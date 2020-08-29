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7 GÜN SONRA İLK GEÇİŞ HEYECANIGiresun'daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor (5)Giresun'daki sel afetinde, Yağlıdere ile Alucra ilçeleri arasındaki Üçtepe beldesi Sınırköyü'ndeki köprü de çöktü.

DHA YURT BÜLTENİ - 19
29.08.2020 19:05 | Son Güncelleme: 29.08.2020 19:05

7 GÜN SONRA İLK GEÇİŞ HEYECANI

Giresun'daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor (5)

Giresun'daki sel afetinde, Yağlıdere ile Alucra ilçeleri arasındaki Üçtepe beldesi Sınırköyü'ndeki köprü de çöktü. Çok sayıda köy ve beldeye ulaşımın sağlandığı köprü için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde geçici çözüm bulundu. Ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için dere yatağına menfezler yerleştirilip, üzerine yol yapıldı. 7 gün sonra ulaşıma açılan yoldan geçenleri, çalışmaları yerinde izleyen Ordu Valisi Tuncay Sonel, el sallayarak uğurladı.

Vatandaşlar emeği geçen bakanlık görevlilerine teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatı üzerine başlatılan yaklaşık 45 metrelik köprü projesi tamamlandı. Köprünün kısa sürede yapılması planlanıyor.

Kaynak: DHA

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