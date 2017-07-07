Dha Yurt Bülteni - 19

Kaynarca'daki vahşetin failleri hem iş arkadaşı, hem komşu çıktı (9)



BABA FENALAŞTI



İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu Yorgolar Mezarlığı morguna getirildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi teslim alarak Adapazarı'na gelen Halid Al-Rahmun cenazelerin indirildiği sırada fenalık geçirdi. Fenalaşan Halid Al-Rahmun'a 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu cenazeyi omuzlayarak morga kadar taşınmasına yardımcı oldu. Cenaze yarın Adapazarı şehir merkezinde bulunan Orhan Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilmek üzere Suriye'nin İdlib şehrine götürülecek.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR



Haber: Aziz GÜVENER / SAKARYA,



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Sosyal medyada Suriyelileri protesto çağrısına gözaltı







BURSA'da sosyal medya üzerinden Suriyelileri protesto etmek için çağrıda bulunduğu iddie edilen E.S. gözaltına alındı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, E.S. isimli bir kişinin sosyal medya hesabından '2015 yılında Bursa'da yaşanan ve gazetelere yansıyan Suriyeli 2 kişinin karıştığı bir kavganın haberini yeni gibi paylaşıp, protesto için vatandaşları sokağa çağırdığını belirledi. E.S., Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile polis ekipleri tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı.



Haber: Mehmet İNAN/BURSA, -



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Bodrum'da çıkan yangında alevler evlere yaklaştı



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisi ile hızla büyüdü. Alevlerin evlere 50 metre yaklaşması üzerine geniş güvenlik önlemi alan itfaiye ekiplerinin yangının söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.



Yangın, Bağla Mahallesi yakınlarında bugün saat 21.00 sıralarında çıktı. Makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisi ile hızla büyüdü. Alevleri gören çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1600 konutun bulunduğu 50'nci Yıl Sitesi, Bank Ev, Kartur Sitesi ve Kumsu Köy Tatil Siteleri'ne 50 metre kadar yaklaşan alevler nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangına 8 itfaiye, 6 arazöz ve 30 orman işçisi müdahale etmeye başladı. Alevlerin Bodrum'dan da görüldüğü yangında rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği belirtildi. Bodrum-Bala ve Akyarlar yolu üzerinden trafiğin jandarma tarafından kontrollü olarak sağlandığı belirtilirken, yangında ilk belirlemelere göre 6 hektarlık makilik alan zarar gördü.



Ekiplerin yangının söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Yangına müdahale eden itfaiyeciler görüntü



Ekiplerden görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer KANDIRMIŞ / BODRUM (Muğla),