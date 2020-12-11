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DHA YURT BÜLTENİ - 19

11.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:49
DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kavgada bıçaklanan inşaat işçisi, 2 gün sonra yaşamını yitirdi (2)ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI, DİĞERİ ADLİ KONTROLLÜ SERBEST BIRAKILDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, bıçaklanarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitiren inşaat işçisi Ahmet Daştemir'in (28),...

Kavgada bıçaklanan inşaat işçisi, 2 gün sonra yaşamını yitirdi (2)

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI, DİĞERİ ADLİ KONTROLLÜ SERBEST BIRAKILDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bıçaklanarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitiren inşaat işçisi Ahmet Daştemir'in (28), katil zanlısı olarak Yüksel K.'nin ardından Abdullah A. da polis tarafından yakalandı. Abdullah A.'nın olay sırasında

Yüksel K. ile birlikte oldukları belirlendi. İki şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yüksel K., adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, 'Neden bıçakladınız?' sorusuna 'Sen sorasın' diye karşılık verdi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Yüksel K. tutuklanırken, Abdullah A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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