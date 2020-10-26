DHA YURT BÜLTENİ - 19
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 yaralı ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte, Erdoğan Kuruoğlu (39) yaralandı.
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 yaralı
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte, Erdoğan Kuruoğlu (39) yaralandı.
Göçük, saat 19.30 sıralarında TTK Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesine ait maden ocağında yerin 360 metre altında meydana geldi. Kömür üretimi sırasında tavanın göçmesi sonucu meydana gelen olayda işçilerden Erdoğan Kuruoğlu mahsur kaldı. Mesai arkadaşları tarafından göçükten kurtarılan Kuruoğlu'na ilk müdahale maden ocağı önünde yapıldı. Kuruoğlu, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuruoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı