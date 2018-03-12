Dha Yurt Bülteni-2

1)LAHİT MEZARI KAZAN DEFİNECİLER:"KRALIN MEZARINDAN MÜCEVHER BEKLİYORDUK, KEMİK ÇIKTI"

Kayseri'de 3 gün önce bir işyerine baskın düzenleyen polis ekipleri buldukları Roma dönemine ait kral mezarında define arayan 3 kişiyi sorgusunun ardından adliyeye gönderildi. Adliyeye gönderilen şüphelilerden biri"Kral mezarında mücevher bekliyorduk, kemik çıktı" dedi.9 Mart'ta Merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak'ta Veli Uçar'a (42) ait işyerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri operasyon düzenledi. İşyerinde arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu belirlenen kral mezarı bulmuştu. Olayla ilgili Veli ve Kemal Uçar kardeşler ile oto yıkama dükkanında çalışan Ömer D. gözaltına alındı. 3 gün süren sorgularının ardından kral mezarında define arayan 3 kişi, adliyeye gönderilmek üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Burada sağlık muayenesi işlemleri sonrası polis otosuna bindirilen define avcılarından biri görüntü çeken gazetecilere"Ne çekiyorsunuz? Hiç mi define arayan görmediniz. Mezardan hacı emmilerin kemikleri çıktı. Kralın mezarından mücevher, altın taç bekliyorduk, kemik çıktı"dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Lahit mezarda define arayan 3 kişinin adli tabipliğe getirilişi

Define arayanlardan Kemal Uçar'ın sorulara verdiği cevap

3 define avcının polis otosuna bindirilmesi

Diğer detaylar

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)

1 dakika 30 saniye/168 MB

================================================

2)İŞKENCE MAĞDURU İŞADAMINA 2 YIL HAPİS İSTEMİ

MARDİN'in, Mazıdağı ilçesinde geçmişte bir polisin eşi ile ilişki yaşayan işadamı H.B.'ye işkence ettikleri iddia edilen 4 polisin ve polise mukavemet ettiği iddia edilen işadamının yargılanmasına devam edildi. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, işadamına işkence ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan polis memurları İ.D. ve A.S.'nin 'Kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, kendisine işkence eden polise küfür ettiği iddia edilen işadamı H.B.'nin ise 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıldan, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcılık mütalaasında, polis memuru İ.D.'nin gözaltına alınan işadamının telefonuna el koyarak, kendi eşine tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirtilirken, İ.D.'nin bu suçtan ayrıca cezalandırılması talep edildi. Mersin'de, yasak aşk yaşadığı polis memuru İ.D.'nin eşi T.D.'den cinsel içerikli görüntülerini ve ev alması için verdiği parayı almak üzere 5 Eylül 2016 günü Mardin'in Mazıdağı ilçesine giden ve burada polislerden işkence gördüğünü iddia eden, daha sonra kafa travması, 3 kaburga kemiği kırığı ve akciğer yaralanması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan İşadamı H.B.'nin davasına, Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya 'İşkence' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan polisler İ.D., A.S. ve G.D. ile hakkında yakalama kararı olduğu için firari olan komiser E.T. katılmazken, 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Hakaret' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan işadamı H.B. ve avukatları katıldı. Dosyaya gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında ihraç edilen ve sanık avukatlarının yurt dışına kaçtığını iddia ettikleri firari sanık, Komiser E.T.'nin halen yakalanamadığını söyledi.

MAĞDUR İŞADAMINA 2 YIL HAPİS İSTEMİ

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, işadamı H.B.'nin polis ekibine karşı bir direnişi veya tehdit içerikli hareketi olmadığını, ancak sanık İ.D.'ye küfür ettiğini belirtti. İşadamı H.B.'nin, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçunu işlediği konusunda, husumetli olduğu ve arbede yaşadığı polis memuru İ.D.'nin ifadesi dışında somut ve kesin delil olmadığını belirten savcı, H.B.'nin polis memuru İ.D.'ye karşı küfür ederek 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçunu işlediğinden dolayı 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

HAYATİ TEHLİKE VE AĞIR KEMİK KIRIKLARI İŞKENCE SAYILMADI

İşadamı H.B.'nin aşamalardan beri tutarlı ve istikrarlı ifadeler verdiği belirtilen mütalaada, sanıklar İ.D. ve A.S.'nin, işadamını olay yeri ve emniyet binasında, silahtan sayılacak sopa, süpürge sapı ve tüfek dipçiği ile darp ederek, hayati tehlike geçirecek ve vücudunda ağır kemik kırıklarına sebebiyet verecek şekilde yaraladıkları ifade edildi. Sanıklar hakkında 'işkence' suçundan dava açıldığı belirtilen mütalaada, somut olayda bir süreklilik ve sistematik eylemden söz edilemeyeceği, sanıkların eylemlerinin neticesi sebebiyle 'ağırlaşmış kasten yaralama' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Mütalaada, haklarında 'İşkence' suçundan dava açılan sanık polisler İ.D. ve A.S.'nin, 'Kasten yaralama' suçundan 4.5 yıldan, 13.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

GÖZALTINDAKİ İŞADAMININ TELEFONUNDAN EŞİNE TEHDİT MESAJI GÖNDERMİŞ

Sanık polis İ.D.'nin, 'H.B., bana ve eşime tehdit içerikli mesajlar yolladı' diyerek şikayetçi olduğunu belirten savcı, işadamı H.B.'nin olay günü saat 03: 46'da topallar şekilde emniyet binasına girdiğini, 05: 29'da ise amirlikten çıkış yaptığını söyledi. H.B.'nin emniyete giriş yapmasından kısa bir süre sonra polis memurunun eşine tehdit içerikli mesaj atıldığını belirten savcı, tehdit mesajlarının işadamının daha önce attığı mesajlarla karşılaştırıldığını kaydetti. Karşılaştırmada tehdit mesajı ve işadamının daha önce attığı değişik mesajlar arasında yazım hataları bulunduğunu belirten savcı, H.B.'nin daha önce attığı mesajlarda tehdit içerikli ifade bulunmadığını kaydetti. H.B.'nin gözaltında bulunduğu sırada, polis memurunun eşine tehdit içerikli mesaj atmasının hayatının olağan akışına aykırı olduğunu vurgulayan savcı, emniyet binasına girdikten sonra işadamının telefonunu polislere teslim ettiğini ifade etti. Savcı, işadamının telefonundan eşine tehdit içerikli mesaj gönderdiği tespit edilen polis memuru İ.D.'nin ayrıca 'Suç delillerini uydurarak iftira' suçundan 1.5 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Henüz yakalanmayan firari sanık E.T.'nin dosyasının ayrılmasını talep eden savcı, diğer sanık G.D. hakkında somut ve kesin delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini istedi.

Savcılık mütalaasına karşı söz hakkı verilen işadamı H.B. ve avukatları Serhat Ölmez, Uğur Can Tozlu ile Erdal Baltalı, önceki savunmaları tekrar ettiklerini belirterek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre istedi. Mahkeme, taraf avukatlarına savunma yapmak üzere süre verilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

HAYATİ TEHLİKE KAYDIYLA YOĞUN BAKIMA ALINDI

Mersin'de yasak aşk yaşadığı polis memuru İ.D.'nin eşi T.D.'den cinsel içerikli görüntülerini ve ev alması için verdiği parayı almak üzere 5 Eylül 2016 günü Mardin'in Mazıdağı ilçesine giden, burada gözaltına alınan ve karakolda gördüğü işkence sonucu kafa travması, 3 kaburga olmak üzere 7 kemik kırığı ve akciğer yaralanması nedeniyle yoğun bakıma alınan adamı H.B.'nin avukatı Serhat Ölmez, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. 7 ay sonra hazırlanan iddianame ile Komiser E.T., polis memurları A.S., G.D. ve İ.D. hakkında 'İşkence' suçundan, işadamı H.B. hakkında ise 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Hakaret' suçundan dava açıldı. Yargılama sırasında, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Sermet Koç ile Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Yener Ünver'in hazırldığı bilimsel mütalaada, olayın ağırlaşmış işkence olduğu belirtildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kelepçe takılmadan ve yürüyerek karakola giren H.B.'nin daha sonra polisin yardımı ile ayakta duramayacak şekilde çıkarılrdığı görüldü. Duruşmada tanık olarak dinlenen bazı kişiler, polislerin nasıl ifade vereceklerine dair kendilerini yönlendirdiğini belirtip, mesajları mahkemeye sundu. Yargılama sırasında işkence ile ilgili soruşturmanın, davanın tarafı olan polise yaptırıldığı ortaya çıktı. Duruşmada dinlenen bazı polisler de işadamı H.B.'nin olay yerinde kendilerine direnmediğini söyledi. İşkence davası mağduru işadamı H.B., daha önce sanıklar hakkında soruşturma izni vermeyen Mazıdağı Kaymakamı Halit Benek hakkında da Mardin Cumhuriyet Başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Görüntü Dökümü:

----------------------( 8 Temmuz 2017 günü geçildi (Arşiv)

Güvenlik kamerasından işadamının emniyete girişi

Emniyetten çıkarılması

Haber: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,-

====================================================

3)HALKA SAÇILACAK MESİR MACUNUNUN YAPIMINA BAŞLANDI

MANİSA Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali bu yıl 29 Nisan'da, 478'inci kez yapılacak. Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden halka saçılacak 6 ton mesir macununun yapımına başlandı. 20 kadın, geleneğe uygun şekilde gece- gündüz çalışarak sadece kendilerinin bildiği formülle şifalı macunu karıyor. Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan'ın iyileştirilmesi için dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharat karıştırılarak elde edilen mesir macunu 478 yıldır üretiliyor. Bu yıl 6 ton saçılması planlanan içinde 41 çeşit baharatın olduğu macunlar, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği'nin imalathanesinde 20 kadın tarafından yapılmaya başlandı. Dernek Başkanı Ufuk Tanık, 21 Mart'ta temsili karma töreni ile festivalin başlayacağını belirterek halka saçma töreninin 29 Nisan'da olacağını ifade etti. Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle bu yıl festivalin eğlence kısmı olmayacak. Karma töreninin ardından 24 Nisan'da Mesir Fuarı açılacak, Merkez Efendi ve Hafsa Sultan için mevlid okutulacak ardından halka saçım töreni düzenlenecek. Saçılacak mesir macunlarını hazırlamak iki ay sürüyor. Dernek Başkanı Ufuk Tanık, şifalı mesir macunlarının formülünün gizli olduğuna dikkat çekerek, 41 çeşit baharata sadık kalındığını ancak 500 yıl önceki baharatlarla şimdiki baharatların uyuşmasının da pek mümkün olmadığını iletti. Tanık, "Eski dönemlerde 70- 80 baharat kullanıldığı bilgileri var ama 41 baharatta sabitlenmiş. Bunun nedeni de İslam dünyasında 41 rakamının uğurlu olması. Simge olmuş önemli noktalar var. Mesirin kaynama derecesi önemli. Geleneğe en yakın şekilde, tarihçilerden alınan bilgilerle formül ortaya çıkarılmış. Biz bu formüle sadık kalıyoruz. 41 çeşit baharatı macunumuzla birleştirerek bu geleneği sürdürüyoruz. Formülü paylaşmıyoruz. İçine giren baharatların oranları, macunun kaynama derecesi gibi özellikleriyle macun, diğer ürünlerden ayrılıyor" dedi.

YURDIŞINA 10 TON MESİR

Bir yıl boyunca mesir macunu üretimi yaptıklarını, macunları hem yurt içine hem de yurt dışına sattıklarını söyleyen Tanık, ürün çeşitliliği yapattıklarını mesir macununun çayını, lokumunu, helvasını da ürettiklerini yurtdışına yılda yaklaşık 10 ton mesir macunu sattıklarını söyledi. 30 yıldır mesir macunu yapan Serpil Özevci, işini çok sevdiğini belirterek, "Burada bütün halkımıza şifa dağıtıyoruz. Hazırlıklar biraz yorucu ama büyük bir zevkle yapıyoruz. Gece gündüz şifalı macunları yetiştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu. 14 yıldır mesir macunu üretimi yapan Birgül Arga ise, herkese şifa saçmak için gece-gündüz çalıştıklarını dile getirdi. 6 yıldır mesir imalatında çalışan Selda Kayahan, "İşimi de çok seviyorum. Şifalı macunların formülünü biz biliriz ama kimselere söylemeyiz. O formül bize ait" dedi.

KUTU -1

MESİR MACUNUNUN TARİHÇESİ

1522 yılında Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalanınca, dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi, 41 çeşit baharatı karıştırarak elde ettiği ürünü Sultan'a yedirdi. Bir süre sonra iyileşen Ayşe Hafsa Sultan, bu macunun her yıl aynı dönemde üretilerek halka saçılmasını buyurdu. Bunun üzerine her yıl nevruz günü 41 çeşit baharat karılarak hazırlanan mesir macunu, Manisa'daki Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden halka saçılıyor. Minare ve kubbelerden saçılan ve şifalı olduğuna inanılan mesir macununu kapabilmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden Manisa'ya gelerek Sultan Meydanı'nda toplananlar ilginç görüntüler oluşturuyor.

KUTU-2

41 ÇEŞİT BAHARAT

Mesir macununun içinde şu baharatlar bulunuyor:

Tarçın, karabiber, yeni bahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, tarçın çiçeği, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarı halile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, zulumba, hıyarşembe, safran, iksir, kimyon, galanga, çam sakızı, mirsafi, meyan balı, şamlı şaşlı, limon kabuğu, kremtartar, zağfiran, udülkahır, çöpçini, eskir, tiryak, ravend, limon tuzu, tekemercini tohumu, günbalı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Kazanlarda macunların kaynaması

Mesir macunlarının baharatla birleştirilmesi

Tek tek kesilmesi ve kadınlar tarafından renkli kağıtlara sarılması

Dernek Başkanı Ufuk Tanık'ın konuşması

Kadınlar çalışırken genel ve detay görüntü

(Haber- Kamera: Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/ MANİSA,

===========================================================

4)KEDİ İLE KÖPEĞİN KISKANDIRAN DOSTLUĞU

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde yaşayan bir ailenin kedileri ile köpeği arasındaki dostluk, görenleri imrendirdi. Çaylı Mahallesinde yaşayan Kaya ailesinin 'Lusi' isimli köpeği ile 'minnoş', 'tekir' ve 'zıpzıp' isimli kedilerin yaşadığı dostluk insanlara örnek oldu. Kedi ve köpeklerin pek anlaşamadıkları anlayışını yıkan bu dostluk, DHA'nın objektiflerine yansıdı. Kediler ile Lusi, insanlara kavga etmeden ve birbirine zarar vermeden bir arada yaşamanın dersini verdi. Bu sıcak dostluk görenlerde tebessüm yarattı.

Kedi ile köpeğin sahibi Sultan Gizem Kaya, hayvanlar arasındaki dostluğun insanlara ders olmasını gerektiğini söyleyerek, "Son dönemlerde yaşanan olaylar ve insan ölümleri bizleri derinden yaralıyor. Keşke biz insanlarda bu şekilde anlaşabilsek. Hayvanlar bile anlaşabiliyorken bizim insanlar bu kadar olamadı. Artık cehaletten uyanmanın zamanı geldi de geçiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Kedi ve köpekler oynarken görüntü

Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Cihan KAYA/ ORTACA (Muğla),

=====================================================

5)KARABÜK'TE FETÖ OPRASYONU: 7 GÖZALTI

KARABÜK'te, polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, imam ve din görevlisi 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, FETÖ/PDY'nin Safranbolu İlçe Müftülüğü yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında imam ve din görevlilerinin de bulunduğu T.Ö., H.U., H.B., A.D., N.E, N.A. ve E.K., gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, -

===================================================

6)BURDUR'DA 7 KAÇAK YAKALANDI

BURDUR'da Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 7 kaçak yakalandı.

Burdur girişindeki Organize Sanayi Bölgesi uygulama noktasında görevli jandarma ekipleri, Gebze'den Antalya'nın Manavgat ilçesine giden Hüseyin D.'nin kullandığı 34 BK 2815 plakalı yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Aramada kimlikleri olmayan 3 Afganistan, 3 Pakistan ve 1 Suriye uyruklu kaçağı yakaladı. Otobüs şoförü Hüseyin D. ve kaçaklar jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şoför ve kaçakların işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Yakalanan mülteciler

Jandarma arabası

Uygulama noktasından detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

====================================================