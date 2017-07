Dha Yurt Bülteni - 19

Helikopter düştü 5 personelin durumu iyi (7)



ORMAN GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI



İzmir'in Menderes İlçesi'nde devam eden yangına havanın kararması nedeniyle karadan müdahale edilirken. Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez yangınla ilgili açıklama yaptı. Üzmez yaptığı açıklamada "Hem karadan hem de havadan yangına müdahalemiz sürüyor. İzmir'in ciğerleri daha az zarar görsün diye çalışmalarımız sürüyor. Hemen hemen yangının yüzde 80'nini çevirdik. Az bir riskli bölge kaldı. Onu da karşı ateş yakarak yok etmeye çalışıyoruz. Yani yanıcı materyalleri yok etmezseniz gece sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bölgede ekiplerimiz çalışıyoruz. İnşallah gece rüzgar olmadığı takdirde etrafını çevireceğiz. Bizim için alandan çok sonuca en kısa zamanda ulaşmak önemli. Kontrol altında tutmak önemli. Şuan için ne kadar alanın etkilendiğini ölçmedik. Bizim kanunlarımıza göre yanan orman alanları bir yıl içerisinde ağaçlandırılır. Gördüğünüz ölü örtüyü tamamen temizleyeceği. Arkasından makinelerle alanı sürüp ağaçlandırmasını yapacağız. Bu bizim asli görevimiz. O zaman bu işlemi yaparken alanı ölçmüş olacağız. Bizim için artık soncu ulaşmak önemli. Şuanda tek noktada yangın devam ediyor. Her türlü riske en aza çekmek için sabaha kadar çalışmalar sürecek. İnşallah en kısa zamanda müjdeli haberi evereceğiz. ABD'de 15 gün süren, Kanada'da 1 ay süren yangın var. Şehirler boşaltılıyor. Portekiz'deki bir yangında 62 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bu işler jet hızıyla çalışmaya alıştı. Bu işler ülkemizde 10 saatte bir gün dolmadan söndürülüyor. Şuanda anormal bir süreçten geçiyoruz. Uzmanlar bu sıcaklarda sokağa dahi çıkmayın diyor. Ama burada anormal bir durum var. Bölgede 10 kilometrelik alan iki saatte yayıldı. Hem baraj tarafına hem de dağ kısmına yayıldı. Böyle olunca güç dağılıyor. Şuan da Türkiye'nin başka yerlerinde de yangınlar var. Oralara da müdahalemiz oldu. Hepsini kapattık. Ama bugün burada 1 metre kare bile ilerlemedi alan. Şuan gece uçuşu riskli olduğu için hava araçları çalışmayı durdurdu. Karadan ekipler sabaha kadar çalışacak. Yangına 4 uçak, 10 helikopter, 128 itfaiye ekibimiz var. Düşen helikopteri de en kısa zamanda enkazını çıkaracağız. Neden düştüğünü merak ediyoruz. Hastanedeki arkadaşlarımızın hepsi taburcu oldu. Yangının cam kırıklarından çıktığı yönünde izlenimler üzerine araştırmamız oldu. Şuan için kesin bir şey yok. Ama insan kaynaklı olabilir. Ancak vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor" dedi.



Öte yandan yangının başlangıç noktası olan Deli Ömerli Köyü yakınlarında görgü tanıklarının ifadesine göre inceleme başlatıldı. Bölgede kırık şişelerin bulunduğunun söylenmesi üzerine eğitimli dedektör köpekle yapılan incelemede yangının çıkış sebebine dair her hangi bir şüpheli durumun bulunamadığı açıklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



İsmail Üzmez'in açıklaması



Dedektör köpeğin incelemesinden görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Timur TARLIĞ / İZMİR,



===================================================



Kılıçdaroğlu: Bizi suçlamasınlar, dinlesinler (6)



RABİA İŞARETLİ PROTESTO



Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde Adalet Yürüyüşü son bulurken, kamp alanın yanından geçen bir otomobildekiler Rabia işarete yaparak, "Adaletiniz bu mu?" diyerek tepki gösterdi. Tepkinin ardından kamp alanının etrafında önlemler arttırıldı. Araçlarıyla geçen bazı kişiler de tepki gösterince yol kenarında dinlenenler protestoların önlenmesi amacıyla daha uzak bir bölgeye alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Tepki gösterenlerden görüntü



Haber-Kamera: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU / KOCAELİ,



======================================================



Anamur'da orman yangını devam ediyor (2)



YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI



Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Anamur İlçesi Yukarı Kükür Bakara Dereler Mevkii'nde devam eden yangının, 2 nokta dışında kısmen kontrol altına alındığını söyledi. 5 helikopter, 46 arozöz, 20 su tankı, 4 dozer, 5 greyder, 3 ekskavatör, 15 ilk müdahale ekibi, 200 yangın söndürme personeli, 100 köylü ve 25 teknik ekiple çalışmaların sürdüğünü kaydeden Yılmaz, "Yangına kısa sürede müdahale ettik. Ancak, 50-60 kilometre hızla esen rüzgar, yangının sarp ve kayalık bir bölgede olması nedeni ile bu müdahale güçlükle gerçekleştirildi. Şu anda yangını kısmen kontrol altına aldık. Halen devam eden iki noktamız var, onu da gün içerisinde kontrol altına alırız" dedi. Önlem amacıyla bölgede bulunan evlerin tahliye edildiğini kaydeden Yılmaz, yangında her hangi bir can ve mal kaybı olmadığını da ekledi.



KÜKÜR PULU BÖLGESİNDE YANGIN BÜYÜDÜ



Kısmen kontrol altına alındığı ve 2 noktada devam ettiği açıklanan orman yangını, Kükür Pulu mevkiinde yeniden büyüdü. Rüzgarın etkisiyle kızılçam ormanında hızla yayılan alevlere bölgenin sarp kayalarla kaplı olması nedeniyle müdahale etmekte güçlük çekildiği belirtildi. 100 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğü tahmin edilen yangına havanın kararması nedeniyle helikopter ile müdühalenin durduğu, karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------



Yükselen dumanlardan görüntü



Yanan ağaçların arasında kalan elektrik telleri



Yangın bölgesinden genel görüntüsü



Helikopterler göletten su alırken



Alevlere müdahale edilmesi



İş makineleri ile ağaçların devrilmesi



Ekiplerin motorlu testerelerle ağaçları kesmesi



Arozözler ve iş makinelerinden görüntü görüntüleri



Orman Bölge Müdürü ile röp.



Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 07'00" - BOYUT: 270 MB



Haber-Kamera: Mithat ÜNAL / ANAMUR(Mersin),



==========================================



Helikopter düştü 5 personelin durumu iyi (8)



HAVADAN YAPILAN MÜDAHALEYE ARA VERİLDİ



İzmir'in Menderes İlçesi'nde devam eden orman yangınına, havanın kararması nedeniyle yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarıyla havadan yapılan müdahale sona erdi. Karadan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken, alevlere havadan yapılan müdahalenin günün ilk ışıklarıyla tekrar başlayacağı belirtildi.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



İZMİR,



===========================



Siverek'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolundaki Selimpınar Mahallesi'nde yakınlarında meydana geldi. Seda İl'in kullandığı 63 ED 074 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 70 FU 514 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Seda İl ile Melek Halisçakı, Özcan Aykanat ve Fahrettin Karaman yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Seda İl, Şanlıurfa'ya sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



Kaza yeri



Kazaya karışan otomobiller



Polisin çalışması



Acli servisteki yaralı



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,



=========================================



Suriyeli genç sulama kanalında kayboldu



ŞANLIURFA'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için DSİ'nin sulama kanalına giren Suriyeli 22 yaşındaki Muhammet Ahmet Tayer, suda kayboldu. Yapılan çalışmalara rağmen Tayer bulunamazken, aramaya havanın kararması nedeniyle ara verildi.



Olay, akşam saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde geçen DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla kanal suyuna atlayan Suriyeli Muhammet Ahmet Tayer, bir süre sonra 2 metreyi aşkın derinlikte çırpınmaya başladı. Suda batıp çıkan Suriyeli genç, arkadaşlarının çabalarına rağmen gözden kayboldu. Arkadaşları durumu polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sualtı dalgıç polisleri, havanın kararması nedeniyle gence ulaşamadı. Suriyeli gencin suda kaybolduğunu haberini alan yakınları ise DSİ ait sulama kanalı kenarındaki bekleyişlerini sürdürüyor. Arama çalışmalarına yarın sabah devam edileceği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



Sulama kanalı



Suriyeli gencin yakınları



Olay yerinde bekleyenler



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA-DHA)



=====================================



Suriyeli genç sulama kanalında boğuldu



KAHRAMANMARAŞ'ta baraj gölüne giren Suriyeli 18 yaşındaki Amir Muhammed Ramazan boğuldu.



Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat İlçesi'ndeki Menzelet Barajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla baraj kıyısına gelen Amir Muhammed Ramazan, girdiği suda bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye sualtı kurtarma ekipleri, yaptıkları aramada Ramazan'ın cesedine ulaştı. Sudan çıkarılan gencin cesedi, otopsi için morga konuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKMÜ



------------------------------



Dalgıçların baraj gölüne girmesi



Barajda arama yapmaları



Cesedin çıkarılması



Haber-Kamera: Ömer KOÇ - KAHRAMANMARAŞ-DHA)



===========================================



Simav'da işadamını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi



KÜTAHYA'nın Simav İlçesinde işadamı Fatih Aydar'ı bıçaklayarak öldüren Abdülkadir Kabalcı ile olaya karışan Bayram Sadıklı adliyeye sevk edildi.



Simav İlçesinde geçen 29 Haziran'da meydana gelen olayda Simav Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Başkanı olan 36 yaşındaki Fatih Aydar, bir meseleden dolayı tartıştığı 23 yaşındaki Abdülkadir Kabalcı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Abdülkadir Kabalcı Konya'da yakalandı. Kabalcı'yı sakladığı öne sürülen arkadaşı Bayram Sadıklı da gözaltına alındı.



Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne getirilen Abdülkadir Kabalcı ile arkadaşı Bayram Sadıklı yapılan sorgulamalarının bugün akşam saatlerinde çelik yelek giydirilip Simav İlçesine götürüldü. Kabalcı ve Sadıklı'nın Simav'da adliyeye sevk edildikleri, olayla lgili 2 kişinin de arandığı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Şüpheli Abdülkadir Kabalcı'nın önde, arkadaşı Bayram Sadıklı'nın da arkada Emniyet Müdürlüğü'nden çıkartılırken



Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,



======================================