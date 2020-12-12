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DHA YURT BÜLTENİ - 19

12.12.2020 19:30 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:34
DHA YURT BÜLTENİ - 19

Aracına saçma isabet eden Nevşehir Belediye Başkanı Arı: Avlanma bölgesinden gelmiş olabilirNEVŞEHİR Belediye Başkanı Rasim Arı, Aksaray'da makam aracına isabet eden saçmalarla ilgili "O talihsiz hadisede ne olduğunu bilmiyoruz.

Aracına saçma isabet eden Nevşehir Belediye Başkanı Arı: Avlanma bölgesinden gelmiş olabilir

NEVŞEHİR Belediye Başkanı Rasim Arı, Aksaray'da makam aracına isabet eden saçmalarla ilgili "O talihsiz hadisede ne olduğunu bilmiyoruz. Orası bir avlanma bölgesi. Avlanma bölgesinden isabet etmiş bir saçma olasılığı üzerinde duruyoruz" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Rasim Arı'nın içinde bulunduğu makam aracına, 2 gün önce akşam saatlerinde Aksaray merkez ilçeye bağlı Gençosman köyü yakınlarında saçma isabet etti. Başkan Arı, olaydan yara almadan kurtuldu. Jandarma, bölgede inceleme yaptı. Başkan Arı, bugün yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Arı, "O talihsiz hadisede ne olduğunu bilmiyoruz. Orası bir avlanma bölgesi. Avlanma bölgesinden isabet etmiş bir saçma olasılığı üzerinde duruyoruz. Yoksa ne bizim bir kimseyle bir işimiz olur ne de kimsenin bizimle bir işi olur. Tesadüf olan bir durum diye düşünüyoruz. Onun dışında bir şey yok. Biz işimize bakıyoruz; ama her kuşun da eti yenmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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