Başından ve karnından yaralanan Kocadoğan ise çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak ambulans içerisinde hayatını kaybetti.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşutma başlatırken Kocadoğan'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Polislerin çevredeki evlerin birinden şüphelenip girmesi

-Olay yerinden genel detaylar

Enver Fatih TIKIR/BURSA,

