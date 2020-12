DHA YURT BÜLTENİ - 19

2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (3)

Bursa'da, sahte alkolden 3 kişinin hayatını kaybetmesi, 11 kişinin ise hastanelik olmasına ilişkin sahte içkileri sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan Erhan O. ve Uğur K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Erhan O., ifadesinde, sahte içkiyi Uğur K.'den aldığını; Uğur K. da sahte içkileri internet üzerinden sipariş verdiğini söyledi. Şüpheliler, 'taksirle adam öldürmeye sebebiyet vermek' suçundan adliyeye sevk edildi. Erhan O. ve Uğur K., emniyetten çıkışları sırasında basın mensupları tarafından kendilerine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Şüphelilerin adliyeye sevki

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR – Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

=======================================

İzmir Mizah Festivali için suç duyurusu İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen ve 25 Aralık'a kadar devam eden İzmir Mizah Festivali'ne, Türkiye ve İslam düşmanlığı ile tanınan karikatüristler Jean Plantu ile Michel Kichka'nın davet edilmesine tepkiler sürüyor. Avukat Tarcan Ülük, 2 karikatüristi davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilgili belediye yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İdare Mahkemesi'ne başvurarak, festival için yürütmeyi durdurma kararı alınmasını istedi.

İzmirli Avukat Tarcan Ülük, karikatüristler Jean Plantu ve Michel Kichka'yı,İzmir Mizah Festivali'ne davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilgili belediye yöneticiler hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa, tahrik veya aşağılama' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Ülük, ayrıca İdare Mahkemesi'ne başvurup, etkinlik ile ilgili yürütmenin durdurulması talebinde bulundu.

Avukat Tarcan Ülük, "'İhanetin mizahı olmaz' diye izah edilen bir tarzda bugün bir mizah günleri etkinliği başlatıldı. Davet edilen iki isim var. Bu isimlerin geçmişlerine bakıldığında Charlie Hebdo dergisinde İslam'a ve Peygamber efendimize yönelik olan seviyesiz, sözde mizahın benzerini hatta daha ağırını icra etmiş kişiler olduğunu görüyoruz. Birinin, Türklerin Kürtleri asimile ettiğine yönelik iddiaları içeren karikatürleri ve açıklamaları var. Yine Türklerin Ermenilere karşı bir soykırım uyguladığına ve İslamiyet'e mensup olan herkesin potansiyel terörist olduğuna dair iddiaları var. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk milletine, değerlerine, İslam dinine ve peygamber efendimize galiz hakaret eden insanları, 'İzmir Mizah Festivali' diye davet ederek söyleşi yapıyor" ifadelerini kullandı.

'MEŞRULAŞTIRILMASI AMACINA HİZMET EDİP ETMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİK'Yapılacak söyleşinin durdurulmasını talep ettiklerini dile getiren Ülük, "Türkiye'ye, İslam dinine ve Peygamber efendimize yönelttikleri haksız, ahlaksız ve seviyesiz eleştirilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait bir kamu kurumu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altındaki bir organizasyonla, Türkiye içerisinden kabul, ikram ve meşrulaştırılması amacına hizmet edip etmediğinin, hukuken Cumhuriyet savcılığı tarafından araştırılmasını talep ettik. İdare mahkemesinden, halkı kin ve nefret duygularıyla aşağılayan geçmiş icraatlarıyla belli bu kişilerin Türk milliyetçiğinin yıkılmaz bir kalesi olan kentte, Türk milletine ve İslam dünyasına karşı husumetin yayılmasını halkta birtakım huzursuzluklar doğuracağından bahisle bu söyleşinin yürütmesinin durdurulmasını talep ettik. İzmir kamuoyundan da parti gözetmeksizin Atatürkçü fikriyata sahip olan, Türk milletinin milli ve manevi değerlerini önemseyen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vatandaşlar başta olmak üzere hiçbir siyasi parti ayrımı yapılmaksızın bu anlamsız organizasyona müsaade etmemelerini talep ediyoruz" diye konuştu.

'TUNÇ SOYER'İN TAVRINI ŞİDDETLE KINIYORUM'Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Müge Öztürk (28), "Hangi din olursa olsun yapılan saldırıları kınıyorum. İslam ülkesinde yaşayan bir Müslüman olarak benim içim acıdı. CHP'nin her zaman ki gibi İslam karşıtlığı ve düşmanlığı yapanları, 'özgürlük' adı altında bizlere sunan kişilere öncülük etmesi hoş olmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i bu tavrından dolayı kınıyorum. Bu söyleşiye katılan isimleri doğru bulmuyorum. İslam'a saldırı, ülkemize hakarettir. Tunç Soyer de CHP zihniyetini taşıyan biri olarak bunun öncülüğünü yapıyor" dedi.Vatandaş Sıtkı Şimşek (50) ise yeryüzünde bulunan bütün inançlara saygısı olduğunu belirtip, "Türk İslam aleminin önderine bu hakareti yapanları ve bu insanlara çanak tutanları kınıyorum. Mizaha sanata tabi ki saygımız var ama önemli olan inançlara saygı göstermektir. İnancıma saygı göstermeyen kim olursa olsun nereden gelirse gelsin kınarım" diye konuştu.

'ALDIĞI KARARLARA ŞAŞIRMIYORUZ'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aldığı kararlara şaşırmadığını söyleyen vatandaş Kader İlhan (42) da "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in böyle bir organizasyon yapmasından çok rahatsızlık duydum. Bunlar etik olmayan şeyler. Biz artık yaptığı hiçbir şeye aldığı kararlara vatandaş olarak hiç şaşırmıyoruz. Her zamanki gibi zihniyet aynı. Bu CHP zihniyeti. Kesinlikle tasvip etmiyorum ve alınan bu kararı eleştiriyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Avukat Tarcan Ülük ile röp-Vatandaşlardan Müge Öztürk, Sıktı Şimşek, Kader İlhan ile röp.-Genel detay ve görüntüler

Haber: Eda Ebru NANECİ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

===============================

Antalya'da 'çocuk parkına isim' tartışması ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki çocuk parkına, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önündeki patlamada hayatını kaybeden Korkmaz Tedik'in isminin verilmesi, tartışmalara yol açtı. Bölge halkı, duruma tepki gösterirken, AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı'nca parka Şehit Astsubay Esma Çevik'in isminin verilmesi için için imza kampanyası başlatıldı.

Konyaaltı Belediyesi'nin 3 Aralık'ta toplanan meclisinde alınan karar, tartışmalara neden oldu. Mecliste CHP grubu, Sarısu Mahallesi'nde bulunan çocuk parkına 10 Ekim 2015'teki Ankara Garı önündeki 'Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'nde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Emek Partisi Antalya İl Yöneticisi Korkmaz Tedik'in isminin verilmesini önerdi. AK Parti ve MHP grupları itiraz etse de karar CHP grubunun oylarıyla onaylandı.Kararın ardından AK Parti ve MHP grubu, parka 'terör örgütü sempatizanı' kişinin isminin verildiğini iddia ederek, karara tepki gösterdi. AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı da 'PKK sempatizanının değil, Şehit Astsubay Esma Çevik'in isminin Sarısu'daki bir çocuk parkına verilmesi' ismiyle imza kampanyası başlattı. Online olarak ve ilçenin 4 farklı noktasında kurulan stantlarda ilk gün boyunca yaklaşık 2 bin imza toplandı. Bazı kişiler de alınan karara tepki göstererek, parka 2019 yılında Şırnak'ta EYP'nin imha edilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik'in isminin verilmesini istedi.

Konuyla ilgili Konyaaltı İlçe Başkanlığı, Konyaaltı Belediyesi karşısında basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, MHP Konyaaltı İlçe Başkanı Taner Takak, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Başkanı Zeki Kılınç, AK Parti'li ve MHP'li bazı meclis üyeleri katıldı.Grup adına açıklamayı yapan AK Parti İlçe Başkanı Bayar, "Konyaaltı Meclisi'nde CHP'li meclis üyeleri tarafından alınan kararla Sarısu'daki bir parka DHKP-C, PKK, Marksist ve Leninist sistemin savunucusu Korkmaz Tedik'in ismi verilmesiyle alakalı toplandık. Biz vatanperverler, vatan, millet, bayrak, devlet sevdalıları olarak bu karara karşı olarak imza kampanyası yapma kararı aldık. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerimiz mecliste bu karara ret oyu verdiler. Buna rağmen maalesef CHP'li Belediye Başkanı Semih Esen bu kararın alınabileceğini, bu arkadaşın da vatan evladı olduğunu söyledi. Herhalde kendisi bu kişinin hain bir vatan evladı olduğunu unuttu" diye konuştu. Konyaaltı sahil bandı üzerinde kurulan stantta imza kampanyasına destek veren Nalan Gümrükçü de "Parka şehit olan bir askerimizin isminin verilmesini istiyoruz. Öyle insanların isimlerinin verilmesi söz konusu bile olmaz. Ben askerimin isminin verilmesini istiyorum" dedi.İmza kampanyasına destek veren Miyase Saçar, "İnşallah şehidimizin ismi parka verilir" diye konuştu.Öğretmenlik yapan Merve Süsleyen ise "Vatanımız için şehit olmuş, bu vatan için canını hiç düşünmeden vermiş birisinin isminin her yerde anılmasını isterim. O yüzden imza kampanyası yürütülüyordu bende destek verdim. İnşallah adı verilir ve biz de gördükçe mutlu olur onur duyarız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------İmza kampanyasından detaylarVatandaş topluluğu detayİmza kampanyası pankartı detayİmza atan vatandaşlar detayAK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar AçıklamaRÖP1: Nalan Gümrükçü RÖP2: Miyase SaçerRÖP3: İmza kampanyasına katılan Merve SüsleyenDetaylar

HABER-KAMERA: ANTALYA,

===========================

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti DİYARBAKIR'da Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) 'Pandemi sonrası bölgesel kalkınma' konulu toplantısına katılan TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Şahin, teslim olan her evladın kendi evlatları olduğunu belirterek, "Evlatlarıma sesleniyorum. Şu yürekteki sıcaklığı hissedin ve gelin annenizin bağrına göğsünüzü koyun. Allah'ın izniyle bunu birlikte başaracağız. İnşallah bu mücadele başarıyla sonuçlanacaktır ve tarih Diyarbakır anneleri ile babalarını yazacaktır" dedi.

TBB tarafından ikincisi düzenlenen ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen 'Pandemi sonrası bölgesel kalkınma' toplantısına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TBB Başkanı Fatma Şahin, toplantı sonrası HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Alkış ve zılgıtlarla karşılanan Şahin, çadıra geçerek ailelerle tek tek görüştü. Ziyaretin ardından açıklama yapan Şahin, ailelerin tüm gücünü yüreğinde hissettiğini söyledi. Diyarbakır annelerinin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Şahin, "Ben de bir anneyim. Hepimiz Dicle ve Fırat'ın çocuklarıyız. İki dakika içerisinde aynı dili konuşuyoruz. Çünkü yüreğin dili aynı. Çadıra girdiğim zaman büyük bir umut ve heyecan, azim ve kararlılık gördüm. Diyarbakır anneleri ve babalarıyla yüreğimiz aynı şekilde çarpıyor. Burası herhangi bir il değil. Burası peygamberler diyarı, burası evliyaların diyarı. Biz artık anneler ağlamasın istiyoruz. Gözyaşının rengi ve dili de yok. Dilimiz farklı olsa bile gönlümüz aynı. Biz biliyoruz ki üstünlük takvadadır, iyi insan olmadadır" diye konuştu.

'ANNENİN GÜCÜ BÜTÜN ÖRGÜTLERİN ÜSTÜNDEDİR'Diyarbakır annelerinin gönlünün buruk olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti: "En kıymetli şeyimiz evlatlarımızdır. Hepimizin kendi evlatlarına dair hayalleri, hedefleri ve umutları var. Bütün evlatlarımıza seslenmek istiyorum. Anneleriniz sizi bekliyor. Hepimiz sizi bekliyoruz. Bir an önce onun sıcaklığına, yüreğine, bağlılığınızı koyduğunuzda bütün dertler iyileşecek. Dertlerin dermanı burasıdır. İlaç yürekte, annenin göğsünde ve hiçbir örgüt bu güce dayanamayacak. Annenin gücü bütün örgütlerin üstündedir. Annelerle birlikte terörle mücadelede son noktaya gelinmiştir. Diyarbakır'a geldiğim zaman bu kez başka bir Diyarbakır gördüm. Kalkınmasıyla şu an Diyarbakır şehrinin mahallelerini dolaştığım zaman bir huzur ve sükunet gördüm. Allah'ın izniyle artık biz Diyarbakır'ın dağlarında çocuklarımızla el ele, çiçek toplamak istiyoruz. Bunu birlikte başaracağız. Ben annelerimizin gücüne inanıyorum. Onların acısı da sevinci de bizim. Gelen her evlat bizim evladımız. Evlatlarıma sesleniyorum; şu yürekteki sıcaklığı hissedin ve gelin annenizin bağrına, göğsünüzü koyun. Allah'ın izniyle bunu birlikte başaracağız. İnşallah bu mücadele başarıyla sonuçlanacaktır ve tarih Diyarbakır anneleri ile babalarını yazacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in gelişi-Fatma Şahin'nin aileler tarafından karşılanması-Şahin'in çadıra girmesi-Şahin ile ailelelerin diyalogları-Ailelerin Fatma Şahin ile konuşması-Fatma Şahin'in konuşması-Şahin ve protokolün ayrılması-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,

======================================

Karaya vuran yunus balığını vatandaşlar kurtardı-TEKRAR

MERSİN'in Viranşehir sahilinde karaya vuran yunus balığı, vatandaşların çabasıyla kurtuldu.

Merkez Mezitli ilçesine bağlı Viranşehir sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar karaya vurmuş yunus balığını fark etti. İlk başta şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, çırpınan balığı kötü hava şartlarına aldırış etmeden yeniden suya itti. Vatandaşların çabası ile suya dönen yunus balığı, bir süre sonra karadan uzaklaşarak gözden kayboldu.

O anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı