Dha Yurt Bülteni-2

Çorum'da zincirleme kaza: 2'si ağır, 22 yaralı

Çorum'da, düğün konvoyundaki otomobillerin de bulunduğu 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır, 22 kişi yaralandı. Çorum'dan Ankara istikametine giden İsmail Kılıç'ın idaresindeki 19 TP 731 plakalı otomobil, çevre yolundaki Buharaevler Kavşağı mevkiinde takla attı. Sürücü Kılıç, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada trafik polisleri kaza yapan araçta inceleme yaptığı sırada, aynı istikamette seyreden ve aralarında düğün konvoyunda yer alan araçlarında bulunduğu 7 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Otomobillerden biri kazaya yapan Kılıç idaresindeki otomobile çarpmamak için yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Ardından gelen diğer otomobiller de birbirlerine çarparak zincirleme kaza gerçekleşti. Olay yerine 112 ambulansları ve polis ekipleri geldi. Kazada araç içerisinde sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldırılarak tedavialtına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden detay

-Araç içerisinde sıkışan yaralıların çıkarılması

-Yarılara müdahale edilmesi

-Ambulansla götürülmeseleri

-Polisin uyarısı

-Polis ekiplerinden detay

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Denize düşen 2 kişi hayatını kaybetti

Ordu'da gezmek için gittikleri rıhtımda denize düşen Şafak Ekmekçi (23) ile Rafet Bekiroğlu (48) hayatını kaybetti.

Olay dün gece yarısı Altınordu ilçesindeki rıhtımda meydana geldi. Gezmek için rıhtıma giden Şafak Ekmekçi ve Rafet Bekiroğlu, olta ile balık tutanları seyredip, şehrin manzarasını izledi. Bir süre sonra Şafak Ekmekçi ve Rafet Bekiroğlu'nun denize düştüğünü farkeden çevredeki vatandaşlar, durumu polise haber vererek yardım istedi. Polis ve itfaiye dalgıçları ile kurtarma ekipleri olay yerine gelerek, çevredeki balıkçı teknelerinin de yardımıyla Şafak Ekmekçi ve Rafet Bekiroğlu'nu denizden çıkardı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen, Ordu Develt hastanesine kaldırılan Ekmekçi ve Bekiroğlu, kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kurtarma ekiplerinin sedye ile ambulansa taşıma görüntüsü

-Olay yerinden detay görüntü

(SÜRE: 3.24 Dk ) (BOYUT: 378 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,

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Otomobil, bisiklete çarptı: 1 ölü

Konya'da otomobilin, kavşakta çarptığı bisiklet sürücüsü Mehmet Sert (37), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi Kule Site Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Kağan Yurteri yönetimindeki 07 MKP 43 plakalı otomobil kavşakta Mehmet Sert'in kullandığı bisiklete çarptı. Kazada ağır yaranan Sert, kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Yurteri de gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yerinden detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA,

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Nisan sonunda Kurtik Dağı'nda kar kalınlığı 2 metre

Muş merkeze bağlı deniz seviyesinden 2 bin 850 metre yükseklikteki Kurtik Dağı Çavuştepe mevkiinde Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen, kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buluyor.

Kentin güneyinde bulunan Kurtik Dağı'nın 2850 rakımlı Çavuş Tepede 2 metreyi bulan kar kalınlığı yanında dağın eteğindeki yerleşim yerlerinde ise bahar havası yaşanıyor. Kent merkezinden 28 kilometre uzaklıktaki Kurtik Dağı eteklerindeki 9 köy ve 12 mezranın bulunduğu Üçevler bölgesinde de kar geçit vermiyor. Kışın çoğu zaman tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandığı bölgede Nisan ayının sonunda bile soğuk hava ve kar etkisini devam ettiriyor. Şehir merkezinin yoğunluğundan sıkılan vatandaşlar, hem stres atmak hem bitki toplamak hem de bu doğal güzelliklere tanıklık etmek için Çavuştepe bölgesine akın ediyor. Kurtik Dağı eteğinde eriyen karların oluştuğu şelaleler ise doğaya bir başka renk katarken, köy meralarında, dağlık kesimde ise hayvanların otlaması, yeşilin tonları da karın eteğinde bir başka güzellikte kendini gösteriyor. Vatandaşlar, poşetlere doldurup götürdükleri karla pekmezli şerbet yapıyorlar. Sıcakların artması ile beraber Muş'tan birçok vatandaşın buraya gelerek kar götürdüğünü söyleyen köylüler, bu mevsimde yenen karın insanı hasta etmediğini dile getirdiler. Her gün köyden şehir merkezine sefer yaptığını belirten minibüs şoförü Kemal Özdemir, yanında tanıdıklar için kar götürdüğünü söyledi. Özdemir, "Karı ayrana, suya, pekmeze katarak tüketiyoruz. Burada karla pekmez karıştırıp yemek bir gelenek oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtik dağı zirvesindeki kardan detaylar

-Köyden gelen yolcuların poşetlere kar doldurması

-Köylülerin kar yemesinden detaylar

-Röportaj

-Köylerde hayvanların otlamasından detaylar

-Şelalelerden detaylar

-Akarsulardan detaylar

-Karla kaplı Kurtik dağından detaylar

Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ,

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Turizm sezonu öncesinde Manavgat'ta huzur uygulaması

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Manavgat'ta, turizm sezonu öncesinde çok sayıda polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.Manavgat'ta bar, restoran, kafe ve kahvehane gibi çeşitli eğlence mekanlarına yönelik uygulamada, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte narkotik köpekleri de yer aldı. Manavgat ırmak kenarında bulunan eğlence mekanları narkotik köpeği tarafından aranırken, vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı ve işyerleri denetlendi.

Turizm sezonu öncesinde genel ahlak, suçun önlenmesi ve suça konu eşyaların bulunması ile aranılan kişilerin yakalanması amacıyla yapılan uygulamada, 12 işyerine yasal mevzuata aykırı davranmaktan, 1 işyerine ise sigara içilmesi nedeniyle işlem yapıldı. Manavgat'ın önemi nedeniyle emniyet birimleri tarafından, vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması ve suçun engellenmesi amacıyla uygulamaların sık aralıklarla gerçekleştirileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Uygulama için gelen polis ekipleri

-Uygulama görüntüsü

-Narkotik köpeğinin arama yapması

01: 47 - 201 MB

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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'Aron', Niğde'de uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde bulundurulan özel eğitimli köpek 'Aron', keskin koku alma yetenekleriyle uyuşturucuyla mücadelede suçlulara göz açtırmıyor.

Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'ndeki eğitim sonrası eğitmeni polis memuru İlyas Özkulluk ile birlikte Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görevlendirilen 'Aron', 7 yıldır Niğde'de bulunduruluyor. Bugüne kadar 110 kilo esrar, 3 kilo eroin, 5 bin ecstasy hap bulan 'Aron'un eğitmeni polis memuru İlyas Özkulluk, detektör köpek eğitiminin çok zor olduğunu söyledi. Özkulluk, "Aron ile sayısız operasyona katıldık. Köpeğimizle daha önce çalıştığımız yerlerde de sayısız operasyona katılarak, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdik. Eğitimleri kolay değil, bir çocuk yetiştirme gibi düşünün. Yeni doğmuş çocuğu alıyorsunuz, konuşmayı öğretiyorsunuz, yemek yemeyi öğretiyorsunuz. Bizim köpeklerimiz de aynı bu şekilde. Bizler de hiçbir şey bilmeden esasında Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim merkezine giderek, eğitime tabii tutulan yavru köpeklerimizle birlikte büyüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Aron'un otobüste uyuşturucu araması

Otobüsteki uyuşturucuyu bulması

Polislerin uyuşturucuyu çıkartması

Eğitmeniyle birlikte görüntüsü

Narkotik timden görüntü

Aron'un eğitmeni İlyas Özkulluk ile röportaj

SÜRE: 03'21" BOYUT: 33,4 MB

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

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Kirazı bu yıl pahalı yiyeceğiz

Türkiye'nin en önemli kiraz üretim merkezlerinden olan İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, geçen yıl yüzleri güldüren kiraz bu yıl bekleneni vermeyecek. Ürün miktarında geçen yıla kıyasla yüzde 20 azalma olacağı, rekolte tahminin ise 48 bin ton olduğu belirtildi. Düşük rekolte beklentisi kiraz fiyatını arttırdı. Şu anda tarladan 15 TL'ye alınan kiraz, sofraya gelinceye kadar 35 TL'ye çıktı. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, "Dünya kupası Rusya'da yapılacak. Bizim de ihracatımızın yüzde 60'ı bu ülkeye. Eğer Rusya'ya mal satarsak para kazanırız" dedi. Oray, ayrıca kooperatifleştiklerini ve aradaki aracıları çıkartıp fiyatların inmesini sağlayacaklarını da söyledi.

Dalları kirazın bastığı Kemalpaşa ilçesinde, geçen yıl üründe bolluk yaşandı. Ancak bu yıl çiçeklenme ve tozlanma dönemlerinde şiddetli rüzgarın etkisini göstermesiyle geçen yılki rekoltenin gerisinde kalınacağı anlaşıldı. Kemalpaşa Ziraat Odası verilerine göre ilçede 85 bin dekarlık alanda 7 bin üretici kiraz üretiyor. 3 milyona yakın kiraz ağacından 2 milyon 200 bini mahsül verir durumda. Geri kalan bölümü ise halen fidan olarak kabul ediliyor, onlardan kiraz elde edilemiyor. Bu yıl çiçeklenme ve tozlanma dönemlerinde yaşanan olumsuzluklardan dolayı rekoltede düşüş bekleniyor. Geçen yıl 60 bin ton olan kiraz üretiminin bu yıl 48 bin tona düşüneceği tahmin ediliyor. Kirazda ilk hasadın başladığı ilçede şimdilerde iç piyasaya yönelik ve Rusya gibi ülkelere kiraz toplayan üreticiler, kiraz piyasasını da altın piyasasına benzetti. İhracat olmadığı zaman şimdi tarlada 8 ila 15 TL arasında satılan kirazın, ihracat olduğu zaman ise 18 ila 22 TL arasında alıcı bulduğu belirtildi. Kirazdaki bu durum, ürünün manav ve pazar tezgahlarında 35 TL'ye kadar çıkmasına neden oldu. Kemalpaşa üreticisinin asıl beklentisi ise hasadı kısa süre sonra başlayacak olan 'Napolyon' cinsi kirazda. Bu yıl beklediği rekolteyi elde edemeyecek olan üretici, en kaliteli kiraz durumundaki Napolyon türünü, ihrac etmeyi hedefliyor.

DÜNYA KUPASI UMUTLARI OLDU

Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, ilçelerinin adının artık kirazın başkenti olarak anıldığını söyledi. Bülent Oray, "Bizim kirazımız bu yıl bizi üzecek. Çiçeklenme dönemi öncesinde lodoslarla tozlaşma döneminde sıkıntı yaşadık. Yüzde 20 gibi rekolte düşüşü bekliyoruz. Bölgede kirazın az olması sofraya yansıyacaktır. Pazarda biraz daha yüksek fiyatlara satılacaktır. Eğer ürün ihracata giderse fiyatlar daha da yükselecektir. Şimdilerde tarlada bu ürünler, 8 ila 15 TL arasında tarladan satılıyor. Geçen hafta Diyarbakır'da rafta satılan kiraza 75 TL fiyat konulmuştu" dedi. İhracatın iyi olmasını temenni ettiklerini de vurgulayan Bülent Oray, "Dünya kupasının Rusya'da yapılacak olması, ihracatımızın yüzde 60'ını bu ülkeye yapıyor olmamız, bizi umutlandırıyor. Eğer Rusya'ya ürün satarsak bu yıl para kazanırız. Bu arada bizim en büyük şikayetimiz ise girdi maliyetlerinin pahalı olması. Kiraz makineyle hasat yapılmıyor. İşçi sıkıntımız var. Dışarıdan gelen işçilere toplatıyoruz. Dayıbaşıların olması işçilerinde az para almalarına neden oluyor. Sadece işçilik maliyetimiz kilo başına 2 TL. Diğer maliyetlerle birlikte kirazın en az 5 TL'ye tarladan satılması gerekiyor ki üretici emeğinin karşılığını alabilsin. Bunun için de kooperatif kurduk, aradaki aracıları ortadan kaldırdığımız zaman hem biz hem de tüketici kazanacak" diye konuştu.

KİRAZIN ALTIN GİBİ PİYASASI VAR

Bölgedeki kiraz üreticilerinden Mehmet Ali Akdıbık ise, "Geçen yıla göre bizim en önemli ürünümüz olana Napolyon cinsi kirazda bu yıl yüzde 50 azalmamız var. Kiraz çok nazik bir meyve ve her şeyden etkileniyor. Altın gibi de piyasası var. İhracat olduğu zaman pahalı satıyoruz, olmadığı zaman ucuz. Dün ihracat yoktu 15 TL'ye verdik. Bugün ihracat vardı, 18 ila 22 TL arası sattık. Bu da kirazın sofraya gelinceye kadara fiyatının 40 TL'ye kadara çıkmasına neden oluyor" dedi. Kiraz hasadı yapan işçiler ise günlük 80 TL'ye çalıştıklarını ancak bunun 20 TL'sini kendilerine iş bulan kişilere verdiklerini, geçimlerini sağlamak için ise çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ziraat odası başkanıyla röportaj

Üreticiyle röportaj

Toplayan işçilerle röportaj

Kiraz toplanmasından görüntü

Tarladan görüntü.

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Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Gazipaşa'nın başpehlivanı Ali Gürbüz

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 6. Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu.

Gazipaşa'da her yıl düzenlenen Lamos Arana Karakucak Başpehlivanlık Güreşlerinin 6'ncısı, Selinus Sahili'nde gerçekleştirildi. Güreşleri izlemeye Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Adil Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Tertip Komitesi Başkanı Mustafa Gazioğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Küçükler, Yıldızlar, Gençler, Büyük Orta, Başaltı ve Başpehlivanlık kategorilerinde düzenlenen etkinliğe, yurdun dört köşesinden 240 pehlivan katıldı. Gün boyu süren müsabakalarda sporcular rakipleri karşısında ter döktü.

LAMOS'UN AĞASI EKİNCİ

Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri'nde gelecek yılın ağalık ihalesinde Kaymakam Nurullah Kaya, ihaleyi 20 bin liradan açtı. İş insanı Hasan Ekinci, 80 bin liralık teklifle Gazipaşa Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri'nin yeni ağası oldu. Hasan Ekinci, aldığı koçu ise Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü'ne bağışladı.

KAYMAKAM TEŞEKKÜR ETTİ

Kaymakam Kaya, "Bu geleneği yaşatan en önemli unsurumuz ağalık kültürü. Bu ağalık kültürünü geçmişten günümüze taşıyan bütün ağalarımıza teşekkür ediyorum. En son ağamız Ramazan Yıldırım Bey'e teşekkür ediyorum. Yeni ağamıza Çataloğlu Hasan beye şükranlarımı sunuyorum. Bu örfümüzü, adetimizi geleceğe taşıdığı ve bu duyarlılığı gösterdiği için ağamıza teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞPEHLİVAN GÜRBÜZ OLDU

Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri'nde, başpehlivanlık için finalde Antalya'dan Ali Gürbüz ile Çorum'dan Ahmet Serbest kol bağladı. Er meydanındaki kıyasıya mücadelenin kazanan ismi, Ali Gürbüz oldu. Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci Ahmet Serbest, üçüncü Fatih Kambur oldu. Güreşlerin sona ermesinin ardından dereceye girenlere madalyaları ve para ödülleri takdim edildi. Başpehlivan Ali Gürbüz, çok güzel bir organizasyon ve ortam olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güreşçilerin izleyicileri selamlaması

-Güreşlerden genel ve detay görüntüler

-Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve protokolün güreş sahasına gelmeleri

-Yeni güreş ağası Hasan Ekinci'nin protokolle birlikte halkı selamlaması

-Ağalık için 80 bin liraya açık artırmada satılan koçtan genel ve detay görüntüler

-Başpehlivanlıkm güreşi ve kazanma anı genel ve detay görüntüler

-Dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi.

-Kaymakam Nurullah Kaya'nın konuşması

-Ali Gürbüz röportaj

Görüntü boyutu. 375 MB 6.09 sn

Haber, kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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Rally Halikarnassos'ta ödüller sahiplerini buldu

Türkiye'nin en zorlu yarış organizasyonlarından 'Rally Halikarnassos', 4 günlük mücadelenin ardından ödül töreniyle sona erdi.

Bodrum'da ikinci kez 19-22 Nisan arasında düzenlenen; Bodrum, Gökova ve Datça parkurunda yapılan yarışta 'Enduro', 'ATV', 'SSV' ve '4x4 arazi' araçlarından toplam 65 araç mücadele etti. 8 ülkeden 70 yarışmacının katıldığı yarışlar, oldukça çekişmeli geçti. Dört günde 554 kilometre yol yapan ralli tutkunları, birinci olabilmek için mücadele etti. Turnuvanın sonunda dereceye giren yarışmacılar, düzenlenen törenle genel klasman ve kategorilerinde ödüllerini aldı. SSV kategorisinde Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danişment ikilisi, otomobil kategorisinde Mehmet Tüfekçioğlu-Tuvana Sayar ikilisi, motosiklet kategorisinde Serkan Özdemir, ATV kategorisinde ise Muharrem Göksel birinciliği elde etti. ATV kategorisinde yarışan ve ekibiyle birlikte diğer yarışmacılara da yedek parça ve teknik destek sağlayan Atilla Serttaş'a en centilmen yarışmacı ödülü verildi. TransAnatolia yöneticisi ve organizasyon sorumlusu Burak Büyükpınar, "Bodrum'da organizasyona destek veren motor sporu kulüplerine, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. İkinci kez Bodrum'da olmaktan mutluluk duyduk. 3 ayaklı TransAnatolia yarışlarının ilk ayağını Bodrum'da gerçekleştirmiş olduk. İyi bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Gelecek yıllarda daha da geliştirilmiş parkurlarla Bodrum'da birlikte oluruz" dedi. Ödül töreninin sonunda, ödül alan tüm yarışmacılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ödül töreninden görüntü

Burak Büyükpınar'ın konuşmasından görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR/ BODRUM (Muğla),