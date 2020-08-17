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Salda Gölü'nde çamur çukuruna girene ceza BURDUR'un Yeşilova ilçesinde, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak tanımlanan Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor.

DHA YURT BÜLTENİ - 19
17.08.2020 16:58 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:29

Salda Gölü'nde çamur çukuruna girene ceza

 

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak tanımlanan Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor. Göl kenarında açılan çamur çukurlarının etrafı kapatılırken, buralara girenleri jandarma uyarıyor. Kurallara uymayanlara ise 392 lira para cezası uygulanıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan ve 1 Haziran'da, normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açılan Salda Gölü her gün yüzlerce kişiyi ağırlıyor. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden ziyaretçiler, Salda Gölü'nü görmek için geliyor.

Normalleşme süreciyle birlikte 250 binden fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Salda Gölü'nün sahilindeki çamurun cilde iyi geldiği söylentileri özellikle 'Beyaz Adalar' bölümünde çukurlar oluşmasına neden oldu. Ziyaretçiler tarafından açılan çukurlara girenler, vücutlarını çamurla kaplamaya başladı.Çukurlar kapatılırken, jandarma ekipleri, şezlong ve buna benzer malzemelerin kullanılması, çadır kurulması, ateş yakılması, şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerinin kullanılması, kıyıda çukur oluşturulması, çamur banyosu yapılması, gölün içinden ve kıyıdan kum ile çamur alınması ve sigara içilmesinin yasak olduğu yönünde uyarıda bulunuyor. Gölden ve çevresinden kum veya kil alan, sigara içip, çevre kurallarına uymayan ve sahilde çukur açanlar ile yine beyaz kumsal bölümde şezlong ve şemsiye gibi malzemeler kullananlar, jandarma ekipleri tarafından ikaz ediliyor. Kurallara uymayanlara ise 392 lira para cezası uygulanıyor.

ÇUKURLARIN ETRAFI HALATLARLA ÇEVRİLDİ

Diğer yandan bölgedeki çukurların etrafı ahşap direkler ve halatlarla çevrildi. Buralara girmenin yasak olduğu yönünde tabelalar hazırlandığı, bunların da önümüzdeki günlerde yerlerine konulacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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