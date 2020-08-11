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Kendisini 'medyum' olarak tanıtıp gurbetçiyi dolandıran şüpheli tutuklandıKAYSERİ'de, sosyal medyadan tanıştığı gurbetçi kadına kendisini medyum olarak tanıtıp, 35 bin Euro parasını alarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Barış T. (27) tutuklandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 19
11.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:32

Kendisini 'medyum' olarak tanıtıp gurbetçiyi dolandıran şüpheli tutuklandı

KAYSERİ'de, sosyal medyadan tanıştığı gurbetçi kadına kendisini medyum olarak tanıtıp, 35 bin Euro parasını alarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Barış T. (27) tutuklandı.

Almanya'da yaşayan gurbetçi F.D., bir süre önce sosyal medyadan kendisini medyum olarak tanıtan Barış T. ile tanıştı. F.D., iletişime geçtiği Barış T'nin kendisinde büyü olduğunu ve bu büyüyü çözebileceğini söylemesi üzerine banka hesabına 35 bin Euro yatırdı. F.D. bir süre sonra durumdan şüphelenerek Barış T.'den şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu, Kocasinan ilçesinde ofis açtığı belirlenen Barış T. gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda muska, makbuz, kaşe ve kartvizit ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Barış T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BÜYÜ BOZMA' GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kayseri'de kendisini medyum olarak tanıtan Barış T.'ye 35 bin Euro para gönderen Almanya'da yaşayan gurbetçi F.D.'nin, psikolojik sorunlarının geçmemesi üzerine polise başvurduğu öğrenildi. Öte yandan, tutuklanan Barış T.'nin 'büyü bozma' görüntüleri ortaya çıktı. 4 Şubat 2020'de video paylaşım sitesi YouTube'a yüklenen görüntüde, Barış T.'nin ofisine gelen bir kişiye yaklaşık 8 dakika boyunca sandalyede ve yere yatırarak elle müdahalesi görülüyor.

Kaynak: DHA

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