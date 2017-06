Dha Yurt Bülteni - 19

Alanya'da orman yangını 10 hektarda etkili, arazöz alevlerin ortasında kaldı (5)



ORMAN GENEL MÜDÜRÜ ÜZMEZ: MÜCADELE DEVAM EDİYOR



Alanya'da çıkan orman yangınıyla ilgili açıklama yapan Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, yangının saat 10.00 sıralarında başladığını belirtirken, ekiplerin 10.15'te yangına müdahaleye başladığını söyledi. Yangına, 4 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz, 6 dozer, 30 mühendis, 200 orman işçisinin mücadele ettiğini anlatan Üzmez, "Yaklaşık 12.30 civarında etrafını çevirdik. Ancak 13.00 civarında, saatte 55 kilometreyle ters bir rüzgar anafor oluşturdu, etrafındaki bir itfaiyemizi yakarak, bir işçimizi yakarak o bölgede yangın tekrar patladı. Yaralı işçimizin sağlık durumu iyi. Yaralı başka arkadaşımız yok. Rüzgar halen devam ediyor. Türkiye'nin bütün ekiplerini buraya sevk ettik. Türkiye çok sıcak, mevsim normallerinin üzerinde. Bugün 13'üncü yangına müdahale ediyor. Birçok yerde yangınlarımız var. Mücadele devam ediyor. Antalya'daki yangında can veya mal güvenliği açısından bir risk yok" dedi.



"ARKADAŞLARIMIZ YANMA PAHASINA KAÇMAMIŞTIR"



Yangının yerleşim yerlerine ulaşması riskini bertaraf ettiklerini ve yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden İsmail Üzmez, hava kararmadan bunu başarmaya çalışacaklarını vurguladı. Alanya'daki yangınla ilgili basında çıkan orman işçilerine 'kaçın' talimatı verildiğiyle ilgili haberlere de tepki gösteren İsmail Üzmez, "Bizim arkadaşlarımız yanma pahasına kaçmamıştır. Bunu da düzeltmem gerekiyor. Vatandaşımızın burnu kanamasın, canına, malına zarar gelmemesi için çalışıyoruz" diye konuştu.



"BÜTÜN GÜCÜMÜZLE MÜDAHALE EDİYORUZ"



Bölgenin açık alan olduğunu ve rüzgarın her şeyi etkileyebileceğine işaret eden İsmail Üzmez, şöyle dedi:



"Yanıcı materyal çok. Rüzgar, nem bunları etkileyecek. Rüzgar 50 kilometre/saat, nem yüzde 19'larda. Önlemler alıyoruz. Can siperane çalışmalarımız devam ediyor. Cana ve mala zarar gelmemesi için önlemimiz var. 3 köyün önünde herhangi bir ev, bağ, bahçe yanmasın, herhangi bir insana zarar gelmemesi için tedbir aldık. Bu yangını yavaş yavaş kontrol altına alma çalışmalarımız sürüyor. Sonuçta açık alan, bir anafor yangını başka bir alana taşıyabilir. Sabaha kadar ekiplerimiz çalışacak. 2 hafta çok sıcak mevsim normallerini çok üzerinde. Vatandaşlarımız ormana, bağa, bahçeye yakın yerde ateş yakmasın. Yanan ateşin yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. İnsanımızın da bu konuda tedbirli olması lazım. Bugün sabah 10'da yakılan bir ateşe biz bütün gücümüzle müdahale ediyoruz."



Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez vatandaştan ormanlık alanda gördükleri duman veya yangını derhal Alo 177 Orman Yangın Hattı'na bildirmesini de isterken, "Bizim gözümüz, kulağımız olurlarsa daha başarılı oluruz" dedi.



VALİ KARALOĞLU: DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ



Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Alanya'daki yangının zor bir yangın olduğunu söyledi. Rüzgarın çok olması, kolay yanan kızılçam cinsi ağaçların yanması ve havanın kurak olmasının yangını zorlaştırdığını aktaran Vali Karaloğlu, devletin tüm imkanlarının söndürme çalışmaları için seferber edildiğini anlattı. Yangın bölgesinde 20'ye yakın evin tedbir amacıyla boşaltıldığını kaydeden Vali Karaloğlu, can kaybı ve yaralanma olmadığını belirtti.



Haber: ANTALYA,



Kanalda aile boyu tehlikeli serinlik



HAVA sıcaklığının 43 derece, nem oranının yüzde 70 kaydedildiği Antalya'da sıcaktan bunalanlar tehlikeli olmasına rağmen su kanallarına girerek serinlemeye çalıştı. Üzerlerindeki kıyafetlerle kanala atlayan yetişkinlerin yanındaki çocuklar da dikkati çekti.



Antalya'da hafta başından beri etkili olan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 43, deniz suyu sıcaklığının 28 derece kaydedildiği kentte, nem oranı yüzde 70 olarak ölçüldü. Araç termometreleri ise kentteki sıcaklığı 48- 49 derece olarak gösterdi. Sıcak ve nemli hava nedeniyle bunalanlar serinlemek için sahilleri doldururken, pek çok kişi ise tehlikeli olmasına rağmen su kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.



Şehrin denize uzak bölgelerinden Kepez İlçesi Baraj Mahallesi'nde aileleriyle Devlet Su İşleri'nin sulama kanalında girenler, renkli görüntüler oluşturdu. Üzerlerindeki kıyafetlerle kanala atlayan yetişkinlerin yanındaki çocuklar da dikkati çekti.



Banka şubesine kazmayla zarar veren şüpheli serbest



ANTALYA'da bir banka şubesine otomobiliyle, diğerine ise kazmayla girerek zarar veren 28 yaşındaki Cem Mustafa D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Muratpaşa İlçesi Şarampol Mahallesi İstiklal Kavşağı'ndaki özel bir bankanın şubesine 3 Mart'ta sabaha karşı otomobiliyle giren Cem Mustafa D., bankanın kapı ve camlarını kırdı. Bankanın üst katında bilgisayar ve monitörleri başta olmak üzere tüm ofis malzemelerini yerlere saçan Cem Mustafa D., eline aldığı bir deste kağıdı tutuşturup sistem odasını yakmaya çalışırken gelen polislerce yakalandı. Polis merkezine götürülürken, "Parasal sisteme tek başına olan bir direniştir bu. Herkesin borcu yok mu bankaya? Bankaya girmeye çalıştım, yeni bankalarda buluşmak üzere. Banka olur ya da parayla dönen her şey olur. Parasal sisteme karşıyım" diyen Cem Mustafa D., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



BU KEZ KAZMAYLA BANKA ŞUBESİNE GİRDİ



Cem Mustafa D., 12 Haziran'da ise bir kamu bankasının kapısını kazmayla kırarak içeri girdi. Gişe memurlarının kullandığı bankoya zarar veren Cem Mustafa D., yanında getirdiği bidondaki sıvıyı da etrafa dökerek kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bankanın ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek şüphelinin Cem Mustafa D. olduğunu, olay sonrasında kent dışına çıktığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin babası B.D. ile yaptığı görüşmede, oğlunun dönüş yapacağı gün teslim olacağını ifade etti. Dün Antalya'ya dönen Cem Mustafa D. babası ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki ifadesinde, olayı tam olarak hatırlamadığını, parasal sisteme karşı bir tepki olarak gerçekleştirdiğini söyledi.



Cem Mustafa D., polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Mala zarar verme' suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Kayseri'de Kardeş Cinayetinin Nedeni Borç Para Çıktı



KAYSERİ'de 22 yaşındaki sözleşmeli er Kasım Çalışkan'ın dün akşam ağabeyi 37 yaşındaki Abdülkadir Çalışkan'ı pompalı tüfekle öldürmesinin nedeni belli oldu. Kasım Çalışkan'ın ağabeyine verdiği borç parayı, evleneceğini belirterek istemesi üzerine tartışma çıktığı ve cinayetin bundan kaynaklandığı belirlendi.



Dün saat 20.00'de merkez Kocasinan İlçesine bağlı Kaykoop Mahallesi Sivas caddesindeki boş bir arazide Abdülkadir Çalışkan'ın kardeşi tarafından pompalı tüfekle 4 el ateş edilerek öldürelmesinin ayrıntıları cinayet zanlısı Kasım Çalışkan'ın sorgusunda belli oldu. Bingöl 49'uncu Komando Tugayında sözleşmeli er olarak görev yapan Kasım Çalışkan, iddiaya göre besicilik ve mobilyacılık yapan ve işlerini büyütmek için kendisinden borç isteyen ağabeyi için, bir yıl önce iki bankadan 130 bin TL kredi çekti, nakit olarak da 30 bin lira verdi.



Aradan geçen zaman sonrasında düğün yapmak isteyen Kasım Çalışkan, bayram için geldiği memleketi Kırşehir'de, Kayseri'de yaşayan ağabeyini telefonla arayarak alacağını vermesini istedi. Ağabeyinden olumsuz yanıt alan Kasım Çalışkan, bunun üzerine Kayseri'de yaşayan ağabeyinin Germir Mahallesindeki evine geldi. Evin girişinde başlayan tartışma sonucu Abdülkadir Çalışkan, kardeşi Kasım'ı otomobile davet ederek başka yerde başbaşa konuşma teklif etti. İkili arasında otomobil içinde başlayan tartışma sonunda Kasım Çalışkan ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü.



Gözaltına alınan cinayet zanlısı sözleşmeli er Kasım Çalışkan sorgusunda, "Olaydan dolayı büyük pişmanlık duyuyorum. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Ağabeyim bana işlerini büyütmek için iki farklı bankadan kredi çektirdi. Kredilerini ödemedi. Ben de evlilik düşüncesinde olduğum için para istedim. Para yok demesi üzerine çantama koyduğum tüfekle Kayseri'ye geldim. Evine gittiğimde beni otomobiline bindirip evinden uzaklaştırdı. Otomobil içerisinde tartışmamız devam etti. Ben de arabayı durdurmasını söyledim. Tüfeği çıkarınca araçtan inip kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrasında ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Olay sonrası kaçma gibi bir düşüncem olmadı. Polisi ben aradım ve ağabeyimi öldürdüğümü söyledim" dedi.



Gece yarısına kadar sorgusu süren ağabey katili Kasım Çalışkan, geniş güvenlik önlemleri altında KayseriEğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirilerek, burada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.



Kazdağlarında kundaklama şüphesi yaratan orman yangını (3)



RÜZGAR OLMAMASI KURTARDI



Balıkesir'in Edremit İlçesi sınırındaki Kazdağlarında, ormanlık bölgede 4 ayrı noktada aynı anda başlayan ve ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangında, rüzgarın olmamasının daha büyük alanın zarar görmesini engellediği açıklandı.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, yangının 4 ayrı noktada çıktığını belirterek, "Ekiplerimiz anında müdahale etti. Kızılçam ağaçlarının yer aldığı bölgede çıkan yangın 1 hektarlık alanda etkili oldu. Soğutma çalışmaları tamamlandı ancak bölge kontrol altında tutulacak. Kazdağı Milli Parkımız bizim için çok büyük bir önem taşıyor. Jandarma ekiplerimi olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Kundaklama olduğu yönündeki şüphelerimiz büyük" dedi.



Manavgat'ta orman yangınında 5 hektar zarar gördü



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde çıkan orman yangınında 5 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü.



Manavgat'a bağlı Bereket Mahallesi Dere mevkiinde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Serik ve Taşağıl orman işletme müdürlüklerine bağlı 10 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 itfaiye, dozer ve 20 orman işçisiyle müdahale edildi. Sıcak hava ve rüzgarın da etkili olduğu bölgeye tarım alanlarına da sıçrayan yangın yerleşim yerleri ve inşaat halindeki yapılara ulaşmadan güçlükle kontrol altına alınabildi.



Yangın nedeniyle zeytin ağaçlarının da bulunduğu tarım arazileriyle birlikte toplam 5 hektar alan zarar gördü. Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.



Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, kontrol altına alınan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini belirterek, söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



Tunceli'ye atanan yeni vali, resmi karşılama töreni istemedi



İSTANBUL Kadıköy Kaymakamlığı'ndan Tunceli Valiliği'ne atanan Tuncay Sonel, bugün geldiği kentte kendisi için resmi karşılama töreni yapılmamasını istedi.



Valiler kararnamesiyle Tunceli Valisi Osman Kaymak'ın, Samsun Valiliği'ne atanmasıyla yerine gelen Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel, kentte gelerek ilk valilik görevine başladı. Kamu kurum ve kuruluşunda görevlililerin çalışmalarını aksatmamaları için resmi karşılama töreni düzenlenmesini istemeyen Vali Sonel, valilik binası girişinde sadece Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile vali yardımcıları tarafından karşılandı. Buradaki karşılamanın ardından makamına geçen Vali Sonel, Tunceli için önemli çalışmalar yapacağını belirterek, ilk valilik görev yerinin Tunceli olduğunu anlattı.



Kendisinden önceki Vali Osman Kaymak'a yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Vali Sonel, "Tunceli'de ilk görevimiz. Yüce rabbim mahcup etmesin inşallah. Biz fikriyle, ekip çalışmasıyla Tunceli'mize daha güzel işler yapmaya geldik. Aramızda komutanlarımız ve emniyet müdürümüz de var. Allah güvenlik güçlerimizin de yar ve yardımcısı olsun. Tabi biz ekip çalışmasıyla Tunceli ailesi diyeceğiz artık. Tunceli ailesinin bir ferdi olduk bugün itibariyle. Hep birlikte bu güzel memleketimizin bu güzel coğrafyasında güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum canı gönülden. Önceliğimiz her yerde olduğu gibi şehit ailelerimiz, gazilerimiz, yetim ve öksüzlerimiz, engelli olan vatandaşlarımız, gariplerimiz devletimizin şefkatini ve sıcaklığını onlar hep beraber göstermeye çalışacağız. Biz fikriyle bu güzel coğrafyada, bu güzel Tunceli'mizde hep birlikte güzel işler nasip eder yüce rabbim inşallah. Milletimizin birlik ve beraberliği çok önemli. Bir olalım diyoruz, diri olalım diyoruz. İnşallah gelecek Türkiye'sinde gelecek gençlerimize, kuşaklara daha güzel bir ortam bırakmayı hep beraber uğraşacağız o şekilde güçlü bir ülke olmak için de bunun için güç birliğiyle, el birliğiyle çalışacağız" dedi.



Bandırma Limanı'nda hatalı yükleme sonucu batan gemi sudan çıkarıldı



BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde 14 Mayıs'ta Çelebi Limanı'ndan yük aldığı sırada hatalı yükleme sonucu yan yattıktan sonra batan 'Ali Ağa' adlı kargo gemisi içine hava basılarak su yüzeyine çıkarıldı.



İzmir Aliağa Limanı'ndan, Bandırma Çelebi Limanı'na Etimaden'e ait malzemeyi almaya gelen 70 metre uzunluğunda 13 metre genişliğinde 1998 grostonluk 'Ali Ağa' adlı kargo gemisi, 14 Mayıs'ta, hatalı yükleme yapıldığı için yan yattı. Gemi yan yattığı sırada personel tahliye edilirken 1'i gemi personeli 2'si liman görevlisi 3 kişi yaralandı.



Geminin batmasının ardından akaryakıt, sintine, slaj yağları çıkartıldıktan sonra gemiyi kurtarmak için İstanbul'dan bir firma tarafından getirilen 100 ton kaldırma kapasitesine sahip yüzer vinç, yüklü bulunan Eti Maden'e ait 93 konteynırdan biri dışından tümü çıkardı.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bandırma Liman Başkanı Abdullah Şalcı, geminin yüzdürülmesi için konteynırlar boşaltıldıktan sonra tanklar arasında problemli noktaların kapatılarak, geminin yüzdürülme çalışmaları başlatıldığını belirterek,"Dün gece itibariyle yani 28 Haziranı 29'una bağlayan gece geminin içindeki suların tahliyesi gerçekleştirildi ve hava basıldı, gemi yüzdürülebilir hale geldi. Bundan sonraki süreçte gemiyle ilgili tasarruf hakkı olan şirket ve sigorta kuruluşlarının talebine göre tersanelere gönderilecekö dedi.



Gaziantep'te huzur operasyonu



GAZİANTEP'te, 250 polisin katılımıyla 6 bölgede huzur operasyonu yapıldı.



Kentteki 6 bölgede öğleden sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, özel harekat ile çevik kuvvet polislerinin desteğiyle huzur denetimi düzenlendi. Denetimde çok sayıda kişinin kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Denetim yapılan bölgelerde durumundan şüphelenilen araçlar durdurularak arandı. Denetimler sırasında polislerin kimlik kontrolünde hakkında arama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.



Göbeklitepe'nin üzeri çatıyla örtülüyor



ŞANLIURFA'da 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen, dünyanın en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen ve 8 aydır kapalı durumda olan Göbeklitepe ören yerinin üzerinin çatı ile örtülmesinin ardından Eylül- Ekim ayında ziyarete açılacağı bildirildi.



Kent merkezine 18 kilometre mesafede Örencik Mahallesi yakınlarında Neolitik döneme ait Göbeklitepe'deki 1995 yılından bu yana Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde kazı çalışmalarına başlanıldı. Kazı çalışmalarında şimdiye kadar Neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü "Tö biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'nin üzerine çatı ve canlandırma merkezi yapılması için 8 ay önce ziyarete kapatıldı. Temmuz ayında bitmesi planlanan Göbeklitepe, restorasyon çalışmalarının sürmesi nedeniyle ziyarete Eylül veya Ekim ayında açılacağı kaydedildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından "Dünyanın en eski tapınak merkezi" olarak kabul edilen ve 5 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Göbeklitepe'nin gelecek yılın başında asıl listeye girmesi için çalışma yürütülüyor. Göbeklitepe kazı alanında süren restorasyon çalışmalarını inceleyen Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, tarihi eserlerin bulunduğu bölgeye 6 milyon 600 bin Euro'luk bedelle koruma amaçlı çatı yapıldığını belirterek şöyle dedi:



"Göbeklitepe Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin bir zenginliğidir. Bu şehrin hem yer üstü hem de yer altı zenginlikleri vardır. Tarihi zenginlikleri, kültürel zenginlikleri vardır. Göbeklitepe'de Türkiye'nin en zengin yeri ama bu yer altındaki zenginliği gün yüzüne çıkartmak ve insanların izlemesine, görmesine imkan sağlamak gerekiyor. Göbeklitepe'de bu bakımdan 1995 yılından bu yana 22 yıldır arkeolojik çalışmalar devam ediyor. Göbeklitepe'de şu anda 6 alanda çalışma yapılmaktadır. Çalışma yapılması gereken 23 adet alan daha var. Göbeklitepe'nin korunması için yapılan çatı için 6 milyon 600 bin Euro bir bütçe ayrıldı. Yer altındaki bu tarihin günh yüzüne çıkarılmasında Haliliye Belediyesi olarak kazı ekibimize gerekli araç ve gereç desteği sağlayacağız. İhtiyaç olması halinde gerekli personel desteği de sağlanacaktır. Bu çalışmaların süresinin bir ölçüde kısaltılması adına elimizden gelen desteği sağlayacağız. Göbeklitepe'nin tanıtılması sadece Şanlıurfa'ya değil Türkiye'nin turizmine bir ivme kazandıracaktır. Çünkü Göbeklitepe bilinen tarihin seyrini değiştirmektedir ve şu ana kadar bilinen İngiltere'deki Stonehenge'den ve Mısır piramitlerinden 7 bin yıl daha eskidir. Göbeklitepe, Türkiye'nin turizm ve tanıtımına ziyarete açılmasının ardından olumlu katkı sağlayacaktır.ö



