DHA YURT BÜLTENİ - 19 MUŞ'TAKİ DEPREMLE İLGİLİ BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMAMuş'ta merkez üssü Korkut ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından açıklama yaptı.

MUŞ'TAKİ DEPREMLE İLGİLİ BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Muş'ta merkez üssü Korkut ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" dedi.

Muş'un Korkut ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğünde deprem nedeniyle valilik tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 17.48'de Korkut ilçemiz merkezli 4.7 şiddetli deprem meydana gelmiştir. Muş merkezde de hissedilen depreme ilişkin bir olumsuz durum şu ana kadar intikal etmemiştir. Kolluk kuvvetlerimiz ile Afad ve sağlık teşkilatımız teyakkuzda olup şu an için bir sıkıntı görülmemektedir" denildi.

MUŞ

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Mardin'de 'Nilly' ile aramada 420 kilo eroin ele geçirildi

MARDİN'de polisin durdurduğu bir araçta yapılan aramada 420 kilo eroin ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışması başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekiplerce, 15 Eylül günü durdurdukları bir araçta narkotik köpeği 'Nilly'in katılımıyla arama yapıldı. Aramada araçta gizlenen 420 kilo eroin ele geçirildi. Eroine el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli sürücü sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Operasyona ilişkin Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan olayların engellenmesi ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü binasında sergilenen eroin paketlerinde polis ekiplerince 'Mavi Vatan' yazıldı.

Kaynak: DHA