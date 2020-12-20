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DHA YURT BÜLTENİ - 19

20.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:46
DHA YURT BÜLTENİ - 19

15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu KAHRAMANMARAŞ'ta A.A. (15), tüfek ile şakalaştığı arkadaşı Soner K.'yi (14) vurdu.

15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu

 KAHRAMANMARAŞ'ta A.A. (15), tüfek ile şakalaştığı arkadaşı Soner K.'yi (14) vurdu. Hastaneye kaldırılan Soner K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Soner K. ile arkadaşı A.A., tüfekle şakalaşmaya başladı. Bu sırada tüfek birden ateş aldı ve Soner K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsüne isabet eden saçma ile yaralanan Soner K., ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Soner K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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