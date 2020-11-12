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DHA YURT BÜLTENİ - 19

12.11.2020 20:24 | Son Güncelleme: 12.11.2020 20:28
DHA YURT BÜLTENİ - 19

Van'da PKK'nın silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildiVAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat, el bombaları, amonyum nitrat ve malzeme ele geçirildi.

Van'da PKK'nın silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat, el bombaları, amonyum nitrat ve malzeme ele geçirildi.

İİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Terazin ve Govik Mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyorda, tespit edilen sığınak ve barınaklarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 PK makinalı tüfek, 1 RPG-7 roketatar silahı, 50 kilogram amonyum nitrat, 14 el bombası, bir miktar roketatar mühimmatı, çok sayıda piyade tüfeği fişeği ve bir miktar malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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