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DHA YURT BÜLTENİ - 19

Depremde hasar gören bina, yıkım sırasında çöktü (ek)(GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI) Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Malatya'da ağır hasar gören 6 katlı Erdem Apartmanı, yıkımı gerçekleştiği sırada bir anda çöktü.

DHA YURT BÜLTENİ - 19
15.08.2020 20:50 | Son Güncelleme: 15.08.2020 20:54

Depremde hasar gören bina, yıkım sırasında çöktü (ek)

(GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI) 

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Malatya'da ağır hasar gören 6 katlı Erdem Apartmanı, yıkımı gerçekleştiği sırada bir anda çöktü. Yan tarafında  bulunan binada hasar oluşurken, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan gürültülü çökmede toz bulutu oluştu.

Olay, öğle saatlerinde Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Buyruk Caddesi'nde 2'nci Ordu Komutanlığı'nın hemen yanına 2000 yılında yapılan 6 katlı Erdem Apartmanı 24 Ocak saat 20.55'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde ağır hasar gördü. Şubat ayında ağır hasarlı olduğu ve yıkım kararı çıkan Erdem Apartmanı'nda 13 daire Nisan ayında boşaltıldı. Bugün sabah saatlerinde kepçelerle yıkımına başlanan Erdem Apartmanı öğle saatlerinde büyük gürültüyle çöktü. Apartmanın çökmesiyle yanında bulunan 5 katlı apartman da hasar gördü. Cadde, yaya ve araç trafiğine kapatılırken, çevredekiler meraklı gözlerle çöken binayı izledi. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıya görüntülerde ise binanın çökmesiyle toz bulutunun yükselmesi ve vatandaşların kaçışmaları yer aldı.

'KENDİMİ MARKETE ZOR ATTIM'

Caddede yürürken cep telefonu kamerasıyla yıkım anını görüntüleyen Eren Çek (18), binanın çökeceğini düşünmediğini belirterek, "Öğrenci yurdunu da yıkmışlardı hemen yanındaki. Kademeli kademeli yıkacaklarını düşünüyordum. Ancak direkt çöktü bina ne olduğunu anlayamadan diğer tarafta da çökme meydana geldi. Böyle olunca bir toz bulutu kalktı. Talaşlar hemen kafamın etrafında uçuştu. Kendimi markete zor attım. Çok korktum, korkmamak elde değil, Allah'tan can kaybı yaşanmadı, mal kaybı yaşadı. Hemen yanındaki bina da hasar gördü. Bunları zaten boşaltmışlardı, Allah'tan yan bina boştu" dedi.

Kaynak: DHA

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