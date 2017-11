Dha Yurt Bülteni-2

DHA YURT BÜLTENİ-2



1)SİLVAN'DAKİ 12 KÖY VE MEZRADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLANI



DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi, sivillerin zarar görmemesi için 12 köy ve mezrada bugün saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Silvan'daki 12 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Silvan ilçesi mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Silvan ilçesine bağlı olan; Kazandağı, Demirkuyu, Özlüce, Esenyol, Darıseven, Usluca, Boğazönü, Toklar, Kalemli, Taraklı, Çatak, Çigdemli mahalle ve mezralarında)16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır.Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.



====================================================



2)OTOMOBİLİN İÇİNDEN DRAM ÇIKTI



ADANA'da 57 yaşındaki Erol Dikici' nin otomobilinin içinde kalp krizi geçirip ölümünün altından dram çıktı



Olay merkez Seyhan İlçesi'nde bulunan 5 Ocak Meydanı'nda meydana geldi. İşlediği bir suçtan dolayı, 1 yıldır Toprakkale Açık Cezaevinde olan Erol Dikici, 5 gün önce izinli olarak cezaevinden çıktı. Boyacılık yaparak geçimini sağlayan, aynı zamanda kemik erimesi hastalığı bulunan Dikici, eşi ve çocuklarıyla kavgalı olunca 4 yıldır, 45 ZT 193 plakalı otomobilinde yaşamaya başladı. Burada yaktıp kalkan Dikici, dün aracının içinde kalp krizi geçirdi. Yaşlı adamın hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dikici'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Dikini'nin cenazesi otopsisi yapılmak için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



------------------------



Olay yeri genel görüntü



Ambulans göruntüsü



Polisin çevredeki vatandaşları uzaklaştırması



Şahsın öldüğü arabanın görüntüsü



SÜRE: 01'05" BOYUT: 67 MB



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,



====================================================



3)KANSER HASTASININ KEMOTERAPİ İLAÇLARI ÇALINDI



MANİSA'da, cilt kanseri nedeniyle Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi gören ve kalacak yeri olmadığı için hastanenin yanındaki kantinde yatıp kalkan 34 yaşındaki Hüseyin Ayılmazer'in valiziyle birlikte, içinde bulunan kemoterapi ilaçları da çalındı. İlaçları çalındığı için kemoterapinin başlayamadığını söyleyen Ayılmazer, hırsızlara "ilaçlarımı geri getirin" diye seslendi.



Antalya'da yaşayan ve 3 yıl öncesine kadar sağlık personeli olarak çalıştığını anlatan Hüseyin Ayılmazer, cilt kanserine yakalanmasıyla birlikte hayatının değiştiğini söyledi. İşinden ayrılmak zorunda kaldığını, sonrasında Antalya, Ankara, Denizli, İzmir, Gaziantep olmak üzere en son Manisa'ya geldiğini kaydeden Ayılmazer, kalacak yeri olmadığı için hastanenin yakınındaki kantinde yatıp kalktığını anlattı. Hastalığı nedeniyle zayıflayan Ayılmazer, ayda üç kür kemoterapi alırken, geçtiğimiz pazartesi günü kaldığı kantindeki valizinin çalınmasıyla şoke oldu.



Yaşadıklarını anlatan Ayılmazer, "2014 yılının Aralık ayına kadar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak çalışıyordum. Cilt kanserine yakalandım. Ardından hastalık karaciğerime vurdu, Hepatit B oluştu. Birçok enfeksiyon geçirdim. Birçok hastane dolaştım. Geçen pazartesi günü ilaçlarım çalındı. İlaçlarımı alıp kaldığım kafeteryadaki küçük çantama koydum. İçinde ağrı kesici ilaçlar, kıyafetlerim ve kemoterapi ilaçlarım vardı. Akşam 19.00 ile 21.00 saatleri arasında dışarıya çıktım. Geri geldiğimde çantam yerinde yoktu. Kantindekilere sordum. Beni karakola yönlendirdiler, ifademi verdim" diye konuştu.



İLAÇLARIMI GERİ GETİRSİNLER



İlaçları çalındığı için kemoterapi alamadığını da anlatan Ayılmazer, "Doktorumla görüştüm. 'İlacı yazsam bile sistemden dolayı alamazsın' dedi. İlaç şu anda sistemde benim elimde gözüküyor. Bu yüzden kemoterapi başlayamadı" dedi.



Kalacak yerinin olmadığını dile getiren Ayılmazer, yaklaşık 45 gündür hastanenin kafeteryasında kaldığını belirterek, çalışanların da kendisine iyi davrandığını söyledi. Ayılmazer, "Otel fiyatları pahalı. O yüzden kantinde kalıyorum. 3 ayda bir 1400 lira civarında bir engelli maaşı alıyorum" dedi. İlacını çalan kişilere seslenen Ayılmazer, "Çantanın içindekiler hiç önemli değil. Alsınlar. Sadece ilaçlarımı getirsinler, başka bir şey istemiyorum. Bir kanser hastasının sözünü küçümsüyorlarsa onlar insan değildir, insanlıktan çıkmıştır" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



------------------------



Hüseyin Ayılmazer'in konuşması



Hüseyin Ayılmazer'in hastane bahçesinde dolaşması



Çantanın çalındığı kantinden görüntü



Genel ve detay görüntüler



Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA,



=================================================



4)DÜKKAN ÖNÜNDEN ÇİÇEK HIRSIZLIĞI KAMERADA



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, ana cadde üstündeki çiçekçinin önündeki 14 siklamen çiçeğini alan bir kişi güvenlik kamerasınca görüntülendi. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine polis, çiçekleri alan kişinin kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Evli ve iki çocuk babası çiçekçi Hüseyin Erciyes, dün (çarşamba) sabah, Gümbet Mahallesi Kıbrıs Şehitler Caddesi'ndeki işyerini açmaya geldiğinde, akşamdan dükkan önünde bıraktığı 14 küçük saksıdaki siklamen çiçeklerinin yerinde olmadığını fark etti. İşyerinin güvenlik kamerasını inceleyen Erciyes, işyerini kapatıp gittikten bir süre sonra, beyaz bir otomobille gelen 65 yaşlarındaki bir kişinin çiçekleri alıp gittiğini gördü. İşyeri sahibi Erciyes'in hırsızlık şikayeti üzerine polis, çiçekleri alan kişinin kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.



İşyeri sahibi Erciyes, "Bunca yıldır bu mesleğin içindeyim, böylesini ilk kez gördüm. Bize zaman zaman gelirler, paramız yok çok beğendik derler, para almadan çiçekleri hediye ettiğimiz olur. Ancak işyeri kapalıyken otomobiliyle gelip çiçekleri götüreni ilk kez görüyorum. Çiçeklerin değeri çok değil, 180 TL eder belki. Bugüne kadar başımıza böyle bir şey gelmemişti. Alan kişi, çiçekleri getirsin ben de başkasına hediye edeyim" dedi.



Görüntü Dökümü



----------------------



Kamera görüntüsü adamın aracını durdurup, gelip çiçekleri alıp gitmesi



Çiçekçiden görüntü



Çiçekçi ile röp.



Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla),



==========================================================