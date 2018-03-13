Dha Yurt Bülteni-2

1)ÇANAKKALE SEBZE VE MEYVE HALİ'NDE YANGIN

ÇANAKKALE'de sebze ve meyve halinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bitişiğindeki ambalaj atık işleme tesisine de sıçradı. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, haldeki çok sayıda işyeri ve depo ile ambalaj atık tesisinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çanakkale Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde, bugün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, haldeki işyerleri ile depoların büyük bölümünü sardı, bitişikteki BA-ROS Ambalaj Atık İşleme Tesisi'ne de sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi Çanakkale ve Kepez belediyeleri itfaiye ekipleri ile Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri müdahale etti. Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA aracı da söndürme çalışmalarına katıldı. Ekipler, kuvvetli lodos nedeniyle alevleri kontrol altına almakta zorlanınca, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile askeri birliklere ait itfaiye araçları da takviye olarak bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında, halde ve ambalaj atık tesisinde büyük çapta zarar meydana geldi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, -

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2)BEBEĞİNİ REHİN ALAN BABA 9 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, 1,5 yaşındaki çocuğunu rehin alarak evini ve çocuğunu yakacağını söyleyen Halil İbrahim K., 9 saatlik çabanın ardından ikna edildi. Olay, Yeşil Mahalle Kanal Yolu üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Halil İbrahim K.'dan ayrılan eşi 1,5 yaşındaki çocuğunu almak istedi. Halil İbrahim K. çocuğu anneye vermeyince anne de Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünden çocuğunun babasından alınarak kendisine verilmesi için yardım istedi. Çocuğu almak için polis ile Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü yetkilileri eve gitti. Bunun üzerine çocuğunu vermek istemeyen baba kendisini eve kilitleyerek çocuğu ve evi benzin dökerek yakmakla tehdit etti. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba Halil İbrahim K. polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken, sağlık ve itfaiye ekipleri ise hazır bekledi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir 9 saat süren ikna çalışmalarının ardından babayı ikna etmeyi başardı. Küçük erkek bebek, kadın polislerin kucağında Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Cinnet getiren baba Halil İbrahim K. ise gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Polis ekiplerinden görüntü

Babayı ikna etme çalışmalarından görüntü

Küçük bebeğin kurtarılışından görüntü

Baba Halil İbrahim K.'nın gözaltına alınmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

(Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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3)SİİRT'Lİ GENÇ KADIN, 10 KİLO SÜT İLE ÜRETİME BAŞLADI, ŞİMDİ İSTANBUL, GAZİANTEP VE BURSA'YA ORGANİK ÜRÜN GÖNDERİYOR

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Emel Baysal, KOSGEB'den aldığı destek ile ev yapımı yoğurt, peynir, salça ve bal gibi organik ürünlerin yeraldığı şarküteri açtı. 10 kilo süt ile işe başladığını belirten Baysal, 1.5 ay içerisinde 100 kilo süt işlemeye başladığını belirterek, "Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Bursa gibi kentlere organik ürün satmaya başladım" dedi. Kurtalan ilçesinde anlaşmazlık sonucu eşinden boşanmak zorunda kalan Emel Baysal, döndüğü baba evinde KOSGEB'den aldığı destek ile şarküteri açtı. Ev yapımı yoğurt, peynir, salça ve bal gibi ürünleri satmaya başlayan Baysal, 10 kilo süt ile başladığı işini ilerleterek, 1.5 ay içerisinde 100 kilo süt işlemeye başladı. İlçede yaptığı iş ve girişimciliği taktir toplayan ve 10 kardeşi arasında okula gitmeyen Baysal, hikayesini DHA muhabirine anlattı. Annesi ile birlikte ev ürünleri yaparak satmaya başladığını belirten Baysal, "Aslında ben bu işi yıllardır yapıyordum. Kendi evimizde, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için doğal gıdalar üretiyorduk. Daha sonra bu ürünleri komşularımıza vermeye başladık ve kendileri bu ürünleri bizlerden para karşılığında satın almaya başladılar. Ben de daha çok üretim yaparak satmayı düşündüm. Yaptığım ürünleri satmaya başladığım zaman keyif aldım ve ailemin desteği ile KOSGEB'in girişimcilik kurslarına katıldım. Bu kurslardan aldığım eğitim sayesinde KOSGEB'e başvurdum ve bir iş yeri açma projesi sundum. Organik Park adı altında bir iş yeri açmayı düşünerek projemi sundum ve destek aldım. 1.5 aydır yeni bir iş yeri açtım ve işler çok iyi gidiyor"dedi.

10 KİLO SÜT İLE BAŞLADI 100 KİLOYA ULAŞTI

Organik Park adlı şarküteriyi işleten Baysal, ilçede bulunan kadınlardan günlük olarak aldığı sütü işlediğini ifade ederek, "Bu iş yerimi açtığımdan beri ilçede bulunan kadınlardan ciddi destek alıyorum. Kurtalan ilçemizde büyük ve küçükbaş hayvanları besleyerek geçimlerini sağlayan birden fazla aile ile çalışıyorum ve onlardan süt satın alıyorum. Günde 10 kilo süt alıyordum ancak şuan ise siparişleri yetiştiremiyorum ve bu gün 100 kilo süt satın alarak bu sütü yoğurt ve peynir çeşitleri yaparak satıyorum" diye konuştu.

İSTANBUL, GAZİANTEP VE BURSA'DAN SİPARİŞ ALIYOR

İşyerinde bulunan gıdaların tamamen organik olduğunu anlatan Baysal, İstanbul, Gaziantep ve Bursa başta olmak üzere batıdaki bir çok şehirden sipariş aldığını da kaydederek, "İnternet ortamında reklamlarımızı yaptık ve ciddi bir destek aldık. Büyük illerde yaşayan Siirt'li ve Kurtalan'lı hemşerilerimize yöresel ürünleri gönderiyoruz. Günlük olarak Siirt'e ise yoğurt gönderiyorum. Diğer yandan da Şanlıurfa ve Gaziantep ilinde acı biber, kurutulmuş patlıcan ve dolmalık biber yapan bayanlar ile anlaştım. Kendilerine sipariş vererek iş yerime getirttim. Yani bu anlamda evlerde bulunan ev hanımlarının aile ekonomisine de destekte bulunuyoruz. Bu şekille Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere bir çok şehirden sipariş almaya başladım"dedi.

'SIRADAKİ PROJEM HAYVANCILIK'

İlçede KOSGEB desteği ile açtığı işyerinin gün geçtikçe büyük ilgi gördüğünü ve para kazanmaya başladığını belirten Emel Baysal, sıradaki projesinin hayvancılık olduğunu anlatarak, "Bu işi layıkı ile yaptıktan sonra sıradaki hedefim hayvancılık. Bu işe el atmayı hedefliyorum ve Kurtalan ilçesinde bir çiftlik kurmak istiyorum. Bu çiftlikte küçük baş hayvan ile elde edeceğim et süt gibi gıdaları ülkemizin dört bir yanına satmayı düşünüyorum. Şuan Kurtalan ilçesinde hayvancılık yapanlardan süt ve gerekirse et satın alıyorum. Ancak bunu kendimi yapmam durumda daha çok kar edeceğim. Kurtalan ilçesinde bir aileden yumurta siparişi alıyorum. Yürüyen yani köy tavuğu yumurtasına ilgi gösteriliyor. Kendi evinde baktığı tavukların yumurtasını bana satan kadının 10 tavuğu vardı. Ancak şimdi bu sayı 20'e yükseldi. Daha çok yükselteceğini düşünüyorum. Kadınlarımıza mesajım var; kadınların gücünün önünde kimsenin duramayacağını bilsinler, yeter ki istesinler"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-İş yerinin dış görüntüsü

-İş yerinde bulunan organik gıdaların görüntüsü

-İş yeri açma ruhsatının görüntüsü

-Organik ürünlerinin yapılışı anlatan Emel Baysalın konuşması

-Organik yapılan yoğurt ve peynirlerin görüntüsü

-İşletme sahibi Emel Baysal'ın konuşması

-Emel Baysal'ın iş yerine gelen müşterisi ile ilgilenmesi

-Gelen siparişleri alması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, -

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4)YATAĞA 28 YILDIR MAHKUM YİNE DE HALİNE ŞÜKREDİYOR

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde 28 yıldır yatağa mahkum bir şekilde başkalarının yardımıyla yaşamını sürdüren 53 yaşındaki Mustafa Yıldız, bu zorluğa rağmen haline şükrediyor.

Simav'a bağlı Hisarbey Köyü'nde yaşayan Mustafa Yıldız, 1990'da bakkal dükkanı işlettiği sırada bacak ve kalçalarındaki ağrılar için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyat oldu. Bir daha ayağa kalkamayan Yıldız, yaşamını 28 yıldır başkalarının yardımıyla yatağa mahkum bir şekilde sürdürüyor. Tahta bir sedyenin üstünde taşınan Yıldız, bazen temiz hava almak için parka götürülüyor kimi zaman da araçla gezdiriliyor. Her şeye rağmen yüzü gülen Yıldız, "Halime şükrediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Bana emekli maaşı bağladı. Ayrıca bana bakanlara da maaş bağladı. Onların yardımıyla yaşamımı sürdürmeye çalışıyorum. Öyle insanlar tanıyorum ki hallerine şükretmiyorlar. Beni görüp ders almaları gerekiyor" diye konuştu.

50 kilodan 20 kiloya kadar düştüğünü belirten Mustafa Yıldız, anne ve babasının 12 yıl önce ard arda öldüğünü, yalnız kaldığını belirterek, "Kimim kimsem yok. Devletimize başvurdum. Bana bakım karşılığı bakıcılara para verdi. Şimdi hem devletimizin verdiği bakıcı parası hem de 1450 liralık maaşımın bir kısmı karşılığında yaşamımı, 28 yıldır yatağa mahkum bir şekilde sürdürüyorum. Beterin beteri vardır. Bir daha sağlığıma kavuşamayacağımı bildiğim halde ben halime şükrediyorum. Görüyorum ki nice sağlıklı insanlar hallerine şükür etmiyorlar. Beni görerek ders alsınlar. Hayatlarını yaşamaya çalışsınlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Parkta çevreyi izlerken görüntü

Arabayla gezdirilirken görüntü

Mustafa Yıldız ile röp.

Genel ve Detay görüntü

( Haber- Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),

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5)YATAĞA 28 YILDIR MAHKUM YİNE DE HALİNE ŞÜKREDİYOR

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde 28 yıldır yatağa mahkum bir şekilde başkalarının yardımıyla yaşamını sürdüren 53 yaşındaki Mustafa Yıldız, bu zorluğa rağmen haline şükrediyor.

Simav'a bağlı Hisarbey Köyü'nde yaşayan Mustafa Yıldız, 1990'da bakkal dükkanı işlettiği sırada bacak ve kalçalarındaki ağrılar için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyat oldu. Bir daha ayağa kalkamayan Yıldız, yaşamını 28 yıldır başkalarının yardımıyla yatağa mahkum bir şekilde sürdürüyor. Tahta bir sedyenin üstünde taşınan Yıldız, bazen temiz hava almak için parka götürülüyor kimi zaman da araçla gezdiriliyor. Her şeye rağmen yüzü gülen Yıldız, "Halime şükrediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Bana emekli maaşı bağladı. Ayrıca bana bakanlara da maaş bağladı. Onların yardımıyla yaşamımı sürdürmeye çalışıyorum. Öyle insanlar tanıyorum ki hallerine şükretmiyorlar. Beni görüp ders almaları gerekiyor" diye konuştu.

50 kilodan 20 kiloya kadar düştüğünü belirten Mustafa Yıldız, anne ve babasının 12 yıl önce ard arda öldüğünü, yalnız kaldığını belirterek, "Kimim kimsem yok. Devletimize başvurdum. Bana bakım karşılığı bakıcılara para verdi. Şimdi hem devletimizin verdiği bakıcı parası hem de 1450 liralık maaşımın bir kısmı karşılığında yaşamımı, 28 yıldır yatağa mahkum bir şekilde sürdürüyorum. Beterin beteri vardır. Bir daha sağlığıma kavuşamayacağımı bildiğim halde ben halime şükrediyorum. Görüyorum ki nice sağlıklı insanlar hallerine şükür etmiyorlar. Beni görerek ders alsınlar. Hayatlarını yaşamaya çalışsınlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------- Parkta çevreyi izlerken görüntü

Arabayla gezdirilirken görüntü

Mustafa Yıldız ile röp.

Genel ve Detay görüntü

(KJ Haber- Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),