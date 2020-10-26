DHA YURT BÜLTENİ - 19

Gençlerin 'kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölüKONYA'da, Ramazan Ş. (18), kız meselesi nedeniyle parkta buluşup tartıştığı Mehmet Demirtaş'ı (18) tüfekle vurarak öldürdü.

Gençlerin 'kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü

KONYA'da, Ramazan Ş. (18), kız meselesi nedeniyle parkta buluşup tartıştığı Mehmet Demirtaş'ı (18) tüfekle vurarak öldürdü. Ramazan Ş. ve olaya karıştığı öne sürülen Melih E. ve kardeşi Furkan E., gözaltına alındı. Demirtaş'ın öldüğünü duyup hastaneye gelen yakınları ile polis arasında yaşanan gerginlik biber gazıyla müdahale edilerek sona erdi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Uzunmehmet Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Ş., yanına arkadaşları Melih E. ve Furkan E.'yi de alıp, iddiaya göre aralarında daha önceden kız meselesi nedeniyle husumet bulunan Mehmet Demirtaş ile parkta buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Ramazan Ş., tüfekle Demirtaş'a ateş açtı. Göğsünden yaralanan Demirtaş kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ağır yaralanan Demirtaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demirtaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan Ramazan Ş. ve olaya karıştığı öne sürülen Melih E. ve kardeşi Furkan E.yi gözaltına aldı.

Öte yandan, Mehmet Demirtaş'ın yaşamını yitirdiğini duyan yakınları ise hastaneye akın etti. Bu arada polisle, yakınları arasında gerginlik yaşandı. Kalabalığa biber gazıyla müdahale eden polis, gerginliğin yaşanmasına neden olduğu önü sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden detay -Hastane önünden detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA/

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Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kazada hayatını kaybetti

AKSARAY'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği sürücü Yasin Yıldırım (26), 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçarken, otomobilin çekice çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Zafer Mahallesi Atatürk Bulvarı Nevşehir Caddesinde meydana geldi. Polis, şüphe üzerine Yasin Yıldırım'ın (26) kullandığı 68 EH 050 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Yıldırım, otomobiliyle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu Yıldırım otomobiliyle, kavşakta başka bir aracın geçmesini bekleyen Arif İnan Sargın'ın (52) kontrolündeki 42 BRZ 22 plakalı çekiciye çarptı. Kazada yaralanan sürücü Yıldırım, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı