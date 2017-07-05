Dha Yurt Bülteni-19
Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı ADANA'da akaryakıt istasyonunda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan, silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı
ADANA'da akaryakıt istasyonunda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan, silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, akaryakıt istasyonunda karşılaşınca, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, kimin kullandığı henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Bayram S. ve Kadir B.'nin vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti. Olayın ardından kavgaya karışanlar kaçarak uzaklaşırken, yaralanan iki kişi ise ambulanslar ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi ve Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, caddeyi zırhlı araçlarla trafiğe kapatıp, delil aradı. Zanlıların olay yerinde bırakıp kaçtıkları hafif ticari araç ve otomobili inceleyen ekipler, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine el koydu. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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Akaryakıt istasyonunun dış görüntüsü
Polislerin güvenlik şeridi çekmesi ve uzun namlulu özel harekat polisinden görüntü
Akaryakıt istasyonunun isabet sonucu kırılan ofis camları
Akaryakıt istasyonunun önündeki polislerlerden görüntü
Kollarında kan lekesi olan birinden görüntü
Olay yerine ambulansın gelişi
Ambulanstaki yaralıdan görüntü
Polislerin şüphelilerin olay yerinde bırakıp kaçtıkları araçlarda inceleme yapması
Şüphelilere ait otomobilin camındaki kırıktan görüntü
Caddeyi trafiğe kapatan zırhlı araç ve güvenlik şeridinden görüntü
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,
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Türk ve Suriyeli ailelerin kavgası: 3 yaralı
GAZİANTEP'te, Suriyeli ve Türk iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, 3 Türk vatandaşı yaralandı. Kavga sonrası mahalleli tepki gösterirken, Suriyeli aile tahliye edildi.
Olay, gece saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Türk ve Suriye uyruklu iki kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, ailelerinin de katılımıyla kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada kardeş oldukları belirtilen 3 Türk vatandaşı bıçakla ve tartaklanarak yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kavga sırasında iki işyeri ile Suriyelilere ait 27 SAC 456 plakalı otomobil de zarar gördü.
Kavganın ardından toplanan mahalleli, Suriyelilere tepki gösterirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahallede önlem alan polis, kalabalığı sakinleştirip evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Kavgaya karışan Suriyeli aile, gerginliğin büyümemesi için başka bir yere götürürken, zarar gören otomobil de otoparka çekildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polisin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yeri
- Mahalledeki kalabalık
Polisin kalabalığı dağıtmaya çalışması
Zarar gören otomobil
Mahalleden tahliye edilen Suriyeli aile
Zarar gören otomobilin çekilmesi
Çevredeki kalabalık ve polis otoları
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP,