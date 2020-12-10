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DHA YURT BÜLTENİ - 19

10.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:46
DHA YURT BÜLTENİ - 19

ÇAĞLA'YI 10 YERİNDEN BIÇAKLAYAN ESKİ ERKEK ARKADAŞI ADLİYEYE SEVK EDİLDİÇağla'yı 10 yerinden bıçaklayan eski erkek arkadaşı teslim oldu(2)Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Çağla Çiçekçi'yi 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. adliyeye sevk edildi.

ÇAĞLA'YI 10 YERİNDEN BIÇAKLAYAN ESKİ ERKEK ARKADAŞI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayan eski erkek arkadaşı teslim oldu(2)

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Çağla Çiçekçi'yi 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. adliyeye sevk edildi. Ufuk Ö.'nün emniyette verdiği ilk ifadesinde Çağla Çiçekçi ile konuşmak için yanına gittiğini, kendisinin alkollü olduğunu ve konuşmanın tartışmaya dönmesinin ardından bıçaklayarak evden çıktığını söylediği öğrenildi. Olayda elinden yaralandığı öğrenilen Ufuk Ö.'nün savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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