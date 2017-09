Dha Yurt Bülteni-2

1)DİYARBAKIR'DA EVİN BAHÇESİNDE PATLAMA: 1 KADIN AĞIR YARALANDI



DİYARBAKIR Merkez Sur İlçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde evinin bahçesinde bulduğu bir cismi atmaya çalışan kadın, meydana gelen patlama sonucu ağır yaralandı. Kadın, hastaneye kaldırılırken, cismin el yapımı patlayıcı olduğu belirtildi.Merkez Sur İlçesi İskender Paşa Mahallesi Telgrafhane Sokak'taki 72 numaralı müstakil evde oturan 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedia Taşkın, bu sabah evinin bahçesinde bulduğu bir cismi atmaya çalışırken cismin patlaması sonucu ağır yaralandı. Taşkın, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, patlayan cismin el yapımı patlayıcı olduğu belirtildi. Bedia Taşkın'ın patlamadan korkup etkilenen 2 çocuğu hastanede gözlem altına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, incelemelerde bulundu. Ağır yaralanan Bedia Taşkın'ın hastanedeki tedavisi sürerken, polis el yapımı patlayıcıyı evin avlusuna, kimin bıraktığını araştırıyor.



Görüntü Dökümü



---------------



-Mahalleden genel görüntü dumanlar tüterken



-Olayın yaşandığı evin görüntüsü



-Sokağın görüntüsü



-Ambulansın görüntüsü



-Yaşanan panik



-Mahalle Muhtarı Ali Ürün ile röp



Canan ALTANTAŞ/DİYARBAKIR,



================================================



2)PKK'LI TERÖRİSTİ, YAĞMALADIĞI 42 NUMARA AYAKKABI YAKALATMIŞ







DİYARBAKIR'ın Kulp İlçesi Şenyayla Bölgesi'nde 2011 yılında Muş Valiliği'nde Kaymakam adayı olarak staj yapan Kenan Erenoğlu ve Mardin 70'inci Mekanize Piyade Tugayı emrinde görevli er Aykut Çelik'in kaçırılması eylemlerine katıldığı suçlamasıyla yargılanan 'Andok' kod adlı PKK'lı terörist Eşref Işık, 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 197 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın gerekçeli kararında Işık'ın yakalanmasına ilişkin ayrıntılar yer aldı. Ayakkabılarını bırakarak kaçan Işık, girdiği göçer çadırında silah zoruyla bir kişinin ayakkabısını çaldı. Operasyon yapan güvenlik güçleri, 3 gün sonra ormanlık alanda Işık'ı yakaladı. Şüphelinin ayağındaki ayakkabıların ayağına büyük olduğu fark edildi. Ayakkabısı çalınan göçer de Işık'ı teşhis etti. Kulp İlçesi Şenyayla Bölgesi'nde, 12 Ağustos 2011 tarihinde Muş Valiliği'nde Kaymakam adayı olarak staj yapan Kenan Erenoğlu ile Mardin 70'inci Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli er Aykut Çelik'in PKK terör örgütü mensuplarınca kaçırılmasına ilişkin dava kısa süre önce karara bağlandı. Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 'Andok' kod adlı PKK'lı terörist Eşref Işık'a 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Muş'un Hasköy ilçe Jandarma karakol komutanı Astsubay Mehmet Çapar'ın şehit edilmesi', 'Kaymakam adayı ve bir askerin kaçırılması', '2 korucunun öldürülmesine teşebbüs', 'nitelikli yağma', '9 kişiyi hürriyettin yoksun kılma', 'vahim nitelikli silah taşıma' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 197 yıl hapis cezası verdi.



KARAKOL KOMUTANINI ŞEHİT EDİP, GÖÇER ÇADIRLARINA KAÇTI



Gerekçeli kararı açıklayan mahkeme heyeti, Işık'ın 12 Ağustos 2011 tarihinde Kaymakam adayı Erenoğlu ile er Aykut Çelik'in kaçırılması eylemlerine katıldığını vurguladı. Kararda 20 Eylül 2012 günü, Muş'un Hasköy İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı timlerinin operasyon yaparken Karakütük Köyü, Pirtik Deresi Mevkii'ne geldikleri ifade edildi. Hasköy Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Mehmet Çapar'ın, bir korucu ile dere yatağını kontrol etmek isterken gördükleri 'Andok' kod adlı Eşref Işık'ın sivil, 'Server' kod adlı teröristin 'leşker' olarak bilinen yöresel kıyafetli halde gördüğü çatışmaya girdiği kaydedildi. Bu çatışmada karakol komutanı Mehmet Çapar 4 kurşunla şehit oldu.



'Andok' kod adlı terörist, ayakkabısını bırakıp, Karakütük köyündeki göçer çadırlarına doğru kaçarken tabanca ile tehdit ettiği bir aileden ayakkabı gasp etti ve ormanlık alana gitti.



Bölgede operasyon yapan timler 3 gün sonra sivil kıyafetli 'Andok' kod adlı Eşref Işık'ı yakalarken ayağına büyük gelen siyah renkli 42 numara ayakkabı dikkat çekti. Askerler, teröristi ayakkabı gasp edilen aileye, sonra şehit olduğu sırada Astsubay Çapar'ın yanındaki korucuya teşhis ettirdi. Çadırından 42 numara ayakkabı çalınan aile ve korucu, Işık'ın askere ateş edenlerden biri olduğunu teşhis etti. Kriminal incelemede de Işık'ın üzerindeki gömlek ve tişörtün ön kısmında atış artığı tespit edildi.



Astsubay Mehmet Çapar'ın şehit edilmesi olayıyla ilgisi olmadığını söyleyen Işık, "Üzerimde silah yoktu. Yanımdaki 'Server' kod adlı arkadaşım, Dur ihtarının ardından hemen silah çekip, Mehmet Çapar'ı öldürdü" dedi.



KAYMAKAM ADAYI TEŞHİS ETTİ



Işık'ın yakalanmasının ardından, fotoğrafları çekilerek bölgede meydana gelen terör olaylarının mağdurlarına teşhis ettirildi. Teşhis işleminde Eşref Işık'ın 12 Ağustos 2011'de kaymakam adayı Erenoğlu ve er Aykut Çelik'in kaçırılması, 10 Ağustos 2009'da Kulp kırsalında 2 korucuyu öldürmeye teşebbüs, 13 Mayıs 2012'de Kulp - Muş karayolunun kesilmesi ve 9 vatandaşın alıkonularak propaganda yapılması, aynı yerden Ak Parti Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik'in kaçırılması, 20 Eylül 2012'de Astsubay Mehmet Çapar'ın şehit edilmesi eylemlerine katıldığı ortaya çıktı. Kaçırıldıktan sonra PKK'nın Kandil Dağı'nda bulunan kampına götürülen ve 19 ay 1 gün sonra serbest bırakılan kaymakam adayı Erenoğlu da kendisini kaçıran PKK'lıların arasında Eşref Işık'ın olduğunu teşhis etti. Yakalanan bazı PKK'lıların da fotoğraf teşhisi üzerine Eşref Işık hakkında dava açıldı.



42 NUMARALI AYAKKABI İÇİN 19.5 YIL HAPİS



Kararda, Eşref Işık hakkında göçer vatandaşlardan silah zoruyla ayakkabı alması nedeniyle 'nitelikli yağma' suçundan da dava açıldığı belirtildi. Kararda, Işık'ın ayakkabısını aldığı vatandaşa karşı, 'gündüz vakti, silahla, suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla yağma suçu' işlediği belirtilerek, sanığın bu suçtan 19.5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Mahkeme heyeti, Eşref Işık ile ilgili karar kesinleştiğinde, suç sırasında kullandığı belirtilen iki ayakkabının imha edilmesine karar verdi.



VALİ YARDIMCISI OLDU, FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ



Muş Valiliği'nde Kaymakam adayı olarak staj yapan Kenan Erenoğlu, ailesini ziyaret etmek için 12 Ağustos 2011 günü minibüsle Diyarbakır'a giderken, Kulp İlçesi Şenyayla Bölgesinde yol kesen PKK'lılar tarafından kaçırılmıştı. Kırsal alandan yürütülerek Irak'ın kuzeyine götürülen Erenoğlu, 19 ay 1 gün PKK'nın elinde kaldı. Erenoğlu, çözüm sürecinin başlaması üzerine kaçırılan 7 kamu görevlisiyle birlikte 13 Mart 2013 tarihinde aralarında HDP'li milletvekillerinin bulunduğu heyete Zap bölgesinde teslim edilmiş, Türkiye'ye giriş yapan Erenoğlu, daha sonra atandığı Bolu Vali yardımcılığı görevinden, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ihraç edilmişti. Aynı bölgede kaçırılan Mardin 70'inci Mekanize Piyade Tugayı emrindeki er Aykut Çelik ise 40 gün PKK'lı teröristlerin elinde kaldıktan sonra tuvalete gitme bahanesiyle kaçarak, güvenlik güçlerine sığınmıştı.



Felat BOZARSLAN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, -



====================================================



3)MİNİBÜS DURAĞI DUVARINA KAHRAMAN POLİSİN RESMİNİ YAPTI



İZMİR'de yaşayan Parkinson hastası 57 yaşındaki Hamdi Erdoğan, Bayraklı ilçesindeki bir minibüs durağının duvarına, İzmir Adliyesi önünde geçen ocak ayında gerçekleşen hain saldırıda canı pahasına insanların hayatını kurtaran kahraman polis Fethi Sekin'in resmini yaptı. İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de teröristler tarafından, bombalı otomobil ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıya canı pahasına müdahale edip, büyük bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'e duyulan hayranlık artmaya devam ediyor. Kahraman polis memuru Sekin'e hayranlık duyanlardan biri de İzmir'in Bornova İlçesi'nde yaşayan emekli işçi Hamdi Erdoğan. Parkinson hastalığı nedeniyle kaslarını kontrol edemeyen ve bu durumu resim yaparak önlemeye çalışan Erdoğan, Bayraklı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir minibüs durağının duvarına şehit Sekin'in portresi ile Türk bayrağını resmetti.



Şehit Fethi Sekin'in büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini belirten Erdoğan, "Rahmetli Fethi Sekin'le bir kez karşılaştım. İzmir Adliyesi'nde, davamız vardı. Aracımızla gitmiştim. 'Arabayı buraya park edemezsiniz' dedi. Böyle küçük bir iletişimimiz olmuştu. Fethi Sekin'in şehit olması beni çok üzdü, derinden etkilendim. Teröristlere karşı tek başına savaşarak şehit düştü. Gösterdiği kahramanlık, çok büyük bir olay. O bizim gurur kaynağımız. Bende resmini yapmak istedim. Buradaki arkadaşlar izin verdi. Ben de duvara şehidimizin resmini yaptım" dedi.



Görüntü Dökümü



----------------------------



Duraktaki resimden görüntü



Hamdi Erdoğan ile röportaj



Genel ve detay görüntü



( Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR,



===================================================



4)SALÇALIK DOMATESİN FİYATI DÜŞTÜ, ÇİFTÇİ TEPKİ GÖSTERDİ



MANİSA'da üreticiler, salçalık domatesin kilosunun bazı yerlerde 18 kuruşa kadar düşmesine tepki gösterdi. Kış aylarında alıcı firma ile salçalık domates için kilo başına 27 kuruştan anlaştıklarını, ancak fiyatı bir haftada 23 kuruşa düştüğünü söyleyen Hayri Altındağ da, bazı üreticilerin fiyatların düşük olması nedeniyle ürünün toplamadan tarlada bıraktığını söyledi.



Manisa'da salçalık domates üreten çiftçiler, fiyatların düşüklüğünden şikayet etti. Bazı üreticiler, kilosu 18 kuruşa kadar düşmesi nedeniyle yetiştirdiği domatesleri toplamaktan vazgeçti, tarlada bıraktı. Yunusemre ilçesinde Gediz Ovası'ndan salçalık domateslerini toplamaya başlayan Hayri Altındağ, fiyatların her geçen gün düştüğünü söyledi. 30 yıldır çitçilik yapan Hayri Altındağ, "Toplamaya başladığımızda salçalık domatesin kilosu 27 kuruştu. Bir haftada 23 kuruşa kadar düştü. Diğer bölgelerde de 18 kuruşa alan var. Kuruşlarla para kazanıyoruz. Maliyetine domates topluyoruz. Bir işçi günlük 70 liraya çalışıyor. İlacı, gübresi derken işin içinden çıkamıyoruz. Bize hiç para kalmıyor. Son 5 yıldır aynı fiyat. 20-25 kuruş arasında fiyatlar değişiyor. Mecburiyetten, tarlalar boş kalmasın diye ekiyoruz" dedi.



"15 KİLO DOMATES SATIP 1 BARDAK ÇAY İÇEBİLİYORUZ"



Devletin fiyatlara müdahale etmesini isteyen çiftçi Altındağ, salçalık domatesin kilosunun en azından 50 kuruş olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Devletin müdahale etmesi gerekiyor. Büyük fabrikalar anlaşıyor ve aynı fiyattan alıyorlar. Salçalık domates fiyatı en azından 50 kuruş olmalı. 4 lira 65 kuruşa mazot, torbası 70 liraya gübre alıyoruz. Girdilerin hepsinde yüzde 40 zam yapıldı ama bizim sattığımız fiyatlar 5 yıldır aynı kaldı. 15 kilo domates satıyoruz, ancak bir bardak çay içebiliyoruz. Her geçen yıl daha kötüye gidiyoruz. Bu yıl ektiği domatesi hiç toplamayanlar var. Bu sene dip yaptı artık. Domates fidelerinin tanesini geçen yıl 8 kuruşa almıştık, bu yıl 13 kuruşa aldık. Kilosunu da şimdi 23 kuruştan satıyoruz. Her şeyde yüzde 50 zam var ama bize gelince yok" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



------------------------



-İşçilerin domates toplamasından görüntü



-Domateslerden görüntü



-Çiftçi Hayri Altındağ'ın konuşması



-67 yaşında tarlada domates toplayan işçinin görüntüsü



Haber - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA,



=====================================================



5)FEDAKAR ÖĞRETMENLER



MUŞ'un merkeze bağlı Serinova Beldesi'nde 739 öğrencinin eğitim gördüğü Serinova Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki öğretmen ve yöneticiler, sınıfları boyayıp temizleyerek yeni öğretim yılına hazır hale getirdi.



Muş'a 27 kilometre uzaklıktaki Serinova Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğretmenler 8 sınıfı kendi elleri ile boyadı. Tüm sınıf, koridor ve tuvaletleri yıkayıp pencerelerini silen öğretmen ve yöneticiler eğitim kurumunu 2017-18 eğitim-öğretim yılına hazırladı. 2 gün süren temizlik sonrası okul Pazartesi günü için öğrencilerini bekliyor.



Okulda görev yapan 30 öğretmenin büyük bölümünün Türkiye'nin dört yanındaki şehirlerden geldiğini anımsatan Okul Müdürü Yalçın Süne, okulda ahenkli bir ortamın olduğunu belirtti. Yalçın Süne, "2017-18 eğitim-öğretim yılına öğrencilerimiz temiz ve hijyenik bir ortamda girsin diye sınıflar, koridor ve tuvaletler temizlendi. Tüm öğretmenlerimiz özveri ile öğrencilerinin daha güzel bir ortamda eğitim görebilmesi için çalıştı. Yardımlaşma, paylaşım hakimdi" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



---------------------



Öğretmenlerin sınıfı boyaması



Sınıf temizliği yapmaları



Sıraların düzeltilmesi



Yerlerin yıkanması



Röportaj



Okuldan genel detaylar



( Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ,



=======================================================



6)İZDİVAÇ PROGRAMINA KATILAN DAMAT ADAYI FUHUŞ OPERASYONUNDA YAKALANDI



ADANA merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 'eskortluk sitesi' adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği iddia edilen 2'si kadın 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında özel bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programıyla ünlenen damat adayı Birkan K.'nın da olması dikkat çekti.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay önce 36 yaşındaki Mehmet A. liderliğindeki fuhuş çetesine yönelik çalışma başlattı. Çetenin 'eskortluk sitesi' adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği bilgisine ulaşan polisler, Adana merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla, Eskişehir, Gaziantep, Antalya, Kocaeli, Mersin, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çete lideri Mehmet A., eşi Yıldız A., kardeşi İbrahim Halil A., üvey kardeşi Halil İbrahim A., kayınbiraderi Ergün D. ile birlikte özel bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programına katılarak ünlenen Birkan K.'nın da aralarında bulunduğu 2'si kadın 20 kişi yakalandı. Adana'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorguya alındı.



674 KADIN MAĞDUR



Toplam 674 kadını mağdur eden çeteye yönelik operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı. İddiaya göre, çete üyelerinin 11 ilde 54 eskort sitesi kurduğu, fuhuş amaçlı 1 aylık ilan vermek isteyen kadınlardan bin ile 6 bin lira arasında değişen miktarlarda para aldıkları belirlendi. Çete lideri Mehmet A.'nın reklam şirketi kurduğu, ilan vermek isteyen kadınların parayı bu şirketin hesabına yatırdığı saptandı. Toplam 6.5 milyon lira para bulunan hesaptan çete liderinin eşi Yıldız A.'nın hesabına da yüklü miktarlarda para aktarıldığı belirlendi. Her kent için özel bir temsilci atadığı öğrenilen çetenin aylık ortalama 600 bin lira kazanç elde ettiği, gözaltındaki bazı kişilerin siteyi ve girilen ilanları yönettiği, bazılarının da ilan metinlerini yazdıkları anlaşıldı. Özel bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programıyla ünlenen damat adayı Birkan K.'nın ise 2 kadını erkeklere pazarladığı, bu işten maddi kazanç elde ettiği ileri sürüldü.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Zanlıların adli tıp birimine getrilmesi



Zanlıların adli tıp biriminden çıkışı



Zanlıların Polis araçlarına bindirilmesi



Adli tıp birimi tabela



SÜRE: 2'58" BOYUT: 181 MB



Haber: Yusuf BAŞTUĞ/Kamera: Gökhan KESKİNCİ ADANA,



=====================================================



7)POLİSTEN FUHUŞ OPERASYONU



ANTALYA Emniyet Müdürlüğü travesti ve hayat kadınlarına yönelik operasyon yaptı. 1 saatte 20 kişi gözaltına alındı.



Antalya Emniyeti Ahlak Büro Amirliği içerisinde kurulan özel bir ekip, travesti ve fuhuş pazarlığı yapan hayat kadınlarına yönelik gece yarısı operasyonu gerçekleştirdi. Son zamanlarda artan vatandaş şikayetleri, sürücülerle yapılan fuhuş pazarlığının trafiği tehlikeye düşürmesi ve trafik yoğunluğuna neden olmasının operasyona gerekçe olduğu bildirildi. Muratpaşa İlçesi'ndeki Deniz ve Altındağ mahallelerinde yoğunlaşan operasyonda, 1 saat içerisinde 20 travesti ve hayat kadını gözaltına alındı. Gözaltına alınan travesti ve hayat kadınları, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi, haklarında idari işlem yapılarak para cezası kesildi. Ayrıca bundan sonra pazarlık için duran sürücülere de trafiği tehlikeye düşürmekten yasal işlem yapılacağı kaydedildi.



İşlemlerin ardından gözaltına alınanlar Asayiş Şube Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı. Travesti ve hayat kadınlarının görüntü alan basın mensuplarına saldırma ihtimaline karşın motosikletli polis timleri kapı önünde güvenlik önlemi aldı.



Görüntü Dökümü



---------------------



Travesti ve hayat kadınlarından detay



Polisin güvenlik önlemi alması



Asayiş şube müdürlüğünden detay



Genel detaylar



Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -



=====================================================



8)KONYA'DA PKK VE KCK OPERASYONU: 11 GÖZALTI



KONYA'da terör örgütü PKK ve örgütün şehir yapılanması KCK'ya yönelik yapılan operasyonda aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.



Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK ve örgütün şehir yapılanması KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında HDP Konya İl Başkanlığı yöneticileri ve kadınlarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi



Sağlık kontrolünden çıkartılması



Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)



=======================================



9)KIRKAĞAÇLILAR KURTULUŞU ZARA İLE KUTLADI



MANİSA'nın Kırkağaç İlçesi'nin kurtuluşunun 95'inci yıldönümü etkinlikleri Zara konseriyle son buldu. Kırkağaç'ın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlamaları kapsamında sevilen sanatçı Zara, Şair Eşref Stadyumu'nda binlerce kişiye güzel bir gece yaşattı. Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti'li Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, daire amirleri ve binlerce Kırkağaçlının katıldığı konserde 2 saat sahnede kalan Zara, 'Dert Bende Derman Sende', 'Hangimiz Sevmedik', 'Zahidem', 'Eşarbını Yan Bağlama', Neşet Ertaş'tan 'Yalan Dünya' gibi eserleri seslendirdi.



Konserin ardından sahneye gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2018 yılında Kırkağaç'ta çok büyük projelerin hayata geçirileceğini söyleyerek "Kırkağaç Belediyesi ile çok güzel hizmetlerimizi Kırkağaçlılara kazandıracağız. Kapalı çarşının üstünü kapatacağız. Kırkağaçımıza çok güzel hizmetler geliyor" dedi.



Başkan Ergün, daha sonra Zara'ya çiçek ve mesir macunu verdi. Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ise Zara'ya dünyaca ünlü Kırkağaç kavunu hediye etti. Havai fişek gösterilerinin ardından program sona erdi.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Zara'nın sahne performansından görüntü,



-Başkanların sahnede Zara'ya hediye vermesinden görüntü,



-Havai fişek gösterisinden görüntü.



Haber - Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa),



=====================================================



10)38 YILDA TÜRK KIZILAYI'NA 67 KAN VE AFEREZ TROMBOSİT BAĞIŞINDA BULUNDU



SAMSUN'da yaşayan 58 yaşındaki Tamer Ergün, 38 yılda Türk Kızılay'ına 67 kan ve aferez trombosit bağışında bulundu. Türk Kızılayı tarafından yaptığı bağışlar nedeniyle kendisine bronz, gümüş ve altın madalya ile plaket verildi. Ergün, özellikle kanser ve kan hastalığı tedavisi gören kişiler için ihtiyaç duyulan aferez trombosit ihtiyacı olduğunda mutlaka bağışta bulunmaya çalıştığını söyledi.



Samsun'da yaşayan ve emekli banka çalışanı olan Tamer Ergün, özellik kan ve aferez trombosit bağışı konusundaki duyarlılığı nedeniyle takdir topluyor. İlk defa 20 yaşındayken kan bağışında bulunan Ergün aradan geçen 38 yılda Türk Kızılay'ına 67 defa kan ve aferez trombosit bağışında bulundu. Türk Kızılayı tarafından yaptığı bağışlar nedeniyle Ergün'e bronz, gümüş ve altın madalya ile plaket verildi. Gönüllü kan bağışçısı olmanın çok önemli olduğunu söyleyen Tamer Ergün, "Kan sürekli ihtiyaçtır ve yapay olarak yapılamaz. Mutlaka bir insanın başka bir insan için kendi kanını bağışlaması gerekiyor. Bu noktada yapılan her kan bağışı çok kritik ve önemlidir. Ben bunun bilincinde olarak Türk Kızılayı'na yıllardır bağışta bulunuyorum. Özelikle son yıllarda aferez trombosit bağışı konusunda çok mesafe aldık. Kanser hastaları ve kan hastalığı tedavisi gören kişiler için aferez trombosit çok önemli. çok kritik bir bağıştır. Ben elimden geldiğince bu bağışı yapıyorum. Hatta özellikle kan kanseri tedavisi gören çocuklar için ihtiyaç oluyor. Haber verdiklerinde hemen ihtiyaç olduğunu öğrenip bağışta bulunuyorum" diye konuştu.



Oğlunun da kendi izinden gittiğini ve Kızılay'a kan bağışında bulunduğunu söyleyerek "Ömrüm ve sağlığım el verdikçe bağışta kan ve aferez trombosit bağışında bulunmaya devam edeceğim. Ben herkesi bağışta bulunmaya davet ediyorum. Herkesin bir gün kan ihtiyacı olabilir. O zaman kimin bağışta bulunmasını bekleyebilirsiniz. O yüzden herkesin başkaları için kan bağışında bulunmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Tamer Ergün'ün Türk Kızılayı kan alma birimine gelmesi



-Aldığı madalyaler ve plaketlerden detay



-Röportaj



-Detaylar



(SÜRE: 4.45 Dk) (BOYUT: 152.08 MB)



Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN,