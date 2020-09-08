DHA YURT BÜLTENİ - 19 Kayseri'de kuyumcu soyan hırsız yakalandı, hırsızlık anları kameradaKAYSERİ'de, yandaki boş dükkandan duvarı kırarak kuyumcuya giren ve oksijen tüpüyle kesip açtığı çelik kasadan 1 milyon 650 bin TL değerindeki 4 kilo 180 gram altını alarak kaçan Halil G. (39), polisin çalışması sonucu yakalandı.

Kayseri'de kuyumcu soyan hırsız yakalandı, hırsızlık anları kamerada

KAYSERİ'de, yandaki boş dükkandan duvarı kırarak kuyumcuya giren ve oksijen tüpüyle kesip açtığı çelik kasadan 1 milyon 650 bin TL değerindeki 4 kilo 180 gram altını alarak kaçan Halil G. (39), polisin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, geçen 5 Eylül'de 24.00-05.30 saatleri arasında merkez Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi İldem Kale Çarşısı'nda bulunan Duran Yılmaz'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Gündüz çarşıya girerek saklandığı değerlendirilen 1 kişi, akşam çarşı kapandıktan sonra önce Duran Yılmaz'ın dükkanının bitişiğinde bulunan boş dükkana girdi. Şüpheli, duvarı kırıp Yılmaz'ın dükkanına geçerek çelik kasayı oksijen tüpüyle keserek açtı. Şüpheli, kasanın içinde bulunan 1 milyon 650 bin TL değerindeki 4 kilo 180 gram altını alıp, aynı delikten çıkarak kaçtı. Sabah İldem Çarşısı yöneticisi Abdullah Ç. ve güvenlik görevlisi Ali A.'nın haber vermesiyle iş yerine gelen Duran Yılmaz, iş yerinin soyulduğunu anlayarak polise haber verdi.

120 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, çevredeki 120 güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan kapsamlı çalışma sonucu soygunu şoförlük yapan evli 2 çocuk babası Halil G'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli, polis yaptığı operasyonla kaldığı evde yakalandı. Evde arama yapan ekipler çalınan ziynet eşyaları ile 1 adet çalıntı tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan hırsızlık zanlısının Kocasinan ilçesinde İstasyon mahallesi ve Beyazşehir mahallelerinde de çelik kasadan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Hırsızlık zanlısı Halil G., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

'ZANLI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüste şoförlük yaptığı öğrenilen Halil G'nin kullandığı otobüsten suç aleti tüplü oksijen kaynağını alarak, kuyumcuyu soymaya gittiği belirlendi. Bu anlar ise, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA