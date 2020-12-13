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DHA YURT BÜLTENİ- 19

13.12.2020 23:57 | Son Güncelleme: 14.12.2020 00:01
DHA YURT BÜLTENİ- 19

Kırıkkale'de şeker pancarı yüklü kamyon yandıKIRIKKALE'de seyir halindeyken alev alan şeker pancarı yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'de şeker pancarı yüklü kamyon yandı

KIRIKKALE'de seyir halindeyken alev alan şeker pancarı yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay 21.30 sularında Kırıkkale-Samsun karayolu Ulaş Köyü yol ayrımında meydana geldi. Umut Saçır yönetimindeki şeker pancarı yüklü 42 HA 734 plakalı kamyondan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçtan yayılan dumanı fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekerek itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alırken, Kırıkkale-Samsun otoyolu trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerini yangını kısa sürede söndürmesi sonucu yol tekrar trafiğe açıldı. Yangında kamyonun motor ve şoför kısmı tamamen yanarken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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