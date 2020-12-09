DHA YURT BÜLTENİ - 19

Gümüşhanespor Başkanı Olgun silahlı saldırıya uğradı

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 19: 00 sıralarında Gümüşhanespor Tesisleri'nde meydana geldi. Tesislere gelen 2 kişi başkan Olgun'la görüşmek istedi. Makam odasına giren 2 kişi tartıştığı Olgun'a tabancayla ateş etti. Olayda vücuduna kurşun isabet eden Olgun ağır yaralandı. Şüpheliler kaçarken, Olgun kulüp çalışanlarınca Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olgun'un hayati tehlikesi sürüyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Acilden detay-Vahit Olgun'un fotoğrafı

Uğur AYDIN/ GÜMÜŞHANE,

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Vaka sayısının yüzde 50 arttığı Mersin'de toplu taşıma araçları denetlendi

MERSİN'de Vali Ali İhsan Su, beraberindeki heyetle birlikte kentteki toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi, vatandaşları ev ziyaretleri konusunda uyardı.

Koronavirüs vakalarının yüzde 50 arttığı, yatak doluluk oranının yüzde 58 ve yoğun bakım doluluk oranın ise yüzde 84'e çıktığı Mersin'de Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma komutanı ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı, genel kolluk birimlerinin katılımıyla maskelerini takarak denetime çıktı. İl protokolüyle birlikte merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK) üzerindeki esnafları ziyaret eden Vali Su, toplu taşıma araçları, sürücü ve yolcularını da uyardı. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden Vali Su, maske, hijyen ve sosyal mesafe uyarısında bulundu. Vali Su, özellikle ev gezmelerinin ertelenmesini talep etti.

Son günlerde kentte yaşanan vaka artışı sorulan Vali Su, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının dikkate alınmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı