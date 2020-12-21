DHA YURT BÜLTENİ - 19

Gaziantep'teki hastane yangınında can kaybı, 12'ye yükseldi

GAZİANTEP'te, özel üniversite hastanesinin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde, yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı, 12'ye yükseldi. Öte yandan yanan yoğun bakım ünitesinde yapılan teknik incelemenin ardından bilirkişi ekibinin rapor hazırlığına başladığı öğrenildi.

İncilpınar Mahallesi'nde bulunan Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi'nin, Covid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde, dün saat 04.45 sıralarında, yüksek akım oksijen tüpü patladı. Oksijen sisteminin etkilendiği patlamayla birlikte yoğun bakım ünitesinde de yangın çıktı. Yangının başlamasının ardından durumu itfaiyeye bildiren hastane personeli, alevlerin arasındaki hastaları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık personeli, kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri ile birlikte 1'inci kattaki 20 hasta kapasiteli yoğun bakım ünitesine camlarını kırarak, ulaşıp, alevlerin arasındaki 19 yoğun bakım hastasını çıkardı.

Bu hastalardan 7'sinin hayatını kaybettiği belirlendi, bu sırada başka hastaneye sevk edilmek istenen 1 hasta daha yaşamını yitirdi. Yoğun bakım hastası 11 kişi ile farklı bölümlerde tedavi gören ancak dumandan etkilenen 3 hasta olmak üzere 14 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat'ın (64) hayatını kaybettiği yangının ardından farklı hastanelere sevk edilen yoğun bakım hastalarından Osman Daşdemir (79), Medine Harman (63) ve Hamo Aslan'ın (72) da yaşamını yitirmesiyle can kaybı, 11 oldu. Bu sabah özel hastanede yoğun bakım ünitesine sevk edilen hastalardan Münevver Güler'in (75) de hayatını kaybetmesiyle yangında ölenlerin sayısı 12'ye çıktı. Güler'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası Gaziantep'te toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, TEKNİK HEYET İNCELEME YAPTI

Olayın ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin önlem aldığı hastanede, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından inceleme başlatıldı. Adliyeden görevlendirilen, konularında uzman 7 kişilik bilirkişi ekibi de soruşturma için atanan 2 savcı eşliğinde, hastanede gün boyu inceleme yaptı. Yangının çıktığı yoğun bakım ünitesinde teknik olarak yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından bilirkişi ekibinin rapor hazırlığına başladığı öğrenildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, -

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Çorlu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kamyon ile kafa kafaya çarpışarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Tosunoğlu, hayatını kaybetti.

Kaza, Ahmet Taner Kışlalı karayolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Tosunoğlu yönetimindeki 59 NC 985 plakalı otomobil ile Ergene ilçesi istikameti giderken, Çerkezköy karayoluna giriş yapmak isteyen Mehmet A., yönetimindeki 35 HGN 01 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun altında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Tosunoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tosunoğlu'nun cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları otomobilin virajı alamayarak, kamyonla çarpıştığını söyledi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mehmet A. ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kaza yerinden detaylar-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Otomobilden görüntü-Polislerin çalışması-Görgü tanığı ile röp.-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ÇORLU(Tekirdağ),

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Koronavirüsten ölen eski belediye başkanı Atılgan, son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA'da 1977-1980 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ersan Atılgan (78), koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü İzmir'deki özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Ölümü, Manisa'da büyük üzüntüyle karşılanan Atılgan, son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'da iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerinden olan, Manisa eski belediye başkanlarından Ersan Atılgan, yakalandığı koronavirüs nedeniyle İzmir'deki özel bir hastanede tedaviye alındı. Uzun süredir tedavi gören 3 çocuk babası Atılgan, doktorların müdahalesine rağmen

19 Aralık'ta yaşamını kaybetti. Atılgan'ın ölüm yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Atılgan için Şehzadeler ilçesi Yusuf Sedat Altıntaş Camii'nde tören düzenlendi. Bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ege Kuru Meyve ve Mahmulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Birol Celep'in yanı sıra iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri katıldı. Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından kılınan cenaze namazının ardından Atılgan, Kırtık Mezarlığı'na defnedildi.

Ersan Atılgan, 1977-1980 yılları arasında dönemin Adalet Partisi'nden Manisa Belediye Başkanlığı yapmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Ersan Atılgan'ın fotoğrafı

-Cenaze töreninden görüntü

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

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HES kodundan karantinada olması gerekirken valiliğe geldiği ortaya çıktı

AKSARAY Valiliği girişinde HES kodu sorgulaması yapılan Nuray B., karantinada olması gerektiği ortaya çıkınca ambulans ile yurda götürüldü. Nuray B.'nin yanında olan ve "Annem gitmesin" diyerek ağlayan çocuklarını ise polis memuru sakinleştirdi.

Aksaray Valiliği ek binasına 2 çocuğu ile gelen Nuray B.'nin, HES kodu sorgulamasında koronavirüs hastasıyla temaslı olduğu için evinde karantinada olması gerektiği belirlendi. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Nuray B., görevlilere ve kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Kadının "Annem gitmesin" diye ağlayan çocuklarını ise polis memuru sakinleştirdi.

Nuray B., karantina süresini tamamlaması için ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na götürüldü. Nuray B.'ye ayrıca 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı