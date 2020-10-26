DHA YURT BÜLTENİ - 19
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 19

26.10.2020 23:31 | Son Güncelleme: 26.10.2020 23:35
DHA YURT BÜLTENİ - 19

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 yaralı ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte, Erdoğan Kuruoğlu (39) yaralandı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 yaralı 

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte, Erdoğan Kuruoğlu (39) yaralandı.

Göçük, saat 19.30 sıralarında TTK Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesine ait maden ocağında yerin 360 metre altında meydana geldi. Kömür üretimi sırasında tavanın göçmesi sonucu meydana gelen olayda işçilerden Erdoğan Kuruoğlu mahsur kaldı. Mesai arkadaşları tarafından göçükten kurtarılan Kuruoğlu'na ilk müdahale maden ocağı önünde yapıldı. Kuruoğlu, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuruoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Akıncı Fahrettin Koca Emmanuel Macron Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Babel Yücel İldiz İsmail Kartal Mustafa Cengiz Arda Kardeşler
Daha Fazla Kız Sabah Hatay Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 23:35:21. #1.15#
title