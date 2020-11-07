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DHA YURT BÜLTENİ - 19

07.11.2020 23:42 | Son Güncelleme: 07.11.2020 23:47
DHA YURT BÜLTENİ - 19

Depremde tonlarca ağırlıktaki beton bloklar böyle düştüİZMİR'deki deprem faciasında, atıl vaziyetteki viyadüğün dev beton blokları, metrelerce yükseklikten araçların üzerine düştü.

Depremde tonlarca ağırlıktaki beton bloklar böyle düştü

İZMİR'deki deprem faciasında, atıl vaziyetteki viyadüğün dev beton blokları, metrelerce yükseklikten araçların üzerine düştü. Yaşanan anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olmak üzere 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki atıl durumdaki viyadüğün beton blokları metrelerce yükseklikten park halindeki araçların üzerine düştü. Tonlarca ağırlıktaki beton blokların düştüğü anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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