DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kütahya'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in acı haberi memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Tavşanlı ilçesine bağlı Ömerbey Mahallesi'nde oturan Ayşe ve Nazım Güler çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in acı haberi, ailesine yetkililerce verildi. Acı haber üzerine mahalle ve ev Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Güler'in yakınları evlerinde taziyeleri kabul etti. Şehit Güler'in, yarın Tavşanlı ilçesi Ömerbey Mahallesinde kılınacak ikindi namazı sonrası Ömerbey Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler de şehit haberine çok üzüldüklerini ifade ederek, aileye ve Tavşanlı halkına başsağlığı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı