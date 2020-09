DHA YURT BÜLTENİ - 19 Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları Isparta'daMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi Isparta Valiliği'ni ziyaret etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi Isparta Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bir dizi incelemede bulunmak üzere Isparta'ya geldi.

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda Vali Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, buradan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'na geçti.Buradaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Isparta Valiliği'ni ziyaret etti. Valiliğe gelişinde şeref defterini imzalayan Bakan Akar, Vali Ömer Seymenoğlu ile görüştü. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.

Muharrem İnce'nin Sivas'taki köy ziyaretine karantina engeli CHP'li Muharrem İnce'nin yarın başlatacağı 'Memleket Hareketi' kapsamında ziyaret etmeyi planladığı Sivas'ın Yıldızeli İlçesi'ndeki Banaz köyü karantinaya alındı. Sosyal medya hesabından köyü ziyaret edeceğini duyuran İnce, koronavirüs kapsamında alınan karantina kararının ardından ziyaretini ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.Sivas'ta 'Memleket Hareketi'ni başlatacak olan CHP'li Muharrem İnce dün sosyal medya hesabından Sivas'taki programını duyurdu. Bugün yeni bir paylaşım yapan İnce, "Yarın program bitiminde Ankara'ya dönmeden saat 16.30'da 'Demiri, demirle dövdüler; biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı, insanla kırdılar; biri aç, biri toktu' sözleri ile tarihe ve bugüne ışık tutan Pir Sultan Abdal'ın doğup büyüdüğü Sivas'ın Banaz köyüne gideceğiz" mesajını paylaştı. KÖY KARANTİNA ALTINA ALINDIDiğer yandan, İnce'nin yarınki programı arasında yer alan Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyü kornonavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararınca karantina altına alındı. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Banaz köyünde bugün itibarıyla karantina uygulanmasının başlatıldığı belirtildi. Karantina altına alınan köy dronla havadan görüntülendi. Sessizliğin hakim olduğu köyde vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa destek ekipleri tarafından sağlanacak.Banaz köyünün karantinaya alındığını öğrenen Muharrem İnce sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, "Sivas programımızdan sonra gitmeyi planladığımız Banaz köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alınması nedeniyle bu programı daha sonra gerçekleştireceğiz. Yarın saat 10.00'da Sivas Havalimanı'nda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.'GELECEĞİNİ BİLMİYORDUK'Banaz Köy Muhtarı İsmail Doğan ise, Muharrem İnce'nin köy ziyaretini yeni öğrendiklerini belirterek, "Köyümüz koronavirüs nedeniyle bugün itibariyle karantinaya alınmıştır. Köyümüz karantinadadır. Köylülerin ihtiyaçlarını ekipler karşılıyor. Bugün de Muharrem İnce'nin Sivas'a ziyareti kapsamında buraya geleceğini öğrendik. Ama daha önce haberimiz yoktu. Karantina kararı sonrası bu ziyaretin olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

Kastamonu'daki orman yangını, 21 saatte kontrol altına alındı (3)

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYORKastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda, ekiplerin karadan ve havadan müdahaleleriyle 21 saat sonra kontrol altına alınan ve bazı bölgelerde yeniden başlayan yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle Derekaraağaç Mahallesi'nde bulunan 5 evden 4'ü, 2 samanlık ve 2 ahır küle döndü. Mahallede yangından etkilenmeyen tek evin sahibi Halil Tatlıdil, alevlerin rüzgarın etkisiyle yayıldığını söyleyerek, "Yangın sırasında ben Taşköprü ilçe merkezindeydim. Yangın haberini alır almaz geldim, o sırada evde çocuklar, annem, babam vardı. Jandarmalar evi boşalttı, biz evi boşaltana kadar yangın köyün etrafını komple sardı. Hemen köyü boşalttık. Yangın nedeniyle ahır, samanlık ve ekmek yaptığımız küçük bir yapı yandı. Yangın eve sıçramadan ekipler, yangını söndürdü. Mahalledeki diğer evler yarım saat içinde küle döndü. Rüzgarın etkisiyle yangın birçok noktaya sıçradı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bu geceyi ilçe merkezinde geçireceğizö dedi. 'BAŞIMIZA BÜYÜK BİR FELAKET GELDİ' Yangın nedeniyle evi küle dönen İbrahim Dere, "Yangın sırasında İstanbul'daydım ve öğrenir öğrenmez geldim. Önce samanlık yanmış daha sonra eve sıçramış. 6 odalı evimiz, 1 ahırımız ve hayvanlarımızın yiyeceği her şey yandı. Sezonluk hayvan işi yapıyorduk, şu an mağdur durumdayız. Devletten yardım bekliyoruz, başımıza büyük bir felaket geldi. Zararımız çok büyük sadece 7 bin lira hayvanın yemi vardı. Evimizde olan her şey kül oldu. Hayvanları kurbanda satmıştık, Allah'tan hayvanımız yoktu. Geceyi akrabaların evinde geçireceğizö diye konuştu. 'ELİMİZDE HİÇBİR ŞEY KALMADI, ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK' Evinin küle döndüğünü anlatan Mehmet Dere de, "Sezonluk hayvancılık yapıyorduk. Kurban Bayramı'nda tüm hayvanları sattı. Yangın sırasında İstanbul'daydık, haberi alır almaz geldik. Yangın, köyün aşağısında bulunan derenin olduğu yerden başlamış. 4 dairesi olan 2 katlı binamız vardı, kül olduö şeklinde konuştu.'MADDİ KAYBIMIZ ÇOK BÜYÜK'Yangın sırasında İstanbul'da olduğunu anlatan Şakir Dere ise, "Mahallede 2 evimiz vardı, tadilatını ve bakımını yaptırmıştık. Hayvancılık yapmayı planlıyorduk. Çok kısa sürede yangın bütün evlere sıçramış. Dünya kadar emek ve hatıra küle döndü. Maddi kaybımız çok büyük, yaklaşık 400 bin lira zararımız var. Yetkililerden yardım bekliyoruzö ifadelerini kullandı.

Veterinere giderken kuaför dükkanına girdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yavru köpeklerini veterinere götürürken park sırasında kontrolünü kaybeden sürücü, otomobiliyle kuaför dükkanına girdi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kaza, bugün öğle saatlerine, Ortakent Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yavru köpeklerini veterinere Nergis Kılınç, kliniğin önüne park etmeye çalıştığı 06 BE 581 plakalı otomobilin kontrolü kaybetti. Otomobil, kuaför dükkanına girdi. Kazada yaralanan olmazken, işletmede ve otomobilde büyük hasar oluştu. Kaza anı işyeri kamerasınca görüntülendi. Sürücü Kılınç, hasta yavru köpeklerini veterinere getirdiğini, park etmeye çalıştığı sırada otomobilinin bir anda kontrolden çıktığını ve işletmeye girdiğini anlattı. İşletme yetkilisi Emine Alandağ ise, kazanın içeride müşterilerinin olduğu sırada yaşandığını belirterek, çok korktuklarını ifade etti. Kazada ölenr ya da yaralanan da olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sulama kanalına giren Afgan çoban boğuldu

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, Afganistan uyruklu çoban Suuba Tullah (28) serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu.Olay, saat 14.00 sıralarında Elbaşı Mahallesi yakınlarındaki Devlet Su İşleri'ne ait Bahçecik sulama kanalında meydana geldi. İlçede çobanlık yapan Suuba Tullah, hayvanları ahıra götürdükten sonra serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen Afgan çoban, daha sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye, Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonunda Afgan çobanın cansız bedeni bulundu. Tullah'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Başsavcı Yeniçeri, aldığı hibe ile iş yeri açan eski hükümlüyü ziyaret etti

NİĞDE Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Adalet Bakanlığı'nın projesiyle aldığı hibe desteği ile kendi iş kuran eski hükümlü Mesut Ulu'nun iş yerini ziyaret etti.Eski hükümlü Mesut Ulu tahliye olduktan sonra kendi mesleğine yönelik otomobil tamirhanesi açmak istedi. Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulları Bürosu'na başvuran Ulu, İŞKUR üzerinden başvuru yaptı. Projenin kabul edilmesinin ardından yaklaşık 38 bin lira hibe alan Ulu, Niğde Ata Sanayi Bölgesi'nde oto mekanik bakımı-onarımı, servis ve yedek parça üzerine kendi iş yerini kurdu. Ulu'yu iş yerinde ziyaret eden Başsavcı Yeniçeri, "Hem tamir yapıyor hem yedek parça satışı yapan bir yer. Adalet Bakanlığı ile Türkiye Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'nün yıllardır süregelen projeleri kapsamında bizde burada Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Niğde İŞKUR İl Müdürlüğü ile birlikte bir çalışma yaptık, proje yürüttük yapılan projelerden bir tanesi kabul edildi. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün destekleriyle, kişisel çabasıyla arkadaşımıza bir hibe yapıldı. Bu hibe kapsamında Mesut Ulu, işe başladı. Şu anda ailesini, evini geçindiriyor ayrıca 2 kişiyi de burada istihdam etmek suretiyle onlarında ailelerine, evlerine destek olmasına yardımcı oluyor. Biz bu anlamda bu çalışmalardan dolayı hem kendisine özverisi ve fedakarlığından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.2 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

İş yerinde 2 kişiye istihdam da sağlayan Ulu, "Bu iş,devletimizin, İŞKUR'un ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın katkılarıyla hayatımda bir dönüm noktası oldu. Gerçekten hayal ettiğim yerlere geldiğime inanıyorum. Devletimize, Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İŞKUR İl Müdürlüğü'ne, Adalet Bakanlığı'na sonsuz teşekkür ediyorum. Özgüvenlerini, kendilerine olan güvenlerini hiçbir zaman kaybetmesinler. Dışarıda çok güzel bir hayat var, hepimizi bekliyor. İŞKUR müdürlüklerine gittiklerinde onların yönlendirmeleriyle her şeyin çok kolay olduğunu da belirtmek istiyorum" diye konuştu.

