Yanlışlıkla Sakarya'da defnedilen kadın, Tekirdağ'da ikinci kez toprağa verildi

TEKİRDAĞ'da özel bir hastanede koronavirüs tedavisi görürken yaşamını yitiren Fatma Patan'ın(64) yerine aynı hastanede kalp krizinden ölen Fatma Avlaç'ın(49), cenazesinin götürülüp, defnedildiğinin ortaya çıkması üzerine, Avlaç'ın cenazesi Sakarya'daki mezardan çıkarılarak getirildiği Tekirdağ'da ikinci kez toprağa verildi.

Tekirdağ'da faaliyet gösteren özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Fatma Patan'ın, Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan çocuklarına, annelerinin vefat ettiği haberi verildi. İşlemlerin ardından Tekirdağ'dan Sakarya'ya götürülen cenaze, camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yine aynı hastanede hayatını kaybeden Fatma Avlaç'ın yakınlarına da haber verilerek cenaze aileye teslim edildi. Cenazeyi alan yakınları son kez tabutu açarak Avlaç'a bakmak istedi. Tabut açıldıktan sonra cenazeyi gören yakınları Avlaç olmadığını belirledi. Aile bunun üzerine hastaneye giderek, kendilerine yanlış cenazenin verildiği söyleyerek, şikayette bulundu. Yapılan araştırmada Tekirdağ'da defnedilmesi gereken Fatma Avlaç'ın cenazesinin Sakarya'ya götürülüp defnedildiği, Tekirdağ'daki aileye de Fatma Patan'ın cenazesinin teslim edildiği ortaya çıktı.

Yaşanan yanlışlık üzerine savcılık talimatı doğrultusunda mezar tekrar açılarak defnedilen Fatma Avlaç'ın cenazesi çıkartılıp Tekirdağ gönderilirken, Fatma Patan'ın cenazesi de Sakarya'ya gönderildi.'ÇOK ÜZGÜNÜZ, İKİ KEZ ACIYI YAŞADIK'Tekirdağ'a getirilen Fatma Avlaç'ın cenazesi merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Çiftlikönü Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Yanlışlıkla Sakarya'da defnedildikten sonra tekrar çıkarılan Fatma Avlaç'ın yakınlarından Volkan Sezen, "Yanlışlıklardan dolayı mağduriyetimiz kelimelerle anlatılmaz. Biz mevtamızı iki kere toprağa vermek zorunda kaldık. Böyle bir şey olamaz. Bizim hastamız gece 02.30 sularında öldü. Kalp krizinden ölüyor, normal bir hasta. Bizim aldığımız ise koronavirüs tedavisi görüyor. Koronavirüs tedavisi gören hasta sabaha karşı ölüyor. Koronavirüs tedavisi gören bir hasta ile gece ölen bir hasta nasıl karışıyor? Cenazenin ikisinde de zaten ne bir etiket ne bir bileklik, ne bir isim, ne bir cisim yok. Ben dün koronavirüslü bir cenaze taşıdım mesela. Böyle pandemi ortamında, böyle bir karışıklık nasıl olur? Şimdi biz burada bakmasaydık. Biz şu an başka birisini gömmüştük dua ediyorduk. Onlarda aynı şekilde orada. Savcılık yoluyla, mahkeme yoluyla ne gerekiyorsa bu işin peşini bırakmayacağız. Karşı tarafta mahvolmuş insanlar. Belki bizim gibi kim bilir ne kadar cenaze karıştı orada" dedi.

Fatma Avlaç'ın yakını Ali Avlaç ise, "Bizim cenazemiz Sakarya'ya gidiyor. Rezillik skandal. Şöyle bir şey var. Bu hasta koronavirüslü bir hasta. Hastaneye gidiyoruz, cenazeyi alıyoruz. Fatma Patan çıkıyor. Cenazemiz nerede diyoruz, 'Başka cenaze yok' diyorlar. Bu cenaze yürüyerek mi çıktı. Başka cenaze var mı yok mu bilmiyorlar. Böyle rezillik olur mu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN