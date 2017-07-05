Dha Yurt Bülteni-19

Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı







ADANA'da akaryakıt istasyonunda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan, silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.



Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, akaryakıt istasyonunda karşılaşınca, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, kimin kullandığı henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Bayram S. ve Kadir B.'nin vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti. Olayın ardından kavgaya karışanlar kaçarak uzaklaşırken, yaralanan iki kişi ise ambulanslar ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi ve Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, caddeyi zırhlı araçlarla trafiğe kapatıp, delil aradı. Zanlıların olay yerinde bırakıp kaçtıkları hafif ticari araç ve otomobili inceleyen ekipler, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine el koydu. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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Akaryakıt istasyonunun dış görüntüsü



Polislerin güvenlik şeridi çekmesi ve uzun namlulu özel harekat polisinden görüntü



Akaryakıt istasyonunun isabet sonucu kırılan ofis camları



Akaryakıt istasyonunun önündeki polislerlerden görüntü



Kollarında kan lekesi olan birinden görüntü



Olay yerine ambulansın gelişi



Ambulanstaki yaralıdan görüntü



Polislerin şüphelilerin olay yerinde bırakıp kaçtıkları araçlarda inceleme yapması



Şüphelilere ait otomobilin camındaki kırıktan görüntü



Caddeyi trafiğe kapatan zırhlı araç ve güvenlik şeridinden görüntü



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,



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Türk ve Suriyeli ailelerin kavgası: 3 yaralı







GAZİANTEP'te, Suriyeli ve Türk iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, 3 Türk vatandaşı yaralandı. Kavga sonrası mahalleli tepki gösterirken, Suriyeli aile tahliye edildi.



Olay, gece saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Türk ve Suriye uyruklu iki kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, ailelerinin de katılımıyla kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada kardeş oldukları belirtilen 3 Türk vatandaşı bıçakla ve tartaklanarak yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kavga sırasında iki işyeri ile Suriyelilere ait 27 SAC 456 plakalı otomobil de zarar gördü.



Kavganın ardından toplanan mahalleli, Suriyelilere tepki gösterirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahallede önlem alan polis, kalabalığı sakinleştirip evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Kavgaya karışan Suriyeli aile, gerginliğin büyümemesi için başka bir yere götürürken, zarar gören otomobil de otoparka çekildi.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polisin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Olay yeri



- Mahalledeki kalabalık



Polisin kalabalığı dağıtmaya çalışması



Zarar gören otomobil



Mahalleden tahliye edilen Suriyeli aile



Zarar gören otomobilin çekilmesi



Çevredeki kalabalık ve polis otoları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP,