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DHA YURT BÜLTENİ - 19

19.11.2020 20:21 | Son Güncelleme: 19.11.2020 20:25
DHA YURT BÜLTENİ - 19

Havuzu düşen kardeşini kurtardı, kendisi ve arkadaşı boğulduKONYA'nın Ereğli ilçesinde elma bahçesindeki sulamada kullanılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki havuza düşen işçilerden Suriye uyruklu Muhammed İsyhayman'ı (17) kurtaran ağabeyi Ali İshayman (20) ve Osman Kardaş (30) boğularak can verdi.

Havuzu düşen kardeşini kurtardı, kendisi ve arkadaşı boğuldu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde elma bahçesindeki sulamada kullanılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki havuza düşen işçilerden Suriye uyruklu Muhammed İsyhayman'ı (17) kurtaran ağabeyi Ali İshayman (20) ve Osman Kardaş (30) boğularak can verdi. 

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeniköy mahallesinde bir elma bahçesinde meydana geldi. Elma bahçesinde çalışan işçilerden Ali İshayman, dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre derinliğindeki sulamada kullanılan havuza düştü. Durumu fark eden ağabeyi Muhammed İshayman ve mesai arkadaşı Osman Kardaş, havuza girip Ali İshayman'ı kurtardı. Ancak havuzdan çıkamayan 2 kişi, suyun dibine batıp gözden kayboldu. Bunun üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verildi. Havuzun suyu boşaltıldıktan sonra İshayman'ı kurtaran ağabeyi Muhammed İshayman ve Osman Kardaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. İki kişinin cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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