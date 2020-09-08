DHA YURT BÜLTENİ - 19
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kayseri'de kuyumcu soyan hırsız yakalandı, hırsızlık anları kameradaKAYSERİ'de, yandaki boş dükkandan duvarı kırarak kuyumcuya giren ve oksijen tüpüyle kesip açtığı çelik kasadan 1 milyon 650 bin TL değerindeki 4 kilo 180 gram altını alarak kaçan Halil G. (39), polisin çalışması sonucu yakalandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 19
08.09.2020 18:07 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:12

Kayseri'de kuyumcu soyan hırsız yakalandı, hırsızlık anları kamerada

KAYSERİ'de, yandaki boş dükkandan duvarı kırarak kuyumcuya giren ve oksijen tüpüyle kesip açtığı çelik kasadan 1 milyon 650 bin TL  değerindeki 4 kilo 180 gram altını alarak kaçan Halil G. (39), polisin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, geçen 5 Eylül'de 24.00-05.30 saatleri arasında merkez Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi İldem Kale Çarşısı'nda bulunan Duran Yılmaz'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Gündüz çarşıya girerek saklandığı değerlendirilen 1 kişi, akşam çarşı kapandıktan sonra önce Duran Yılmaz'ın dükkanının bitişiğinde bulunan boş dükkana girdi. Şüpheli, duvarı kırıp Yılmaz'ın dükkanına geçerek çelik kasayı oksijen tüpüyle keserek açtı. Şüpheli, kasanın içinde bulunan 1 milyon 650 bin TL değerindeki 4 kilo 180 gram altını alıp, aynı delikten çıkarak kaçtı. Sabah İldem Çarşısı yöneticisi Abdullah Ç. ve güvenlik görevlisi Ali A.'nın haber vermesiyle iş yerine gelen Duran Yılmaz, iş yerinin soyulduğunu anlayarak polise haber verdi.

120 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, çevredeki 120 güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan kapsamlı çalışma sonucu soygunu şoförlük yapan evli 2 çocuk babası Halil G'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli, polis yaptığı operasyonla kaldığı evde yakalandı. Evde arama yapan ekipler çalınan ziynet eşyaları ile 1 adet çalıntı tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan hırsızlık zanlısının Kocasinan ilçesinde İstasyon mahallesi ve Beyazşehir mahallelerinde de çelik kasadan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Hırsızlık zanlısı Halil G., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

'ZANLI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüste şoförlük yaptığı öğrenilen Halil G'nin kullandığı otobüsten suç aleti tüplü oksijen kaynağını alarak, kuyumcuyu soymaya gittiği belirlendi. Bu anlar ise, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Seki Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Burak Yılmaz Lionel Messi Eddie Newton Ricardo Quaresma
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 18:15:57. #1.14#
title